Fanii lui Liverpool îl desființează pe Istvan Kovacs după decizia VAR din meciul cu Real: "Trebuie arestat!"

Sport.ro, 4 noiembrie 2025 23:30

Istvan Kovacs a provocat revoltă în timpul meciului de gală din Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid.

Acum 30 minute
23:30
23:20
Ce a fost în mintea lui? Luis Diaz, roșu direct în Bayern - PSG: "Absolut oribil!" Sport.ro
Luis Diaz, extrema lui Bayern Munchen, a fost înger și demon în confruntarea cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor.
Acum o oră
23:10
Drama prin care a trecut Valentin Țicu după accidentare! Dezvăluirile fotbalistului: ”M-am gândit că o să mă las!” Sport.ro
Valentin Țicu își pregătește revenirea pe teren. 
22:50
Florin Talpan s-a dezlănțuit după decizia ÎCCJ! Vrea grad de general și șefia clubului: "Cu mine, Steaua era în Liga 1!" Sport.ro
Bătălia juridică pentru marca "Steaua" s-a încheiat definitiv astăzi, 4 noiembrie 2025.
Acum 2 ore
22:30
Mihai Stoica nu vrea să audă de Louis Munteanu la FCSB: "Sper să fie definitiv capitol închis" Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) este ținta principală a lui Gigi Becali pentru fereastra de mercato a lui FCSB din iarnă, însă Mihai Stoica consideră că nu este nevoie de atacantul lui CFR Cluj în prezent.
22:00
Emoție pură în Champions League! Gestul fanilor lui PSV înaintea meciului din Grecia: "Ești mort doar când ești uitat" Sport.ro
Suporterii lui PSV Eindhoven, echipa unde evoluează și internaționalul român Dennis Man, au oferit un moment emoționant înaintea partidei de Champions League din Grecia, contra lui Olympiakos.
21:50
Istorie în Champions League: a bătut recordul imediat după ce a pășit pe teren, la 15 ani! Sport.ro
S-a stabilit un nou record de precocitate în UEFA Champions League, cea mai importantă competiție europeană intercluburi, la meciul Slavia Praga - Arsenal 0-3.
Acum 4 ore
21:40
Cristiano Ronaldo a stârnit controverse când a vorbit despre performanța lui Messi: ”Asta te face cel mai bun?” Sport.ro
Cristiano Ronaldo a oferit un nou interviu incendiar pentru Piers Morgan.
21:30
Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! Veste excelentă primită de antrenorul român înaintea meciului decisiv cu Young Boys Sport.ro
Răzvan Lucescu a primit marți, 4 noiembrie, cea mai bună veste posibilă înaintea partidei cu Young Boys din Europa League.
21:20
Dinamo a stabilit lista de transferuri pentru iarnă! Fratele unui jucător din națională, surpriza "câinilor" Sport.ro
La finalul turului din sezonul regulat, Dinamo se află pe locul 4, la 5 puncte sub primele clasate FC Botoșani și Rapid.
21:20
Liverpool – Real Madrid, de la 22:00. Istvan Kovacs, la centru! Echipele de start Sport.ro
Liverpool – Real Madrid, confruntare contând pentru etapa a 4-a din grupa unică a Ligii Campionilor, se joacă astăzi de la 22:00. Partida va fi transmisă live text & foto de către Sport.ro.
21:10
Avocatul lui Gigi Becali râde de CSA Steaua după decizia ÎCCJ: "Vor primi o sumă din patru litere: zero!" Sport.ro
FCSB a pierdut definitiv lupta în instanță pentru mărcile Steaua, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 4 noiembrie 2025, recursul formulat de clubul lui Gigi Becali.
21:00
Insolvența bate la ușă la CFR Cluj! Ioan Varga anunță: ”E doar o chestiune de zile!” Sport.ro
Se solicită intrarea în insolvență a lui CFR Cluj.
20:40
Mihai Stoica, anunț despre Olaru și Tănase: "Nu s-au certat vreodată! Să se uite la limbajul corpului" Sport.ro
FCSB pare să-şi fi regăsit ritmul după victoria cu 2-0 în faţa celor de la U Cluj, meci în care Darius Olaru a reuşit o "dublă".
20:20
Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare" Sport.ro
Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, speră să revină rapid în Superliga alături de formația covăsneană.
20:10
Gigi Becali, din nou în vizorul vechiului ”dușman”: ”Poate fi sancționat disciplinar!” Sport.ro
Finanțatorul lui FCSB, Gigi Becali, a făcut din nou o serie de declarații controversate, care l-au avut ca țintă pe Siyabonga Ngezana, fundașul central al campioanei României. 
20:10
Giovanni Becali, contrariat de fostul patron din Superliga: "Să arunci 60 de milioane? Trăiai ca un boier!" Sport.ro
Ioan Becali nu reușește să înțeleagă situația financiară în care a ajuns Adrian Mititelu, după ce patronul oltean și-a investit averea în fotbal.
19:50
FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!" Sport.ro
FCSB va avea un nou director sportiv, după ce campioana României a bătut palma cu Florin Cernat și FC Voluntari.
Acum 6 ore
19:30
Gigi Becali, discurs surprinzător după ce FCSB a pierdut definitiv procesul mărcii: "Nu mă interesează!" Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a oferit o primă replică după ce FCSB a pierdut definitiv procesul pentru marca „Steaua”.
19:20
Starul lui Manchester City, ”ținta” lui Cristi Chivu! Inter vrea să-l transfere pe jucătorul de 22 de milioane de euro Sport.ro
Un star al lui Manchester City vrea să părăsească echipa lui Pep Guardiola, iar Interul lui Cristi Chivu este pe urmele sale.
19:00
S-a terminat! Gigi Becali, îngenuncheat definitiv de ÎCCJ în procesul cu CSA Steaua. Talpan: "Super!" Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a primit o veste teribilă de la Înalta Curte de Casație și Justiție.
18:50
Lautaro Martinez, copleșit de presiune la Inter! Cristi Chivu, sfat genial pentru starul său :) Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a dezvăluit metoda surprinzătoare prin care încearcă să-l detensioneze pe căpitanul Lautaro Martinez.
18:50
Marea problemă a lui Basel înaintea meciului cu FCSB: "Un mesaj clar pentru staff și echipă" Sport.ro
FCSB va înfrunta FC Basel, joi, de la ora 19:45, pe St. Jakob-Park, în runda a patra din faza principală UEFA Champions League.
18:30
Daniel Bîrligea rupe tăcerea după oferta primită din MLS: ”Sunt deschis la orice!” Sport.ro
Recent, Gigi Becali a dezvăluit că a primit o ofertă de 7 milioane de euro din partea unui club din MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii, pentru Daniel Bîrligea. 
18:20
FCSB, sfătuită să insiste pentru "transfer": "O alegere foarte bună / E inteligent, băiat abil" Sport.ro
Pe lângă transferurile pe care le pregătește pentru fereastra de mercato din iarnă, FCSB Încearcă să aducă în această perioadă și un director sportiv.
18:20
Cristi Chivu: "Am bărbați adevărați! Reacția după Napoli spune tot. În Ligă nu e nimic garantat" Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a prefațat duelul din Champions League cu Kairat Almaty.
18:10
S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!” Sport.ro
Dennis Man a devenit unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSV Eindhoven, după ce în meciul cu Fortuna Sittard, scor 5-2, internaționalul român a reușit să contribuie cu un gol și cu o pasă decisivă.
17:50
Răzvan Lucescu, pe prima pagină în presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre român Sport.ro
Răzvan Lucescu a reușit din nou să reinventeze un jucător. 
Acum 8 ore
17:40
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament Sport.ro
Un fost antrenor al lui FCSB a semnat cu o echipă din Liga 2.
17:40
Austria nu a trecut peste eșecul cu România: ce spune Ralf Rangnick înaintea meciurilor decisive pentru CM 2026 Sport.ro
România a obținut o victorie uriașă luna trecută, împotriva Austriei, scor 1-0, care i-a menținut pe tricolori cu șanse reale pentru locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.
17:30
Un campion european cu Spania, impresionat de Rațiu: "Îl știu de mic! E jucătorul nostru, așa îl simt" Sport.ro
Marcos Senna, legendă la Villarreal și câștigător al EURO 2008 cu naționala Spaniei, a doar cuvinte de laudă pentru Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano și al echipei naționale a României.
17:00
Bosniacii sunt convinși înaintea duelului de la Zenica: "El e cel mai periculos fotbalist al României!" Sport.ro
Duelul Bosnia și Herțegovina - România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Va fi penultima rundă din grupa H a preliminariilor CM 2026.
16:50
Neverosimil! Ce șanse le dau experții lui FCSB și CFR Cluj să se califice în play-off: ”Sunt într-o groapă adâncă!” Sport.ro
Clasamentul din Superliga României este în continuare surprinzător, după 15 etape scurse din acest sezon.
16:50
Liderul Peluzei Nord nu-l vrea pe Louis Munteanu la FCSB: "Avem nevoie de Bîrligea, cu asta am spus tot!" Sport.ro
Gheorghe Mustață, șeful suporterilor din Peluza Nord a FCSB, se opune transferului lui Louis Munteanu, deși atacantul de la CFR Cluj este una dintre țintele favorite ale lui Gigi Becali.
16:30
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz Sport.ro
Dan Petrescu (57 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în luna august și a anunțat că nu vrea să mai antreneze în acest sezon.
16:30
El e alesul! CSM București i-a găsit înlocuitor lui Adi Vasile chiar în propria curte Sport.ro
CSM București a anunțat marți despărțirea de antrenorul Adi Vasile și de team-managerul Cristina Vărzaru.
15:50
Eroii României la Euro 2024, șomerii de astăzi: cei doi jucători de care lumea a uitat Sport.ro
În sportul de performanță, ce ai făcut ieri nu mai contează. Iar dacă nu dai din coate, ca să rămâi sus, vine prăbușirea. E o realitate de care s-au convins doi dintre foștii noștri internaționali.
Acum 12 ore
15:40
Omorâtă de propria sabie: Iga Swiatek, „demolată” la Turneul Campioanelor: cine a reușit marea performanță Sport.ro
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a primit o lecție de tenis, în Turneul Campioanelor.
15:40
Câți bani a câștigat Alice Ardelean, sportiva română care face spectacol în UFC: „Este foarte costisitor” Sport.ro
Povestea din spatele luptătoarei Alice Ardelean. Câți bani a câștigat în carieră și ce sacrificii a trebuit să facă.
14:50
Rinat Ahmetov, investitor în Superligă? Reacție oficială Sport.ro
Rinat Ahmetov (58 de ani), patronul lui Șahtior Donețk, ar putea investi la o echipă din Superliga României prin intermediul unei afaceri fabuloase.
14:50
Valeriu Iftime le privește de sus! Patronul a numit echipele care vor intra în play-off Sport.ro
Valeriu Iftime a numit echipele care vor intra în play-off.
14:40
Marea problemă a lui Ianis Hagi: ce i s-a întâmplat a lăsat urme adânci Sport.ro
Internaționalul de 27 de ani și-a găsit o echipă, Alanyaspor, într-un târziu, la începutul lunii septembrie. Perioada de inactivitate, de după plecarea de la Rangers, l-a tras însă mult în jos. Și nu doar acest episod l-a afectat negativ!
14:30
Va fi un nou sezon de coșmar pentru Horațiu Moldovan! Ce se întâmplă cu portarul lui Oviedo Sport.ro
Tricolorul este de aproape doi ani în La Liga, dar nu a apucat încă să debuteze.
14:10
Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB îl vrea: „Una dintre cele mai senzaționale mutări” Sport.ro
FCSB vrea să se întărească serios în această iarnă după sezonul sub așteptări de până acum.
14:00
Echipa etapei a 15-a din Superligă! Cel mai tare este antrenorul rundei Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat echipa ideală a rundei cu numărul 15, ultima a turului.
14:00
„E unul dintre primii 5 atacanți din lume”. Costel Pantilimon știe cine poate opri România din drumul către Mondial Sport.ro
Costel Pantilimon a remarcat principalul pericol pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu în drumul către Campionatul Mondial. Portretul făcut de fostul portar al naționalei
13:50
Victor Angelescu a rămas impresionat! Formația din Superliga care „l-a dat pe spate” Sport.ro
Victor Angelescu a numit cea mai bună echipă pe care a întâlnit-o Rapid în acest sezon.
13:50
Liviu Antal, românul cu coregrafie în Lituania: ”E un moment unic” + ”În ultimii ani, au ridicat și ei nivelul” Sport.ro
Liviu Antal, fost campion al României cu Oțelul Galați, a acceptat dialogul cu Sport.ro despre momentul pe care i l-au pregătit fanii lui Zalgiris Vilnius.
13:40
A murit Victor Conte, inventatorul dopajului de nivel înalt: ce a putut să zică despre Jocurile Olimpice, șocant! Sport.ro
Presa internațională a anunțat decesul unui american, care s-a remarcat în lumea sportului de performanță din motive nedorite.
13:20
Începe CUPA EDU: a 6-a ediție a celei mai spetaculoase competiții de baschet dintre licee Sport.ro
Competiția debutează astăzi și adună la start 24 de licee de stat și private din București. 
