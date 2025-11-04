Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei”
Primanews.ro, 4 noiembrie 2025 22:10
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei”
Acum 30 minute
22:10
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei”
Acum 2 ore
21:00
VIDEO. Marius Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială / Vom insista ca cei 300 de lei neimpozabili să rămână în vigoare # Primanews.ro
20:50
VIDEO. Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la o înţelegere - va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august # Primanews.ro
Acum 4 ore
18:40
Liderii coaliţiei au ajuns la un acord de principiu: 13.000 de bugetari, daţi afară din administraţia locală # Primanews.ro
18:30
Doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti # Primanews.ro
Acum 8 ore
14:40
Cine se bate pentru conducerea AUR la congresul partidului de pe 30 noiembrie
Acum 12 ore
14:20
A murit cel mai puternic vicepreşedinte al SUA, arhitectul războiului din Irak şi una dintre cele mai controversate figuri din politica americană # Primanews.ro
13:40
Coaliţia sub presiune. Bolojan promite să rezolve într-o lună ce a blocat România de la alegeri # Primanews.ro
13:30
Şeful NATO în România. Ce discuţii cruciale pregăteşte Nicuşor Dan cu Mark Rutte
13:20
România străluceşte pe piaţa internaţională: lider autoritar într-un sector cheie
11:40
ANALIZĂ. Ce ştim până acum despre bătălia pentru Primăria Capitalei. Cine sunt favoriţii, cum şi-au început ei campania şi care este miza reală # Primanews.ro
10:50
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul. Haideţi să fim adulţi! # Primanews.ro
10:30
PNL şi USR şi-au unit forţele împotriva lui Ciolacu: E un moment istoric!
10:20
Drulă, mesaj pentru cele două partide care au cerut suspendarea lui Nicuşor Dan: Un ceai calmant acolo şi un ceai liniştitor dincolo # Primanews.ro
10:10
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul!
09:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit # Primanews.ro
Acum 24 ore
07:00
VIDEO. Vasile Dincu: Nu putem copia modelul polonez, dar avem punctele noastre forte în parteneriatul cu SUA / În ultimii ani, la MAE şi în diplomaţie nu am avut specialişti # Primanews.ro
3 noiembrie 2025
23:50
VIDEO. Laszlo Attila, fost senator, explică la Prima News cum a ajuns România de la 49 la doar 8 spitale finanţate prin PNRR # Primanews.ro
23:40
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Mesaj pentru Călin Georgescu # Primanews.ro
23:00
VIDEO. Adrian Papahagi, despre scandalul imnului legionar intonat la Catedrala Naţională: "Nu sunt de acord cu cancel culture" # Primanews.ro
Ieri
21:30
VIDEO. George Jiglău, politolog, despre proiectul de reducere a numărului de parlamentari: Ar trebui să vorbim mai puţin de numărul lor şi mai mult de calitatea lor # Primanews.ro
21:10
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
21:00
Reforma pensiilor magistraţilor reaprinde tensiunile în coaliţie. PSD cere un grup de lucru, Guvernul aşteaptă motivarea CCR # Primanews.ro
20:50
Senatul a adoptat tacit proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 300 # Primanews.ro
20:50
Doi români răniţi în urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval Torre dei Conti din Roma # Primanews.ro
15:10
ANALIZĂ. Poate fi suspendat preşedintele Nicuşor Dan pentru implicarea în campania pentru Primăria Capitalei? # Primanews.ro
14:40
România a semnat cu acord de jumătate de miliard de euro cu Rheinmetall pentru o fabrică de pulberi în Braşov # Primanews.ro
13:50
Când anunţă AUR dacă o va susţine sau nu pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
13:00
VIDEO. Relaxare de weekend la Vaţa Băi
12:50
Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Nigeria sau efectuarea de lovituri aeriene pe motiv că sunt ucişi creştinii # Primanews.ro
12:40
Cine sunt cei opt candidaţi care şi-au anunţat până acum intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei # Primanews.ro
12:30
Trump spune că nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. ”Lucrurile se pot schimba”
12:20
România, una dintre cele mai importante pieţe europene pentru turismul din Slovacia
12:10
Ce reacţie a avut Nicuşor Dan când a fost întrebat dacă îl va numi premier pe Călin Georgescu dacă Bolojan va demisona # Primanews.ro
12:00
Inteligenţa artificială va revoluţiona industria jocurilor video, susţine miliardarul fondator al Razer # Primanews.ro
11:50
Simion despre participarea preşedintelui la lansarea candidaturii lui Drulă: În alte vremuri, ar fi fost suspendat # Primanews.ro
11:50
VIDEO. Nu doar frumuseţea, ci şi sănătatea începe din interior. Un program de detoxifiere bazat pe smoothie-uri proaspete se găseşte la Vaţa Băi # Primanews.ro
11:30
Şeful NATO vine la Bucureşti la câteva zile după anunţul privind redimensionarea trupelor americane din România # Primanews.ro
10:40
Bolojan nu se va prezenta azi în Parlament la solicitarea PSD şi AUR, dar va cere reprogramarea dezbaterilor # Primanews.ro
10:40
Trump spune că, deocamdată, nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. ”Lucrurile se pot schimba” # Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Îşi poate recupera PSD, în mandatul lui Grindeanu, electoratul care a migrat la AUR? Ce spune analistul Radu Magdin # Primanews.ro
31 octombrie 2025
21:20
Guvernul vrea să impună restricţii primarilor şi consilierilor locali, după ce aceştia nu vor mai fi în funcţii. Liberalii sunt „îngrijoraţi” # Primanews.ro
21:10
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. Ce au convenit cei doi
21:10
Pentagonul e de acord să dea rachete Tomahawk Ucrainei. Decizia finală e la Donald Trump, care până acum a dat semne contradictorii # Primanews.ro
18:00
AUR anunţă exact când va cădea Guvernul Bolojan: PSD va depune moţiunea
17:40
Grindeanu: Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa putem să luăm şi alta # Primanews.ro
17:00
Premieră mondială în chirurgia toracică: transplant de arteră pulmonară, realizat în Italia # Primanews.ro
16:30
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen # Primanews.ro
15:40
Reuters: Rusia foloseşte în Ucraina rachete dezvoltate în secret
15:30
Cătălin Drulă, desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Capitalei
