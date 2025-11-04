Zelenski își vizitează trupele în cel mai fierbinte punct al frontului de est

Veridica.ro, 4 noiembrie 2025 15:50

Oreșul Pokrovsk, asediat de ruși de luni de zile a fost întărit recent cu forțe speciale ucrainene.

Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Secretarul general al NATO, vizită de două zile în România Veridica.ro
Mark Rutte se va întâlni, miercuri și joi, cu președintele, premierul, și șefii celor două camere ale Parlamentului României.
15:10
Breaking fake news: Este România în război hibrid cu Rusia? (@TVR1) Veridica.ro
Există argumente în sprijinul afirmației că discursul suveranist servește Kremlinului? Unde se termină libertatea de exprimare și unde începe războiul informațional?
Acum 2 ore
15:00
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit la 84 de ani Veridica.ro
Unul din durii politicii republicane, Cheney a fost o figură centrală a campaniei administrației Bush împotriva terorismului.
Acum 6 ore
10:10
MApN a ridicat patru aeronave de la sol, ca urmare a atacurilor Rusiei la nord de Dunăre Veridica.ro
Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă ar fi pătruns în spațiul aerian național.
Acum 8 ore
10:00
FAKE NEWS: Occidentul i-a cerut lui Zelenski să zboare la Moscova și să accepte pacea Veridica.ro
Președintele Ucrainei este forțat de Occident să meargă în Rusia și să accepte condițiile de pace ale Kremlinului, potrivit unei narațiuni false din presa pro-Kremlin.
08:30
Mișcarea „suveranistă” este principala forță din spatele dezinformării din România Veridica.ro
Aceasta este concluzia unui studiu european realizat în acest an.
Acum 12 ore
06:40
Muncitorul român prins sub dărâmăturile turnului prăbuşit din Roma a decedat Veridica.ro
Celălalt muncitor român rănit este conştient şi a fost internat într-un spital din capitala italiană.
06:00
Vânătorul de mine M 271 &#34;Căpitan Constantin Dumitrescu&#34; a ajuns în portul militar Constanţa Veridica.ro
Nava a intrat în serviciul Forțelor Navale Române în luna august.
05:30
AUR o susţine pe Anca Alexandrescu în alegerile parţiale din Capitală Veridica.ro
Ştefan Avramescu va candida, din partea AUR, împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, pentru preşedinţia CJ Buzău
Acum 24 ore
21:50
Shein deschide un magazin în capitala modei, Paris Veridica.ro
Retailerul online de produse fast-fashion Shein va deschide primul său magazin fizic permanent din lume la Paris săptămâna aceasta, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că acest lucru va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze.
20:50
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni la summitul G20 de la Johannesburg Veridica.ro
Următoarea oportunitate potențială pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb .
19:50
Fosta șefă a departamentului juridic al armatei israeliene a fost arestată Veridica.ro
Yifat Tomer-Yerushalmi a fost arestată sub acuzația de scurgerea unei înregistrări video care ar fi arătat abuzuri asupra unor deținuți palestinieni.
18:40
Șeful Pentagonului se află în Coreea de Sud Veridica.ro
Pete Hegseth a vizitat zona demilitarizată, la granița cu Coreea de Nord, în contextul în care Washingtonul vrea să redefinească rolul militarilor săi care se află în Coreea de sud.
18:20
Muncitori răniți în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval din Roma Veridica.ro
Un muncitor a fost spitalizat cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, lângă Colosseum.
17:00
Trump vs. Reagan și jaful de la Luvru Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
16:50
Aeronavele F-16 de la Centrul de Instruire de la Fetești, în proprietatea României Veridica.ro
Ministrul Apărării a semnat, astăzi, contractul de achiziție cu Țările de Jos, la prețul simbolic de 1 euro.
Ieri
15:50
Colegiul Medicilor din România a adoptat noul Cod de Deontologie Medicală Veridica.ro
Documentul aduce în atenție principiul medicinei bazate pe dovezi științifice.
15:30
Producătorul de armament german Rheinmetall, investiție de 400 de milioane de euro în România Veridica.ro
Țara noastră devine un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei.
15:20
Rezervele valutare ale BNR au crescut cu 0,5%, în octombrie Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur a rămas același.
15:10
Româncă de pe frontul din Ucraina: „am zile când vreau să plec acasă” Veridica.ro
O bucureșteancă de 45 de ani, medic de front în Ucraina, povestește pentru Veridica cum e viața într-unul din cele mai periculoase locuri din lume, sub amenințarea constantă a dronelor rusești.
13:20
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,34% pe an Veridica.ro
IRCC este de 6,06% pe an, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
12:00
Extrema dreaptă eurosceptică şi anti-NATO intră la guvernare în Cehia Veridica.ro
Populiştii miliardarului Babis semnează un acord de coaliţie care le asigură majoritatea în Parlament
11:50
Producția de energie primară a României a scăzut cu 3,9% în 2024 Veridica.ro
În aceeași perioadă, importurile de resurse energetice s-au majorat cu 6,2%.
11:30
Proces fără precedent în Spania în care este judecat chiar procurorul general Veridica.ro
Magistratul a fost acuzat de scurgere de informaţii pentru compromiterea opoziţiei de dreapta
11:00
FAKE NEWS: Politica anti-imigrația a Ungariei, aprobată de CJUE Veridica.ro
Curtea de Justiție a UE a dat dreptate Ungariei în diferendul cu Comisia Europeană privind refuzul de a acorda azil migranților, afirmă propaganda suveranistă.
11:00
Ciprian Ciucu, primul într-un sondaj PNL privind alegerile pentru Primăria București Veridica.ro
El este urmat de social-democratul Daniel Băluță și de Cătălin Drulă, candidatul USR.
10:30
Belgia acuză prezenţa unor drone de spionaj la baze militare Veridica.ro
Ministrul belgian al apărării spune că aparatele urmăreau informaţii strategice.
10:10
Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să boicoteze alegerile pentru primăria Capitalei Veridica.ro
Delirând, din nou, despre credință, demnitate, istorie și dragoste de țară, fostul candidat la președinție cheamă „creștinii” la rugăciune.
09:20
Cutremur puternic în Afganistan Veridica.ro
Seismul a avut loc lângă un oraş aglomerat din nordul ţării
08:40
Trump reia ameninţările cu intervenţia militară în Nigeria Veridica.ro
Preşeintele american spune că vrea să pună capăt uciderii unui număr mare de creştini
2 noiembrie 2025
17:50
AUR ar câștiga alegerile legislative cu 35% din voturi, dacă acestea ar fi organizate acum Veridica.ro
Aproape jumătate din români ar fi de acord cu suspendarea președintelui Nicușor Dan.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale parţiale din decembrie Veridica.ro
Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie, campania electorală începe în 22 noiembrie.
11:00
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini pentru 2026 Veridica.ro
Autorităţile vor reduce cu 10.000 numărul de permise de muncă pentru cetățenii din afara UE.
08:50
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România Veridica.ro
Congresmeni din ambele partide denunţă o „greşeală strategică” majoră a Pentagonului.
07:00
Nicuşor Dan a anunţat, oficial, că se va căsători Veridica.ro
Preşedintele statului şi partenera sa au împreună doi copii.
06:10
Aproape trei sferturi dintre români au încredere în alertele meteo Veridica.ro
Sistemul de avertizare meteo este perceput ca un instrument util și eficient pentru informarea publicului în situații de risc.
1 noiembrie 2025
16:20
Premierul României salută învestirea noului guvern de la Chișinău Veridica.ro
Executivul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul, astăzi, la Președinția R. Moldova.
13:40
Preşedintele Trump a renovat o baie de la Casa Albă în marmură şi aur Veridica.ro
Trump a demolat deja o parte a clădirii pentru a construi o sală de bal.
12:50
George Simion susține că a fost amenințat cu moartea / UPDATE Veridica.ro
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
12:50
Manifestaţie de amploare la Novi Sad la un an de la tragedia care a declanşat amplele proteste antiguvernamentale din Serbia Veridica.ro
Zeci de mii de sârbi s-au strîns din toată ţara pentru a comemora victimele unui accident considerat emblematic pentru corupţia regimului Vucic
12:00
Pentagonul spune că poate livra Ucrainei rachete de croazieră Veridica.ro
Decizia aparţine preşedintelui Trump, tot mai iritat de lipsa apetitului pentru pace arătată de Rusia
11:40
George Simion susține ca fost amenințat cu moartea Veridica.ro
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
10:40
Arhiepiscopul Tomisului, deposedat de atribuțiile din cadrul Facultății de Teologie din Constanța Veridica.ro
ÎPS Teodosie este un cunoscut susținător al lui Putin și al pro-rusului Călin Georgescu.
10:10
Ziua Naţională a Radioului Veridica.ro
Radio România sărbătorește, astăzi, 97 de ani de existență neîntreruptă.
10:10
Notificări false de amendă online din partea DNSC și a Poliției Române Veridica.ro
DNSC transmite utilizatorilor și recomandări pentru protejarea datelor și a dispozitivelor.
09:50
Ministrul Apărării Naționale, vizită oficială la Cairo Veridica.ro
România și Egiptul vor semna un memorandum privind cooperarea militară.
09:50
Noul guvern al Republicii Moldova intră în funcţie odată cu depunerea jurământului Veridica.ro
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a obţinut ieri votul de încredere al Parlamentului
31 octombrie 2025
17:40
Ucraina pregătește noi lovituri la distanță în Rusia Veridica.ro
Forțele ucrainene și-au inmulțit atacurile asupra obiectivelor energetice și militare rusești.
17:30
Turcia va găzdui o întâlnire despre Gaza, pe fondul îngrijorărilor legate de armistițiu Veridica.ro
Țările musulmane reprezentate vor discuta despre viitoarea forță de monitorizare a încetării focului
