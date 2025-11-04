Accident pe centura Oradea: două persoane au ajuns la spital după impactul dintre un TIR și o mașină (FOTO/VIDEO)

17:20

Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea sunt realizate în proporţie de 51%. Constructorii lucrează la amenajarea pereţilor exteriori şi a acoperişului viitoarei clădiri pentru a putea lucra în interior pe perioada iernii. Clădirea va avea în subteran o parcare cu 161 de locuri, la parter, mese şi spaţii de vânzare pentru piaţă, iar la nivelul superior o zonă administrativă cu săli de instruire şi un spaţiu tehnic. Lucrările au termen de finalizare în februarie 2026.