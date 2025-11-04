Ținta numărul 1 pe Anfield » El a fost cel mai FLUIERAT din Liverpool - Real Madrid

20:30

Nikita Stoinov (20 de ani) este una dintre revelațiile din lotul lui Dinamo. Israelianul a fost al doilea cel mai scump transfer pe care l-au făcut „câinii” în vară (450.000 de euro), după cel al lui Adrian Mazilu (20 de ani).Crescut de Netanya, stoperul s-a impus imediat ca titular în echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani). A debutat pe 2 august, în derby-ul câștigat cu FCSB, scor 4-3, iar de atunci n-a mai ieșit din echipă. ...