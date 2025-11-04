MADR – Noul calendar fonduri europene 2025-2026

11:00

Până acum, vremea a ținut cu fermierii toamna aceasta, chiar dacă unii dintre ei au mai avut parte și de surprize și au fost nevoiți să intre încă o dată în câmp. Să vedem însă ce urmează de acum înainte, potrivit estimărilor meteorologice pe patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru […]