Arta din culise

5 noiembrie 2025
La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași, în Galeria Artei Ieșene, poate fi vizionată, în perioada 1-30 noiembrie 2025, instalația video realizată de artista Marinela Ciobanu, prezentată în cadrul proiectului
Fraților, orice ați face, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în
Se spune adesea despre Marin Preda (1922-1980) că a fost o conștiință a epocii sale și, totodată, o conștiință morală prin opera sa și prin felul de a trăi. Putem spune oare că a fost și o conștiință rel
ÎNTR-UN CERExistă cuvinte care mă dor,nu-şi pot umple făptura...Doar atât - le rosteşte guraşi gol e destinul lor. Pe dinafară dibaceîmbrăcând acel sec mincinos,pe
AUTUMNALĂSe coace via sub vârtej de ploi,miroase-a vară mustul din butoi,ciorchini de stele scânteie-n tăriiși grauri suri dau iama printre vii.În duh de ceară galbene gutuise coc în
Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad va sărbători, în perioada 13-15 noiembrie, 70 de ani de existență printr-o serie de spectacole prezentate atât de trupa proprie, cât și de trupe din București și
Ziua radioului naţional este marcată în fiecare an la 1 noiembrie, dată la care, în 1928, la orele 17:00, a fost inaugurat postul radiofonic, cu apelul „Alo, Alo, aici Radio Bucureşti, România”, cuvinte
Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu
Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii profită de frenezia cumpărăturilor şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă (care
NATO-Industry Forum, eveniment care facilitează interacțiunea dintre NATO și industria de apărare, are loc la București astăzi și mâine, tema ediției fiind „Reînarmarea NATO - Inovare, Accelerare,
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei lui Octav Stroici care a murit în Italia, după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei, la reabilitarea căruia
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat săptămâna trecută lansarea celui mai mare proiect din istoria UE în domeniul asistenţei sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene. Este un
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a LXXIII-a, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 295„Să întrebăm copilăria, să vedem dacă se găsește în ea nelegiuire,
Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia au trăit pe vremea împăratului Deciu (249-251), în cetatea Emesa din Fenicia. Părinţii lui Galaction erau păgâni şi au învăţat dreapta credinţă de la un monah, Onufrie. La vremea potrivită, Onufrie i-a botezat pe ei şi pe fiul lor Galaction. De asemenea, Epistimia era născută din părinţi păgâni şi, măritată fiind cu Galaction, a fost botezată de soţul ei în râul Chifos, în numele Preasfintei Treimi. După aceea, învăţând-o a se ruga lui Dumnezeu, s-au despărţit, neştiind nimeni taina aceasta.
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Puneți în urechile voastre cuvintele acestea: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei, ca să nu-l
Ceea ce rareori s-a spus în spațiul public, în contextul discuțiilor despre Rugul Aprins, este că nu toate personalitățile care au frecventat întâlnirile de la Mănăstirea Antim ori au fost îndrumate în
În aceste zile de toamnă suntem impresionaţi de sutele de mii de pelerini ce au trecut prin Altarul Catedralei Naţionale şi s-au bucurat de frumoasele mozaicuri ce împodobesc cea mai importantă biserică a
La avva Or găsim o apoftegmă scurtă, simplă și destul de misterioasă: „Spuneau despre avva Or și despre avva Teodor că puneau începuturi bune și-I mulțumeau tot timpul lui Dumnezeu”.Patericul se caract
Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s-a întrunit la Galaţi
În perioada 3-4 noiembrie 2025, la Galaţi s-a desfăşurat întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. În prima zi a acestei întâlniri, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Întrunirea Colegiului Decanilor – cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar”.
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Căstău, Protopopiatul Orăștie, Episcopia Devei și Hunedoarei, județul Hunedoara, unde a săvârşit
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit luni, 3 noiembrie, metocul Mănăstirii Stănișoara, județul Vâlcea.„Metocul Mănăstirii Stânișoara continuă tradiția de
În după‑amiaza Duminicii a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit slujba de sfințire a crucii care va fi așezată pe turla recent renovată a
Biserica Ortodoxă Română îl va sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina duminică, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a‑l cinsti pe
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a binecuvântat lucrările interioare la biserica parohială din Borlova, județul Caraș‑Severin, la 140 de ani de la ridicarea ei. Ierarhul a săvârșit slu
Comunitatea ortodoxă românească din Schwabach‑Roth, Germania, a participat sâmbătă, 1 noiembrie, la sfințirea bisericii parohiale cu hramurile „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și „Sfânta
Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului „Torre dei Conti" din Roma (Italia)
Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s‑au deplasat luni, 3 noiembrie, la sediul
Aproximativ 100 de persoane din comunele Slivilești și Samarinești, județul Gorj, au beneficiat sâmbătă, 1 noiembrie, de consultații gratuite în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de
Potrivit hrisovului de sfințire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea suceveană Pleșești, cea de‑a doua filă a lunii Brumar a marcat un moment luminos în istoria Parohiei Pleșești.
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora
Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan, județul
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, județul Sălaj. Înainte de Sfânta Liturghie, ierarhul
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat duminică, 2 noiembrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Supuru de Jos, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.Slujirea
În perioada 3‑4 noiembrie 2025, la Galaţi s‑a desfăşurat întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. În prima zi a acestei întâlniri, Preasfințitul Părinte
Fraților, dacă ați murit împreună cu Hristos pentru înțelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați viețui în lume, răbdați porunci ca acestea: Nu lua, nu gusta, nu te atinge! – toate,
Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, Cartea a Patra a Glafirelor la Facere, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 39, pp. 117-118„Întâi Stăpânitorul sfinților nu va trece cu ve
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru şi Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama
Astăzi, Biserica face pomenirea Sfântului Cuvios Părinte Gheorghe din Drama. Acesta s-a născut în anul 1901, în orașul Arghiropolis din ținutul Pontului (astăzi Gümüșhane, Turcia), ca fiu al unor evlavioși
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în toate zilele și să-Mi urmeze Mie; căci cine va voi să-și scape viața o va pierde; iar cine-și va pierde viața pentru Mine, acela o va mântui. Căci ce folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina de el și Fiul Omului când va veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Cu adevărat însă vă spun vouă: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
Primul Centru pentru Mari Arși, care se construieşte la Timişoara, va fi finalizat în decembrie, primii pacienţi urmând să fie trataţi aici din februarie 2026. Potrivit ministrul sănătăţii, Alexandru
Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj CURS, citat de Agerpres. În legătură cu frecvenţa alertelor pe telefon,
Săptămâna trecută, la Palatul Victoria, a avut loc o reuniune a Consiliului Naţional Tripartit în care Guvernul și patronatele s-au pronunțat pentru menţinerea salariului minim la nivelul actual.
Guvernul a adoptat joi normele de aplicare ale unei legi din 2018 privind plata amenzilor contravenţionale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern de gestionare a amenzilor
Preţul energiei electrice crește cu 0,5% şi cel al energiei termice cu 2% de la 1 noiembrie, pe fondul majorării de sâmbătă cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 anul trecut, la 0,0136 lei/kWh, potrivit
În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La
La sediul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, se desfășoară, în perioada 3-5 noiembrie 2025, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Conferințele Arhivei de Folclor a Academiei Române, ediția a 38-a, eveniment
Casa din municipiul Bistrița în care a copilărit poetul paşoptist Andrei Mureşanu, autorul versurilor Imnului naţional „Deşteaptă-te, române!”, va redeveni, după 30 de ani, secţie muzeală. Imobilul va
Muzeul Național de Artă al României invită publicul, în prima zi de miercuri din lună, să viziteze gratuit Galeria Europeană, Galeria de Artă Decorativă Europeană, Galeria de Artă Orientală, Galeria de
Muzeul Național al Țăranului Român organizează târgul Arhanghelilor Mihail și Gavriil, în perioada 7-9 noiembrie, în curtea muzeului, care devine astfel un loc al întâlnirii dintre tradiție, meșteșug și pa
