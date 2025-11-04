Percheziții la Primăria Slănic și Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova. Probleme cu regularizarea unui râu
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 19:00
Zeci de percheziţii au fost efectuate de anchetatorii prahoveni, marţi, la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
19:00
Percheziții la Primăria Slănic și Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova. Probleme cu regularizarea unui râu # Adevarul.ro
Zeci de percheziţii au fost efectuate de anchetatorii prahoveni, marţi, la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice.
19:00
Palate istorice din Timișoara scoase la vânzare. Cea mai scumpă clădire, evaluată la 4,45 milioane de euro # Adevarul.ro
Mai multe palate și clădiri istorice din Timișoara au fost restaurate și sunt scoase la vânzare. Cea mai scumpă dintre ele este Casa cu Ax de Fier, un monument din secolul al XIX-lea, estimat la aproape 4,5 milioane de euro.
Acum 30 minute
18:45
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, întemeietorul Jandarmeriei Române, vor fi readuse în țară și înhumate la Iași # Adevarul.ro
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul domn al Moldovei și întemeietor al Jandarmeriei Române, vor fi repatriate în România, după ce au fost înhumate în Le Mée-sur-Seine, Franța, anunță marți Jandarmeria Română.
18:45
Un copil în vârstă de 11 ani a fost rănit în timp ce dormea, după ce fereastra camerei sale a fost spartă în urma unor focuri de armă trase în apropierea casei în care locuia.
18:45
Berlinul ar putea aproba, până la finalul anului, contracte în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru proiectele majore de înarmare. Suma este de aproape șase ori mai mult decât pe timp de pace.
18:45
Întărește-ți imunitatea în sezonul rece cu suplimentele potrivite. Cele mai bune promoții de la Dr. Max # Adevarul.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul nostru are nevoie de un plus de susținere pentru a face față provocărilor sezonului rece. Vitaminele și mineralele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, iar suplimentele alimentare de la Dr. Max sunt alegerea ideală pentru întreaga familie.
Acum o oră
18:30
Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie. Ce modificări se vor face în 2026 # Adevarul.ro
Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei, a anunțat marți ministrul Investițiilor, Dragoș Pâslaru, precizând că se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026.
18:30
Putin schimbă regulile armatei: recrutarea devine permanentă, iar rezerviștii pot fi chemați chiar și pe timp de pace # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a semnat două legi care permit înrolarea cetățenilor ruși pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor chiar și în timp de pace.
18:30
Imagini virale din Iași: momentul în care un bărbat pe trotinetă intră în plin într-un autoturism, după ce a trecut pe roşu # Adevarul.ro
Un bărbat de 49 de ani a fost rănit, marți, în urma unui accident produs pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, după ce a intrat cu trotineta electrică într-un autoturism. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere, a devenit viral pe rețelele sociale.
18:15
Cum a ajuns Steve Huffman miliardar după ce a transformat Reddit, creată cu doar 12.000 de dolari, într-un imperiu online # Adevarul.ro
Steve Huffman, cofondatorul Reddit, a devenit miliardar la 41 de ani, după ce a transformat platforma dintr-un mic startup dintr-un cămin universitar într-o companie listată pe bursă.
18:15
Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru că Banca Naţională se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.
18:15
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
18:15
Coaliția ajunge la un acord pe reforma administraţiei publice. Scade și numărul parlamentarilor # Adevarul.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei. Potrivit ultimelor discuții, în administrația centrală ar urma să fie făcute reduceri de personal cu 10% sau reduceri de cheltuieli.
Acum 2 ore
18:00
Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv # Adevarul.ro
În ciuda crizei bugetare, oraşul Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv, primăria alocând peste un milion de lei pentru decorurile luminoase din acest an.
17:45
Bărbat din Hunedoara, ridicat de poliție la eliberarea din închisoare. Urmează să fie predat autorităților belgiene pentru o altă condamnare # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, care și-a ispășit pedeapsa în România pentru tentativă de omor, a fost ridicat de polițiști la eliberare.
17:45
Zi de doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmături la Torre dei Conti # Adevarul.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de 5 noiembrie drept zi de doliu oficial, în semn de respect pentru Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în timpul lucrărilor de restaurare la Torre dei Conti, în apropierea Forumurilor Imperiale.
17:45
Regiunile poloneze cu o prezență semnificativă a refugiaților ucraineni și implicate în transferul de armament către Ucraina au înregistrat o creștere a incidentelor motivate de ură, fenomen interpretat de autoritățile de la Varșovia drept o posibilă încercare de subminare a relațiilor.
17:45
Stație nouă de autobuz în Capitală, începând de miercuri, pe traseele a patru linii importante # Adevarul.ro
O nouă stație STB apare, de miercuri, pe o importantă arteră din București, pe traseul a patru linii de autobuz.
17:30
Compania asiatică Shein, dispusă să ofere anchetatorilor francezi numele celor care au cumpărat păpuși sexuale cu chipuri de copii # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al companiei Shein spune că societatea este pregătită să comunice numele celor care au cumpărat păpuși înainte ca acestea să fie retrase de la vânzare.
17:15
O vedetă Digi 24 dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde” # Adevarul.ro
Jurnalista și realizatoarea emisiunii „La cină” de la Digi24, Ionela Năstase, a făcut public un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, în care povestește că, în urmă cu aproximativ un an, a primit un diagnostic de cancer, descoperit în timpul unui control de rutină.
17:15
Fostul director al spionajului francez, Bernard Bajolet, acuzat că a încercat să șantajeze un om de afaceri. Procesul începe joi # Adevarul.ro
Bernard Bajolet, fost director al DGSE, se confruntă cu acuzații grave de complicitate la tentativă de șantaj și încălcare a libertății individuale.
Acum 4 ore
17:00
O navă antisubmarin din clasa Albatros-M, aparținând Flotei ruse Mării Negre, ar fi luat foc la Sevastopol, potrivit canalului de Telegram „Crimean Wind”, care a publicat imagini și înregistrări video de la fața locului, relatează Kyiv Post.
17:00
Decăderea unui fost antrenor de la FCSB: preia o echipă din Liga 2, după ce antrena în Liga 4 # Adevarul.ro
De la FCSB în 2021, la coada Ligii 2. Dinu Todoran revine pe bancă. Fostul antrenor al ”roș-albaștrilor” este la un pas de CS Tunari.
17:00
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați din pușcărie # Adevarul.ro
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați din închisoare.
16:45
Fondul suveran al Norvegiei a respins pachetul salarial uriaș al lui Elon Musk la Tesla. Miliardarul amenință că pleacă de la companie # Adevarul.ro
Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a anunțat că a votat împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla.
16:45
Cine este fostul fotbalist român care a luat-o de la zero în Elveția: „Doi ani am trăit din salariul soției și locuiam într-un subsol”. Cât câștigă acum # Adevarul.ro
După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Aurelian Leahu, fost fundaș stânga la Petrolul Ploiești, s-a mutat în Elveția, la Versoix, lângă Geneva, și a început o viață complet nouă, de la zero.
16:45
Șapte procurori DNA, inclusiv șefa Serviciului Teritorial Iași, Cristina Chiriac, au cerut în instanță majorarea cu 60% a salariilor.
16:30
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering” # Adevarul.ro
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat marți, 4 noiembrie, că Statele Unite ale Americii și Rusia ar construi împreună un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska.
16:30
Criminalul care a șocat America în 1982, ucigând 13 persoane, a murit în închisoare. Destinul său violent, de la gardian la criminal în masă # Adevarul.ro
După mai bine de patru decenii petrecute în spatele gratiilor, George Banks, criminalul care în 1982 a șocat America ucigând 13 persoane, dintre care cinci erau propriii săi copii, a murit într-un penitenciar din Pennsylvania.
16:15
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect # Adevarul.ro
O româncă, medic cardiolog, a fost descoperită moartă, complet carbonizată, în propria locuință din Franța.
16:15
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters.
16:00
Portretul lui Dick Cheney: de la partenerul ideal al lui George Bush la „cel mai rău vicepreședinte” # Adevarul.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit marți la vârsta de 84 de ani.
16:00
Compania care vrea să cumpere Lukoil dă asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc # Adevarul.ro
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc.
16:00
Momentul în care un agent de pază de la staţia de metrou Piaţa Unirii 2 este lovit în plină figură de un bărbat # Adevarul.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu.
16:00
Poveste incredibilă: tatăl copilului care învârte 45.000 € pe zi trăiește din strâns cutii de carton # Adevarul.ro
Tatăl lui Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, strânge cartoane pe străzile Barcelonei.
16:00
Ioana Ginghină, sfaturi pentru femeile de peste 40 de ani. Actrița a fost căsătorită de trei ori: „Dacă mâine divorțez, îl găsesc și pe al patrulea!” # Adevarul.ro
La vârsta de 48 de ani, Ioana Ginghină, una dintre cele mai râvnite femei din show-biz, are la activ trei mariaje. Actrița a dezvăluit care este secretul succesului ei.
15:45
Trump ameninţă să taie finanţarea orașului New York dacă Zohran Mamdani câştigă cursa pentru primărie # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale oraşului New York dacă democratul Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi, relatează dpa.
15:45
În contextul îngrijorărilor publice crescute după tragicul incident din Rahova, un cunoscut dezvoltator care construiește locuințe special destinate închirierii a anunțat că a finalizat inspecțiile în toate clădirile rezidențiale pe care le deține și administrează.
15:45
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi.
15:45
Un parlamentar german, amenințat cu moartea după ce i-a fost incendiată mașina: „Trebuie să-l urmez pe Charlie Kirk în iad” # Adevarul.ro
Un parlamentar de extremă dreapta din Germania a declarat că ia în calcul să se retragă din politică după ce autoturismul său a fost incendiat.
15:45
Tensiune și emoții la Asia Express. Concurenții au trecut prin cele mai grele etape de până acum în Coreea de Sud # Adevarul.ro
La Asia Express – Drumul Eroilor 2025 a început etapa semifinală a competiției, una dintre cele mai așteptate și dificile din acest sezon. Irina Fodor a anunțat miza uriașă: biletul de aur care le poate garanta finala.
15:30
Președintele Serbiei susține că doi lunetiști au ajuns la Belgrad în timpul protestelor: „Știm și cine i-a plătit” # Adevarul.ro
Aleksandar Vučić a declarat că autoritățile caută de trei zile doi lunetiști care ar fi ajuns la Belgrad în contextul protestelor antiguvernamentale.
15:30
David Beckham, fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. „Nu aș putea fi mai mândru” # Adevarul.ro
Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost numit oficial cavaler pentru serviciile aduse fotbalului și societății britanice.
15:30
Între retragere și rezistență, autoritățile de la Kiev sunt nevoite să aleagă – nu doar o poziție pe hartă, ci șansa de a-și salva soldații pentru bătăliile care vor urma.
15:15
Apărarea României nu este vulnerabilă, dă asigurări ministrul Ionuț Moșteanu. „Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securitate în cadrul NATO și că apărarea țării „nu este vulnerabilă”.
15:15
Ucraina primește 1,8 miliarde euro din fondurile UE, parte din Mecanismul de redresare 2024–2027 # Adevarul.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat pe 4 noiembrie a cincea tranșă de finanțare din cadrul Mecanismului pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro, care include și o parte din fondurile reținute la plata anterioară.
15:15
Haos la sucursalele Intesa Sanpaolo Bank: Clienții nu-și pot încasa salariile, iar antreprenorii nu pot face plăți # Adevarul.ro
Problemele grave înregistrate în ultimele zile la nivelul sistemului de plăți ale Intesa Sanpaolo Bank persistă și marți, în ciuda asigurărilor date de bancă privind finalizarea tranziției cardurilor First Bank către Intesa Sanpaolo.
Acum 6 ore
15:00
Cutremurul cu magnitudinea 6,3 care a lovit nordul Afganistanului luni a provocat moartea a 27 de persoane, potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi de Ministerul Sănătăţii din această ţară.
15:00
Compania de stat Hidroelectrica a anunțat marți că a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final.
14:45
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei românului mort la Roma. „Am sperat cu toții, până în ultima clipă” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei muncitorului român care a murit după ce a rămas prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, prăbușit la Roma.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.