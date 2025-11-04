Ținta numărul 1 pe Anfield » El a fost cel mai FLUIERAT din Liverpool - Real Madrid
Gazeta Sporturilor, 4 noiembrie 2025 23:30
Liverpool - Real Madrid a fost cel mai spectaculos meci al serii din Liga Campionilor. Fanii „cormoranilor” și-au făcut simțită prezența pe Anfield și au avut o țintă clară: Trent Alexander-Arnold (27 de ani), fundașul dreapta transferat de spanioli chiar de la campioana Angliei.Rezervă în această seară, încă de la primii pași pe Anfield, Trent a fost fluierat de suporterii englezi, potrivit sportnieuws.nl. ...
• • •
Acum 10 minute
23:40
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că speră ca pista Louis Munteanu la FCSB să fie închisă definitiv.Gigi Becali, patronul de la FCSB, a discutat cu Ioan Varga, finanțatorul de la CFR, despre un transfer la pachet al lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu.Din informațiile GSP, Becali a oferit 4,5 milioane de euro pentru atacantul român și un milion pentru mijlocașul kosovar. ...
Acum 30 minute
23:30
Liverpool - Real Madrid a fost cel mai spectaculos meci al serii din Liga Campionilor. Fanii „cormoranilor” și-au făcut simțită prezența pe Anfield și au avut o țintă clară: Trent Alexander-Arnold (27 de ani), fundașul dreapta transferat de spanioli chiar de la campioana Angliei.Rezervă în această seară, încă de la primii pași pe Anfield, Trent a fost fluierat de suporterii englezi, potrivit sportnieuws.nl. ...
Acum o oră
23:00
Istvan Kovacs, decizie controversată în Liverpool - Real Madrid » Verdictul specialistului + i-a șocat pe englezi # Gazeta Sporturilor
Liverpool - Real Madrid. Istvan Kovacs, arbitrul meciului de pe Anfield, a luat o decizie controversată în prima repriză a partidei din Champions League.Kovacs a dictat lovitură liberă de la marginea careului pentru Liverpool, la o minge respinsă cu mâna de Tchouameni, la șutul lui Szoboszlai. ...
22:50
Bellingham a doborât recordul unui fost jucător de la Real Madrid și a făcut istorie în Champions League # Gazeta Sporturilor
Titular în meciul Realului de pe terenul lui Liverpool, Jude Bellingham a devenit marți cel mai tânăr jucător din istorie care atinge borna de 50 de meciuri în UEFA Champions League.Mijlocașul englez ajunge la această bornă rotundă la 22 de ani și 128 de zile și depășește astfel recordul deținut de Iker Casillas, carea jucat și a fost căpitan la Real Madrid timp de mai multe sezoane înainte de a semna cu FC Porto, unde și-a încheiat cariera. ...
Acum 2 ore
22:40
Arsenal a învins-o marți în deplasare pe Slavia Praga, scor 3-0, în etapa 4 din grupa principală de Liga Campionilor. Dincolo de victorie, un puști nu va uita niciodată ziua de 4 noiembrie 2025.Max Dowman (15 ani) și-a trecut numele în istoria Ligii Campionilor. Mijlocașul englez a devenit cel mai tânăr fotbalist care evoluează în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, potrivit sportal.gr. ...
22:10
Florin Talpan jubilează și lansează un atac frontal: „Am fost hărțuit, e inadmisibil! Moment istoric pentru Steaua” # Gazeta Sporturilor
Florin Talpan, juristul Stelei, a oferit prima reacție după procesul câștigat cu FCSB privind anularea mărcilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat verdictul final în procesul privind mărcile, iar „militarii” au avut din nou câștig de cauză.Extrem de fericit, Talpan și-a însușit această victorie și a precizat că este o zi istorică pentru steliști. ...
21:50
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul lui Al Nassr, a dezvăluit că intenționează să-și încheie în curând cariera. Într-un nou interviu acordat lui Piers Morgan, portughezul a vorbit despre gândurile sale privind retragerea și viața de după fotbal.Atacantul în vârstă de 40 de ani are 952 de goluri la activ și are obiectiv să ajungă la 1000 de reușite. Ronaldo a declarat că e pregătit să se retragă, iar momentul se apropie. ...
Acum 4 ore
21:40
Dioszegi a numit echipa ca și promovată în Superliga: „Sunt cu un picior” » Ce spune de Sepsi, la aproape 6 luni de la retrogradare # Gazeta Sporturilor
Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit la finalul partidei câștigate de echipa lui marți, 2-1 pe terenul celor de la Voluntari, în etapa 12 din Liga 2. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Ovidiu Burcă (45 de ani) a urcat pe locul 5, de play-off, cu 23 de puncte.La șase luni de la retrogradarea șocantă a lui Sepsi, Dioszegi a vorbit despre viața în Liga 2. ...
21:30
Hamilton, desființat de fostul șef din Formula 1: „Este doar un produs de marketing” # Gazeta Sporturilor
Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, l-a criticat dur pe Lewis Hamilton, septuplul campion mondial, într-un interviu acordat pentru presa internațională.Pentru fostul patron al Formulei 1, Hamilton este „un produs de marketing financiar” la Scuderia Ferrari. Bernie Ecclestone nu se aștepta ca britanicul să întâmpine atâtea dificultăți la echipa italiană. ...
21:00
Promisiune șocantă făcută după 10 ore de zbor până la Milano: „Mă gândesc la o nebunie dac-o batem pe Inter” # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul lui Kairat Almaty, nu-și face iluzii că echipa sa o poate încurca pe vicecampioana Europei pe „Giuseppe Meazza”. Intervievat de Gazzetta dello Sport, internaționalul israelian a mărturisit că, dacă totuși va provoca primul eșec trupei lui Chivu în Liga Campionior, se va întoarce acasă pe jos: „Nu chiar, glumesc... măcar iau autobuzul până în Kazahstan”. ...
21:00
Avocatul FCSB, pus pe glume după procesul pierdut cu Steaua: „Știți ce sumă vor primi?” # Gazeta Sporturilor
Victorie importantă pentru Steaua în fața celor de la FCSB, o nouă reușită după procesul pentru palmaresul echipei istorice. Marți, 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat verdictul final în procesul privind mărcile, iar „militarii” au avut din nou câștig de cauză. Adrian Căvescu, avocatul celor de la FCSB, a oferit prima reacție.Acesta a avut puterea de a glumi, după încă un proces pierdut. ...
21:00
Francezii revoluționează piața auto din lume! A fost lansat cel mai nou concept: mașina cu volan pătrat # Gazeta Sporturilor
Peugeot a prezentat prima poză cu noul lor concept-car, Peugeot Polygon. Acesta este un concept pe care compania franceză își va modela autovehiculele de clasă B, în special best-sellere 208 și 2008.Inovațiile tehnice care surprind la noul concept-car sunt volanul pătrat, dar și sistemul revoluționar de direcție, complet electric, denumit Steel-by-Wire. ...
20:50
Nelu Varga a decis! GSP are toate detaliile despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR: „Asta-i suma de transfer!” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani) este cu moralul la pământ după ce a rămas la CFR Cluj, deși pe adresa clubului din Gruia au existat două oferte clare. Pentru una dintre ele s-au întâlnit chiar și reprezentanții celor două cluburi, în vederea parafării actelor, însă mutarea a căzut în ultimul moment. ...
20:30
A fugit de război pentru a semna cu Dinamo: „Trebuie să fii în buncăr, să aștepți acolo 1-2 ore” # Gazeta Sporturilor
Nikita Stoinov (20 de ani) este una dintre revelațiile din lotul lui Dinamo. Israelianul a fost al doilea cel mai scump transfer pe care l-au făcut „câinii” în vară (450.000 de euro), după cel al lui Adrian Mazilu (20 de ani).Crescut de Netanya, stoperul s-a impus imediat ca titular în echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani). A debutat pe 2 august, în derby-ul câștigat cu FCSB, scor 4-3, iar de atunci n-a mai ieșit din echipă. ...
20:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Adminstrație de la FCSB, a comentat eliminarea lui Alessandro Murgia, mijlocașul lui U Cluj, din meciul cu roș-albaștrii.Italianul a primit două cartonașe galbene în prima repriză cu FCSB, scor 0-2. Primul avertisment a fost pentru că a lovit mingea cu pumnul, de nervi, după fluierul arbitrului Adrian Cojocaru. Al doilea cartonaș galben a fost pentru un fault la Olaru. ...
20:00
Florin Cernat (45 de ani) va fi noul director sportiv de la FCSB, după cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României.Cernat li se va alătura celor de la FCSB, după meciul lui FC Voluntari, echipa unde e angajat, cu Corvinul Hunedoara. Partida dintre cele două, din Liga 2, va avea loc pe 8 noiembrie, sâmbătă.Deci, Florin Cernat va deveni oficial director sportiv la FCSB la începutul săptămânii viitoare. ...
19:50
S-a terminat turul sezonului regular din Superliga. După 15 etape, un supercomputer a analizat șansele cluburilor de a ajunge în play-off.Botoșani, Rapid și Craiova, primele 3 clasate în acest moment, sunt văzute cu șanse uriașe să prindă play-off-ul. Giuleștenii și oltenii au primit un procent de 99% de a fi în primele 6.Supercomputerul a decis cum va arăta pleay-off-ul din SuperligaBotoșani e văzută cu 97% șanse de a fi în play-off. ...
19:50
Cristiano Ronaldo a anunțat planul nebun pentru nunta cu Georgina Rodriguez: „Cu trofeul lângă mine” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a vorbit despre nunta cu Georgina Rodriguez (31 de ani), pentru prima dată după ce a cerut-o pe aceasta în căsătorie la finalul lunii august.Cristiano Ronaldo are un plan ambițios: a transmis în interviul acordat lui Piers Morgan faptul că nunta va avea loc după Cupa Mondială din 2026, cu cel mai râvnit trofeu chiar lângă el. ...
Acum 6 ore
19:40
CFR Cluj, forțată să intre în insolvență?! Reacția lui Varga: „E doar o chestiune de zile” # Gazeta Sporturilor
Creditorii celor de la CFR Cluj au solicitat în instanță deschiderea procedurii de insolvență. Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, a oferit prima reacție după aflarea veștii.Acesta susține că problema se va rezolva în următoarele zile, după ce vor fi achitate toate datoriile. Creditorii care au împrumutat clubul și-au cerut banii în instanță, însă patronul asigură faptul că lucrurile se vor rezolva. ...
19:30
Dennis Man este elogiat și de un fost câștigător al Ligii Campionilor: „Ce formă, e incredibil! Asta îți dorești” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani) a marcat două goluri în cele 173 de minute jucate în Champions League și s-a remarcat în ultima vreme și în meciurile din Eredivisie. Extrema dreaptă a lui PSV Eindhoven l-a impresionat pe Ibrahima Affelay, campion european cu Barcelona în 2010-2011 și în prezent analist pentru „Studio Voetbal”. ...
18:50
Steaua, victorie definitivă în procesul cu FCSB pentru marcă! Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final. A respins recursul făcut de FCSB, iar în acest moment nu mai există absolut nicio cale de atac pentru clubul lui Becali.Fără să mai existe vreo decizie în instanță împotriva Stelei, „militarii” au obținut încă o victorie împotriva formației din Superliga. ...
18:40
A venit oferta din țările arabe! Transferul se poate face în pauza de mercato pentru fotbalistul din Superliga # Gazeta Sporturilor
Caio Ferreira (24 de ani) a venit în iunie la FC Argeș, iar brazilianul deja a intrat pe radarul mai multor echipe. Din informațiile GSP.RO, pe adresa clubului piteștean există o ofertă pentru un transfer definitiv al atacantului, de aproape un milion de euro.Caio Ferreira a ajuns în România în vara acestui an, după ce a fost transferat de la FC Bălți, echipă care a terminat pe locul 5 în Moldova, sezonul trecut. ...
18:30
E scandal la naționala Bosniei, înainte de decisivul cu România » Dzeko a luat atitudine, după decizia privind meciul cu „tricolorii” # Gazeta Sporturilor
Cu aproape o săptămână înainte de meciul cu România, naționala Bosniei se află pe un butoi de pulbere. Edin Dzeko, căpitanul echipei, a intervenit după decizia Federației de a interzice două grupuri de ultrași la meciul cu „tricolorii”, de la Zenica.Bosnia - România va avea loc pe 15 noiembrie, de la 21:45, la Zenica. Meciul din preliminariile Campionatului Mondial va fi liveTEXT pe GSP și transmis pe Prima TV. ...
18:30
Surpriză! Cosmin Olăroiu a numit favorita la titlu în Superliga: „Ar fi extraordinar” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a vorbit despre lupta la titlu din Superliga. După finalul turului, FC Botoșani este liderul-surpriză, cu 32 de puncte, la egalitate cu Rapid, ocupanta locului 2.Fostul antrenor de la FCSB a indicat echipa pe care o susține în această luptă, iar alegerea lui este surprinzătoare. Acesta și-ar dori ca Universitatea Craiova, formația antrenată de Mirel Rădoi (44 de ani), să câștige trofeul la finalul sezonului. ...
18:10
Cine este cel mai bun fotbalist U20 al anului din lume » Ce premiu a luat jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter + GSP.ro i-a indicat corect pe ambii câștigători! # Gazeta Sporturilor
Desire Doue (20 de ani), atacantul lui PSG, a cucerit trofeul „Golden Boy”, fiind ales cel mai bun jucător din lume în 2025 în ancheta organizată de cotidianul Tuttosport, la care participă și Gazeta Sporturilor. Pemiul pentru cel mai valoros fotbalist italian U20 i-a revenit lui Francesco Pio Esposito, atacantul lui Inter.Ales MVP-ul finalei Champions League cu Inter (5-0), Desire Doue a reușit două goluri și o pasă decisivă în partida de pe Allianz Arena din Munchen. ...
18:10
Zeci de muncitori au protestat marți pe Camp Nou împotriva concedierii și a posibilei repatrieri a aproximativ 50 de angajați care au participat la lucrările de renovare a stadionului Barcelonei și care se află într-o situație administrativă neregulamentară. Mai pe scurt, aceștia nu au hârtiile necesare pentru a sta în Spania.Potrivit presei din Spania, manifestația a fost convocată de Comisia de Lucrări (CCOO). ...
18:10
Coco Gauff, campioana en-titre de la WTA Finals, răsuflă ușurată după prima victorie la ediția actuală # Gazeta Sporturilor
Numărul 3 mondial, Coco Gauff (21 de ani), s-a impus cu 6-3, 6-2 în o oră și 20 de minute în fața lui Jasmine Paolini (29 de ani, locul 8 WTA) în al doilea meci din grupă la WTA Finals, păstrând șanse de a merge mai departe.Primul meci de simplu în ziua a patra de la WTA Finals, competiția găzduită de King Saud University Indoor Arena, le-a opus pe învinsele din întâia rundă de partide în grupa Stefanie Graf. ...
18:00
Marius Novanc (44 de ani) va deveni noul antrenor principal de la CSM București, după plecarea lui Adrian Vasile de la cârma echipei.Marius Novanc nu este un nou pentru CSM București: este în acest moment antrenor la juniorii clubului. Iulia Curea va rămâne antrenor al echipei și nu are calificare de „master coach”, deci nu poate sta pe bancă la competițiile europene. ...
17:50
Cristiano Ronaldo exclude un gigant din lupta la titlu: „Cu siguranță nu va câștiga” » Necruțător într-un nou interviu cu Piers Morgan # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul lui Al Nassr, i-a oferit un nou interviu lui Piers Morgan. Portughezul a vorbit despre lupta la vârf din Premier League și a exclus-o pe Manchester United din cursa pentru titlu.În urmă cu 3 ani, Ronaldo dinamita lumea fotbalului cu un interviu exploziv acordat lui Piers Morgan. Atunci, fiind legitimat la Manchester United, portughezul a criticat în termeni extrem de duri condițiile de la club, dat și pe Erik Ten Hag, antrenorul echipei. ...
Acum 8 ore
17:40
PSG primește pe Parc des Princes vizita lui Bayern Munchen, în etapa a patra a grupei unice din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Meciul va fi arbitrat de italianul Maurizio Mariani. Cele două echipe sunt în fruntea clasamentului, cu câte 9 puncte. PSG e lider datorită golaverajului mai bun. ...
17:00
Gestul cu care Chivu și-a surprins căpitanul: „Să o facă mai des!” » Antrenorul român are o primă regulă la Inter # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu își poate prelungi la patru meciuri seria succeselor la zero în Liga Campionilor, intrând astfel în istoria competiției, dacă va adăuga 3 puncte după vizita lui Kairat Almaty la Milano. Antrenorul lui Inter a prefațat partida de mâine seară cu alt slogan filosofic: „Prima regulă este să știi cum să pierzi. Pentru mine, totul pornește de la asta. Dacă nu știi cum să pierzi, nu știi cum să câștigi!”. ...
17:00
După meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB, Gigi Becali (67 de ani) a susținut că a primit, din Statele Unite, o ofertă pentru atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani). Ar fi vorba despre o sumă de 7 milioane de euro.Bîrligea a vorbit despre un viitor transfer, dar a subliniat faptul că momentan se gândește la ce are de făcut pentru campioana României.VIDEO. ...
16:40
Pictura murală a lui Trent Alexander-Arnold a fost vandalizată înainte de Liverpool - Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Cu mai puțin de 24 de ore înaintea meciului de pe „Anfield”, dintre Liverpool și Real Madrid, fanii „cormoranilor” au vandalizat pictura murală a lui Trent Alexander-Arnold, de pe o clădire a orașului.Gestul suporterilor a venit la scurt timp după ce fostul „cormoran”, alături Xabi Alonso, Dean Huijsen și Emilio Butragueno, i-a adus un omagiu fostului său coleg, Diogo Jota, decedat în luna iulie în urma unui accident rutier petrecut în Spania. ...
16:30
Căpitanul echipei de Cupa Davis a Spaniei a clarificat controversa legată de numărul 14 mondial: „El este cel care se autoexclude” # Gazeta Sporturilor
David Ferrer (43 de ani), căpitanul echipei de Cupa Davis a Spaniei, a lămurit situația lui Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, locul 14 ATP), pe care nu l-a convocat pentru faza finală a competiției. Federația Spaniolă a anunțat că Pablo Carreno va fi al cincilea jucător convocat pentru a disputa, în perioada 18-23 noiembrie, faza finală a Cupei Davis la Bologna. ...
16:20
Scandal și acuze reciproce înaintea meciului de 1 milion € al lui Ronaldinho la Iași: „Nu mai jucăm!” vs. „Au cerut de 3 ori mai mult!” # Gazeta Sporturilor
Pe 29 noiembrie, legendarul Ronaldinho va juca din nou în România, la Iași. Dar, cu mai puțin de o lună până la meci, situația e una extrem de complicată. Asociația Liga Legendelor, responsabilă pentru aducerea jucătorilor români la eveniment, a anunțat că se retrage, acuzând organizatorul într-un comunicat emis azi. Contactate de Gazeta Sporturilor, cele două tabere implicate se acuză reciproc. ...
16:10
FCSB și Universitatea Craiova au aflat ce brigăzi de arbitri vor avea la meciurile europene de joi.Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul dintre Basel și FCSB, în timp ce slovenul Martin Matosa va conduce partida dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova.FCSB, reîntâlnire cu arbitrul albanezPartida din faza ligii Europa League dintre Basel și FCSB va fi condusă de albanezul Juxhin Xhaja. Meciul va avea loc joi, de la ora 19:45, pe St. Jakob-Park din Basel. ...
16:00
Mai rapid decât Cristiano Ronaldo și Leo Messi! » Kylian Mbappe poate scrie istorie, chiar diseară, la Liverpool! # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe mai are nevoie de două goluri pentru a atinge 400 marcate la cluburi și echipa națională, iar acest lucru s-ar putea întâmpla chiar pe Anfield, în partida Liverpool - Real Madrid, în grupa Ligii Campionilor. Astfel, atacantul francez ar deveni jucătorul cu cea mai mică vârstă, 26 de ani, 10 luni și 15 zile, cu această performanță. ...
15:50
După ce cu o zi în urmă, Cristian Niculae, primarul din Tunari, amenința că va retrage echipa din Liga 2, edilul a revenit asupra deciziei. A anunțat și noul antrenor, Dinu Todoran (47 de ani).Fostul antrenor de la FCSB a acceptat imediat oferta și și-a reziliat contractul cu Măgura Codlea, locul 2 din Liga 4 Brașov. Dinu Todoran a susținut deja primul antrenament la CS Tunari, în dimineața zilei de marți, 4 noiembrie. ...
Acum 12 ore
15:20
Omul ce-a calificat Dinamo în semifinalele CCE le-a trasat sarcini „câinilor” pentru mercato: „Unul sau doi mijlocași. Plus un atacant” # Gazeta Sporturilor
Ionel Augustin, 70 de ani, este impresionat de multe detalii pe care le-a văzut la Dinamo din prezent, dar este de părere că echipa trebuie să se întărească în zona mediană și în ofensivă. A explicat și de ceDinamo a încheiat pe locul 4 turul sezonului regulat, cu 27 de puncte. La 5 puncte de primele două clasate, FC Botoșani și Rapid. La două puncte în spatele Craiovei și la egalitate de puncte cu FC Argeș. ...
15:10
Cristiano Ronaldo, atacantul lui Al Nassr, a fost din nou invitatul cunoscutului realizator de televiziune Piers Morgan.Cristiano Ronaldo și Wayne Rooney au jucat timp de 5 sezoane împreună, la Manchester United, și la un moment dat au format împreună cu Carlos Tevez una dintre cele mai redutabile ofensive din istoria Premier League. ...
15:10
S-a întâmplat! David Beckham a fost ridicat la rang de cavaler de Regele Charles # Gazeta Sporturilor
Fostul fotbalist David Beckham (50 de ani) a fost înnobilat în rang de cavaler de Regele Charles la Castelul Windsor, ca recunoaștere a contribuțiilor lui în sport și implicarea avută în activități caritabile.Fostul mijlocaș al lui Manchester United și căpitan al naționalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a primit distincția în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate marți, 4 noiembrie. ...
15:10
„Bătălia sexelor” în tenis revine pentru prima dată în acest secol » Pe cine va înfrunta Aryna Sabalenka # Gazeta Sporturilor
Controversatul tenismen australian Nick Kyrgios (30 de ani) va juca un meci demonstrativ, numit „bătălia sexelor”, împotriva liderului mondial din circuitul WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani). Va fi al patrulea meci de acest gen în istorie tenisului, iar acesta va fi primul din acest secol.Meciul va avea loc pe „Coca-Cola Arena” din Dubai, pe data de 28 decembrie 2025, potrivit DailyMail. ...
15:10
Ons Jabeur nu renunță la tenis, doar se bucură de viață: „Nu mă retrag, mă voi întoarce într-o zi” # Gazeta Sporturilor
Tunisianca Ons Jabeur (31 de ani, fost număr 2 mondial) a luat o pauză de la tenis, dar a revenit în atenție la WTA Finals de la Riyadh, acolo unde a povestit cum este viața ei acum, ce a determinat-o să se oprească și ce planuri are pentru viitor.Tripla finalistă de Grand Slam trăiește o viață total diferită acum. Pe 17 iulie anunța, printr-o postare pe rețelele sociale, că își va lua o pauză de la tenis, fără a oferi și o potențială dată pentru revenire. ...
15:00
Naționala feminină a României și-a aflat primele adversare din drumul către Mondial # Gazeta Sporturilor
Echipa națională feminină a României și-a aflat primele adversare din preliminariile Campionatului Mondial din 2027, din Brazilia.Următoarea ediție a Campionatului Mondial de fotbal feminin se va disputa în Brazilia în perioada 24 iunie 2027 – 25 iulie 2027.Adversarele României din preliminariile Campionatului MondialMarți, 4 noiembrie, a avut loc tragerea la sorți, iar în urma acesteia, naționala României a aflat că le va întâlni pe: Cipru și Republica Moldova. ...
14:40
Sonia Seraficeanu a fost inclusă în echipa etapei, în Liga Campionilor la handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Sonia Seraficeanu (28 de ani), extrema dreaptă a celor de la Gloria Bistrița, a fost inclusă de EHF în echipa etapei a 6-a din Liga Campionilor la handbal feminin.Evoluția foarte bună a acesteia de la finalul săptămânii nu a trecut neobservată, așa că a prins echipa rundei în cea mai bună competiție intercluburi de pe continent. ...
14:20
Răzvan Patriche alege cuplul de stoperi #1 din România: „Are 20 de ani, dar parcă joacă de-o viață!” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Patriche, 39 de ani, a numit la GSP Live „cel mai bun cuplu de stoperi din țară”.După ce a petrecut ultimii 3 ani din carieră la Dinamo, Patriche s-a retras în vară și a fost numit antrenor secund la echipa a doua a roș-albilor, activă în Liga a 3-a.Răzvan Patriche: „Dinamo va încheia campionatul pe podium”E optimist în privința echipei lui Kopic: „Dinamo e suficient de bună să lupte la titlu. ...
14:20
Cristi Chivu poate scrie istorie în Liga Campionilor » De ce rezultat are nevoie și cine e antrenorul care îi poate lua fața # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, poate intra în istoria Ligii Campionilor dacă „nerazzurrii” vor reuși să câștige fără să primească gol meciul cu Kairat Almaty, din Kazakhstan.Dacă acest scenariu se va întâmpla, Chivu ar deveni primul tehnician din istoria Ligii Campionilor care reușește să câștige primele 4 meciuri în competiție, fără ca echipa sa să primească gol.Inter - Kairat Almaty se joacă miercuri, 4 noiembrie, de la ora 22:00. ...
14:20
Fiul fostului internațional român Adrian Mutu (46 de ani), Tiago, a jucat pentru academia tatălui său într-un meci contra Academiei Rapid.În vârstă de 8 ani, împliniți pe 14 aprilie 2025, Tiago este fiul cel mic al lui Adrian Mutu. „Briliantul” mai are 3 copii: pe Mario, Adriana și Maya.Tiago Mutu a jucat pentru academia tatălui său într-un meci cu Rapid+1 FOTOTiago Mutu a jucat pentru academia tatălui său, la un meci contra juniorilor Rapidului. ...
14:20
Olympiakos și PSV se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, într-un meci din etapa #4 din Liga Campionilor. Dennis Man este anunțat titular în partida din Grecia, acesta traversând o perioadă foarte bună. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.RO, dar și live la TV pe Digi Sport 4. ...
14:10
Cine transmite la TV meciurile Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
La mijlocul acestei săptămâni continuă partidele din faza grupelor în cupele europene, pe afiș și cu cele două echipe românești angrenate în competiții. FCSB, în Europa League, și Universitatea Craiova, în Conference League, joacă joi seara, 6 noiembrie, ambele în deplasare. Partidele acestora vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro.Prima echipă care intră în scenă joi seara este campioana FCSB, de la ora 19:45, în deplasare, în Elveția, la Basel. ...
