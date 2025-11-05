Cine este, de fapt, tânăra filmată în timp ce lovea și umilea un livrator SRILANKEZ. Polițiștii îi spuneau „mafioata cu pistol auriu”
Gândul, 5 noiembrie 2025 05:10
Tânăra filmată în timp ce lovea și umilea un livrator srilankez, pe o stradă din orașul ilfovean Popești Leordeni, este o veche cunoștință a polițiștilor. Fiică a unui cunoscut lider interlop, femeia umbla înarmată cu un pistol auriu. Polițiștii din Popești Leordeni au intrat în alertă pe 2 noiembrie, în jurul orei 12:45, când un […]
• • •
Acum o oră
05:10
Acum 6 ore
01:40
Imagini cu momentul impactului. Un avion s-a prăbușit în SUA, lângă un aeroport. Bilanțul victimelor este necunoscut în acest moment # Gândul
Mai multe persoane au fost rănite marți după ce un avion cargo UPS s-a prăbușit lângă Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, statul american Kentucky, potrivit Fox News. În urma prăbușirii avionului, Departamentul de Poliție Metropolitană din Louisville a confirmat că ofițerii colaborează cu alte agenții și răspund la rapoarte. Poliția raportează multiple persoane rănite. Nu este […]
01:30
00:40
Casa Albă are 3 opțiuni militare ca să-l debarce pe Maduro: bombardamente, trupe de elită sau capturare # Gândul
Casa Albă ia în considerare trei opțiuni de operațiuni militare în Venezuela, cu toate că unii oficiali sunt reticienți în a aproba operațiuni care ar duce SUA într-o situație de risc major de declanșarea unui alt război îndelungat și costisitor de tip Vietnam sau Afganistan. Administrația Trump intenționează să slăbească regimul condus de Nicolas Maduro sau […]
00:30
Acum 8 ore
23:40
Anca Alexandrescu: „Au fost mulți care m-au acuzat că vreau să îl înlocuiesc pe Georgescu sau Simion” # Gândul
Anca Alexandrescu a afirmat în emisiunea lui Marius Tuca din 04.11.2025 că nu își dorește să candideze la președinție, menționând că nu se consideră potrivită pentru așa ceva. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a discutat însă despre dorința de a arăta că se pot face lucruri diferit și eficiente, și despre […]
23:30
Scandalos! Internetul este împânzit de afișe cu Nicușor Dan. Președintele girează USR și pare să fie adevăratul candidat al partidului, în locul lui Cătălin Drulă # Gândul
Internetul a fost împânzit de bannere electorale în care apare președintele Nicușor Dan, deși în realitate este vorba despre campania lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Reclamele par să sugereze că actualul președinte candidează în numele USR, dar în realitate este o strategie de promovare pentru Cătălin Drulă, care și-a lansat campania cu […]
23:10
Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot mai des cu probleme. Este înregistrat un val de INSOLVENȚE la privaţii din România # Gândul
Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot cu mai multe probleme. Peste 980 de dosare de insolvență au fost depuse în octombrie anul acesta. Cu o creștere de 34,7% față de anul trecut, anunţă platforma de analiză financiară RisCo. Dacă privaţii se luptă cu insolvenţele, o serie de şefi din companiile statului stau […]
23:00
Gândul a ajuns la 500.000 de urmăritori pe TikTok. Este cel mai urmărit ziar din România pe platforma de socializare. Vă mulțumim! # Gândul
Publicația Gândul a devenit cea mai accesată publicație de pe TikTok, poziționându-se ca o sursă de informații exclusive și știri de ultima oră, cu o abordare dinamică și onestă. Publicația Gândul, parte a trustului Gândul Media Network, a atins un nou nivel în topul presei românești și care-i consolidează statutul de unul dintre cele mai […]
23:00
Cât costă acum o cartelă pentru întreg sezonul de SCHI în Poiana Braşov, în comparație cu anul trecut. În unele stațiuni prețurile sunt neschimbate # Gândul
Vacanţă mai scumpă la schi, în sezonul rece, la Poiana Brașov! Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal. Tariful instalaţiilor de transport pe cablu a crescut cu 9% la Poiana Braşov, faţă de anul trecut. Cel mai puţin costă o urcare şi o coborâre cu telecabina: […]
22:40
Un tânăr de 22 de ani e suspectat că și-ar fi UCIS mama, medic cardiolog din Cluj stabilită în Franța. Femeia a fost găsită carbonizată în locuința sa # Gândul
Simona Boila, o doctoriță originară din Cluj-Napoca stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în propria locuință din localitatea Molsheim, lângă Strasbourg. Poliția franceză suspectează că fiul ei, în vârstă de 22 de ani, ar fi implicat în crimă. Descoperirea a avut loc pe 30 octombrie 2025, după ce medicul, care profesa ca specialist cardiolog, […]
22:30
Tu știi cum poți face ca balsamul să persiste mai mult timp pe rufele tale. Aceste trucuri te vor ajuta, cu siguranță. Dăcă balsamul nu rezistă pe hainele tale un timp îndelungat, să știi că nu întotdeauna calitatea balasamului este de vină, ci și felul în care îl folosim, dar mai ales, starea mașinii de […]
22:20
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat când intră următoarea tranșă de bani pe cardurile de alimente # Gândul
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că în luna decembrie cardurile de alimente vor fi încărcate cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei. De asemenea, el a precizat se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026. Peste un milion […]
22:20
A.I.-ul lui Vladimir Putin: Kremlinul filtrează întrebările rușilor pentru Putin cu ajutorul inteligenței artificiale # Gândul
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că administrația prezidențială de la Moscova va apela la inteligența artificială pentru a selecta întrebările destinate lui Vladimir Putin pentru sesiunea „Bilanțul anului” din luna decembrie. Colectarea întrebărilor pentru Putin de la cetățenii ruși, jurnaliști dar și de la străini va începe peste două săptămâni. În […]
22:10
Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump # Gândul
Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”. În contrast […]
22:00
Când vor putea reveni în clase elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea a fost afectată serios de EXPLOZIA blocului din Rahova # Gândul
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat – marţi – că săptămâna viitoare elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” (sectorul 5) ar urma să revină la şcoală. Clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din cartierul Rahova. „S-au făcut reparaţii, au fost mai multe geamuri sparte, au fost nişte probleme la un stâlp, s-au […]
22:00
Investigația penală în cazul morții Anei Oroș, ucisă de o haită de câini la Lacul Morii, închisă fără vinovați: „Nimeni nu s-a simțit responsabil” # Gândul
După mai bine de doi ani de cercetări, investigația penală în cazul morții Anei Oroș, ucisă de o haită de câini la Lacul Morii, a fost clasată. La cinci luni de la decizie, Sorin Daraban, tatăl copilului rămas în urma Anei, a vorbit public pentru prima dată pentru Mediafax. Motivarea ordonanței de clasare în cazul […]
22:00
Putin își flexează puterea nucleară în fața NATO, înainte de lansările SUA: „Am depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume” # Gândul
Vladimir Putin a anunțat că producția în serie a rachetelor „Oreshnik” este deja în curs, iar tehnologiile „Burevestnik” și „Poseidon” vor contribui la crearea de stații avansate pe Lună. Liderul de la Kremlin se apără că „Rusia nu amenință pe nimeni, dar își dezvoltă capacitățile de descurajare nucleară cu scop de apărare”, dezvoltând racheta „Burevestnik” […]
Acum 12 ore
21:30
Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie # Gândul
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta. Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea primului val […]
21:20
21:20
Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti # Gândul
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în memoria românului care a murit, în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval situat în apropierea de Colosseum și de Forul Roman. „Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea […]
21:20
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a luat nicio decizie în coaliție privind reducerea posturilor din administrația centrală și locală, respectiv concedierea a 13.000 de bugetari. Președintele interimar al PSD a negat că în coaliția de marți s-au luat decizii cu privire la reforma din administrație în contextul în care se așteaptă date clare […]
21:20
Anca Alexandrescu: „Vreau să readuc piețele tradiționale în București și să am un parteneriat cu primarii de sector” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că își dorește reintroducerea piețelor tradiționale în București, astfel încât locuitorii să poată cumpăra direct de la producătorii români. Urmăriți aici emisiunea integrală „Vreau sa readuc piețele tradiționale în București, oamenii să poată să cumpere produse […]
21:10
„Ionuț Moșteanu, împreună cu administrația prezidențială și premierul, a negociat 16 miliarde de euro granturi [s.n.] din programul SAFE, pentru a investi în industria de apărare și în România, dar și pentru a cumpăra armament”, le explică, fără să i se miște un mușchi pață, Dominic Fritz domnilor Pândaru și Negruțiu, într-o emisiune tv a […]
21:10
Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei anunță că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București. Urmăriți aici emisiunea integrală „În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care […]
21:10
21:00
iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des # Gândul
Când a fost anunțat de Apple la Conferința Apple’s Worldwide Developers de pe 9 iunie 2025, mulți utilizatori de iPhone-uri se așteptau ca noul sistem de operare iOS 26 să fie revoluționar. Considerat succesorul direct al sistemului de operare actual iOS 18, lansat oficial în septembrie 2025, odată cu noua serie de iPhone 17, mulți […]
21:00
Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră # Gândul
Mai bine de jumătate dintre români trăiesc în apartamente mult prea mici. În multe locuinţe, trei adulţi împart aceeaşi cameră, conform statisticilor. Balconul devine birou, loc de joacă sau debara, iar de intimitate… nici nu poate fi vorba. Legea spune că o garsonieră trebuie să aibă minimum 37 metri pătraţi, dar pe piaţa imobiliară apar […]
21:00
Sorin Grindeanu a declarat, la Antena 3 CNN, că susține varianta de 300 de parlamentari, însă nu cea a USR-ului care a trecut tacit în Senat, deoarece este eronată. Președintele Camerei Deputaților a declarat că în coaliție s-a căzut de acord că legea propusă de USR este greșită, și anume că fie 200 de senatori […]
20:50
Andrei Caramitru susține că nu trebuie unificate sectoarele din București: „E praf în ochi” # Gândul
Economistul Andrei Caramitru are un nou mesaj pe Facebook, de data aceasta adresat candidților la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta spune că are, pentru ei, „un sfat de campanie” și susține că nu se pot unifica sectoarele din București: „e praf în ochi”, remarcă acesta. Andrei Caramitru susține, în postarea sa, că „obsesia asta cu […]
20:50
NATO alocă încă 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026. UE nu se lasă mai prejos și contribuie și ea cu 1,8 miliarde de euro # Gândul
În anul 2026, Ucraina beneficiază de un sprijin financiar masiv din partea Occidentului – 60 de miliarde de dolari din partea NATO și 1,8 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Aceste sume uriașe reprezintă o susținere pe termen lung care contribuie la consolidarea capacităților Forțelor Armate ale Ucrainei și la cooperarea cu industria de […]
20:40
Anca Alexandrescu: „Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală. Urmăriți aici […]
20:40
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 CNN, că relația sa cu premierul Ilie Bolojan în acest moment este într-o zonă de trecere, mediocră, notată cu 6-7, deși din exterior pare că cei doi sunt într-o relație deteriorată. Președintele interimar al PSD a explicat subiectul tensiunilor din coaliție. „Probabil că în ultimele săptămâni nu a […]
20:30
Anca Alexandrescu: Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei a povestit cum a ajuns să intre în această cursă electorală. Prezentatoarea TV a mărturisit că totul a plecat „de la o glumă”. Urmăriți aici emisiunea integrală Potrivit acesteia, decizia de a candida nu a fost […]
20:20
„Profetul” crizei financiare din 2008 vine cu un nou pariu și mizează pe decăderea inteligenței artificiale # Gândul
Michael Burry, un investitor american celebru pentru că a prevestit criza financiară din 2008, vine cu o nouă previziune și pariază 1,1 mld. de dolari pe decăderea inteligenței artificiale. Investitorul și-a pus la bătaie o mare parte din averea dobândită între 2007 și 2008 pe scăderea acțiunilor Nvidia și Palantir. Investitorul Michael Burry, „profetul” care […]
20:20
Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, marți seara, că în coaliția de marți, a venit o propunere, fără să dezvăluie din partea cui, pentru a nu mai fi audieri în Parlament. Președintele interimar al PSD susține în continuare că premierul trebuie să vină în Parlament. „A venit altcineva din coaliție, eu nu a dat niciodată informații […]
20:10
UE ar putea fi obligată să finanțeze temporar Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate # Gândul
Potrivit Politico, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a avertizat marți că Uniunea Europeană ar putea fi obligată să asigure o finanțare temporară pentru Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate. Comsiarul European pentru economie a atras atenția că întârzierile repetate în adoptarea planului de finanțare a […]
20:00
Nigel Farage preconizează organizarea alegerilor ANTICIPATE în anul 2027 din cauza „colapsului economic” cu care se va confrunta Anglia # Gândul
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, avertizează că s-ar putea organiza alegeri parlamentare anticipate din cauza că situația economică a Marii Britanii s-ar putea înrăutăți. „Dacă am dreptate și alegerile vor avea loc în 2027, economia va fi într-o situația mult mai proastă decât am putea prevesti noi”, a spus liderul conservator. „Cum ar putea […]
20:00
Motivul pentru care un bărbat din Deva, proaspăt eliberat din închisoare, a fost RIDICAT de polițiști chiar din poarta penitenciarului # Gândul
Un hunedorean în vârstă de 43 de ani, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor, fiind acuzat că a înjunghiat un bărbat într-o încăierare a fost ridicat de la Penitenciarul Deva, exact când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia, informează news.ro. În Belgia, […]
19:50
Ce semnifică, de fapt, cifrele de pe butonul frigiderului. Nu, nu controlează temperatura în mod direct # Gândul
Deși mulți dintre noi tindem să credem că butonul de reglare din interiorul frigiderului setează în mod direct temperatura aparatului, ei bine, în realitate, acest reglaj nu controlează temperatura direct, ci, de fapt, durata de funcționare a compresorului, componenta responsabilă de răcirea aerului din interior. Astfel, un utilizator TikTok, cunosct sub numele @t.lifehackeng, a explicat […]
19:40
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă” # Gândul
Administrația Prezidențială a preluat ritmul președintelui, astfel că la o lună de la numirea consilierilor, pe site nu apar în dreptul profilelor imagini și CV-uri despre „sfătuitorii” președintelui. Nicușor Dan a avut nevoie de aproximativ cinci luni pentru a-și completa echipa de consilieri. Sunt 21 de consilieri ai președintelui Nicușor Dan, potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, […]
19:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate. Premierul Bolojan a […]
19:30
Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim # Gândul
Arheologii care efectuau cercetări lângă Muntele Templului din Ierusalim au făcut o remarcabilă descoperire într-o grămadă de pământ provenită dintr-un canal de drenaj antic. Printre mai multe artefacte, ei au găsit un mic fragment de ceramic aparent banal, cu un diametru de circa 3 cetimetri, potrivit ZME Science. Pe suprafața lui se aflau urme fine […]
19:10
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro # Gândul
În timp ce România duce lipsă de strategii pe zona de vehicule electrice, Polonia se pregătește să găzduiască o fabrică de piese pentru motoarele electrice ale mașinilor Hyundai și Kia. Giganții coreeni de la POSCO au investit 42 de milioane de euro în fabrica de la Brzeg care va oferi locuri de muncă pentru 200 […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea # Gândul
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia # Gândul
Sebastian Moisei, tânărul de 21 de ani din Mangalia care a provocat un accident mortal, în luna martie, în fața hotelului Malibu din Mamaia, a scapat de arestul la domiciliu. Judecătoria Constanța a decis că înlocuiește măsura arestului la domiciliu, cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. În dimineața zilei de […]
18:50
Gigi Becali a anunțat că a avut o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea, dar atacantul de la FCSB nu e transferabil acum. Anunțul omului de afaceri a venit după meciul cu U Cluj, câștigat de bucureșteni cu 2-0. Oferta de la un club din SUA pentru Bîrligea era de șapte milioane de euro, potrivit […]
18:40
FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală” # Gândul
Ramona Olaru a avut o copilărie marcată de lipsuri și a fost nevoită să muncească de mică pentru a face rost de bani și a-și ajuta familia. Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu […]
18:40
Momentul în care un tânăr de 19 ani din București dă foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Momentul în care un tânăr de 19 ani este surprins după ce ar fi dat foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au venit să stingă incendiul. Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Capitală după ce ar fi dat mobilei din apartament după o ceartă cu părinții. Conform […]
18:30
Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit un dialog incitant despre subiectul nr. 1 pe agenda publică – retragerea unui efectiv major al trupelor americane din România. Provocat de Ionuț Cristache să comenteze de ce o decizie atât de gravă pentru România este tratată public „în registrul normalului”, minimalizându-se miza […]
