Pelerin la Catedrală

Ziarul Lumina, 4 noiembrie 2025 21:50

În aceste zile de toamnă suntem impresionaţi de sutele de mii de pelerini ce au trecut prin Altarul Catedralei Naţionale şi s-au bucurat de frumoasele mozaicuri ce împodobesc cea mai importantă biserică a

Acum 15 minute
22:00
Arhitectul George Văsâi versus Rugul Aprins Ziarul Lumina
Ceea ce rareori s-a spus în spațiul public, în contextul discuțiilor despre Rugul Aprins, este că nu toate personalitățile care au frecventat întâlnirile de la Mănăstirea Antim ori au fost îndrumate în
Acum 30 minute
21:50
21:50
Începutul bun și mulțumirea Ziarul Lumina
La avva Or găsim o apoftegmă scurtă, simplă și destul de misterioasă: „Spuneau despre avva Or și despre avva Teodor că puneau începuturi bune și-I mulțumeau tot timpul lui Dumnezeu”.Patericul se caract
Acum 6 ore
16:20
Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s-a întrunit la Galaţi Ziarul Lumina
În perioada 3-4 noiembrie 2025, la Galaţi s-a desfăşurat întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. În prima zi a acestei întâlniri, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Întrunirea Colegiului Decanilor – cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar”.
Acum 8 ore
16:10
Popas de rugăciune în satul Căstău Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Căstău, Protopopiatul Orăștie, Episcopia Devei și Hunedoarei, județul Hunedoara, unde a săvârşit
14:20
Sfințirea metocului Mănăstirii Stănișoara din Vâlcea Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit luni, 3 noiembrie, metocul Mănăstirii Stănișoara, județul Vâlcea.„Metocul Mănăstirii Stânișoara continuă tradiția de
Acum 12 ore
14:10
Vizite pastorale și slujbe de binecuvântare săvârșite de Mitropolitul Banatului Ziarul Lumina
În după‑amiaza Duminicii a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit slujba de sfințire a crucii care va fi așezată pe turla recent renovată a
14:10
Sfântul Ierarh Nectarie cinstit la Mănăstirea Radu Vodă Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă Română îl va sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina duminică, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a‑l cinsti pe
14:10
140 de ani de la ridicarea bisericii din Parohia Borlova Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a binecuvântat lucrările interioare la biserica parohială din Borlova, județul Caraș‑Severin, la 140 de ani de la ridicarea ei. Ierarhul a săvârșit slu
14:00
Sfințirea bisericii românilor din Schwabach‑Roth, Germania Ziarul Lumina
Comunitatea ortodoxă românească din Schwabach‑Roth, Germania, a participat sâmbătă, 1 noiembrie, la sfințirea bisericii parohiale cu hramurile „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și „Sfânta
12:50
Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului „Torre dei Conti” din Roma (Italia) Ziarul Lumina
Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la
12:50
Voluntari și jandarmi mobilizați în sprijinul semenilor Ziarul Lumina
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s‑au deplasat luni, 3 noiembrie, la sediul
12:40
Campania „Sănătate pentru sate” a ajuns în județul Gorj Ziarul Lumina
Aproximativ 100 de persoane din comunele Slivilești și Samarinești, județul Gorj, au beneficiat sâmbătă, 1 noiembrie, de consultații gratuite în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de
12:20
Resfințirea bisericii Parohiei Pleșești din județul Suceava Ziarul Lumina
Potrivit hrisovului de sfințire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea suceveană Pleșești, cea de‑a doua filă a lunii Brumar a marcat un moment luminos în istoria Parohiei Pleșești.
12:20
Anunţuri importante referitoare la Catedrala Naţională Ziarul Lumina
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora
12:10
Slujire arhierească în Parohia Căstău Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Căstău, Protopopiatul Orăștie, Episcopia Devei și Hunedoarei, județul Hunedoara, unde a săvârşit
12:10
Binecuvântare la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan, județul
11:50
Sfinţirea noilor antimise la Catedrala Episcopală din Zalău Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, județul Sălaj. Înainte de Sfânta Liturghie, ierarhul
11:40
Binecuvântarea capelei din Parohia Supuru de Jos Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat duminică, 2 noiembrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Supuru de Jos, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.Slujirea
11:40
Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s‑a întrunit la Galaţi Ziarul Lumina
Ieri
22:00
Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3 Ziarul Lumina
Fraților, dacă ați murit împreună cu Hristos pentru înțelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați viețui în lume, răbdați porunci ca acestea: Nu lua, nu gusta, nu te atinge! – toate,
21:50
Încercările vieții Ziarul Lumina
Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, Cartea a Patra a Glafirelor la Facere, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 39, pp. 117-118„Întâi Stăpânitorul sfinților nu va trece cu ve
21:40
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru şi Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama Ziarul Lumina
Astăzi, Biserica face pomenirea Sfântului Cuvios Părinte Gheorghe din Drama. Acesta s-a născut în anul 1901, în orașul Arghiropolis din ținutul Pontului (astăzi Gümüșhane, Turcia), ca fiu al unor evlavioși
21:40
Luca 9, 23-27 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în toate zilele și să-Mi urmeze Mie; căci cine va voi să-și scape viața o va pierde; iar cine-și va pierde viața pentru Mine, acela o va mântui. Căci ce folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina de el și Fiul Omului când va veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Cu adevărat însă vă spun vouă: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
21:30
Primul centru de arși aproape finalizat Ziarul Lumina
Primul Centru pentru Mari Arși, care se construieşte la Timişoara, va fi finalizat în decembrie, primii pacienţi urmând să fie trataţi aici din februarie 2026. Potrivit ministrul sănătăţii, Alexandru
21:30
Încrederea în alertele meteo Ziarul Lumina
Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj CURS, citat de Agerpres. În legătură cu frecvenţa alertelor pe telefon,
21:20
Salariul minim: Discuții între Guvern, patronate și sindicate Ziarul Lumina
Săptămâna trecută, la Palatul Victoria, a avut loc o reuniune a Consiliului Naţional Tripartit în care Guvernul și patronatele s-au pronunțat pentru menţinerea salariului minim la nivelul actual.
21:20
Cont unic național pentru plata amenzilor Ziarul Lumina
Guvernul a adoptat joi normele de aplicare ale unei legi din 2018 privind plata amenzilor contravenţionale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern de gestionare a amenzilor
21:20
Scumpire ușoară a energiei Ziarul Lumina
Preţul energiei electrice crește cu 0,5% şi cel al energiei termice cu 2% de la 1 noiembrie, pe fondul majorării de sâmbătă cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 anul trecut, la 0,0136 lei/kWh, potrivit
21:10
Cele mai prospere regiuni din Europa Ziarul Lumina
În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La
21:00
Un eveniment devenit tradiție în peisajul științific și cultural al Clujului Ziarul Lumina
La sediul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, se desfășoară, în perioada 3-5 noiembrie 2025, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Conferințele Arhivei de Folclor a Academiei Române, ediția a 38-a, eveniment
21:00
Casa lui Andrei Mureșan, secție muzeală Ziarul Lumina
Casa din municipiul Bistrița în care a copilărit poetul paşoptist Andrei Mureşanu, autorul versurilor Imnului naţional „Deşteaptă-te, române!”, va redeveni, după 30 de ani, secţie muzeală. Imobilul va
20:50
Miercurea gratuită la muzeu Ziarul Lumina
Muzeul Național de Artă al României invită publicul, în prima zi de miercuri din lună, să viziteze gratuit Galeria Europeană, Gale­ria de Artă Decorativă Europeană, Galeria de Artă Orientală, Galeria de
20:50
Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil Ziarul Lumina
Muzeul Național al Țăranului Român organizează târgul Arhanghelilor Mihail și Gavriil, în perioada 7-9 noiembrie, în curtea muzeului, care devine astfel un loc al întâlnirii dintre tradiție, meșteșug și pa
20:50
Universul copilăriei Ziarul Lumina
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” prezintă expoziția „Restituiri-Universul copilăriei”, organizată în contextul decretării anului 2025 ca Anul Național al Copilului în România. De asemenea, ex
20:40
Salonul „Fotogeografica 2025” Ziarul Lumina
Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” prezintă la Biblioteca Națională a României fotografiile premiate la cele două secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural și patrimoniu natural, precum
20:40
Regele Ferdinand și regina Maria în lumini și umbre Ziarul Lumina
Muzeul Național Cotroceni (MNC) a vernisat, ieri, în Spațiile Medievale, expoziția „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”, un proiect organizat cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea regelui
20:20
Întronizarea Patriarhului Miron Cristea, ultima etapă a înființării Patriarhiei Române Ziarul Lumina
Cel mai important eveniment din urmă cu un secol a fost întronizarea Patriarhului Miron Cristea la 1 noiembrie 1925, căruia i s-au acordat spaţii largi în presa românească a epocii. Încadrându-se în acest
20:10
Catedrala Națională, cinci chei de înțelegere duhovnicească Ziarul Lumina
Evenimentul inaugurării finale a Catedralei Naționale a stârnit multe emoții în poporul evlavios și un interes considerabil din partea societății în ansamblu. Sărbătoarea de toamnă a Bucureș­tilor, care atr
20:00
O incursiune arheologică în istoria unei biserici de lemn din Vânători-Neamț Ziarul Lumina
Odinioară nu puteam înțelege cum Arheologia poate da viață vremurilor demult înscrise pe răbojul istoriei, părându-mi-se inaccesibilă, chiar dacă parte din tainele ei mi le-a descoperit, pe vremea studenției
18:30
Licitaţie la Mănăstirea Petru Rareș Vodă, județul Bistrița-Năsăud Ziarul Lumina
Mănăstirea Petru Rareș Vodă, localitatea Ciceu Corabia, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 21 noiembrie 2025, ora 12:30, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de
17:50
Două surori călugărițe pe drumul slujirii Mântuitorului Ziarul Lumina
Sfânta Scriptură, într-una din paginile sale, vorbește despre chipul mironosiţelor Maria și Marta, surorile dreptului Lazăr, pline de credință și iubire, pe care Mântuitorul le-a prețuit în chip deosebit. Am
16:10
A început cea de‑a doua ediție a Festivalului de film creștin „Quo Vadis” Ziarul Lumina
Luna noiembrie a început la Iași sub semnul filmului, cu proiecții de lungmetraje și documentare în cadrul Festivalului „Quo Vadis”, unicul eveniment din țară dedicat cinematografiei creștine. Cea de‑a
14:50
Întrunirea „Colegiului Decanilor” - cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar Ziarul Lumina
Întrunirea din acest an a Colegiului Decanilor de la Facultățile și Departamente de Teologie din Patriarhia Română se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial al Centenarului Patriarhiei
14:20
Binecuvântarea noilor lucrări realizate la o biserică tulceană Ziarul Lumina
Enoriașii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Smârdan, județul Tulcea, au trăit duminică, 2 noiembrie, un nou moment de bucurie duhovnicească. Înconjurat de un sobor de preoți și
14:20
Arhiepiscopul Aradului în Parohia Cărand din Protopopiatul Sebiș Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Cărand, Protopopiatul Sebiș, județul Arad. Înaltpreasfinția Sa, însoțit de părintele Bogdan Noghiu,
13:30
Înnoirea bisericii Parohiei Crâmpotani din Argeș Ziarul Lumina
În Parohia Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș, a avut loc duminică, 2 noiembrie, resfințirea bisericii parohiale, lăcaș de rugăciune cu o bogată istorie și tradiție de credință. Biserica este
13:30
Ziua recunoștinței la Parohia Bărcu-Goșmani din Neamț Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent duminică, 2 noiembrie, în Parohia Bărcu-Goșmani, Protopopiatul Roman, județul Neamț. Ierarhul a oficiat Sfânta
13:20
Târnosirea bisericii parohiei din Criciova, județul Timiș Ziarul Lumina
Parohia din Criciova, județul Timiș, a primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a săvârșit duminică, 2 noiembrie, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea
12:50
Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca, în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2
