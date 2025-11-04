Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Alexandru Ion a răbufnit în timpul unei probe. Ce l-a enervat: „Ăsta face mișto de noi!”
Antena1, 4 noiembrie 2025 23:20
Alexandru Ion a răbufnit în timpul unei probe din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. Concurentul și-a stăpânit cu greu reacțiile, iar camerele de filmat au surprins întregul moment.
Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o să cedeze: „Nu mai pot, m-am săturat!” # Antena1
Olga Barcari a izbucnit în lacrimi pe Drumul Eroilor. Concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în ediția 35 din sezonul 8 Asia Express, de pe 4 noiembrie 2025. Iată ce a făcut-o să cedeze.
23:20
23:00
Al Bano s-a pus în genunchi în fața artistei Paula Seling și cineva a filmat totul, în timpul unui concert! Ce a urmat # Antena1
Chiar în timpul unui concert susținut la București, Al Bano s-a așezat în genunchi în fața celebrei Paula Seling. Clipul video a stârnit numeroase reacții.
22:20
Horoscop zilnic 5 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
sHoroscopul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
22:20
Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă din etapa nouă. Întorsătură neașteptată de situație # Antena1
Ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, a început cu o adevărată provocare pentru Dan Alexa, Gabriel Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Aceștia au participat la jocul de amuletă, iar competiția a fost pe măsura așteptărilor pentru telespectatori.
18:30
Experții susțin că inima oamenilor se poate vindeca singură, într-o descoperire inedită care ar putea schimba tratamentele cardiovasculare.
17:50
Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite își dezvăluie secretele din bucătărie: „Nu e numai despre farfurie” # Antena1
Chef Richard Abou Zaki se pregătește de deschiderea restaurantului pop-up Retroscena și de un nou sezon Chefi la cuțite. Iată ce a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro.
17:10
Răzvan Babană a fost implicat într-un accident grav. Ce s-a întâmplat cu fostul concurent de la Chefi la cuțite:„Am avut explozie” # Antena1
Răzvan Babană a trăit unele dintre cele mai dificile clipe după ce s-a izbit cu mașina într-un cap de pod. Iată care este starea lui de sănătate în prezent și cum se simte la două zile după accident.
17:10
Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A fost doar un joc?” # Antena1
Jocul Afroditei a ajuns la final După 12 zile în casa Mireasa, Emily a anunțat ce decizie a luat, la finalul emisiei live din 4 noiembrie 2025.
17:00
(P) FineStore dă startul la Black Friday 2025! Reduceri spectaculoase la mii de băuturi premium # Antena1
Între 1 și 30 noiembrie, FineStore transformă cumpărăturile într-o experiență premium și reduce semnificativ prețurile la peste 3.000 de băuturi alcoolice.
16:30
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită # Antena1
Vlad Gherman, actorul din Lia – Soția soțului meu, a avut un moment în care a fost nostalgic și a postat pe contul său de Facebook o imagine din ziua nunții.
16:30
Charlie Ottley este de-acum cetățean român. Când va depune jurnalistul britanic jurământul de credință # Antena1
Charlie Ottley a devenit cetățean român. Iată cine este și ce legătură trainică are cu România.
16:20
Mireasa, sezon 12. Liviu, declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, pe ultima sută de metri: „Te ador pentru ce ești” # Antena1
Liviu declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, la finalul Jocului Afriditei. Într-un decor de vis și vizibil emoționat, băiatul i-a mărturisit ce simte pentru ea după cele 12 zile petrecute împreună.
16:20
Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila „băieţilor deştepţi” din energie: „România plătește” # Antena1
Descoperă ce a declarat ministrul Energiei la Observator despre situația cu care se confruntă România.
16:00
Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele # Antena1
Cine era românul care a murit după ce a fost scos de sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti. Soția lui Octav Stroici a leșinat de durere când a aflat vestea teribilă.
16:00
Oana Monea de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales # Antena1
Oana Monea de la Insulq Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales
16:00
Și în această lună, AntenaPLAY își surprinde abonații cu numeroase noutăți sportive extrem de importante.
15:40
Cele mai periculoase parole din 2025. Ce combinații nu trebuie să folosești pentru a-ți proteja conturile # Antena1
Experții au dezvăluit cele mai periculoase parole din 2025, care sunt extrem de comune și, astfel, prezintă cel mai mare risc să fie sparte.
15:30
Experții au dezvăluit țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura, top în care se află și România și numeroase alte țări din Europa.
15:30
AntenaPLAY vine cu rețeta spectacolului total prin noutățile lunii noiembrie! Descoperă în rândurile de mai jos care sunt noutățile acestei luni.
15:30
Toto Dumitrescu a stârnit controverse de Halloween. Iată ce costumație a ales.
15:10
Mireasa, sezon 12. Cosmin a recunoscut că o place pe Ale, de fapt: „Am mințit prea mult”. Ce decizie a luat fata # Antena1
Într-un moment de sinceritate, Cosmin a spus că nu poate să mai mintă și a recunoscut că o place pe Ale. Ulterior, el a izbunict în plâns.
15:00
Matei Ionescu a simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu la The Ticket. Ce complimente a primit după numărul de acrobație # Antena1
Tânărul în vârstă de 20 de ani a urcat pentru prima dată pe scena unui show televizat și a reușit să facă spectacol în adevăratul sens al cuvântului.
14:50
Alexandru Ion de la Asia Express, dezvăluiri dureroase despre tatăl său. "Nu am ținut legătura pentru ca..." # Antena1
Alexandru Ion, concurentul de la Asia Express – Drumul Eroilor a vorbit deschis despre copilăria lui și cum l-a afectat divorțul părinților săi.
14:50
Chat-ul zilei la Mireasa, 4 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 4 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
14:40
Experții au dezvăluit când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025, ce mai e numită și Luna Castorului în anumite culturi.
14:20
China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip. E de 1.000 de ori mai rapid decât procesoarele Nvidia # Antena1
China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip, care ar fi de 1.000 de ori mai rapid decât unitățile de procesoare grafice Nvidia.
14:20
Unde locuiește Mario Iorgulescu. Fiul președintelui FRF a fugit din țară acum 6 ani, după ce a provocat un accident teribil # Antena1
După șase ani de la accidentul pe care l-a provocat, Mario Iorgulescu încă nu s-a întors în România. Iată unde se ascunde.
14:00
Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, cofetarul cel mai bun din lume, și vine la Chefi la cuțite # Antena1
Din 16 noiembrie 2025, de la ora 20:00, cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
13:50
Mirela Retegan a povestit recent cu durere în suflet că Gașca Zurli este în doliu după ce a pierdut un membru important.
13:20
Răbdarea lui Alex Ion, pusă la grea încercare de un angajat din Coreea de Sud! Asia Express, din nou lider detaşat de audiență # Antena1
Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții au trăit una dintre cele mai dificile și emoționante experiențe de până acum: pentru prima dată, au fost nevoiți să parcurgă misiunile pe cont propriu, fără sprijinul partenerului de echipă.
12:20
Marius Copil, cel mai bun tenismen din România, își anunță retragerea la vârsta de 35 ani. Ce a declarat # Antena1
Cel mai bun tenismen român, Marius Copil, și-a anunțat retragerea la vârsta de 35 ani.
11:50
Amenajarea unui spațiu odihnitor și primitor poate părea o provocare, dar cu câteva principii simple și atenție la detalii, oricine poate transforma casa într-un refugiu confortabil și estetic.
11:50
În 2025, un cappuccino la o cafenea din România costă în medie 16 lei, cu aproximativ 25% mai mult decât anul trecut, din cauza inflației și a creșterii costurilor de producție.
10:10
ChatGPT nu va mai oferi utilizatorilor sfaturi medicale și juridice. Ce au dezvăluit creatorii chatbot-ului popular # Antena1
Din data de 29 octombrie, ChatGPT, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI, nu mai oferă sfaturi medicale sau juridice utilizatorilor săi.
09:40
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre # Antena1
La 36 ani, Ruby este într-o formă fizică de invidiat și nu ezită să arate asta pe rețelele de socializare.
09:30
Într-o lume în care ritmul de viață devine tot mai alert, găsirea echilibrului între muncă, sport și odihnă poate fi o provocare reală. De multe ori, chiar și o alimentație echilibrată nu este suficientă pentru a menține nivelul de energie constant pe tot parcursul zilei.
09:10
(P) Leroy Merlin îți prezintă echipamente, unelte și decorațiuni pentru orice plan de sezon # Antena1
Sezonul rece aduce cu sine nevoia de confort și căldură în casele noastre. Transformarea locuinței într-un spațiu primitor nu se rezumă doar la funcționalitate, ci include și atmosfera pe care o creezi prin decorațiuni, mobilier și iluminat.
07:40
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia # Antena1
Darisian Luncanu a dat cărțile pe față într-un nou interviu exclusiv pentru a1.ro. Iată ce spune tânărul actor despre colegii săi, spectacolele de magie și personajul căruia îi dă viață.
00:20
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Echipele s-au reunit. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Ce veste au primit # Antena1
În ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025, echipele s-au reunit. Cursa pentru concurenți nu a ajuns la final după ce și-au revăzut coechipierii, aceștia au fost nevoiți să plece într-o altă misiune pentru a se califica la următorul joc de amuletă.
00:00
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă!” # Antena1
Olga Barcari a fost la un pas să cedeze în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. O situație a enervat-o peste măsură pe concurentă.
3 noiembrie 2025
23:40
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Cine râde și cine plânge în plan amoros, potrivit previziunilor astrale # Antena1
Astrologii au realizat horoscopul iubirii pentru luna noiembrie 2025 și astfel a ieșit la iveală ce zodii o duc bine în plan amoros.
23:00
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Ce l-a scos din sărite pe Dan Alexa. Cum a încercat Ștefan Floroaica să-l încurce # Antena1
Dan Alexa și-a stăpânit cu greu reacțiile la o probă din ediția 34 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. Mai mult, Ștefan Floroaica a găsit o modalitate să-l încurce pe „rivalul” său.
22:40
Horoscop zilnic 4 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 4 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
22:10
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Ce a putut să găsească Joseph Adam în casa unui localnic. Ce a pățit Dan Alexa în cursă # Antena1
Joseph Adam a avut parte de o surpriză când a ajuns în casa unui localnic, chiar în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. De asemenea, Dan Alexa a întâmpinat o situație neașteptată la autostop.
17:30
Cine sunt cei nouă finaliști The Ticket de până acum. Jurații au recunoscut ceea ce își doresc să vadă de la noii concurenți # Antena1
În a noua ediție a emisiunii The Ticket, jurații au fost martorii unor momente cu adevărat spectaculoase. În timp ce unii concurenți au dansat și au cântat, alții au reușit să impresioneze întreaga sală cu alte talente care le-au adus multe aplauze și aprecieri.
17:30
Mireasa, sezon 12. Ale l-a chemat pe Virgil înapoi în casă, deși el nu i-a scris după eliminare. Ce a dezvăluit fata # Antena1
Ale a explicat motivele pentru care a decis să îl cheme pe Virgil înapoi în casa Mireasa deși el nu a căutat-o după eliminare.
17:00
„Blue Honey” a luat cu asalt piața internațională. Iată cum este produsă și ce conține.
16:40
Zâmbetul este cartea noastră de vizită, iar sănătatea dentară joacă un rol esențial în încrederea de sine și în starea generală de bine. La Gentle Dentist, fiecare vizită este concepută pentru a oferi confort și siguranță, indiferent de vârstă sau complexitatea tratamentului.
16:40
Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui # Antena1
Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard” în timp ce conducea pe străzile din sudul Australiei.
