Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”

Golazo.ro, 4 noiembrie 2025 21:50

Mihai Stoica (60 de ani), prreședintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.

Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat.
Acum 2 ore
21:00
Nu l-au iertat  Fanii lui Liverpool au vandalizat muralul cu Trent Alexander-Arnold » Ce au scris suporterii  Golazo.ro
Pictura murală cu Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din Liverpool a fost vandalizată chiar înainte de duelul dintre „cormorani” și Real Madrid.
20:30
Nu-l vrea pe Louis Munteanu la FCSB  MM se opune transferului: „Un capitol închis, sper că definitiv!” + Ce spune despre Emerllahu Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferurile lui Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani).
20:20
Filmul Bölöni, premiera de la București  Proiecția face parte din „Săptămâna Filmului Maghiar”. » Cum se intră la eveniment Golazo.ro
Acum 4 ore
20:00
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali Golazo.ro
Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre Steaua București și FCSB privind marca clubului.
19:40
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, a vorbit despre oferta din MLS care ar fi pe masa campioanei.
19:30
Rangnick a făcut calculele De ce are nevoie Austria pentru a câștiga grupa României din preliminariile CM 2026: „Se aplică această formulă” Golazo.ro
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Bosnia, ultimele pe care selecționata sa le va disputa în preliminariile CM 2026.
19:20
Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară Golazo.ro
Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională. Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani.
19:00
Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ardelenii sunt  amenințați cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.
18:50
„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
18:20
Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” Golazo.ro
Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
Acum 6 ore
17:40
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay, ex-coechipier al lui Leo Messi
17:30
Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei Golazo.ro
Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de la Camp Nou au protestat marți, în fața stadionului, din cauza încălcării drepturilor lor.
17:00
Dani Coman, replică pentru LPF  Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale:  „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modfica statutul, aspect care l-ar puta bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum a informat anterior.
16:50
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19 Golazo.ro
FCSB a hotărât să-i lase să joace în meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian
16:30
Cristian Geambașu Modelul danez Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre CSM București.
Acum 8 ore
16:10
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului Golazo.ro
Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.
16:10
Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB” Golazo.ro
Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a trecut printr-o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
16:00
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?” Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a oferit o primă reacție după ce Leo Grozavu, antrenorul echipei, a declarat că ar vrea să se retragă din activitate.
15:40
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut” Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de jocul tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).
15:30
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ” Golazo.ro
Paddy Pimblett l-a provocat pe Ilia Topuria, dublul campion al UFC.
15:20
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre violența în sport și felul în care oficialii echipelor o întrețin, iar autoritățile nu găsesc rezolvare.
14:50
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»” Golazo.ro
Stephen Crean, un fan al lui Nottingham Forest în vârstă de 61 de ani, a trăit momente cumplite, după ce a fost implicat în atacul șocant comis, sâmbătă, într-un tren care se îndrepta spre Londra.
14:50
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, începe etapa #4. Liverpool - Real Madrid și PSG - Bayern, capetele de afiș » Dennis Man, din nou în scenă Golazo.ro
Napoli - Eintracht Frankfurt și Slavia Praga - Arsenal sunt meciurile care deschid runda #4 din Liga Campionilor.
14:20
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională Golazo.ro
Mircea Lucescu a încercat să-l reintegreze pe Radu Drăgușin la echipa națională. Ce a hotărât selecționerul după discuția cu oficialii lui Tottenham și reacția antrenorului londonezilor: „Această discuție nu are sens acum”
Acum 12 ore
14:00
Predicția lui Olăroiu  Ce crede românul că se va întâmpla cu FCSB , după începutul dezastruos de sezon Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a declarat că FCSB va reuși, în cele din urmă, să obțină calificarea în Liga Campionilor.
13:40
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 Părintele unui jucător al oltenilor a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână” Golazo.ro
Craiova U17 - Rapid U17 5-1. Scene ireale au avut loc la partida dintre juniorii celor două cluburi.
13:30
Lupta anului de pe Netflix, anulată  Reacție dură după acuzațiile grave la adresa campionului mondial Gervonta Davis: „E un gunoi uman, un agresor de femei!” Golazo.ro
Jake Paul a decis să anuleze meciul cu Gervonta Davis din cauza acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.
13:10
Al 5-lea an de superdueluri în Ligă! Istvan Kovacs, topul marilor echipe arbitrate în Champions League. Mai are un Liverpool - Real Golazo.ro
Istvan Kovacs conduce marți seară Liverpool - Real Madrid, al 14-lea meci important al arbitrului în ultimele cinci sezoane de Ligă
12:50
Real, omagiu pentru Diogo Jota  FOTO. Gestul făcut de madrileni în memoria jucătorului de la Liverpool » Mesajul emoționant lăsat de Trent Alexander-Arnold Golazo.ro
Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold și Xabi Alonso i-au adus un omagiu lui Diogo Jota pe Anfield, cu o seară înaintea duelului cu Liverpool.
12:30
Cutremur la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a fost demis după eșecul #4 din Liga Campionilor » Un alt nume mare pleacă alături de el Golazo.ro
Adrian Vasile (43 de ani) s-a despărțit de CSM București la puțin peste două luni de la startul sezonului.
12:20
Rațiu, performanță uimitoare VIDEO. A fost desemnat cel mai rapid jucător din LaLiga! » Reacția românului Golazo.ro
Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie din La Liga.
12:20
Marius Copil se retrage FOTO. Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei Golazo.ro
Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
11:50
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată Golazo.ro
Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez în vârstă de 35 de ani, scoate la lumină ce s-a petrecut în primăvară în campionatul Greciei. A fost dat în judecată de unul dintre cluburile pe care le-a acuzat. A evoluat acolo în 2024-2025
11:40
Greșeală de arbitraj? FOTO. Experții se contrazic după penalty-ul acordat pentru liderul din Liga 1:  „Simulare îngrozitoare!” / „E 11 metri”  Golazo.ro
Petrolul - Botoșani 0-0. În minutul 74 al partidei de pe „Ilie Oană”, în careul gazdelor a avut loc un contact între Stefan Krell și Mykola Kovtalyuk, atacantul oaspeților.
11:30
Panduru, iritat de gestul lui Rădoi Reacție dură după ce antrenorul a plecat la vestiare înainte de final: „Nu e nimic în regulă!” Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Basarab Panduru a reacționat după gestul lui Mirel Rădoi de la finalul derby-ului.
10:50
Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la  Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta” Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.
10:40
„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1” Golazo.ro
Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.
10:10
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica” Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.
10:00
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere” Golazo.ro
Manuel Akanji, fundaș împrumutat de Inter de la Manchester City, își dorește ca echipa antrenată de Cristi Chivu să-l transfere definitiv.
Acum 24 ore
09:10
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune” Golazo.ro
Fostul baschetbalist Vladimir Stimac, 38 de ani, a fost arestat la Belgrad, în timpul protestelor din capitala Serbiei
3 noiembrie 2025
23:10
Tragedie în Serbia Antrenorul celor de la Radnicki s-a prăbușit la marginea terenului în meciul cu Mladost și a murit în drum spre spital » Jucătorii, în lacrimi pe teren Golazo.ro
Mladen Zizovic, antrenorul sârbilor de la Radnicki, a murit la vârsta de 44 de ani.
22:50
Se gândește la retragere Leo Grozavu are planuri departe de fotbal: „Dacă n-am șansa de  a antrena un club mare...” Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.
22:30
Momentele meciului Petrolul - Botoșani FOTO: Fair-play-ul lui Ricardihnho și rafinamentul lui Gicu Grozav + Penalty ratat de Mitrov Golazo.ro
Petrolul - FC Botoșani. Partida de la Ploiești nu s-a remarcat prin prea multe reușite, însă jucătorii au oferit alte momente inedite.
22:30
„El controlează vestiarul” Șumudică despre situația de la Rapid + Gâlcă a avut febră la Craiova: „Era cobză” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, ar fi făcut febră înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.
Ieri
22:10
Cel mai bun „11” din 2025  FIFPRO a publicat cea mai bună formație  la nivel mondial, după votul fotbaliștilor. Cine a prins echipa Golazo.ro
FIFPRO, Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști, a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025.
21:30
„O legendă a sportului maghiar” Viktor Orban,  mesaj la superlativ pentru Laszlo Boloni, în ziua lansării în Ungaria a documentarului său Golazo.ro
Viktor Orban (62 de ani), premierul Ungariei, a lansat un mesaj prin care îl laudă pe Laszlo Boloni (72 de ani).
21:20
Liverpool - Real Madrid, interzis pe Anfield Motivul pentru care cele două formații  nu se mai pot întâlni și sezonul viitor în Anglia Golazo.ro
Liverpool și Real Madrid se întâlnesc din nou în faza principală a Ligii Campionilor, însă un astfel de duel nu va mai putea avea loc anul viitor.
21:10
Abuzuri, violență și frică O antrenoare din România ar fi băgat o sportivă cu capul în coșul cu cretă + colaboratorul ei a agresat sexual minore Golazo.ro
Violeta Damian (52 de ani), antrenoare de gimnastică, a fost acuzată de violență de către 6 sportivi.
