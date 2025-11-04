Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid 1-0!

18:20

Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic în deplasarea de la Verona, cu 2-1, cu un autogol al lui Frese din minutul 90+4. Chiar dacă nerrazurrii nu au avut la Verona prestaţia pe care Fabio Capello o aştepta, el tot consideră că Interul lui Chivu e principalul favorit la titlu în acest sezon de Serie […] The post “A semănat cu cel de anul trecut” Reacţia lui Fabio Capello după ce Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic appeared first on Antena Sport.