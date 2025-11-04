Dacă Pep făcea asta la FCSB, îl „crucifica” Becali!

13:00

Weekend-ul recent încheiat a adus vreme foarte frumoasă și nesperat de caldă, pentru început de noiembrie, ultima lună de toamnă din calendar. Așa se face că mulți locuitori din Oradea au ales să iasă din case și să se bucure de soare și de aerul curat din parcuri. Deși suntem la început de noiembrie, date […]