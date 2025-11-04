UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0!
Antena Sport, 5 noiembrie 2025 00:50
UEFA a explicat oficial, într-un comunicat, de ce arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a acordat penalty la faza controversată din minutul 30 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0. În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25
• • •
UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! # Antena Sport
UEFA a explicat oficial, într-un comunicat, de ce arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a acordat penalty la faza controversată din minutul 30 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0. În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid 1-0! # Antena Sport
Românul Istvan Kovacs (41 de ani) nu a avut un meci uşor în duelul "de lux" dintre Liverpool şi Real Madrid, încheiat cu victoria "cormoranilor", la limită, cu 1-0. În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar
Dennis Man (27 de ani) nu a mai avut realizări în meciul cu Olympiacos, la fel ca în partidele cu Napoli şi Fortuna Sittard. Man a evoluat 58 de minute în partida lui PSV cu campioana Greciei, fiind înlocuit cu Couhaib Driouech. Cu Napoli Dennis Man a reuşit o "dublă", iar cu Fortuna Sittard a
Reacţia spaniolilor după ce Istvan Kovacs i-a refuzat un penalty lui Liverpool cu Real Madrid # Antena Sport
Publicaţiile spaniole au concluzionat că arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a decis corect să nu îi acorde penalty lui Liverpool la faza controversată din minutul 30 al meciului cu Real Madrid. Dominik Szoboszlai a şutat, iar balonul l-a atins în mână pe Tchouameni. Iniţial Istvan Kovacs acordase lovitură liberă de la marginea careului,
Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi # Antena Sport
Prima repriză a partidei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a fost plină cu de toate. Bavarezii conduc la pauză cu scorul de 2-0, însă evoluează și în inferioritate numerică, după ce Luis Diaz a fost eliminat. Extrema campioanei Germaniei a văzut cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Hakimi, asta deși inițial centralul
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! # Antena Sport
În minutul 30 al meciului "de lux" Liverpool – Real Madrid, Dominik Szoboszlai a şutat spre poartă, Tchouameni a oprit balonul cu mâna şi au urmat minute în şir în care Istvan Kovacs a deliberat, urmărind faza şi pe monitorul VAR. În cele din urmă decizia a fost să nu acorde penalty. Iniţial dăduse lovitură
Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League # Antena Sport
Paris Saint Germain a primit vizita celor de la Bayern Munchen, în etapa a patra din UEFA Champions League. Partida a început prost pentru campioana en-titre, care s-a văzut condusă după doar patru minute. Mai mult decât atât, problemele au continuat pentru Luis Enrique, care l-a pierdut la jumătatea primei reprize și pe Ousmane Dembele,
Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali” # Antena Sport
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a acuzat din nou că a fost împiedicat să ducă lupta în instanţă cu FCSB, clubul patronat de Gigi Becali. Recursul FCSB-ului pentru marcă a fost respins definitiv marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Becali nu mai are cale de atac pentru a obţine marca "Steaua", care
“Sper să fie definitiv” Anunţul lui Mihai Stoica despre transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că trecerea "la pachet" a lui Louis Munteanu (23 de ani) şi Lindon Emerllahu (22 de ani) nu a fost rezolvată. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a precizat că, din punctul lui de vedere, campioana ultimelor două sezoane nu are nevoie de aceşti doi jucători. Mihai
Arsenal a jucat marți seară pe terenul celor de la Slavia Praga, în etapa a patra din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Mikel Arteta a defilat în fața formației cehe și s-a impus cu scorul de 3-0. Mai mult decât atât, tehnicianul „tunarilor" l-a introdus pe teren și pe puștiul Max Dowman, jucător promovat
Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Louis Munteanu! Suma pe care atacantul poate pleca de la CFR # Antena Sport
Louis Munteanu a fost aproape să plece de la CFR Cluj la începutul acestui sezon, însă ofertele venite la adresa atacantului român nu au fost pe placul patronului Neluțu Varga. Întreaga situație l-a afectat pe fotbalistul care a primit titlul de golgheter al Ligii 1 în sezonul precedent, lucru sesizat chiar și la finalul partidei
The post Jurnal Antena Sport | Dani Coman, profesor de sport pentru cei mici, la Călineşti appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka, de neoprit la Turneul Campioanelor! Cum arată clasamentul în grupa ”Stefanie Graf” # Antena Sport
Aryna Sabalenka este în formă maximă în Arabia Saudită. Sportiva clasată pe primul loc în ierarhia WTA a obținut marți a doua victorie la Turneul Campioanelor, la capătul unui meci greu cu Jessica Pegula. Jucătoarea din Belarus a avut nevoie de set decisiv pentru a scoate victoria, asta după ce adversara acesteia și-a adjudecat cel
Jurnal Antena Sport | O româncă stabilită în Elveţia le-a pregătit o surpriză dulce jucătorilor de la FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | O româncă stabilită în Elveţia le-a pregătit o surpriză dulce jucătorilor de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Fanul care merge în toată ţara cu Botoşani va petrece cu lunile dacă moldovenii iau titlul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fanul care merge în toată ţara cu Botoşani va petrece cu lunile dacă moldovenii iau titlul
Cristiano Ronaldo l-a lăudat pe Donald Trump: “Poate să contribuie la schimbarea lumii” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro. „Donald Trump este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş a intrat într-o cramă la Asia Express şi n-a gustat deloc din vin # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş a intrat într-o cramă la Asia Express şi n-a gustat deloc din vin
Florin Cernat devine director sportiv la FCSB! Mihai Stoica a anunţat când va prelua funcţia # Antena Sport
Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia după meciul lui Voluntari cu liderul din Liga 2, Corvinul. Stoica a precizat că Cernat, care în prezent e director sportiv la
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off! # Antena Sport
Sepsi a învins-o în deplasare, cu 2-1, pe Voluntari, iar la finalul partidei patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a dat declaraţii. Cu această victorie, Sepsi a urcat pe loc de play-off în Liga a 2-a. Sepsi e pe 5, cu 23 de puncte, la egalitate cu ASA Târgu Mureş şi Steaua, echipă care nu are drept
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură puternică din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a respins marți, 4 noiembrie 2025, recursul campioanei României în procesul pentru marca Steaua. Florin Talpan a avut o reacție entuziastă după anunțarea acestei decizii și a anunțat că este gata să îi mai dea o lovitură patronului celor de
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 4 noiembrie, recursul celor de la FCSB în ceea ce privește procesul pentru marca Steaua. Lovitura este una uriașă pentru patronul Gigi Becali. Florin Talpan a reacționat imediat după aflarea deciziei și a transmis că îi va mai da o lovitură finanțatorului campioanei României, într-un alt
Numărul unu mondial Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios într-un meci demonstrativ „Battle of the Sexes" în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul acestui an. Belarusa Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, şi australianul Kyrgios, în vârstă de 30 de ani, clasat pe locul 652 în lume, se vor înfrunta în Coca-Cola Arena
Lovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer # Antena Sport
Gigi Becali a primit o lovitură devastatoare din partea Înaltei Curți de Casare și Justiție. Instituția s-a pronunțat în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB. Aceștia au respins recursul făcut de avocații campioanei României, astfel că în prezent nu mai există cale de atac în ceea ce privește marca Steaua. ÎCCJ a respins recursul
David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters. Fostul căpitan al naţionalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a primit distincţia la reşedinţa regală, la mai bine
“A semănat cu cel de anul trecut” Reacţia lui Fabio Capello după ce Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic în deplasarea de la Verona, cu 2-1, cu un autogol al lui Frese din minutul 90+4. Chiar dacă nerrazurrii nu au avut la Verona prestaţia pe care Fabio Capello o aştepta, el tot consideră că Interul lui Chivu e principalul favorit la titlu în acest sezon de Serie
Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis” # Antena Sport
Marți s-a cerut prin intermediul instanței intrarea în insolvență a clubului CFR Cluj, pentru datoriile acumulate la terțe persoane. Formația ardeleană are probleme financiare consistente, însă patronul echipei a dat asigurări că situația se va rezolva. Neluțu Varga a reacționat imediat după publicarea informației în spațiul public și a confirmat că problemele vor fi soluționate,
Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A # Antena Sport
În pericol după un început
Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice” # Antena Sport
Daniel Bîrligea se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la FCSB, iar atacantul și-a trecut deja în palmares două trofee alături de campioana României. Mai mult decât atât, vârful a avut evoluții apreciate și la nivel european. Cu șapte reușite în actuala stagiune pentru gruparea pregătită de Elias Charalambous, fotbalistul în […] The post Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice” appeared first on Antena Sport.
Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale # Antena Sport
Coco Gauff rămâne cu șanse reale pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce marți a reușit să bifeze primul succes în cadrul competiției din Arabia Saudită. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de Jasmine Paolini, la capătul unui meci destul de lejer pentru jucătoarea de culoare, clasată pe locul 3 în ierarhia […] The post Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale appeared first on Antena Sport.
1. Becali s-a răzgândit Kevin Ciubotaru este pe lista lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului s-a răzgândit şi îl vrea pe fotbalistul lui Hermannstadt. Fundaşul de 21 de ani a debutat recent la naţională, în amicalul cu Moldova 2. Adi Vasile a fost demis Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti, după o nouă înfrângere […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie appeared first on Antena Sport.
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) s-a revoltat împotriva contractului pentru drepturile de televizare a Ligii 1. Becali a avut o tiradă la adresa LPF-ului şi chiar la adresa prietenului său, şeful LPF, Gino Iorgulescu. Întrebat de ce nu apelează la patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), în acest caz, Becali a comis un alt […] The post Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul appeared first on Antena Sport.
Zid alb-albastru la Viena! Câți suporteri ai oltenilor și-au luat bilet pentru meciul cu Rapid # Antena Sport
Cu doar un punct după primele două runde din UEFA Conference League, Universitatea Craiova va juca joi în deplasare pe terenul celor de la Rapid Viena. Partida va fi una dificilă pentru echipa lui Mirel Rădoi. Față de meciul din deplasare jucat la Rakow, „leii” din Bănie vor fi susținuți de un număr mult mai […] The post Zid alb-albastru la Viena! Câți suporteri ai oltenilor și-au luat bilet pentru meciul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” # Antena Sport
Afaceristul Caius Covrig (29 de ani) a explicat, într-un clip postat pe contul lui de Instagram, de ce oamenii trebuie să lase bacşiş atunci când merg la restaurant. Caius Covrig activează în industria HoReCa. Pe lângă alte afaceri, deţine şi două hoteluri. În trecut a jucat baschet la nivel de colegiu, în Statele Unite. Caius […] The post Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” appeared first on Antena Sport.
Câți fani va avea FCSB la meciul cu Basel, din UEFA Europa League: „Nu avem ce să facem” # Antena Sport
FCSB va juca joi în etapa a patra a fazei principale din UEFA Europa League contra celor de la FC Basel. Partida va avea loc în deplasare, iar suporterii campioanei României încă își cumpără bilete pentru acest joc. Gruparea antrenată de Elias Charalambous vine după o serie de două înfrângeri consecutive, ultima pe Arena Națională, […] The post Câți fani va avea FCSB la meciul cu Basel, din UEFA Europa League: „Nu avem ce să facem” appeared first on Antena Sport.
Valeriu Iftime, replică amuzantă pentru Gigi Becali după ce patronul FCSB-ului a spus că nu se luptă cu Botoşani # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) i-a dat replica patronului FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), după ce acesta a declarat că nu se luptă cu FC Botoşani. Botoşani e lider în Liga 1 la finalul turului sezonului regular, cu 32 de puncte. Pe locul 2, la egalitate de puncte cu Botoşani, e Rapid. FCSB e […] The post Valeriu Iftime, replică amuzantă pentru Gigi Becali după ce patronul FCSB-ului a spus că nu se luptă cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
Chiar dacă Neluțu Varga a anunțat recent că urmează să achite toate datoriile celor de la CFR Cluj, se pare că problemele formației din Gruia sunt mai mari de atât. Creditorii care au de recuperat bani de la clubul ardelean au cerut, prin intermediul instanței, intrarea în insolvență a celor de la CFR Cluj. Rămâne […] The post Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență appeared first on Antena Sport.
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el # Antena Sport
Liga Campionilor revine cu noi meciuri de gală care urmează să se dispute în etapa a patra a competiției. Seara de marți oferă câteva meciuri extrem de interesante, la care se adaugă o partidă la care vor fi cu siguranță atenți urmăritorii stranierilor, deoarece Dennis Man poate ieși din nou în evidență în tricoul lui […] The post Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el appeared first on Antena Sport.
Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit # Antena Sport
Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână meciuri din Europa League şi Conference League. Horaţiu Feşnic va arbitra partida dintre Stuttgart (Germania) şi Feyenoord (Ţările de Jos) din Liga Europa. Partida este programată joi, de la ora 22:00. Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene Din brigadă […] The post Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali este pregătit să aducă întăriri la FCSB în această iarnă. Printre posturile cu probleme la campioana României se numără şi cel de fundaş stânga şi se pare că patronul roş-albaştrilor a găsit deja o soluţie. Printre jucătorii urmăriţi de Gigi Becali se numără şi Kevin Ciubotaru, fundaşul de 21 de ani al celor […] The post Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB appeared first on Antena Sport.
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului # Antena Sport
Lumea fotbalului din Serbia a fost marcată luni seara de moartea subită a lui Mladen Zizovic, antrenorul celor de la Radnicki 1923, care a decedat în drum spre spital, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului contra celor de la Mladost. Recent, în presa locală au apărut noi informații legate de evenimentul tragic, […] The post Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului appeared first on Antena Sport.
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru # Antena Sport
Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul dintre FCSB şi echipa elveţiană FC Basel, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi a fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar al patrulea […] The post UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru appeared first on Antena Sport.
Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei # Antena Sport
Un eveniment șocant s-a produs la partida de tineret de la nivel Under-17 dintre Craiova și Rapid, unde un suporter al oltenilor, chiar tatăl unui tânăr jucător, a fost bătut de un grup de suporteri giuleșteni. Vasile Maftei, director tehnic la Centrul de Copii și Juniori al alb-vișiniilor, a fost prezent la meci și a […] The post Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei appeared first on Antena Sport.
Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a vorbit despre echipele care pot ajunge în play-off, după ce echipa sa a încheiat pe primul loc turul sezonului regulat. Moldovenii au remizat luni seară pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, scor 0-0. Chiar dacă puteau să se distanţeze de Rapid, care a remizat la […] The post Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” appeared first on Antena Sport.
Adi Vasile nu mai este antrenorul celor de la CSM Bucureşti. “Tigroaicele” au pierdut duminică meciul de pe teren propriu din Liga Campionilor la handbal feminin cu Odense, scor 30-36. În urma acestui rezultat, antrenorul de 43 de ani a părăsit echipa. Nu este însă singurul. Cristina Vărzaru, team managerul echipei, şi-a dat demisia, iar […] The post Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: “Asta îmi doresc” appeared first on Antena Sport.
“Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano # Antena Sport
Lionel Messi a fost invitatul jurnalistului Fabrizio Romano în cadrul unui interviu-eveniment realizat de către jurnalistul italian. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea ca “La Pulga” să joace la Cupa Mondială din 2026, unde ar putea să apere alături de coechipierii săi titlul cucerit în Qatar. Messi a vorbit din nou despre subiectul participării […] The post “Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano appeared first on Antena Sport.
Marius Copil (35 ani) şi-a anunţat, marţi, retragerea din tenisul profesionist, într-o postare pe pagina sa de Facebook. “După mulţi ani minunaţi pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunţ retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoţii, provocări şi lecţii. Ultimii ani n-au fost uşori, dar mi-au oferit timp să […] The post Marius Copil s-a retras din tenis: “Mi-am trăit 99% din vis” appeared first on Antena Sport.
Adi Vasile nu mai este antrenorul lui CSM Bucureşti. Înfrângerea suferită de campioana României în meciul de pe teren propriu cu Odense, scor 30-36, din Liga Campionilor la handbal feminin, a fost decisivă în privinţa antrenorului de 43 de ani. Extrem de nemulţumiţi de modul în care evoluau lucrurile în meciul cu Odense, fanii i-au […] The post Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa appeared first on Antena Sport.
Andrei Rațiu, remarcat de un campion european, legendă la Villarreal: “E jucătorul nostru, așa îl simt” # Antena Sport
Marcos Senna, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria Villarrealului și component al generației Spaniei care a câștigat EURO 2008, a vorbit în cadrul unui interviu despre cei doi români care joacă în mod constant în La Liga, respectiv Andrei Rațiu și Ionuț Radu. Fostul închizător al “submarinului galben” i-a lăudat pe amândoi pentru […] The post Andrei Rațiu, remarcat de un campion european, legendă la Villarreal: “E jucătorul nostru, așa îl simt” appeared first on Antena Sport.
