Accident pe centura Oradea: două persoane au ajuns la spital după impactul dintre un TIR și o mașină (FOTO/VIDEO)

Bihoreanul, 4 noiembrie 2025 21:50
Un accident rutier s-a produs marți seară, în jurul orei 20:20, pe centura Oradiei, între un camion și un autoturism, iar ambii șoferi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
• • •
Acum 30 minute
21:50
Acum 2 ore
20:30
Teatrul Regina Maria, pentru toți bihorenii: duce spectacole în căminele culturale și casele de cultură din județ. Actriță: „o experiență memorabilă” (FOTO) # Bihoreanul
Teatrul Regina Maria își duce spectacolele și în comunele și orașele mici din Bihor, de la Tileagd ori Bratca la Aleșd și de la Salonta la Beiuș și Ștei. Pentru a promova apropierea de teatru și a confirma rolul de instituție publică deschisă și implicată al Teatrului, atât trupa „mare”, cât și cea pentru copii duc în cămine culturale, case de cultură și școli comedii spumoase pentru adulți și povești pentru cei mici.
Acum 4 ore
19:50
Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, și Mircea Ionuț Costea, eliberați din închisoare prin prescripție. ÎCCJ: „Instanțele trebuie să aplice legea, chiar dacă efectele sunt nepopulare” # Bihoreanul
Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank și cumnat al lui Mircea Geoană, au fost eliberați din închisoare în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul „Mită la CFR”. Pe de altă parte, într-un alt dosar, fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov a obținut tot la ÎCCJ reducerea pedepsei cu un an.
19:30
„Povești între două instrumente” la Filarmonica Oradea cu violoncelistul Octavian Lup și pianista Aurelia Vișovan # Bihoreanul
Recitalul „Povești între două instrumente” îi aduce joi în fața publicului pe renumitul Octavian Lup și pe multipremiata Aurelia Vișovan. Cei doi artiști vor interpreta pe scena Filarmonicii diverse lucrări, variațiuni sau sonate scrise pentru violoncel și pian de compozitorii J.S. Bach, G.F. Händel, R. Schumann, D. Shostakovich și W.A. Mozart.
18:40
A reținut taxele de la angajaţi, dar nu le-a virat statului: administratorul unei firme din Oradea, urmărit penal # Bihoreanul
Un bărbat de 60 de ani, din Oradea, administrator al unei societăți comerciale specializate în valorificarea deșeurilor din reciclare, a fost pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală, marţi, fiind acuzat că a reţinut de la angajaţi impozitul pe veniturile din salarii, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate, precum și fondul pentru mediu, dar nu le-a virat la bugetul de stat, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 200.000 lei.
18:20
Thomas Anders de la Modern Talking & Band, anunță un show extraordinar la Oradea Arena: „România are un public minunat” (VIDEO) # Bihoreanul
Unul dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii pop internaționale, Thomas Anders, vocea inconfundabilă a trupei Modern Talking, ce a scris istorie în anii ’80 și ’90, cu hituri care au devenit imnuri pentru generații, vine pentru prima dată la Oradea Arena, pe 15 noiembrie 2025, pentru un concert de excepție alături de trupa sa.
Acum 6 ore
17:50
Reacție oficială a fraților Ioan și Viorel Micula: Cercetările vor confirma corectitudinea activităților noastre # Bihoreanul
La o zi după percheziţiile declanşate de Parchetul General la sediile şi punctele de lucru ale unor firme din grupul European Food and Drinks Group, pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare, fraţii Ioan şi Viorel Micula au transmis prima reacţie oficială în care susţin că vor demonstra fără dificultate caracterul legal al tranzacţiilor investigate, reluând totodată argumentele privind litigiul internaţional câştigat împotriva statului român.
17:20
Au ajuns la jumătate. Constructorii vor amenaja peste iarnă noul corp al Pieţei Cetate, care va avea parcare subterană (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea sunt realizate în proporţie de 51%. Constructorii lucrează la amenajarea pereţilor exteriori şi a acoperişului viitoarei clădiri pentru a putea lucra în interior pe perioada iernii. Clădirea va avea în subteran o parcare cu 161 de locuri, la parter, mese şi spaţii de vânzare pentru piaţă, iar la nivelul superior o zonă administrativă cu săli de instruire şi un spaţiu tehnic. Lucrările au termen de finalizare în februarie 2026.
16:30
Doi cățeluși blocaţi într-un tub de canalizare au fost salvați de pompierii din Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Doi pui de câine au fost salvaţi marţi de pompierii din Beiuş, după ce au rămas blocaţi într-o reţea de canalizare din localitatea Prisaca, comuna Uileacu de Beiuş. Operaţiunea, una atipică, a durat mai bine de două ore.
16:20
Rezultate deosebite pentru tinerii judoka orădeni de la LPS - Champions la Cupa Unio de la Satu Mare, unde au ocupat locul 3 pe echipe (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii judoka de la LPS – Champions Oradea au avut evoluţii foarte bune la ediţia din acest an a Cupei Unio de la Satu Mare, acolo unde peste 300 de sportivi din trei ţări s-au întrecut într-un adevărat festival sportiv. Orădenii s-au prezentat foarte bine la acest concurs, iar la final, după rezultatele obţinute la individual, au ajuns să ocupe locul 3 în ierarhia cluburilor participante.
Acum 8 ore
16:00
Renovezi sau construiești? Primăria Oradea anunță noi reguli pentru debarasarea deșeurilor # Bihoreanul
Consiliul Local al Oradiei a aprobat noi reguli pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Orădenii care au astfel de deșeuri vor trebui să completeze o declarație privind gestionarea lor, prin care se obligă să le predea unor firme autorizate pentru colectarea și tratarea lor.
15:30
„Nu am fugit nicăieri” – Reacţia magnatului Ioan Micula după percheziţiile de la European Food & Drinks # Bihoreanul
„Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe poliţişti, le-am deschis toate uşile, au luat tot ce au cerut”, a declarat marți, contactat de BIHOREANUL, omul de afaceri Ioan Micula, solicitat să-şi prezinte punctul de vedere legat de ancheta pornită de Parchetul General la firmele din grupul European Food & Drinks, pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare. Presa centrală scria că frații Ioan și Viorel Micula ar fi plecat din țară, însă magnatul anunță că nu e așa.
15:00
Cu doi orădeni în echipă, România a luat argintul la Campionatul mondial de pescuit urban, ținut în America (FOTO) # Bihoreanul
România este vicecampioană mondială la pescuit urban. Echipa reprezentativă a țării s-a întors cu medaliile de argint din America, țara care a găzduit concursul, iar printre componenții lotului se numără și doi pescari orădeni: Marian Potioc și Attila Kerekes.
14:30
Sportivii orădeni de la Clubul Crişul au obţinut rezultate de excepţie la Campionatul European de Kempo din Spania. În final, ei au reuşit în să îşi adjudece patru medalii de aur, trei medalii de argint şi şase de bronz. Pe naţiuni, România s-a clasat pe locul 2, după ţara gazdă.
Acum 12 ore
14:10
Tinca va avea o piață agroalimentară modernă: investiție de peste 3,7 milioane lei din bugetul local # Bihoreanul
Primăria comunei Tinca a anunțat demararea unui proiect important pentru comunitate: construirea unei piețe agroalimentare moderne, finanțată integral din bugetul local. Investiția se va desfășura în două etape, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul anului 2026.
13:50
Bărbatul din Bihor care şi-a lovit intenţionat cu maşina un vecin, condamnat la 12 ani de detenţie. Tribunalul i-a confiscat şi autoturismul (VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat din satul Surduc, comuna Copăcel, care şi-a lovit intenţionat vecinul cu maşina, deşi acesta îşi purta în spate copilul de doar 2 ani, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 12 ani de închisoare. Instanţa a dispus plata a câte 30.000 de euro despăgubiri către fiecare victimă şi a confiscat autovehiculul folosit la atac.
13:30
Jonathan Bailey, în vârstă de 37 de ani, a fost declarat luni „cel mai sexy bărbat în viață”, de către revista People. Acesta este cunoscut pentru rolul său în serialul Bridgerton și urmează să apară într-un nou film în noiembrie.
13:10
Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie. Oradea rămâne accesibilă, cu mici scăderi lunare # Bihoreanul
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București.
13:10
Accidentul mortal de lângă Suplacu de Barcău: Şoferul din autoturism nu a avut nicio şansă, maşina s-a izbit frontal de TIR # Bihoreanul
Şoferul din Bihor care a murit luni în accidentul de pe DN 19B, lângă Suplacu de Barcău, a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un autotren condus de un bărbat din Sălaj, potrivit Poliţiei Bihor, care a transmis, marți, primele concluzii desprinse în urma cercetărilor la fața locului.
12:50
Scandalul Micula: Măsurile asiguratorii pe firmele magnaților au fost păstrate de Înalta Curte. Judecătorii din Oradea le anulaseră # Bihoreanul
ANAF a anunțat, printr-un comunicat de presă, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula, aflați în mijlocul unei ample anchete, pentru că au transferat ilegal active și fonduri către persoane pe care tot ei le controlau cu scopul de a ascunde bani de statul roman, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal acestora. Curtea de Apel Oradea dăduse sentințe favorabile magnaților bihoreni.
12:30
Compania Electrica Furnizare își avertizează clienții cu privire la riscul de a fi expuși unor practici înșelătoare ce s-au intensificat la nivelul județului Bihor.
12:10
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Livada de Bihor că în ziua de miercuri 05.11.2025, cu ocazia lucrărilor de mentenanță la Sația de Pompare Apă Potabilă Livada, furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total, în intervalul orar 9.00 şi 14.00.
12:10
Percheziţii la o firmă din Oradea, suspectată că a ascuns tranzacţii de 2,3 milioane lei din comerţul cu maşini # Bihoreanul
Au fost percheziţii la o firmă din Oradea, profilată pe comerţul cu maşini, bănuită că a omis să-şi înregistreze în contabilitate tranzacții în valoare totală de circa 2,3 milioane lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au descins, marţi, la sediul societății, la o firmă de contabilitate, iar de la o altă societate de contabilitate au ridicat documente.
12:00
Muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma a murit la spital. Cine era acesta # Bihoreanul
Muncitorul prins luni sub dărâmături în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma a fost scos după aproape 12 ore de sub dărâmături și a murit la spital.
11:30
Prima pistă pentru bicicliști amenajată pe digul unui râu din Bihor a fost finalizată (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O pistă pentru bicicliști lungă de aproape 35 de kilometri a fost finalizată pe malurile Crișului Negru, între Zerind și Salonta. Investiția, comandată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri cu bani din PNRR, este prima din cele cinci similare care sunt în lucru în Bihor, și a fost executată de asocierea firmelor Leko Construct, Laurențiu H și Romair Consulting.
11:10
Poliția Bihor: O infirmieră de la centrul de recuperare din Bratca a fost reținută după ce a bătut o pacientă (VIDEO) # Bihoreanul
O infirmieră de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca a fost reținută de polițiștii bihoreni pentru 24 de ore, după ce a bătut o pacientă internată. Agresiunea a fost filmată de un cetățean și postată rețelele de socializare.
10:40
Campania 4PEACE ajunge la Oradea: profesori, părinți și elevi sunt invitați să învețe cum pot preveni bullying-ul în școli # Bihoreanul
Oradea va găzdui un eveniment dedicat inteligenței emoționale și combaterii bullying-ului în școli, organizat de echipa intitulată „Pașaport pentru Succes”. Întâlnirea face parte din caravana națională 4PEACE, un program care își propune să-i învețe pe copii, profesori și părinți cum să comunice mai bine și să gestioneze conflictele în mod empatic.
10:00
Oradea a câștigat desemnarea drept Capitală a Tineretului pentru anul 2027. Faptul că am concurat cu Tulcea, Deva și Bistrița arată cam în ce companie ne scăldăm. Sau că diferența între noi și Cluj e uriașă, de vreme ce orașul de pe Someș a fost deja Capitală europeană a Tineretului.
Acum 24 ore
09:10
Aghiuţă şi-a băgat coada în afacerile judiciare ale faimosului preot caterisit Ciprian Mega. Evacuat astă-vară din biserica Sf. Spiridon din Rogerius, Mega a dat în judecată Episcopia Ortodoxă a Oradiei și Protopopiatul, ba și Parohia Rogerius, cerând să se constate că el, personal, este proprietarul lăcaşului, care să fie trecut pe numele lui, iar „pârâtele” să fie obligate să-l lase „în deplină proprietate și liniștită posesie”.
08:00
Superţeparul Raita: Afaceristul e anchetat pentru că a luat bani pe apartamente neterminate, iar apoi și-a amenințat clienții (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Justiția a decis redeschiderea unei anchete inițial fuşerite, vizându-l pe afaceristul Călin Raita, care a luat bani pe apartamente neterminate, iar apoi și-a amenințat victimele ca ultimul borfaș. În timp ce clienţii înșelați bat de trei ani drumurile parchetelor și instanțelor de judecată, „superconstructorul” jonglează cu firme și datorii de peste 110 milioane lei, continuând să ridice blocuri şi case pe care fie nu le finalizează, fie le vinde fără utilităţi.
Ieri
21:00
Aproape 500 de orădeni testează noile insule ecologice „smart”, reproiectate după sugestiile cetățenilor # Bihoreanul
Primăria Oradea a lansat testarea unui nou model de insule ecologice digitalizate, reproiectate în urma feedbackului primit de la cetățeni. Timp de o lună, orădeni din trei zone ale orașului vor putea proba platformele modernizate, cu un design mai ergonomic, mai curat și mai ușor de folosit.
20:30
Jurnalistul Charlie Ottley, cel care a realizat mai multe filme documentare despre România, va deveni cetățean român. El va depune jurământul de credință pe 6 noiembrie, după ce dosarul de cetățenie l-a înregistrat în urmă cu cinci ani.
20:00
Incident grav la Roma: O parte din Torre dei Conti s-a prăbușit. Doi muncitori români au fost răniți, unul fiind prins sub dărâmături (VIDEO) # Bihoreanul
Doi muncitori români au fost răniți în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti din Roma, care se afla în renovare, au confirmat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Unul era prins, luni seara, sub dărâmături.
19:50
Se pot depune actele! Aproape 140 de orădeni și-au depus la DASO, încă din prima zi, cererile pentru ajutor de încălzire # Bihoreanul
Direcția de Asistență Socială Oradea preia, începând de luni, cererile pentru ajutorul de încălzire pentru iarna 2025–2026. Aproape 140 de orădeni și-au înregistrat solicitările încă din prima zi de preluare a acestora de către municipalitate. La fel ca în fiecare an, ajutoarele de încălzire se vor acorda începând cu facturile aferente lunii noiembrie.
18:50
Companiile din Bihor și Hajdú-Bihar, chestionate de universitari dacă folosesc sau nu inteligența artificială # Bihoreanul
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea a lansat public un chestionar dedicat companiilor din Euroregiunea Bihor–Hajdú-Bihar. Sondajul își propune să determine măsura în care inteligența artificială este integrată în domeniul financiar-contabil și în administrarea afacerilor.
18:20
Turism Felix: Analizele DSVSA arată că mâncarea de la hotelurile Mureș și Poenița nu a avut probleme # Bihoreanul
După ce săptămâna trecută mai mulți copii cazați la hotelurile Mureș și Poenița din Băile Felix s-au simțit rău, trei dintre ei ajungând chiar la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară, reprezentanții companiei Turism Felix S.A. au transmis luni seară că rezultatele analizelor efectuate de DSVSA Bihor indică faptul că mâncarea consumată în unitățile de cazare nu a fost cauza problemelor digestive.
17:40
Pasajul rutier subteran din intersecția Oneștilor – Tudor Vladimirescu a ajuns la forarea piloților fundației (FOTO) # Bihoreanul
La două luni de la deschiderea șantierului pentru construirea pasajului rutier subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu, lucrările au ajuns în faza forării celor 369 stâlpi de susținere. Pasajul de 191 metri trebuie finalizat până în luna septembrie a anului viitor.
17:20
În data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituțională a admis, cu o majoritate de 5 la 4, o obiecție de neconstituționalitate invocată de Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilind că legea adoptată prin procedura asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului este neconstituțională.
16:50
Orădeanul Tudor Frâncu a luat premiul special la Gala UAP România. Unde se pot vedea unele dintre lucrările artistului # Bihoreanul
Artistul orădean Tudor Frâncu a luat premiul special în cadrul Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Profesioniști România, organizate de sfârșit de octombrie la Muzeul Național de Artă al României. Unele dintre lucrările realizate de Frâncu pot fi văzute în Oradea la Noo’vo Resto Lounge, unde cei care vor să achiziționeze tablouri pot studia și alege din catalogul artistului.
16:10
După un început de săptămână neobișnuit de cald pentru această perioadă, vremea se va răci în Crișana, urmând să apară și ploile, potrivit estimării publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 3 – 16 noiembrie.
15:40
Producătorul german Rheinmetall AG și Guvernul investesc într-o fabrică de pulberi de muniție. Bolojan: „România se profilează ca jucător cu potențial în industria de apărare” (VIDEO) # Bihoreanul
România devine partener strategic al gigantului german în domeniul producției de armament Rheinmetall AG, care va investi în industria națională de apărare prin înființarea societății mixte Rheinmetall Victoria S.A., ce va produce pulberi pentru muniție.
15:00
Concluziile anchetei declanșate după îmbolnăvirea mai multor copii de la două grădinițe din Oradea: mâncarea de la catering nu a avut nicio problemă # Bihoreanul
După ce, în urmă cu două săptămâni, aproape 30 de copii de la două grădinițe au ajuns la spital cu simptome de enterocolită, iar părinții s-au temut că au suferit o toxiinfecție alimentară, analizele medicale au confirmat că nu mâncarea a fost problema. Firma care a livrat hrana micuților și-a și reluat activitatea.
14:40
Cristian Erbașu: Execuția tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania este în avans față de grafic, dar finalizarea va întârzia # Bihoreanul
Stadiul lucrărilor pentru construirea tronsonului dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al A3 „este un pic avansat”, dar totuși finalizarea lor și deschiderea circulației pe cei 26,35 km va întârzia până la două luni, a anunțat directorul general al Construcții Erbașu, firma care le execută. Motivul este adăugarea unui nod rutier, despre care încă nu se știe unde va fi făcut.
14:00
Un orădean în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști, iar apoi arestat de magistrați, sub acuzația de pornografie infantilă.
13:50
Evaziune și delapidare de peste 8 milioane lei: percheziții la două firme de transport din Oradea # Bihoreanul
Cinci percheziții au fost efectuate, luni, în Oradea, la sediile și punctele de lucru a două firme de transport, precum și la locuințele administratorilor acestora, într-un dosar ce vizează acuzații de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul total este estimat la aproape 10 milioane de lei, dintre care 1,5 milioane reprezintă paguba adusă bugetului de stat.
13:40
Kenyenii au făcut legea la Beiuș Running Day, competiţie cu peste 500 de concurenți (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Desfăşurată sâmbătă, ediţia a şasea a concursului atletic Beiuş Running Day a fost una dintre cele mai reuşite de până acum, evenimentul transformându-se într-o adevărată sărbătoare în Parcul Mihai Eminescu din Beiuş, unde s-au strâns peste 500 de competitori din întreaga ţară, dar şi din străinătate. Cursele lungi, de 10 km şi 21 km au fost dominate de alergătorii din Kenya.
13:10
Un bărbat şi-a pierdut viaţa luni, într-un accident rutier produs între un autoturism şi un TIR, pe drumul naţional 19B, la ieşirea din localitatea Suplacu de Barcău spre Marghita.
12:40
Padiș la superlativ: Cabana Cetățile Ponorului vă așteaptă în inima Parcului Natural Munții Apuseni (FOTO) # Bihoreanul
Cabana Cetățile Ponorului, cea mai bună „lansare” pentru drumețiile spre frumusețile din Padiș: turiștii câștigă până la 3 ore către oricare traseu. Amplasată în inima Parcului Natural Munții Apuseni, cabana asigură tot confortul, de la internet Wi-Fi și biciclete electrice la jocuri, saună și ciubăr încălzit, iar gazdele, oameni ai muntelui, oferă oaspeților de la mâncare autentică până la ghidaj turistic.
12:20
Profesorul orădean Adrian Hatos a fost ales președintele Societății Sociologilor din România # Bihoreanul
Directorul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, profesorul Adrian Hatos, este noul președinte al Societății Sociologilor din România (SSR). Universitarul orădean, fost senator PNL, a fost ales de colegii sociologi să ajungă în fruntea organizației profesionale.
11:50
La Țețchea, ultimii ani au adus schimbări semnificative, vizibile în fiecare localitate și pe fiecare stradă. Administrația locală, condusă de primarul Florin Aurel Cazan, aflat la al doilea mandat din partea Partidului Social Democrat (PSD), a inițiat numeroase proiecte de dezvoltare: de la modernizarea drumurilor și extinderea rețelelor de utilități, până la investiții în educație, sănătate și digitalizarea serviciilor publice.
