Schimbare majoră la OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, pe modelul Vinted
Economica.net, 5 noiembrie 2025 04:10
OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, cu peste 5,2 milioane de vizitatori unici în luna octombrie, face o schimbare majoră și urmează modelul competiției.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
04:10
Schimbare majoră la OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, pe modelul Vinted # Economica.net
OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, cu peste 5,2 milioane de vizitatori unici în luna octombrie, face o schimbare majoră și urmează modelul competiției.
Acum 6 ore
23:00
Ucraina a importat în octombrie cantități record de energie electrică din UE, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice # Economica.net
Importurile de electricitate ale Ucrainei din Uniunea Europeană au atins un nivel lunar record al anului 2025 în luna octombrie, pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra rețelei energetice, scrie OilPrice, care citează Reuters.
Acum 8 ore
22:20
Rafinăria Petromidia, cea mai mare din România, și-a crescut masiv producția de carburanți în acest an. Compania reclamă din nou regimul excesiv de taxare # Economica.net
Rafinăriile din România ale grupului Rompetrol, controlat de KazMunayGas, compania petrolieră națională a Kazahstanului, au consemnat rezultate operaționale în creșere accentuată, potrivit datelor prezentate de societatea kazahă.
22:20
Vicepreședintele Google CEE: „AI este cea mai mare oportunitate pentru România, dar autoritățile trebuie să investească. Timpul este acum” # Economica.net
România are șansa de a deveni unul dintre liderii regionali în domeniul inteligenței artificiale, datorită unei fundații solide în educația STEM și a talentului local, însă succesul depinde de investiții continue în competențe digitale, infrastructură și cercetare, este mesajul transmis de Patrick Warnking, vicepreședinte Google pentru Europa Centrală și de Est, în cadrul unei conferințe.
22:20
De la București la Focșani doar pe autostradă. Când va avea loc următoarea inaugurare din A7 # Economica.net
Lotul 3 Pietroasele - Buzău din Autostrada A7 Ploiești - Buzău va fi deschis la finele lunii noiembrie, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Odată cu deschiderea acestui lot - lipsă, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Focșani (A3 + A7).
22:10
Tranzacție la BVB: Trei dintre marii brokeri de asigurări, cu intermedieri de sute de milioane, implicați. Safety, liderul pieței, mai cumpără o parte din Insuretech, aplicația care vinde o treime din asigurările din România, după ce a explodat în 2024 # Economica.net
Safety Credit, un vehicul controlat integral de Viorel Vasile, fondator și actual CEO al Safety Broker, liderul intermedierii din asigurări, cumpără încă 5% din Insuretech, aplicația folosită de sute de brokeri din România prin care se intermediază circa 30% din toate polițele de asigurare de la noi. Vinde Millenium Insurance Broker (MIB), controlată de Ștefan Prigoreanu și grupul Autonom al fraților Ștefan, Viorel Vasile, prin Safety Credit, ajunge astfel la 11% din acțiunile Insuretech, devenind principalul acționar, după fondatori. MIB iese din firmă. În tranzacție sunt implicați, indirect, și alți brokeri cunoscuți, mai ales Maxygo, fondat de Alexandru Apostol, al cărui fiu controlează cel mai mare pachet de acțiuni la Insuretech.
22:10
Schimbare majoră la OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, pe modelul Vinted # Economica.net
OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, cu peste 5,2 milioane de vizitatori unici în luna octombrie, face o schimbare majoră și urmează modelul competiției.
22:00
Didier Reynders, fost comisar european pentru Justiție, a fost pus sub acuzare în Belgia pentru spălare de bani # Economica.net
Fostul comisar european pentru Justiţie Didier Reynders a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de agenţia EFE.
21:50
Directorul general al Biofarm Cătălin Vicol primeșete un nou mandat de patru ani la conducerea societății # Economica.net
Compania Biofarm a anunțat investitorii de la Bursa de Valori București că astăzi Consiliul de Administratie al companiei a decis, cu majoritate de voturi, numirea în funcția de director a lui Cătălin Constantin Vicol, pentru o nouă perioadă de patru ani, începând cu data de 8 noiembrie 2025.
21:20
Somfy o numește pe Małgorzata Jasińska în funcția de Managing Director pentru Europa de Est. Virgil Lixandru rămâne în funcția de Sales Manager pentru România # Economica.net
Somfy, lider global în soluții de automatizare pentru locuințe și clădiri, anunță numirea Małgorzatei Jasińska (foto) în funcția de Managing Director pentru Europa de Est. Małgorzata va coordona din Varșovia operațiunile regionale și va raporta direct către conducerea Grupului Somfy.
20:50
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marţi o alocare de 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina, afectată de războiul declanşat de Rusia, în cadrul programului pe termen lung de asistenţă financiară al blocului comunitar, informează DPA, transmite Agerpres.
Acum 12 ore
20:10
Nemții de la Knauf Insulation au inaugurat oficial noua fabrică de vată minerală de la Târnăveni, investiție de 140 mil. euro. Mesaj de la Bolojan # Economica.net
Knauf Insulation a inaugurat oficial fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, în urma unei investiţii de 140 de milioane de euro, cea mai mare realizată de grup în Europa Centrală şi de Est.
20:10
Aproape 50% dintre locuitorii statului american FLorida vor să plece, din cauza costului foarte mare al vieții # Economica.net
Aproape jumătate din locuitorii din Florida (49,6%) se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele destinaţii ale migraţiei interne, din cauza costului ridicat al vieţii, potrivit unui sondaj realizat de Florida Atlantic University (FAU), informează EFE, transmite Agerpres.
19:50
Distrigaz nu a depistat scurgeri de gaze în zona Liceului Theodor Pallady. Alimentarea va fi reluată după remedierea defecțiunii la un robinet de la postul de reglare # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele nu a depistat scurgeri de gaze în zona adiacentă Liceului Tehnologic Theodor Pallady din sectorul 3 al Capitalei, unde a fost descoperit un defect la robinetul aferent postului de reglare al instalaţiei de utilizare, însă reluarea alimentării se va realiza după remedierea defectului şi realizarea verificării/reviziei de către un operator economic autorizat ANRE, a anunţat compania, printr-un comunicat.
19:50
Meta Estate Trust l-a numit pe Dan Petrișor în funcția de CEO. El va prelua mandatul la începutul lui 2026 # Economica.net
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, anunță că a semnat contractul de mandat cu noul director general, Dan Petrişor.
19:50
Israelienii de la Econergy iau credit de 25 mil. euro pentru un parc fotovoltaic de 56 MW în sudul României # Economica.net
Econergy Renewable Energy, companie foarte activă pe segmentul regenerabilelor din România, a semnat un acord de finanțare în valoare de 25 milioane de euro cu Vista Bank din România pentru proiectul său fotovoltaic Scurtu Mare, cu o capacitate de 56 MW, situat în județul Teleorman, România.
19:00
Gigantul Bosch reduce activitatea la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri # Economica.net
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenţionează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri, transmite DPA, relatează Agerpres.
18:40
Embryos cumpără clinica Calla din Oradea și devine principalul lanț de clinici FIV din România # Economica.net
Clina de fertilizare in vitro Embryos anunță achiziția Centrului de diagnostic și tratament al infertilității Calla din Oradea, consolidându-și astfel prezența pe piața medicală din vestul țării.
18:40
Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și pe Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, ies din pușcărie. Un complet condus de Lia Savonea a decis că faptele pentru care au fost condamnați s-au prescris # Economica.net
Fostul ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, vor fi eliberaţi din penitenciar, a decis, marţi, un complet de judecători condus de şefa Instanţei supreme, Lia Savonea, care a constatat că faptele pentru care au fost condamnaţi cei doi s-au prescris, relatează Agerpres.
18:00
Peste 200.000 de șoferi au ales să rezolve problemele cauzate de accidentele ușoare cu ajutorul aplicaţiei „Amiabila”, dezvoltate de BAAR # Economica.net
Mai mult de 200.000 de şoferi au ales să rezolve accidentele uşoare cu ajutorul aplicaţiei "Amiabila", dezvoltate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).
18:00
Unii oameni nu lasă niciodată să se vadă din exterior cât de mult îi apasă viața. Par stabili, în control total, ca și cum nimic nu îi poate atinge. Dar în interiorul lor, liniștea e doar o mască subțire peste o oboseală adunată în timp. Acolo nu e slăbiciune, ci rezultatul unei lupte duse prea mult timp, fără pauze de reîncărcare.
18:00
Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare, după ce un complet de la ICCJ a decis că faptele pentru care a fost condamnat s-au prescris # Economica.net
Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa Supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.
17:30
Ministerul Agriculturii va deschide opt sesiuni de finanțare în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, prin care va aloca peste 665 de milioane de euro # Economica.net
Opt sesiuni de finanţare pentru principalele intervenţii dedicate investiţiilor în agricultură şi procesare sunt programate pentru a fi deschise în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, alocările totale disponibile depăşind 665 de milioane de euro, a anunţat marţi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
17:30
PepsiCo integrează în flota sa camionul electric Mercedes-Benz eActros 600, care va deservi ambele fabrici deținute de companie în România # Economica.net
Compania PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi, anunță că își extinde flota de transport sustenabil prin integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600, livrat de Daimler Truck & Bus România. Noul vehicul va deservi ambele fabrici pe care compania le deține în România, cea de snackuri în Popești-Leordeni și cea de băuturi în Dragomirești-Deal.
17:30
A murit fostul vicepreședinte american Dick Cheney, unul dintre arhitecții invaziei americane din Irak # Economica.net
Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney, un politician discret şi renumit pentru influenţa sa considerabilă din culise, care a contribuit major la invazia asupra Irakului declanşată sub pretextul că această ţară ar fi intenţionat să se doteze cu arme de distrugere în masă, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, a transmis marţi familia sa presei americane, consemnează agenţiile AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
17:00
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi, transmite Reuters.
17:00
Domnilor de la CNAS, nu sunteţi în stare să publicaţi date corecte despre o elementară execuţie a FNUASS. Vorbiţi savant despre reforme, dar aţi publicat date greşite la execuţia pe primele opt luni, în care vedem primele efecte ale Legii 141 # Economica.net
CNAS a reuşit contraperformanţa greu de egalat de a publica date greşite privind execuţia FNUASS în perioada ianuarie - august 2025, atât în privinţa încasărilor în perioada antemenţionată, cât şi în privinţa plăţilor din Fondul Sănătăţii. Mai precis, CNAS a publicat la execuţia pe ianuarie - august 2025 aceleaşi date din execuţia pe ianuarie - septembrie. Neglijenţă, iresponsabilitate, superficialitate. Vorbiţi savant despre reforme măreţe, dar nu sunteţi capabili să verificaţi ce date publicaţi la execuţiile Fondului Sănătăţii pe site.
17:00
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru Ucraina prevăzut în bugetul pe 2026 – surse # Economica.net
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul de afaceri Handelsblatt.
17:00
Grupul japonez Nintendo a estimat marţi că se aşteaptă ca vânzările consolei de jocuri video Switch 2 să ajungă la 19 milioane de exemplare, în anul financiar care se va încheia la 31 martie 2026, de la un nivel de 15 milioane previzionat anterior, transmit Kyodo şi Reuters.
17:00
Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare investitor extern al Tesla, a anunțat că va vota împotriva planului de remunerare a lui Elon Musk cu un trilion de dolari # Economica.net
Fondul Suveran de Investiţii al Norvegiei a anunţat că va vota săptămâna aceasta împotriva aprobării planului de remunerare pentru directorul general al Tesla, Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:00
Ministerul Finanțelor pregătește punerea în funcțiune a aplicației digitale Buget_NG, care va prelua de la ministere datele pentru construirea bugetului pe 2026 # Economica.net
Ministerul Finanţelor pregăteşte aplicaţia Buget_NG care va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment de specialitate.
Acum 24 ore
15:30
Pericol de explozie în Bucureşti. Un liceu a fost evacuat după sesizarea unui miros de gaz # Economica.net
Elevii Liceului Tehnologic "Theodor Pallady" au fost evacuaţi, marţi, în urma sesizării unui miros de gaz, a declarat, pentru AGERPRES, şeful Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Florian Lixandru.
15:30
Repornește producția la o fabrică-gigant din România. Corden BioChem reia producția de bioetanol la Podari în 2026 # Economica.net
Corden BioChem, autoproclamat lider european în domeniul biotehnologiei industriale a cumpărat anul acesta fabrica dezafectată de bioetanol din Podari, județul Dolj. Aucm, compania ar putea relua producție de bioetanol, după ce Consiliul Concurenței a autorizat preluarea de către gigantul industrial a firmei care furnizează fabricii abur și energie electrică.
15:30
FOTO Adevărul despre puterea României în regiune. 4 dintre cele mai mari 5 firme din Europa Centrală și de Est sunt din România # Economica.net
Puterea economică a României în regiunea din care face parte nu este deloc neglijabilă, relevă datele SEE Top 100, un clasament al celor mai mari 100 de companii din zona Europei de Sud-Est realizat de publicașia SEE News. Mai mult, putem spune că dominăm regiunea, din moment ce patru dintre cele mai mari cinci firme din zonă sunt din România.
15:00
Ce trebuie să facă Ucraina pentru atingerea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană – Raport anual CE despre extinderea UE # Economica.net
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, indică un proiect al raportului anual privind extinderea UE, ce va fi prezentat marţi de Comisia Europeană, relatează DPA.
15:00
Rafinăria și benzinăriile Lukoil din România vor fi preluate tot de Gunvor – presa rusă. Mai sunt două săptămâni până la termenul-limită # Economica.net
Publicația rusă Kommersant arată că traderul rus Gunvor va cumpăra și activele Lukoil din România, ceea ce, dacă este adevărat, lămurește măcar parțial o problemă despre care la Bucureștii nu se știe nimic public, cel puțin la nivel de oficiali, deși până pe 21 noiembrie lucrurile trebuie tranșate.
14:10
Philip Morris România investește în energie verde. La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România # Economica.net
Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni. Acestea au fost instalate în parcarea și pe acoperișul cladirilor de productie, cu sprijinul ENGIE Romania, și au fost puse în funcțiune la 1 noiembrie. Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea și modernizarea fabricii din Otopeni. O parte din aceste investiții au fost direcționate spre măsuri de sustenabilitate, inclusiv instalarea panourilor solare.
14:10
Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final, arată un comunicat de presă al companiei.
14:10
Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare va fi schimbată în curând, în prezent fiind în lucru o nouă selecţie pentru Consiliul de supraveghere, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
13:40
Catedrala Mântuirii Neamului – Programul de vizitare, anunţ oficial de la Patriarhie # Economica.net
Patriarhia a anunţat programul de vizitare al Catedralei Naţionale, după expirarea, miercuri, la miezul nopţii, a perioadei în care pelerinii au putut avea acces în Sfântul Altar al lăcaşului de cult.
13:30
Anunţ oficial despre înghețarea veniturilor în 2026 – Ce a declarat ministrul Finanţelor # Economica.net
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la o conferinţă de specialitate.
13:30
Lidl aduce noi produse românești în magazinele de la noi din țară. Succes pentru o firmă românească # Economica.net
După succesul Ciocolatei în stil Dubai Deluxe, Lidl România lansează trei noi sortimente de ciocolată Deluxe, dezvoltate în colaborare cu un furnizor din România, arată lanțul de magazine într-un comunicat de presă.
13:30
Bulgaria se pregăteşte de intrarea în „elita Europei” – Ce spune şeful BCE despre aderarea la zona euro # Economica.net
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce ţării atât prosperitate, cât şi securitate, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului de televiziune Nova TV, informează Novinite.
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei, informează Administraţia Prezidenţială.
12:40
BERD a preluat o participație minoritară în compania românească Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri și mâncăruri gata preparate din România.
12:20
VIDEO – Bucureștiul blocat. Linia tramvaiului 41 este blocată de un accident între un tramvai și un autobuz, 7 oameni la spital – Vezi zonele afectate # Economica.net
Circulaţia tramvaielor liniei 41 este blocată, marţi, în zona staţiei Piaţa Drumul Taberei, pe sensul de mers spre Ghencea, din cauza unei tamponări între un tramvai şi un autobuz, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB).
12:20
Deltamed livrează 121 de ambulanțe care vor avea funcții avansate de teleasistență și monitorizare medicală în timp real # Economica.net
Deltamed, unul dintrei cei mai mari producător de vehicule pentru intervenții speciale și de urgență din Europa de Est, va livra Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) 121 de ambulanțe de tip C, echipate cu platforma digitală 4RemoteHealth, dezvoltată de compania spaniolă Zerintia HealthTech, care va permite conectarea directă la serverele sistemului național de sănătate și utilizarea unor funcții avansate de teleasistență și monitorizare medicală în timp real. Astfel, noile vehicule vor putea transmite în timp real date clinice, imagini și filme către personalul medical din spitale, facilitând intervenții medicale mai rapide și o coordonare eficientă între echipajele din teren și personalul medical din centrele de urgență, spun oficialii companiei într-un comunicat.
12:20
PPC scade dramatic prețul la energie electrică în ultima ofertă pentru populație. Prețul PPC ajunge mai mic decât al Hidroelectrica # Economica.net
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru populație, vine cu o ofertă de energie electrică cu cel mai mic preț din piață, mai bună chiar și decât prețul Hidroelectrica, tradițional cel mai ieftin furnizor pentru populație. Oferta este însă limitată în timp și se adresează doar clienților noi, adică cei pe care PPC vrea să îi atragă de la alți furnizori.
12:20
Mobilierul este mai mult decât un simplu element decorativ într-o locuință. Este o parte esențială din viața de zi cu zi, un factor care influențează confortul, funcționalitatea și estetica spațiului. Alegerea pieselor potrivite nu înseamnă doar a urmări tendințele, ci a investi într-un stil de viață mai bun, într-un ambient armonios și în produse care pot rezista testului timpului. Într-o lume în care totul se schimbă rapid, mobilierul de calitate rămâne o constantă – o investiție care aduce valoare, durabilitate și satisfacție pe termen lung.
11:00
Risc de incapacitate de plată selectivă: Investitorii internaționali avertizează că o noua ordonanță amenință ratingul de credit al României și procesul de aderare la OCDE # Economica.net
Alpha Quest Funds, fond de investiții paneuropean reglementat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta și cel mai important investitor instituțional pe piața restituirii proprietăților din România, împreună cu Wood & Company, una dintre cele mai importante bănci de investiții independente din Europa Centrală și de Est, avertizează că Ordonanța de Urgență nr. 38/2025, în forma actuală, generează un risc de incapacitate de plată selectivă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.