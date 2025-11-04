Asia Express, 4 noiembrie 2025. Anda Adam, probleme înainte de a pleca spre următoarea misiune. Ce a pățit concurenta: „Mă simt ca o legumă”
SpyNews, 4 noiembrie 2025 21:50
Anda Adam și soțul ei au pornit ultimii în drum spre următoarea misiune, la Asia Express. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat penultima amuletă din acest sezon, așa că ei au fost cei care au stabilit ordinea. Concurenta a recunoscut că nu se simțea tocmai bine înainte de cursă.
• • •
Acum 15 minute
22:00
Momente difcile pentru Tily Niculae! Actrița este în doliu după pierderea unei persoane dragi. Cu puțin timp în urmă, aceasta a transmis un mesaj emoționant.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:20
Asia Express, 4 noiembrie 2025. A fost pusă în joc o nouă amuletă. Cine a obținut avantajul: „Am anticipat că vor fi buni” # SpyNews
Ediția difuzată în această seară de la Asia Express a început cu un nou joc de amuletă. Proba a fost făcută de Dan Alexa & Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion. Echipa care a câștigat a stabilit și ordinea în care au plecat restul echipelor.
Acum 2 ore
21:10
Oamenii care locuiau în apropierea blocului din Rahova, unde a avut loc explozia, s-au întors acasă. Ce probleme întâmpină: "Zici că e bloc părăsit" # SpyNews
Oamenii care locuiau în apropierea blocului din Rahova, afectat de explozie, și-au reluat viața acasă, însă realitatea nu e cea la care se așteptau. Mulți se confruntă cu lipsa apei, a gazelor și a curentului electric.
21:00
Maria Ciobanu și fiica ei s-au întors în România. Camelia Ciobanu, moment emoționant la Muzeul Satului Transilvănean # SpyNews
Maria Ciobanu și fiica ei, Camelia, sunt stabilite în America de mulți ani. Cele două au revenit de curând în România și au mers la Muzeul Satului Transilvănean, acolo unde Camelia Ciobanu a pregătit un moment emoționant.
20:40
Rețeta simplă de prăjitură de casă cu nucă și vanilie. Desertul copilăriei care te va cuceri instant # SpyNews
Prăjitura de casă cu nucă și vanilie este desertul perfect pentru orice moment al zilei. Blatul pufos, crema fină de vanilie și frișca delicată te vor duce imediat cu gândul la gustul copilăriei. Acest desert e ușor de preparat și irezistibil de delicios.
20:20
Cât de afectat a fost Alexandru Ion de la Asia Express de divorțul părinților. Mama și tatăl lui s-au despărțit când el avea 6 ani # SpyNews
Alexandru Ion de la Asia Express a vorbit recent despre experiența dificilă prin care a trecut de la o vârstă fragedă. Părinții lui s-au despărțit când el avea doar 6 ani. Actorul a spus cât de afectat a fost de această separare.
Acum 4 ore
20:10
Marilu Dobrescu și iubitul își caută casă în Australia. Cum vor să fie locuința lor: „Sper să nu îmbătrânesc prematur” # SpyNews
Marilu Dobrescu și iubitul ei, Tom, își caută casă în Australia. Cei doi vor să se mute în apropiere de Sydney, iar astăzi au fost la vizionări de locuințe. Au fost 3 case care le-au atras inițial atenția, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit și cu cea de la fața locului.
19:40
Mireasa - Capriciile iubirii. Cum a explicat Emily faptul că nu și-a dorit să rămână în casă, pentru Liviu. Cei doi s-au sărutat după jocul Afroditei # SpyNews
Jocul Afroditei a luat sfârșit pentru Liviu, la Mireasa. Emily a stat în competiție 12 zile, dar a decis să plece. Concurentul i-a făcut o declarație de dragoste tinerei, iar mai apoi, după ce testul s-a terminat, cei doi s-au sărutat.
19:30
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Principalul suspect este fiul ei în vârstă de 22 de ani # SpyNews
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța! Autoritățile îl consideră suspect principal pe fiul ei în vârstă de 22 de ani. Cazul a șocat comunitatea și a declanșat o anchetă complexă pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia.
19:10
Monica Gabor, revedere emoționantă cu sora mai mare, în București. Cum arată Alina în prezent | FOTO # SpyNews
Monica Gabor se află în continuare în România. Vedeta s-a întâlnit de curând și cu sora ei mai mare. Alina este o prezență discretă și rare sunt momentele în care a apărut alături de surorile Gabor.
19:00
Acces Direct. Scandal pe avere. Tudora își acuză sora că vrea să îi ia terenul: "Să își vadă de treaba ei" # SpyNews
Un nou scandal pe avere! Tudora își acuză sora că încearcă să îi ia partea care i se cuvine. Disputa dintre surori a stârnit reacții aprinse în familie și fiecare consideră că are dreptate.
18:20
Noi mărturii șocante despre maternitatea privată din Constanța: "Cada a fost aleasă roz-fuxia. Că aia a fost mai ieftină..." O femeie a murit la scurt timp după ce a născut acolo # SpyNews
Noi mărturii șocante vin de la foști angajați și paciente ai spitalului privat Armonia din Constanța, acolo unde o tânără a murit la scurt timp după ce a născut. Persoanele care au lucrat sau au fost internate acolo au făcut dezvăluiri cutremurătoare.
Acum 6 ore
18:10
Bianca Drăgușanu a dezvăluit motivul pentru care Gabi Bădălău nu a mers cu ea la nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară. Blondina a prezentat o nuntă pentru prima dată # SpyNews
Bianca Drăgușanu a prezentat nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară, la Timișoara. A fost pentru prima dată pentru blondină când a prezentat un eveniment, iar iubitul ei, Gabi Bădălău, cu care este împreună de cinci ani nu a fost prezent. Diva a dezvăluit de ce partenerul ei nu a însoțit-o.
17:50
Ramona Olaru își dorește să devină mamă! A început procesul de înghețare a ovocitelor: "Am 36 de ani..." # SpyNews
Ramona Olaru a dezvăluit că își dorește să devină mamă și a făcut primul pas important: a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce spune asistenta de la Neatza despre viața ei sentimentală din prezent.
17:30
Cum a fost cucerită Alina Pușcău de iubitul ei. Fosta concurentă de la Asia Express și-a cunoscut actualul partener după experiența de pe Drumul Eroilor # SpyNews
Alina Pușcău are un nou iubit de câteva luni. Fosta concurentă de la Asia Express l-a cunoscut pe bărbatul din viața ei după experiența de pe Drumul Eroilor și se consideră pregătită să își întemeieze o familie.
17:10
David Beckham, moment istoric la Castelul Windsor! Regele Charles i-a acordat una dintre cele mai înalte distincții britanice # SpyNews
David Beckham a trăit un moment cu adevărat special la Castelul Windsor, unde a fost onorat chiar de Regele Charles al III-lea. Fostul căpitan al naționalei Angliei a primit una dintre cele mai înalte distincții acordate de Coroana Britanică, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă în sport și pentru implicarea în numeroase acțiuni caritabile.
17:00
Denisa Drăgan, mama fetiței lui Ramore, a pierdut o sarcină. Își mai doresc sau nu comediantul și iubita lui încă un copil, după ce s-au împăcat # SpyNews
Denisa Drăgan și Ramore s-au împăcat de mai mult timp, după ce au divorțat. Cei doi au împreună o fetiță, pe Alba, iar bruneta era însărcinată din nou, însă a pierdut sarcina. În prezent, ar fi trebuit să aibă șapte luni de sarcină.
16:30
Bianca Censori s-a întors în Australia pentru a-și vizita familia, dar nu a renunțat la stilul controversat. A uimit din nou cu apariția sa provocatoare # SpyNews
Bianca Censori s-a întors în Australia pentru a-și vizita familia, însă nici de această dată nu a renunțat la stilul care a consacrat-o. Soția lui Kanye West a fost surprinsă în orașul său natal într-o ținută extrem de îndrăzneață, care a atras imediat atenția tuturor.
16:20
Lolrelai are o relație cu o fostă ispită de la Insula Iubirii, sezonul 7! Cum s-au cunoscut cei doi # SpyNews
Lolrelai iubește din nou! Vedeta formează un cuplu cu o fostă ispită de la Insula Iubirii, sezonul 7. După ce le-a sucit mințile domnișoarelor cu apariția la televizor, acesta i-a pus inima pe jar lui Lolrelai.
16:20
De câți ani este Ramona Olaru singură: „Am cununiile legate!”. Ce a pățit într-o viață anterioară # SpyNews
Ramona Olaru recunoaște că acum este mult mai selectivă când vine vorba de bărbați. Își dorește o relație serioasă, însă nu cu un bărbat care să nu știe cum să se comporte în cuplu. Asistenta TV a mărturisit că este singură de o bună perioadă, dar nici nu se grăbește să își facă un nou iubit.
Acum 8 ore
16:00
Animalul de companie al Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur. Numele său e Betty și este... un porc # SpyNews
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au răspuns la întrebările celor curioși legate de viața lor de la țară. Aceștia au și un animal de companie: un porc. Urmăritorii și-au dorit să afle ce se va întâmpla cu acesta când va îmbătrâni. Iată răspunsul!
16:00
Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila "băieţilor deştepţi" din energie # SpyNews
Caracatița uriașă cu tentacule bine înfipte la nivel înalt, protejată inclusiv de clasa politică din cauza căreia românii au ajuns să plătească facturi uriașe la energie, a fost explicată pe larg într- un nou episod din campania "Toată România noastră". Confruntat cu dezvăluirile Observator, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, aflat față în față cu Alessandra Stoicescu, a recunoscut că în România, energia este un lux.
15:50
Jennifer Aniston are o nouă relație! După numeroase zvonuri privind viața ei amoroasă, actrița confirmat că formează un cuplu cu Jim Curtis. Jennifer Aniston a făcut dezvăluirea așteptată de fani în ziua în care Jim Curtis își sărbătorește ziua de naștere!
15:10
Gașca Zurli trece prin momente cumplite! Echipa a rămas fără un membru important, care și-a pierdut viața. Anunțul a fost făcut de Mirela Retegan, creatoarea grupului.
14:50
Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului puternic de gaze! Elevii au trecut prin clipe de coșmar # SpyNews
Alertă de ultim moment în București! Liceul Theodor Pallady a fost evacuat de urgență, miercuri după amiaza, din cauza mirosului puternic de gaze! Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și iau măsuri. Elevii și profesorii de la liceul din Sectorul 3 au fost evacuați.
14:40
Cine este bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap acasă, în timpul unui live pe TikTok! Este foarte cunoscut în oraș # SpyNews
Polițiștii din Neamț au luat parte, în urmă cu o seară, la o situație terifiantă. Un bărbat din orașul Roman s-a împușcat în cap live, pe TikTok, în timp ce o mulțime de persoane urmăreau transmisiunea. S-a aflat și cine este bărbatul care a recurs la acest gest.
14:40
Ți se rupe sufletul! Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român din Italia care a murit după ce a fost scos de sub dărâmături # SpyNews
După ce un turn medieval din Roma s-a prăbușit, un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături, iar salvatorii s-au chinuit mult să îl scoată. Bărbatul a stat sub ruine timp de aproape 12 ore, iar în urma unui stop cardio respirator medicii nu i-au mai putut salva viața. Care au fost ultimele sale cuvinte.
Acum 12 ore
14:00
Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, considerat cofetarul cel mai bun din lume, și vine la audițiile Chefi la cuțite cu visul unui loc în echipele sezonului 16 # SpyNews
Din 16 noiembrie, de la ora 20:00, cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Vin poveștile încărcate de emoții și se deschide poarta pentru noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie. Fie că e vorba despre amatori pasionați de arta culinară sau de competitori cu experiențe remarcabile în domeniul gastronomic, cu toții visează la un loc în echipele noului sezon Chefi la cuțite – dar drumul lor în competiție depinde de cuțitele de sub cloșurile juraților.
14:00
Dragoș Bucur a descoperit că are alergie la albine! Actorul și soția sa și-au cumpărat stupi: "Nu văzusem niciodată albine atât de aproape" # SpyNews
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru continuă să povestească despre viața în mediul rural cu urmăritorii de pe rețelele sociale. Cei doi locuiesc la sat, iar de curând au luat decizia de a-și cumpăra stupi de albine. Actorul a avut parte de o "surpriză" la primul contact cu albinele. S-a luptat cu o alergie.
13:50
Mama Ștefaniei Szabo a primit un mesaj sfâșietor, după ce și-a înmormântat fiica! Femeia știa prin ce suferințe trece medicul din Buzău # SpyNews
Mama Ștefaniei Szabo a primit un mesaj dureros, după ce și-a condus fiica pe ultimul drum. Moartea medicului din Buzău a intristat o întreagă comunitate, mai ales pe familie și apropiați. Ștefania Szabo a fost înmormântată zilele trecute.
13:20
Răbdarea lui Alex Ion, pusă la grea încercare de un angajat coreean, în cea de-a treia ediție a etapei din Coreea de Sud # SpyNews
Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții au trăit una dintre cele mai dificile și emoționante experiențe de până acum: pentru prima dată, au fost nevoiți să parcurgă misiunile pe cont propriu, fără sprijinul partenerului de echipă. A fost o probă de rezistență, răbdare și adaptare, care i-a pus pe toți la încercare, dar care, în final, s-a dovedit a fi o lecție valoroasă pentru fiecare dintre ei. Ștefan și Alex au reușit să se reunească primii, la doar câteva minute distanță de celelalte echipe și au câștigat mult râvnitele cartonașe cu eroi. Emisiunea a dominat şi aseară clasamentul audiențelor, impunându-se ca lider detașat de audiență, pe toate categoriile de public.
13:10
Raluka este o cântăreață de care toată lumea a auzit, dar nu mulți îi cunosc și stilul vestimentar. Artista poartă ținute sexy atunci când apare pe scenă, dar paparazzii Spynews i-au surprins stilul din viața de zi cu zi. Chiar și așa, Raluka arată bombă!
13:00
Lecțiile de succes ale unor români care au crezut în ei: Emil Mihai Lixandru și Laura și Andreea # SpyNews
Drumul spre succes nu este niciodată ușor, iar poveștile unor antreprenori români care au reușit prin muncă, răbdare și dedicare sunt dovada vie a acestui fapt. Fie că vorbim despre lumea avocaturii sau despre universul rafinat al modei, în spatele fiecărei reușite stau ani de efort, încredere și ambiție.
12:50
Philipp Plein, vacanță la Disneyland alături de Andreea Sasu și copii! Designerul a uitat, o perioadă, de scandalurile cu fosta iubită # SpyNews
Philipp Plein și Andreea Sasu au depășit momentele dificile din cauza scandalurilor pe care designerul le care cu fosta iubită. Cei doi au plecat împreună într-o vacanță în Paris și au postat imagini superbe.
12:30
Paste cu sos de roșii și ton după rețeta lui Chef Horia Manea. Vei avea nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă variantă de meniu complet, format dintr-un starter, fel principal și desert. Pentru astăzi, la fel principal avem paste cu ton și sos de roșii. Cum se prepară.
12:20
Andra Volos și-a pus fanii pe jar cu ultimele videoclipuri postate pe rețelele sociale. Vedeta a dat de bănuit că ar fi însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iată ce anunț a făcut!
12:20
Cum au fost primiți Dana Nălbaru și Dragoș Bucur de către oamenii din satul în care s-au mutat: ”Sunt și localnici care nu ne iubesc” # SpyNews
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au făcut declarații despre viața la țară! Cei doi s-au mutat în satul Moșteni - Greci din județul Argeș și duc un trai complet diferit față de cel din București. Una dintre curiozitățile fanilor a fost ce relație au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu localnicii de acolo. Există și persoane care nu îi plac pe cei doi!
11:30
Țară în care cetățenilor le este recomandat să se pregătească pentru întreruperi de energie electrică și apă. Aceștia trebuie să supraviețuiască timp de 72 de ore # SpyNews
O țară europeană și-a îndemnat cetățenii să se pregătească în caz de întreruperi de curent și apă. Cetățenilor le este recomandat să respecte trei pași importanți, care îi vor ajuta să supraviețuiască timp de 72 de ore.
11:20
S-a aflat parola sistemului de securitate al muzeului Luvru! Orice persoană ar fi putut să o ghicească # SpyNews
Au ieșit la iveală informații controversate după jaful secolului de la muzeul Luvru, din Paris. Deși se credea că nu a existat nicio problemă de securitate, s-a descoperit care era parola cu care oricine ar fi avut acces la camerele de supraveghere.
11:10
Accident grav cu 8 victime în Capitală! Un tramvai a intrat în coliziune cu un autobuz STB # SpyNews
Accident grav în București, marți dimineață! Opt persoane au fost rănite, după ce un tramvai a intrat în coliziune cu un autobuz STB, în Sectorul 6. Echipajele de salvare au intervenit de urgență la fața locului. Șapte persoane au fost duse la spital.
10:50
Șerban Copoț și familia, nevoiți să-și anuleze vacanța din Spania! S-au reorientat spre o altă destinație # SpyNews
Șerban Copoț a plănuit o vacanță superbă în Spania, alături de familia sa, dar... cum socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg, prezentatorul a trebuit să se gândească la o altă destinație. Zis și făcut! Iată unde au plecat Șerban Copoț și familia sa!
10:40
Maldive a introdus interdicție de fumat de la 1 noiembrie 2025! Cine este vizat și ce pedeapsă riscă # SpyNews
Maldive a introdus o regulă strictă. O categorie de persoane nu are voie să fumeze pe teritoriul insulelor și nu este permisă nici vânzarea de produse care conțin tutun. Regula a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2025.
10:20
Rusia a atacat din nou aproape de granița cu România. S-au ridicat avioane de la sol în urma semnalelor detectate pentru protejarea spațiului aerian. Anunțul Ministerului Apărării.
10:10
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, live pe TikTok! Spectatorii au sunat de urgență la 112 # SpyNews
Gest halucinant! Un bărbat din județul Neamț s-a împușcat în cap, live pe TikTok! Transmisiunea era urmărită de zeci de spectatori. Unul dintre ei a sunat de urgență la 112 și a alertat poliția. Iată în ce stare l-au găsit oamenii legii.
09:50
Meteorologii au emis prognoza pentru luna noiembrie. Se anunță temperaturi atipice pentru perioada calendaristică în care ne aflăm. Iată cum va fi vremea până la sfârșitul lunii!
09:40
Marisa Paloma, pe patul de spital! Influencerița a fost operată de urgență: ”Era plin de puroi” # SpyNews
Marisa Paloma a fost operată de urgență. Influencerița a ajuns la spital din cauza durerilor de sinusuri pe care le are, iar medicii au decis să o supună unei intervenții chirurgicale. Marisa Paloma a dezvăluit pe rețelele de socializare cum se simte după operație.
09:20
Cutremur puternic în Rusia! S-a întâmplat în zona în care a avut loc cel mai mare seism din epoca modernă. Ce magnitudine a avut # SpyNews
Un cutremur de proporții a avut loc marți noapte în zona din Rusia în care a izbucnit cel mai mare seism din epoca modernă. Pe atunci, a fost vorba despre un cutremur cu magnitudine de 8,8. Iată ce magnitudine a avut cel de această dată!
Acum 24 ore
08:50
Un fost ministru de Externe al României, semnal de alarmă! Ce mișcări s-au făcut în Rusia și cum ar putea fi evitat războiul cu NATO # SpyNews
Un fost ministru de Externe al României a tras un semnal de alarmă în privința unui eventual război între NATO și Rusia. Acesta a explicat că pericolul este mai aproape decât am fi crezut. Rusia a făcut mișcări importante în acest sens.
08:50
Muncitorul român prins sub ruinele turnului din Roma a murit! A rezistat 11 ore sub dărâmături și s-a stins la spital # SpyNews
Final tragic pentru muncitorul român prins ieri dub ruinele turnului Torre dei Conti Roma. După 11 ore în care a stat sub dărâmături, echipele de salvare au reușit să îl scoată și să îl transporte la spital. La mai puțin de o oră distanță, românul a murit, noaptea trecută.
