„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?”
Golazo.ro, 4 noiembrie 2025 18:50
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
19:00
Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ardelenii sunt amenințați cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.
Acum 30 minute
18:50
„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
Acum o oră
18:20
Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” # Golazo.ro
Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
Acum 2 ore
17:40
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay, ex-coechipier al lui Leo Messi
17:30
Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de la Camp Nou au protestat marți, în fața stadionului, din cauza încălcării drepturilor lor.
Acum 4 ore
17:00
Dani Coman, replică pentru LPF Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale: „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modfica statutul, aspect care l-ar puta bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum a informat anterior.
16:50
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19 # Golazo.ro
FCSB a hotărât să-i lase să joace în meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian
16:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre CSM București.
16:10
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului # Golazo.ro
Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.
16:10
Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB” # Golazo.ro
Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a trecut printr-o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
16:00
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a oferit o primă reacție după ce Leo Grozavu, antrenorul echipei, a declarat că ar vrea să se retragă din activitate.
15:40
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de jocul tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).
15:30
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ” # Golazo.ro
Paddy Pimblett l-a provocat pe Ilia Topuria, dublul campion al UFC.
15:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre violența în sport și felul în care oficialii echipelor o întrețin, iar autoritățile nu găsesc rezolvare.
Acum 6 ore
14:50
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»” # Golazo.ro
Stephen Crean, un fan al lui Nottingham Forest în vârstă de 61 de ani, a trăit momente cumplite, după ce a fost implicat în atacul șocant comis, sâmbătă, într-un tren care se îndrepta spre Londra.
14:50
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, începe etapa #4. Liverpool - Real Madrid și PSG - Bayern, capetele de afiș » Dennis Man, din nou în scenă # Golazo.ro
Napoli - Eintracht Frankfurt și Slavia Praga - Arsenal sunt meciurile care deschid runda #4 din Liga Campionilor.
14:20
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională # Golazo.ro
Mircea Lucescu a încercat să-l reintegreze pe Radu Drăgușin la echipa națională. Ce a hotărât selecționerul după discuția cu oficialii lui Tottenham și reacția antrenorului londonezilor: „Această discuție nu are sens acum”
14:00
Predicția lui Olăroiu Ce crede românul că se va întâmpla cu FCSB , după începutul dezastruos de sezon # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a declarat că FCSB va reuși, în cele din urmă, să obțină calificarea în Liga Campionilor.
13:40
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 Părintele unui jucător al oltenilor a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână” # Golazo.ro
Craiova U17 - Rapid U17 5-1. Scene ireale au avut loc la partida dintre juniorii celor două cluburi.
13:30
Lupta anului de pe Netflix, anulată Reacție dură după acuzațiile grave la adresa campionului mondial Gervonta Davis: „E un gunoi uman, un agresor de femei!” # Golazo.ro
Jake Paul a decis să anuleze meciul cu Gervonta Davis din cauza acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.
Acum 8 ore
13:10
Al 5-lea an de superdueluri în Ligă! Istvan Kovacs, topul marilor echipe arbitrate în Champions League. Mai are un Liverpool - Real # Golazo.ro
Istvan Kovacs conduce marți seară Liverpool - Real Madrid, al 14-lea meci important al arbitrului în ultimele cinci sezoane de Ligă
12:50
Real, omagiu pentru Diogo Jota FOTO. Gestul făcut de madrileni în memoria jucătorului de la Liverpool » Mesajul emoționant lăsat de Trent Alexander-Arnold # Golazo.ro
Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold și Xabi Alonso i-au adus un omagiu lui Diogo Jota pe Anfield, cu o seară înaintea duelului cu Liverpool.
12:30
Cutremur la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a fost demis după eșecul #4 din Liga Campionilor » Un alt nume mare pleacă alături de el # Golazo.ro
Adrian Vasile (43 de ani) s-a despărțit de CSM București la puțin peste două luni de la startul sezonului.
12:20
Rațiu, performanță uimitoare VIDEO. A fost desemnat cel mai rapid jucător din LaLiga! » Reacția românului # Golazo.ro
Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie din La Liga.
12:20
Marius Copil se retrage FOTO. Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei # Golazo.ro
Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
11:50
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată # Golazo.ro
Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez în vârstă de 35 de ani, scoate la lumină ce s-a petrecut în primăvară în campionatul Greciei. A fost dat în judecată de unul dintre cluburile pe care le-a acuzat. A evoluat acolo în 2024-2025
11:40
Greșeală de arbitraj? FOTO. Experții se contrazic după penalty-ul acordat pentru liderul din Liga 1: „Simulare îngrozitoare!” / „E 11 metri” # Golazo.ro
Petrolul - Botoșani 0-0. În minutul 74 al partidei de pe „Ilie Oană”, în careul gazdelor a avut loc un contact între Stefan Krell și Mykola Kovtalyuk, atacantul oaspeților.
11:30
Panduru, iritat de gestul lui Rădoi Reacție dură după ce antrenorul a plecat la vestiare înainte de final: „Nu e nimic în regulă!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Basarab Panduru a reacționat după gestul lui Mirel Rădoi de la finalul derby-ului.
Acum 12 ore
10:50
Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.
10:40
„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1” # Golazo.ro
Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.
10:10
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.
10:00
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere” # Golazo.ro
Manuel Akanji, fundaș împrumutat de Inter de la Manchester City, își dorește ca echipa antrenată de Cristi Chivu să-l transfere definitiv.
09:10
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune” # Golazo.ro
Fostul baschetbalist Vladimir Stimac, 38 de ani, a fost arestat la Belgrad, în timpul protestelor din capitala Serbiei
Acum 24 ore
23:10
Tragedie în Serbia Antrenorul celor de la Radnicki s-a prăbușit la marginea terenului în meciul cu Mladost și a murit în drum spre spital » Jucătorii, în lacrimi pe teren # Golazo.ro
Mladen Zizovic, antrenorul sârbilor de la Radnicki, a murit la vârsta de 44 de ani.
22:50
Se gândește la retragere Leo Grozavu are planuri departe de fotbal: „Dacă n-am șansa de a antrena un club mare...” # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.
22:30
Momentele meciului Petrolul - Botoșani FOTO: Fair-play-ul lui Ricardihnho și rafinamentul lui Gicu Grozav + Penalty ratat de Mitrov # Golazo.ro
Petrolul - FC Botoșani. Partida de la Ploiești nu s-a remarcat prin prea multe reușite, însă jucătorii au oferit alte momente inedite.
22:30
„El controlează vestiarul” Șumudică despre situația de la Rapid + Gâlcă a avut febră la Craiova: „Era cobză” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, ar fi făcut febră înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.
22:10
Cel mai bun „11” din 2025 FIFPRO a publicat cea mai bună formație la nivel mondial, după votul fotbaliștilor. Cine a prins echipa # Golazo.ro
FIFPRO, Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști, a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025.
21:30
„O legendă a sportului maghiar” Viktor Orban, mesaj la superlativ pentru Laszlo Boloni, în ziua lansării în Ungaria a documentarului său # Golazo.ro
Viktor Orban (62 de ani), premierul Ungariei, a lansat un mesaj prin care îl laudă pe Laszlo Boloni (72 de ani).
21:20
Liverpool - Real Madrid, interzis pe Anfield Motivul pentru care cele două formații nu se mai pot întâlni și sezonul viitor în Anglia # Golazo.ro
Liverpool și Real Madrid se întâlnesc din nou în faza principală a Ligii Campionilor, însă un astfel de duel nu va mai putea avea loc anul viitor.
21:10
Abuzuri, violență și frică O antrenoare din România ar fi băgat o sportivă cu capul în coșul cu cretă + colaboratorul ei a agresat sexual minore # Golazo.ro
Violeta Damian (52 de ani), antrenoare de gimnastică, a fost acuzată de violență de către 6 sportivi.
20:50
Basel - FCSB Ce formulă va alinia campioana la startul următoarei partide din Europa League + Prețul biletelor pentru fanii români # Golazo.ro
Basel - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat formula de start a campioanei pentru partida din Elveția.
20:20
Ultrași interziși de Federație „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România # Golazo.ro
Fotbalul bosniac este zguduit de tensiuni majore înaintea meciului crucial Bosnia și Herțegovina - România, programat sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.
20:10
Debut la 16 ani Încă un junior promovat de Farul: a jucat primul meci la seniori în victoria cu Csikszereda, 3-0 » Este internațional de tineret # Golazo.ro
Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean (16 ani), fotbalist provenit din academia „marinarilor”, a debutat în Superliga.
20:10
Iga Swiatek, record negativ Poloneza a gustat din propriul venin la Turneul Campioanelor » Nu se mai întâmplase din 2013! # Golazo.ro
Iga Swiatek a suferit o înfrângere usturătoare la Turneul Campioanelor. Poloneza a pierdut în trei seturi în fața kazahei Elena Rybakina și a bifat un record pe care nu și l-ar fi dorit.
19:40
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul de la Al Nassr, s-a proclamat mai bun decât rivalul său Lionel Messi (38 de ani).
19:40
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Stadiul negocierilor # Golazo.ro
FCSB plănuiește o dublă mutare pentru următoarea perioadă de transferuri.
Ieri
19:10
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc” # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a oferit asigurări că atmosfera din club este una bună.
19:10
Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include # Golazo.ro
Primăria Hunedoara a transmis că au fost demarate lucrările pentru o nouă bază sportivă.
18:30
Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR # Golazo.ro
Farul - Csikszreda. Al doilea gol al constănțenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar decizia a adus nedumerire în rândul celor prezenți pe stadion.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.