Istvan Kovacs, elogiat în The Athletic după Liverpool – Real Madrid 1-0! Faza penalty-ului neacordat, analizată în detaliu: „O decizie nepopulară, dar corectă”
Fanatik, 5 noiembrie 2025 00:40
Ce scrie presa internațională despre prestația lui Istvan Kovacs din duelul de 5 stele din Champions League, Liverpool - Real Madrid. Laude pentru arbitrul român.
Acum 2 ore
00:20
Fabulos! Rivalul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, golul sezonului în Champions League după o cursă nebună de 80 de metri. Video # Fanatik
Concurentul pe post al lui Radu Drăgușin de la Tottenham a reușit un gol senzațional în Champions League. Stoperul a marcat după o cursă uluitoare și a devenit astfel cel mai bun marcator al londonezilor
00:10
Delegare cu noroc în Basel – FCSB: centralul a condus trei meciuri reușite ale românilor în cupele europene. Cine arbitrează Rapid Viena – Craiova # Fanatik
FCSB și U Craiova au aflat brigăzile de arbitri ce le vor conduce partidele din cupele europene. „Centralul” delegat pentru meciul campioanei din Elveția a mai condus două partide ale românilor în ultimul an
4 noiembrie 2025
23:40
Achraf Hakimi, accidentare horror în PSG – Bayern! A ieșit în lacrimi de pe teren după o intrare criminală și poate rata turneul final. Video # Fanatik
Vedeta lui PSG s-a prăbușit pe teren în lacrimi după o intrare criminală în meciul cu Bayern! Accidentarea e serioasă, iar jucătorul riscă să rateze Cupa Africii pe Națiuni.
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de miercuri, 5 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet pentru Manchester City – Borussia Dortmund # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 5 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,40 la meciul Manchester City - Borussia Dortmund
23:10
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum # Fanatik
Problema pe care o are Ioana, partenera de viață a lui Florinel Coman de la Al-Gharafa. Frumoasa șatenă a povestit senzația pe care o are de ceva vreme.
23:10
De 122 de ani nu a mai reușit Arsenal asta! Performanță uluitoare pentru „tunarii” lui Arteta # Fanatik
Arsenal continuă forma fabuloasă sub comanda lui Mikel Arteta și reușește o performanță uluitoare: opt meciuri consecutive fără gol primit, record neatins din 1903.
23:00
Istvan Kovacs și-a pus Anfieldul în cap în Liverpool - Real Madrid! „Centralul” român a fost chemat la VAR pentru a acorda un penalty pentru un presupus henț, însă a refuzat să arate punctul cu var
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 5 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 492 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:30
Record absolut în Champions League! Arsenal a aruncat în luptă un puști de 15 ani în meciul cu Slavia Praga, câștigat cu 3-0, iar tânărul a intrat în istorie
22:20
Tatăl lui Lamine Yamal, noi declarații controversate: ”Dacă stau degeaba pierd tot timpul” # Fanatik
Mounir Nasraoui este iar în vizorul oamenilor. Tatăl lui Lamine Yamal a recurs la dezvăluiri neașteptate, subliniind că nu-și urmează propriile sfaturi.
22:00
Valeriu Iftime, anunţ războinic după ce Botoşani a terminat turul pe primul loc: “O să ţinem cu dinţii de poziţia asta!” Cine pleacă în iarnă şi care sunt echipele de play-off # Fanatik
Planurile lui Valeriu Iftime după ce FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat pe primul loc în SuperLiga. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre echipa moldavă.
21:40
Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar! Momente terifiante pentru jucătorul de la Tottenham # Fanatik
Momente de groază pentru un jucător de la Tottenham! Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar, chiar pe străzile din Londra.
Acum 6 ore
21:20
Florin Cernat este noul director sportiv de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat mutarea surpriză, iar fostul internațional se alătură campioanei României.
21:10
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma # Fanatik
Meniul din aeroport e mai scump la București decât în alte mari capitale din Europa. În Otopeni, o felie de pizza costă 58 de lei, în timp ce în Vest prețurile sunt mai mici.
20:50
Prețul lui Gigi Becali pentru transferul lui Bîrligea: „Cum să-l dea pe 7 milioane?”. Cât ar costa atacantul FCSB în Anglia și Germania! # Fanatik
Care ar fi, de fapt, prețul corect al lui Daniel Bîrligea în acest moment. Sfat pentru Gigi Becali: pe ce sumă ar trebui să îl cedeze pe atacant
20:40
Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să rămână așa” # Fanatik
Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a oferit ultimele detalii despre posibilitatea ca Louis Munteanu și Lindon Emerllahu să ajungă la campioana României
20:20
”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru el # Fanatik
Eveniment notabil pentru fostul fotbalist britanic David Beckham. Gestul pe care Regele Charles al III-lea l-a făcut pentru sportivul în vârstă de 50 de ani.
20:10
Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii îl pot lua de la Bayern Munchen # Fanatik
Harry Kane, golgheterul celor de la Bayern Munchen, ar putea să fie protagonistul unui transfer excepțional, în vara viitoare, fiind dorit chiar de fostul antrenor al bavarezilor.
19:50
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate” # Fanatik
Ce a stat la baza deciziei lui Novak Djokovic de a plecat din Serbia și a se stabili în Grecia. Celebrul jucător de tenis a dat cărțile pe față despre acest aspect.
Acum 8 ore
19:20
Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii Steaua. Se reia procesul pentru prejudiciu: „Vor primi o sumă din 4 litere!”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Căvescu reacționează după ce FCSB a pierdut procesul privind marca Steaua. Avocatul campioanei României, ironii la adresa „militarilor”. Ce spune despre prejudicii.
18:50
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul solicitat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii. Ce a spus omul de afaceri
18:40
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica # Fanatik
Află cine conduce Telefónica, gigantul spaniol care analizează achiziția Digi Communications, și care sunt acționarii importanți care influențează strategia companiei.
18:20
Steaua, victorie finală în procesul cu FCSB pentru marcă! Reacție fabuloasă a lui Florin Talpan când a aflat. Exclusiv # Fanatik
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB. Cum a reacționat Florin Talpan, juristul „militarilor”, la aflarea veștii
18:00
Daniel Bîrligea a vorbit despre oferta din America! „Eu sunt deschis la orice”. Colegul său nu îl lasă să plece de la FCSB. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la FCSB, după ce a fost întrebat despre o ofertă din America. Reacția lui Darius Olaru spune totul.
17:40
Antrenorul de legendă al lui AC Milan îi vede pe rivalii de la Inter favoriți la titlu. Ce a spus despre echipa lui Cristi Chivu: „M-a impresionat” # Fanatik
Antrenorul legendar al „diavolilor milanezi” și-a călcat pe orgoliu și a dat-o pe Inter favorită la Scudetto. Cum a comentat prestația echipei antrenate de Cristi Chivu
17:30
Neluțu Varga dă asigurări că CFR Cluj nu intră în insolvență! Prima reacție după ce s-a cerut deschiderea procedurii. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga rupe tăcerea după ce s-a cerut insolvența CFR-ului! Patronul campioanei promite că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Asigurări pentru suporteri.
Acum 12 ore
17:10
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Bogdan Lascu, un apropiat al lui Horațiu Potra, care este cercetat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a dat Poliția în judecată.
17:00
Celebra prezentatoare, cerută în căsătorie de fotbalistul din România. Puțină lume a știut de relația celor doi # Fanatik
Renumita moderatoare de televiziune a fost cerută de soție de un jucător cunoscut din România. Foarte puține persoane aveau informații despre legătura lor.
16:50
Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold la revenirea în orașul natal pentru meciul de Champions League. Video # Fanatik
Fanii lui Liverpool nu au uitat faptul că Alexander-Arnold a părăsit echipa în această vară. Ce au făcut suporterii „cormoranilor” cu muralul dedicat fundașului lateral.
16:40
Craiovenii pregătesc cea mai mare deplasare oltenească în Europa! Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la Viena pentru super-duelul cu Rapid # Fanatik
Universitatea Craiova va avea parte de o susținere numeroasă și în tribunele arenei din Viena, la meciul cu Rapid. Câți fani „alb-albaștrii“ sunt așteptați pe Allianz Arena.
16:20
Cosmin Olăroiu a oferit un verdict neașteptat după startul de sezon sub așteptări al FCSB. Tehnicianul român consideră că echipa patronată de Gigi Becali poate ajunge în UEFA Champions League.
16:10
Momente teribile în Bănie, la U Craiova – Rapid U17! Tatăl unui fotbalist oltean, luat la pumni și picioare de părinții rapidiștilor: „M-au lovit încontinuu aproape un minut!“ # Fanatik
Tatăl unui fotbalist al echipei U17 a Universității Craiova a fost agresat de către mai mulți părinți chiar de față cu fetița de doar 11 ani. Care este situația părintelui și ce decizie a luat.
15:50
Fostul jucător de la FCSB, detalii despre șocul decesului unui antrenor pe teren la doar 44 de ani: „Era un om bun” # Fanatik
Fotbalul din Serbia a fost cuprins de o veste tulburătoare. Un antrenor a murit pe teren la doar 44 de ani. Cum a reacționat Novak Martinovic, fostul jucător de la FCSB.
15:20
Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă nu e ales primar candidatul său favorit # Fanatik
Donald Trump intervine agresiv în lupta pentru primăria New York-ului și amenință că va tăia finanțarea federală dacă nu va fi ales candidatul său favorit, Andrew Cuomo.
15:10
Cornel Dinu, cel de acum 20-25 de ani. Răzvan Ioan Boanchiș, două episoade de senzație cu legenda lui Dinamo # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș povestește două episoade de senzație, cu legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, în prim-plan
15:10
Ionel Dănciulescu a trădat Craiova şi a semnat cu Dinamo! Povestea transferului şi primul salariu încasat în Ştefan cel Mare # Fanatik
Ionel Dănciulescu a rememorat povestea transferului său la Dinamo. Legendarul atacant a vorbit și despre impactul cu vestiarul „câinilor”, dar și despre primul său salariu încasat de la Dinamo.
14:50
O tragedie a zguduit staff-ul tehnic de la Farul Constanța. Antrenorul „marinarilor” a suferit o pierdere importantă, un membru al familiei stingându-se din viață.
14:40
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv # Fanatik
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, a comentat posibilitatea ca Louis Munteanu să ajungă la gruparea „roș-albastră”, dar și o eventuală numire a lui Florin Cernat în rolul de director sportiv.
14:20
Dinamo forțează semnătura jucătorului dorit de FCSB. Cine este fotbalistul al cărui nume a fost legat de un transfer la campioana en-titre și care acum se află în negocieri avansate
14:10
Mitică Dragomir știe care a fost cea mai mare greșeală a premierului Ilie Bolojan: „Carne de tun, o pată neagră” # Fanatik
Mitică Dragomir l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, punctând marile greşeli pe care le-a făcut acesta de când s-a instalat la Palatul Victoria.
14:00
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv # Fanatik
Kevin Ciubotaru este o țintă de transfer pentru Gigi Becali la FCSB în această iarnă! Anunț de impact în fotbalul românesc
13:40
Câți fani FCSB vor face deplasarea la Basel în Europa League! Prețul uriaș al biletelor: “Asta e! Ce să facem?” # Fanatik
Pentru FCSB urmează partida din Europa League cu FC Basel. Gigi Mustață a anunțat câte bilete au primit fanii campioanei României pentru jocul din Elveția.
13:10
Cristi Balaj, reacţie fără precedent după ce Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid: “Am crezut în el de când l-am luat în brigadă! Am emoţii când arbitrează” # Fanatik
Cristi Balaj a reacționat după ce Istvan Kovacs a fost delegat la partida Liverpool - Real Madrid. Fostul „central” a comentat și posibilitatea ca acesta să fie declarat „Arbitrul anului 2025”.
13:10
Philip Morris România, investiție masivă în energie verde. Compania a inaugurat una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale # Fanatik
Philip Morris România, pas semnificativ în energie verde. Renumitul producător a demarat un proiect important la fabrica pe care o deține în Otopeni.
13:10
Adi Vasile, prima reacţie după demiterea de la CSM Bucureşti: „A fost decizia conducerii! M-au anunţat acum”. Exclusiv # Fanatik
Adi Vasile a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK la scurt timp după ce s-a despărțit de CSM București! Ce a spus antrenorul
12:50
Cristi Balaj, analiză la sânge a ultimei etape din SuperLiga! Ce calificativ a primit Adrian Cojocaru la U Cluj – FCSB 0-2: „Asta aș fi făcut eu cu Olaru”. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a analizat arbitrajul de la meciurile din etapa a 15-a din SuperLiga. Verdict pentru fiecare „cavaler al fluierului”. Ce a spus despre Adrian Cojocaru după prestația de la U Cluj - FCSB 0-2.
12:50
O agenție care se ocupă de salvarea vieților omenești ar putea fi decuplată de la banii statului. Ce idee i-a venit ministrului transporturilor # Fanatik
Ministrul transporturilor are gânduri mari cu una din agențiile care primește bani de la stat. Cu ce idee s-a prezentat Ciprian Șerban în Parlamentul României?
12:40
Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit banderola: “De asta l-am ales!” # Fanatik
Alex Dobre a preluat banderola de căpitan la Rapid după retragerea lui Cristi Săpunaru. Un nume important din conducerea giuleștenilor a vorbit despre noul lider al vestiarului.
Acum 24 ore
12:20
Victor Angelescu, uimit de forța Universității Craiova după derby: “E echipa care ne-a pus cele mai multe probleme!”. Dezvăluiri despre Costel Gâlcă # Fanatik
Rapidiștii, dați pe spate de forța Universității Craiova. Ce a spus, de fapt, Victor Angelescu după remiza din derby și cum vede următorul meci, cu FC Argeș.
