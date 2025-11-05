Jeffrey Epstein avea conturi la Goldman Sachs şi HSBC, arată noi documente judiciare

22:40

Psihologul Jeni Chiriac afirmă că adulţii care constată că sunt în mod continuu obosiţi, că nu se mai pot concentra, că au epuizare emoţională, trebuie să ia în calcul mai degrabă ideea de burnout şi mai puţin pe cea că ar suferi de deficit de atenţie. Ea a explicat că persoanele care suferă de epuizare pot primi ajutor, în funcţie de caz, fie prin psihoterapie, fie printr-o combinaţie de medicamente şi terapie la psiholog.