”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru el

Fanatik, 4 noiembrie 2025 20:20

Eveniment notabil pentru fostul fotbalist britanic David Beckham. Gestul pe care Regele Charles al III-lea l-a făcut pentru sportivul în vârstă de 50 de ani.

Acum 5 minute
20:40
Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să rămână așa” Fanatik
Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a oferit ultimele detalii despre posibilitatea ca Louis Munteanu și Lindon Emerllahu să ajungă la campioana României
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii îl pot lua de la Bayern Munchen Fanatik
Harry Kane, golgheterul celor de la Bayern Munchen, ar putea să fie protagonistul unui transfer excepțional, în vara viitoare, fiind dorit chiar de fostul antrenor al bavarezilor.
19:50
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate” Fanatik
Ce a stat la baza deciziei lui Novak Djokovic de a plecat din Serbia și a se stabili în Grecia. Celebrul jucător de tenis a dat cărțile pe față despre acest aspect.
Acum 2 ore
19:20
Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii Steaua. Se reia procesul pentru prejudiciu: „Vor primi o sumă din 4 litere!”. Exclusiv Fanatik
Adrian Căvescu reacționează după ce FCSB a pierdut procesul privind marca Steaua. Avocatul campioanei României, ironii la adresa „militarilor”. Ce spune despre prejudicii.
18:50
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul solicitat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii. Ce a spus omul de afaceri
Acum 4 ore
18:40
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica Fanatik
Află cine conduce Telefónica, gigantul spaniol care analizează achiziția Digi Communications, și care sunt acționarii importanți care influențează strategia companiei.
18:20
Steaua, victorie finală în procesul cu FCSB pentru marcă! Reacție fabuloasă a lui Florin Talpan când a aflat. Exclusiv Fanatik
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB. Cum a reacționat Florin Talpan, juristul „militarilor”, la aflarea veștii
18:00
Daniel Bîrligea a vorbit despre oferta din America! „Eu sunt deschis la orice”. Colegul său nu îl lasă să plece de la FCSB. Video Fanatik
Daniel Bîrligea a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la FCSB, după ce a fost întrebat despre o ofertă din America. Reacția lui Darius Olaru spune totul.
17:40
Antrenorul de legendă al lui AC Milan îi vede pe rivalii de la Inter favoriți la titlu. Ce a spus despre echipa lui Cristi Chivu: „M-a impresionat” Fanatik
Antrenorul legendar al „diavolilor milanezi” și-a călcat pe orgoliu și a dat-o pe Inter favorită la Scudetto. Cum a comentat prestația echipei antrenate de Cristi Chivu
17:30
Neluțu Varga dă asigurări că CFR Cluj nu intră în insolvență! Prima reacție după ce s-a cerut deschiderea procedurii. Exclusiv Fanatik
Neluțu Varga rupe tăcerea după ce s-a cerut insolvența CFR-ului! Patronul campioanei promite că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Asigurări pentru suporteri.
17:10
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum s-a încheiat totul Fanatik
Bogdan Lascu, un apropiat al lui Horațiu Potra, care este cercetat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a dat Poliția în judecată.
17:00
Celebra prezentatoare, cerută în căsătorie de fotbalistul din România. Puțină lume a știut de relația celor doi Fanatik
Renumita moderatoare de televiziune a fost cerută de soție de un jucător cunoscut din România. Foarte puține persoane aveau informații despre legătura lor.
16:50
Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold la revenirea în orașul natal pentru meciul de Champions League. Video Fanatik
Fanii lui Liverpool nu au uitat faptul că Alexander-Arnold a părăsit echipa în această vară. Ce au făcut suporterii „cormoranilor” cu muralul dedicat fundașului lateral.
Acum 6 ore
16:40
Craiovenii pregătesc cea mai mare deplasare oltenească în Europa! Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la Viena pentru super-duelul cu Rapid Fanatik
Universitatea Craiova va avea parte de o susținere numeroasă și în tribunele arenei din Viena, la meciul cu Rapid. Câți fani „alb-albaștrii“ sunt așteptați pe Allianz Arena.
16:20
Cosmin Olăroiu, verdict neașteptat despre FCSB: „Vor merge și în Champions League” Fanatik
Cosmin Olăroiu a oferit un verdict neașteptat după startul de sezon sub așteptări al FCSB. Tehnicianul român consideră că echipa patronată de Gigi Becali poate ajunge în UEFA Champions League.
16:10
Momente teribile în Bănie, la U Craiova – Rapid U17! Tatăl unui fotbalist oltean, luat la pumni și picioare de părinții rapidiștilor: „M-au lovit încontinuu aproape un minut!“ Fanatik
Tatăl unui fotbalist al echipei U17 a Universității Craiova a fost agresat de către mai mulți părinți chiar de față cu fetița de doar 11 ani. Care este situația părintelui și ce decizie a luat.
15:50
Fostul jucător de la FCSB, detalii despre șocul decesului unui antrenor pe teren la doar 44 de ani: „Era un om bun” Fanatik
Fotbalul din Serbia a fost cuprins de o veste tulburătoare. Un antrenor a murit pe teren la doar 44 de ani. Cum a reacționat Novak Martinovic, fostul jucător de la FCSB.
15:20
Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă nu e ales primar candidatul său favorit Fanatik
Donald Trump intervine agresiv în lupta pentru primăria New York-ului și amenință că va tăia finanțarea federală dacă nu va fi ales candidatul său favorit, Andrew Cuomo.
15:10
Cornel Dinu, cel de acum 20-25 de ani. Răzvan Ioan Boanchiș, două episoade de senzație cu legenda lui Dinamo Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș povestește două episoade de senzație, cu legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, în prim-plan
15:10
Ionel Dănciulescu a trădat Craiova şi a semnat cu Dinamo! Povestea transferului şi primul salariu încasat în Ştefan cel Mare Fanatik
Ionel Dănciulescu a rememorat povestea transferului său la Dinamo. Legendarul atacant a vorbit și despre impactul cu vestiarul „câinilor”, dar și despre primul său salariu încasat de la Dinamo.
14:50
Doliu la Farul Constanța! Tragedie în familia antrenorului principal Fanatik
O tragedie a zguduit staff-ul tehnic de la Farul Constanța. Antrenorul „marinarilor” a suferit o pierdere importantă, un membru al familiei stingându-se din viață.
Acum 8 ore
14:40
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv Fanatik
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, a comentat posibilitatea ca Louis Munteanu să ajungă la gruparea „roș-albastră”, dar și o eventuală numire a lui Florin Cernat în rolul de director sportiv.
14:20
Jucătorul dorit de FCSB semnează cu Dinamo: “Sunt negocieri avansate!”. Exclusiv Fanatik
Dinamo forțează semnătura jucătorului dorit de FCSB. Cine este fotbalistul al cărui nume a fost legat de un transfer la campioana en-titre și care acum se află în negocieri avansate
14:10
Mitică Dragomir știe care a fost cea mai mare greșeală a premierului Ilie Bolojan: „Carne de tun, o pată neagră” Fanatik
Mitică Dragomir l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, punctând marile greşeli pe care le-a făcut acesta de când s-a instalat la Palatul Victoria.
14:00
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv Fanatik
Kevin Ciubotaru este o țintă de transfer pentru Gigi Becali la FCSB în această iarnă! Anunț de impact în fotbalul românesc
13:40
Câți fani FCSB vor face deplasarea la Basel în Europa League! Prețul uriaș al biletelor: “Asta e! Ce să facem?” Fanatik
Pentru FCSB urmează partida din Europa League cu FC Basel. Gigi Mustață a anunțat câte bilete au primit fanii campioanei României pentru jocul din Elveția.
13:10
Cristi Balaj, reacţie fără precedent după ce Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid: “Am crezut în el de când l-am luat în brigadă! Am emoţii când arbitrează” Fanatik
Cristi Balaj a reacționat după ce Istvan Kovacs a fost delegat la partida Liverpool - Real Madrid. Fostul „central” a comentat și posibilitatea ca acesta să fie declarat „Arbitrul anului 2025”.
13:10
Philip Morris România, investiție masivă în energie verde. Compania a inaugurat una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale Fanatik
Philip Morris România, pas semnificativ în energie verde. Renumitul producător a demarat un proiect important la fabrica pe care o deține în Otopeni.
13:10
Adi Vasile, prima reacţie după demiterea de la CSM Bucureşti: „A fost decizia conducerii! M-au anunţat acum”. Exclusiv Fanatik
Adi Vasile a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK la scurt timp după ce s-a despărțit de CSM București! Ce a spus antrenorul
12:50
Cristi Balaj, analiză la sânge a ultimei etape din SuperLiga! Ce calificativ a primit Adrian Cojocaru la U Cluj – FCSB 0-2: „Asta aș fi făcut eu cu Olaru”. Exclusiv Fanatik
Cristi Balaj a analizat arbitrajul de la meciurile din etapa a 15-a din SuperLiga. Verdict pentru fiecare „cavaler al fluierului”. Ce a spus despre Adrian Cojocaru după prestația de la U Cluj - FCSB 0-2.
12:50
O agenție care se ocupă de salvarea vieților omenești ar putea fi decuplată de la banii statului. Ce idee i-a venit ministrului transporturilor Fanatik
Ministrul transporturilor are gânduri mari cu una din agențiile care primește bani de la stat. Cu ce idee s-a prezentat Ciprian Șerban în Parlamentul României?
Acum 12 ore
12:40
Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit banderola: “De asta l-am ales!” Fanatik
Alex Dobre a preluat banderola de căpitan la Rapid după retragerea lui Cristi Săpunaru. Un nume important din conducerea giuleștenilor a vorbit despre noul lider al vestiarului.
12:20
Victor Angelescu, uimit de forța Universității Craiova după derby: “E echipa care ne-a pus cele mai multe probleme!”. Dezvăluiri despre Costel Gâlcă Fanatik
Rapidiștii, dați pe spate de forța Universității Craiova. Ce a spus, de fapt, Victor Angelescu după remiza din derby și cum vede următorul meci, cu FC Argeș.
12:10
Cutremur la CSM Bucureşti! Adi Vasile şi Cristina Vărzaru sunt out! Cine va antrena echipa Fanatik
Șoc la echipa de handbal feminin de la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a plecat din nou, alături de team-managerul Cristina Vărzaru
11:50
FC Botoșani, lider istoric în SuperLiga! Care sunt surprizele plăcute și dezamăgirile după turul campionatului Fanatik
Turul sezonului regulat din SuperLiga s-a încheiat, iar FC Botoșani este liderul neașteptat. Ce altă echipă a surprins plăcut după primele 15 etape și care sunt marile dezamăgiri.
11:40
Principala ţintă a Rapidului în perioada de mercato: “Avem o listă şi vom încerca să îl aducem!” Fanatik
Victor Angelescu a dat noi detalii despre transferurile pregătite la Rapid, în direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune realizată de Cristi Coste
11:30
Filmul despre viața lui Loți Boloni, lansat cu mare fast la Budapesta. Cum a fost convins Valentin Ceaușescu să apară în documentar Fanatik
Loți Boloni este o adevărată vedetă în Ungaria. Filmul documentar despre viața sa a fost prezentat și la Budapesta, în cadrul unui eveniment excepțional.
11:10
Sfârșit de carieră pentru Marius Copil. Tenismenul a agățat oficial racheta în cui. „Ultimii ani n-au fost ușori!” Fanatik
Marius Copil și-a încheiat oficial cariera de tenismen profesionist. Ce mesaj a transmis fostul mare sportiv. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
10:50
Champions League, rezultate etapa 4. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Champions League, etapa 4. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
10:40
Ireal! Pe ce super fotbalist a pus ochii Meme Stoica în Portugalia: “Bravo, mă, ai ochi!” Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit pe ce fotbalist de clasă a pus ochii ultima oară când a fost în Portugalia. Un fost mare internațional i-a spus oficialului FCSB că se pricepe la jucători.
10:40
Tragedie în familia Laurei Pausini! Unchiul artistei, lovit mortal de un cetățean român care a fugit de la locul accidentului Fanatik
Cum s-a ajuns ca unchiul celebrei Laura Pausini să fie ucis într-un tragic accident rutier, iar autorul să fugă de la locul faptei? Cine este tânărul român care s-a predat după 24 de ore?
10:20
Fotbalist din Anglia, printre victimele atacului din trenul ce se îndrepta spre Londra. În ce stare se află sportivul Fanatik
Un fotbalist din Anglia s-a aflat printre cele 11 victime ale agresorului din trenul ce se îndrepta spre Londra. În urma incidentului din tren, sportivul a fost înjunghiat și se află la spital în acest moment
10:10
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz” Fanatik
Cristi Balaj a clarificat, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, motivele plecării sale de la CFR Cluj. Fostul președinte din Gruia a respins ideea că ar fi fost „lucrat” și a explicat cum a decurs colaborarea cu ceilalți membrii din conducerea clubului.
10:10
A încălcat Nicușor Dan Constituția României? Opinia unui fost judecător CCR. Ce mesaj a trimis Cătălin Drulă, prin mail, susținătorilor USR Fanatik
A încălcat Nicușor Dan Constituția României prin participarea la evenimentul USR de lansare a candidatului partidului pentru alegerile din București? Ce spune un fost judecător CCR
09:50
A jurat că nu se tunde până când Dinamo nu leagă 5 victorii! Cum arată fanul „câinilor roșii”, după ce și-a asumat o provocare nebună. Video Fanatik
Un fan înfocat al lui Dinamo a lansat o provocare virală: nu se mai tunde până când „câinii roșii” nu obțin 5 victorii consecutive! Cum arată acum suporterul.
09:40
Analiza duelului Rădoi – Gâlcă în Craiova – Rapid 2-2: „Tactic, a jucat strălucit”. Cine este omul care nu dădea penalty la ultima fază! Fanatik
Analiză complexă a duelului Mirel Rădoi - Costel Gâlcă în derby-ul Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Un nume cunoscut din fotbalul românesc nu ar fi dat penalty la ultima fază.
09:20
În ce a investit Mircea Lucescu banii din fotbal. Marele antrenor român are în conturi milioane de euro Fanatik
Ce a făcut Mircea Lucescu cu veniturile încasate de pe urma pasiunii sale, fotbalul. Selecționerul echipei naționale are afaceri de ordinul milioanelor de euro.
09:10
Prințul Paul, fără Netflix la București: Digi i-a tăiat cablul la ”palatul regal”. Ce datorie are moștenitorul Regelui Carol al II-lea Fanatik
”Palatul regal”, fără semnal! Digi a tăiat cablul Prințului Paul la vila din Sectorul 2. Nepotul Regelui Carol al II-lea a fugit la Paris în urmă cu cinci ani, după ce a fost condamnat în dosarul Ferma Băneasa.
08:50
Andrei Rațiu i-a făcut „praf” pe Vinicius și Mbappe: „M-am surprins și pe mine”. Video Fanatik
Andrei Rațiu a fost premiat cu trofeul pentru cel mai rapid fotbalist din campionatul spaniol, depășindu-i pe Vinicius sau Mbappe. Ce a declarat internaționalul român după ce i-a fost înmânată distincția
