Socialistul Zohran Mamdani a câștigat cursa pentru orașul New York. Primul primar musulman

Newsweek.ro, 5 noiembrie 2025 05:30

Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, primind 50,4% din...

Acum o oră
05:30
Acum 12 ore
22:10
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi: Muntenegru, Albania și Ucraina Newsweek.ro
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi sunt state precum: Muntenegru, Al...
22:00
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? E mai bine ca anul trecut Newsweek.ro
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? Din fericire, este mai bine ca anul tre...
22:00
Procurorii DNA, care au salarii nete de 20.000 lei pe lună. Vor creșteri de 60% Newsweek.ro
Procurorii DNA cer lefuri mai mari. Șapte procurori, printre care și șefa Serviciului Teritorial Iaș...
22:00
Sezonul infecțiilor respiratorii a debutat în forță la Iași: creștere de 40% a numărului de pacienți Newsweek.ro
Sezonul infecțiilor respiratorii a început cu intensitate la Iași, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf....
21:40
39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Capitalei Newsweek.ro
39 de familii din blocul care a explodat , din cauza gazelor, sunt deja mutate în chirii decontate d...
21:20
VIDEO Putin se va bate toate iarna să cucerească Donețk. În Pokrovsk, e măcel Newsweek.ro
Putin a ordonat capturarea completă a regiunii Donețk până la sfârșitul lunii februarie 2026. În ciu...
21:10
Ramstein de România. Baza românească de la Kogălniceanu va fi imensă. Ce urmează? Newsweek.ro
Ramstein de România -aşa i se va spune. Baza românească de la Kogălniceanu (Aeroportul Constanţa Mil...
20:30
Cumulul pensie cu salariu va fi interzis. Pensionarii speciali, un nou beneficiu de sute lei Newsweek.ro
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis. Pensionarii special primesc, un nou beneficiu de sute le...
20:20
VIDEO Silvia Vlăsceanu (Henro): Trebuie să punem în centru întotdeauna consumatorul Newsweek.ro
Silvia Vlăsceanu, director executiv la Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică Henro, spune că...
20:10
O fabrică de bere amenințată cu închiderea, la 300 de ani de la înființare. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
O fabrică de bere este în pericol cu insolvența, la 300 de ani de la înființare. 300 de angajați ar ...
19:50
ANAF „strică” piața imobiliarelor din România. La ce prețuri vinde vile și terenuri sechestrate? Newsweek.ro
ANAF scoate la vânzare vile, terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri executate silit de la româ...
19:40
Rusia a furnizat Venezuelei sisteme S-300 și Panțîr-S1. Amenință că va trimite rachete Oreșnik Newsweek.ro
Alexei Juravliov, prim-vicepreședintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, a decl...
19:20
Cum se mențin rusoaicele mereu frumoase. Ingredientul care costă 2 lei și le păstrează pielea tânără Newsweek.ro
Cum se mențin rusoaicele mereu frumoase. Rusoaicele sunt admirate în toată lumea pentru frumusețea l...
19:10
Informații despre personalul NATO din Belgia, vândute cu 60.000$ de „brokeri de date” Newsweek.ro
O anchetă realizată de mai multe instituții media europene a dezvăluit marți că sute de milioane de ...
18:50
Un general francez, la comanda operațiunilor aeriene ce apără și România. Are 116 misiuni de luptă Newsweek.ro
Comandamentul Aerian Aliat îl numește pe Generalul de Corp Aerian (OF-8) Guillaume Thomas în funcția...
18:40
Colagen sau biotină? Vezi ce supliment te ajută să elimini rapid ridurile de pe față și gât Newsweek.ro
Colagen sau biotină? Vezi ce supliment te ajută să elimini rapid ridurile de pe față și gât. Colagen...
18:20
Coaliţia s-a înţeles cum să facă reforma Administraţiei. Vor fi tăiate în jur de 13.000 de posturi Newsweek.ro
Coaliţia s-a înţeles cum să facă reforma Administraţiei. Vor fi tăiate în jur de 13.000 de posturi, ...
18:20
HOROSCOP Ce semne zodiacale să eviți într-o relație? Întreabă-l data nașterii la prima întâlnire Newsweek.ro
Sunt semen zodiacale pe care să le eviți într-o relație. HOROSCOP Ce semne zodiacale să eviți într-o...
18:10
Ungaria râde de ambițiile militare ale României. ”Visează să devină un gigant militar” Newsweek.ro
Ungaria râde de ambițiile militare ale României. ”Visează la lucruri mărețe, vrea să devină un gigan...
17:50
Preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, un oraş strategic Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, or...
17:30
Darius Vâlcov, Sebastian Vlădescu și cumantul lui Geoană, eliberați. Au de plătit 8.000.000 euro Newsweek.ro
Înalta Curte a decis azi eliberarea a trei personaje publice: foștii miniștri de Finanțe Darius Vâlc...
17:30
INS: România are potențial agricol ridicat, dar importurile de produse agro-alimentare rămân mari Newsweek.ro
INS: România are potențial agricol ridicat, dar importurile de produse agro-alimentare rămân mari. I...
17:20
Primarul Romei declară zi de doliu pentru muncitorul român, mort în prăbușirea turnului medieval Newsweek.ro
Primarul Romei declară zi de doliu pentru muncitorul român, mort în prăbușirea turnului medieval. Pr...
Acum 24 ore
17:10
Spitalul Municipal Turda primește 3 milioane lei de la CJ Cluj pentru un nou aparat modern Newsweek.ro
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Consiliul Ju...
16:50
Interlopul Rechinu, dezvoltator imobiliar în România și Mexic. Câte blocuri a făcut și unde Newsweek.ro
Interlopul oltean Florian Tudor, zis Rechinu, șeful mafiei românești din Riviera Maya, este și el de...
16:50
Consiliul UE acordă a cincea tranșă de finanțare Ucrainei prin Facilități speciale. Care este suma? Newsweek.ro
Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pen...
16:40
Bernard Bajolet, fost șef DGSE, judecat pentru complicitate la tentativă de șantaj în Franța Newsweek.ro
Bernard Bajolet, fost șef DGSE, judecat pentru complicitate la tentativă de șantaj în Franța. Fostul...
16:20
2.000.000€ salariile șefilor la Banca de Investiții și Dezvoltare. Nu a dat niciun credit în 2 ani Newsweek.ro
S-au dat 2.000.000€ pe salariile șefilor la Banca de Investiții și Dezvoltare, vcare este de stat. B...
16:20
Armata Belgiei a primit ordinul de a doborî dronele care survolează bazele aeriene Newsweek.ro
Tot mai multe țări NATO decid să distrugă dronele neidentificate care le încalcă teritoriu. Acum a v...
16:10
Hidroelectrica depășește 1 milion de clienți și devine lider pe piața furnizorilor de energie Newsweek.ro
Hidroelectrica depășește 1 milion de clienți și devine lider pe piața furnizorilor de energie electr...
15:50
Sir David Beckham. Fostul mare fotbalist englez a fost înnobilat de Regele Charles Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist englez David Beckham a primit titlul de „Sir”, a fost înnobilat Regele Charles...
15:40
Mii de columbieni înrolați în armata Kievului. Unitățile sud-americane, gata să-i zdrobească pe ruși Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de cetățeni columbieni au semnat contracte cu forțele armate ucrainene (AFU). Aflu...
15:30
Studiu ADAC: Riscurile cumpărării unei mașini hybrid SH. Cât ține bateria de înaltă tensiune? Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini SH, la mâna a doua, este întotdeauna o loterie. Însă, cazul unui automobil hy...
15:00
China a testat racheta hipersonică cu geometrie variabilă. Vizate și avioanele F-22 și F-35 ale SUA Newsweek.ro
China a testat, se pare, un prototip al unui vehicul hipersonic transformabil, capabil să zboare la ...
14:50
Ministrul Apărării: Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți. Apărarea României nu e vulnerabilă Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securita...
14:20
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush, a murit la vârsta de 84 de ani Newsweek.ro
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârs...
14:20
Alertă la o școală din București. Sunt scurgeri de gaze. Elevii au fost evacuați Newsweek.ro
Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat de urgență după ce Distrigaz a identificat o scu...
14:10
Vești proaste despre pensii pe care pensionarii nu ar fi vrut să le audă. Vor veni în tot anul 2026 Newsweek.ro
Guvernul a făcut anunțul despre pensii pe care pensionarii nu voiau să îl audă. Se va întâmpla în to...
14:10
B1TV: ANAF câștigă procesul cu frații Micula. ÎCCJ menține sechestrul pe firmele milionarilor Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în „dosarul Micula”, menținând seches...
14:00
Programul de vizitare a Catedralei Naționale. Când va fi închisă pentru continuarea lucrărilor Newsweek.ro
Patriarhia a anunțat programul de vizitare a Catedralei Naționale, după expirarea, miercuri, la miez...
13:40
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii? Newsweek.ro
Vin primele Decizii la mica recalculare în care pensia a crescut cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus...
13:30
Nicuşor Dan îl primește pe Mark Rutte, Secretarul General al NATO, după redimensionarea trupelor Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul Genera...
13:30
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025 Newsweek.ro
Evenimentul, organizat de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles, a reuni...
13:20
Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu Newsweek.ro
Campania electorală pentru primăria New York-ului s-a transformat într-o „scenă de război” politic d...
13:10
Un supliment luat de mulți români pune organismul în pericol. Care sunt efectele? Newsweek.ro
Utilizarea prelungită a melatoninei, un supliment alimentar comun pentru somn, ar putea fi asociată ...
13:00
VIDEO Blackout în Rusia după un atac cu drone. Rafinărie Lukoil și o uzină petrochimică, în flăcări Newsweek.ro
O serie de atacuri cu drone au provocat incendii uriașe la mai multe rafinării și uzine petrochimice...
12:50
Povara facturii la curent, dublă în România față de Ungaria și cu 50% mai mare ca în Bulgaria Newsweek.ro
Raportat la venituri, românii plătesc enorm pe energia electrică. Povara facturii la curent este dub...
12:40
Phenianul a lansat mai multe rachete înainte de vizita şefului Pentagonului la graniţa intercoreeană Newsweek.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarul...
12:30
