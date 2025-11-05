Schimbare majoră la OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, pe modelul Vinted

22:10

Safety Credit, un vehicul controlat integral de Viorel Vasile, fondator și actual CEO al Safety Broker, liderul intermedierii din asigurări, cumpără încă 5% din Insuretech, aplicația folosită de sute de brokeri din România prin care se intermediază circa 30% din toate polițele de asigurare de la noi. Vinde Millenium Insurance Broker (MIB), controlată de Ștefan Prigoreanu și grupul Autonom al fraților Ștefan, Viorel Vasile, prin Safety Credit, ajunge astfel la 11% din acțiunile Insuretech, devenind principalul acționar, după fondatori. MIB iese din firmă. În tranzacție sunt implicați, indirect, și alți brokeri cunoscuți, mai ales Maxygo, fondat de Alexandru Apostol, al cărui fiu controlează cel mai mare pachet de acțiuni la Insuretech.