Socialistul Zohran Mamdani a câștigat cursa pentru orașul New York. Primul primar musulman
Newsweek.ro, 5 noiembrie 2025 05:30
Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, primind 50,4% din...
Acum o oră
05:30
Acum 12 ore
22:10
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi: Muntenegru, Albania și Ucraina # Newsweek.ro
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi sunt state precum: Muntenegru, Al...
22:00
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? E mai bine ca anul trecut # Newsweek.ro
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? Din fericire, este mai bine ca anul tre...
22:00
Procurorii DNA cer lefuri mai mari. Șapte procurori, printre care și șefa Serviciului Teritorial Iaș...
22:00
Sezonul infecțiilor respiratorii a debutat în forță la Iași: creștere de 40% a numărului de pacienți # Newsweek.ro
Sezonul infecțiilor respiratorii a început cu intensitate la Iași, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf....
21:40
39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Capitalei # Newsweek.ro
39 de familii din blocul care a explodat , din cauza gazelor, sunt deja mutate în chirii decontate d...
21:20
Putin a ordonat capturarea completă a regiunii Donețk până la sfârșitul lunii februarie 2026. În ciu...
21:10
Ramstein de România -aşa i se va spune. Baza românească de la Kogălniceanu (Aeroportul Constanţa Mil...
20:30
Cumulul pensie cu salariu va fi interzis. Pensionarii speciali, un nou beneficiu de sute lei # Newsweek.ro
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis. Pensionarii special primesc, un nou beneficiu de sute le...
20:20
Silvia Vlăsceanu, director executiv la Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică Henro, spune că...
20:10
O fabrică de bere amenințată cu închiderea, la 300 de ani de la înființare. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O fabrică de bere este în pericol cu insolvența, la 300 de ani de la înființare. 300 de angajați ar ...
19:50
ANAF „strică” piața imobiliarelor din România. La ce prețuri vinde vile și terenuri sechestrate? # Newsweek.ro
ANAF scoate la vânzare vile, terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri executate silit de la româ...
19:40
Rusia a furnizat Venezuelei sisteme S-300 și Panțîr-S1. Amenință că va trimite rachete Oreșnik # Newsweek.ro
Alexei Juravliov, prim-vicepreședintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, a decl...
19:20
Cum se mențin rusoaicele mereu frumoase. Ingredientul care costă 2 lei și le păstrează pielea tânără # Newsweek.ro
Cum se mențin rusoaicele mereu frumoase. Rusoaicele sunt admirate în toată lumea pentru frumusețea l...
19:10
O anchetă realizată de mai multe instituții media europene a dezvăluit marți că sute de milioane de ...
18:50
Un general francez, la comanda operațiunilor aeriene ce apără și România. Are 116 misiuni de luptă # Newsweek.ro
Comandamentul Aerian Aliat îl numește pe Generalul de Corp Aerian (OF-8) Guillaume Thomas în funcția...
18:40
Colagen sau biotină? Vezi ce supliment te ajută să elimini rapid ridurile de pe față și gât # Newsweek.ro
Colagen sau biotină? Vezi ce supliment te ajută să elimini rapid ridurile de pe față și gât. Colagen...
18:20
Coaliţia s-a înţeles cum să facă reforma Administraţiei. Vor fi tăiate în jur de 13.000 de posturi # Newsweek.ro
Coaliţia s-a înţeles cum să facă reforma Administraţiei. Vor fi tăiate în jur de 13.000 de posturi, ...
18:20
HOROSCOP Ce semne zodiacale să eviți într-o relație? Întreabă-l data nașterii la prima întâlnire # Newsweek.ro
Sunt semen zodiacale pe care să le eviți într-o relație. HOROSCOP Ce semne zodiacale să eviți într-o...
18:10
Ungaria râde de ambițiile militare ale României. ”Visează să devină un gigant militar” # Newsweek.ro
Ungaria râde de ambițiile militare ale României. ”Visează la lucruri mărețe, vrea să devină un gigan...
17:50
Preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, un oraş strategic # Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, or...
17:30
Darius Vâlcov, Sebastian Vlădescu și cumantul lui Geoană, eliberați. Au de plătit 8.000.000 euro # Newsweek.ro
Înalta Curte a decis azi eliberarea a trei personaje publice: foștii miniștri de Finanțe Darius Vâlc...
17:30
INS: România are potențial agricol ridicat, dar importurile de produse agro-alimentare rămân mari # Newsweek.ro
INS: România are potențial agricol ridicat, dar importurile de produse agro-alimentare rămân mari. I...
17:20
Primarul Romei declară zi de doliu pentru muncitorul român, mort în prăbușirea turnului medieval # Newsweek.ro
Primarul Romei declară zi de doliu pentru muncitorul român, mort în prăbușirea turnului medieval. Pr...
Acum 24 ore
17:10
Spitalul Municipal Turda primește 3 milioane lei de la CJ Cluj pentru un nou aparat modern # Newsweek.ro
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Consiliul Ju...
16:50
Interlopul Rechinu, dezvoltator imobiliar în România și Mexic. Câte blocuri a făcut și unde # Newsweek.ro
Interlopul oltean Florian Tudor, zis Rechinu, șeful mafiei românești din Riviera Maya, este și el de...
16:50
Consiliul UE acordă a cincea tranșă de finanțare Ucrainei prin Facilități speciale. Care este suma? # Newsweek.ro
Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pen...
16:40
Bernard Bajolet, fost șef DGSE, judecat pentru complicitate la tentativă de șantaj în Franța # Newsweek.ro
Bernard Bajolet, fost șef DGSE, judecat pentru complicitate la tentativă de șantaj în Franța. Fostul...
16:20
2.000.000€ salariile șefilor la Banca de Investiții și Dezvoltare. Nu a dat niciun credit în 2 ani # Newsweek.ro
S-au dat 2.000.000€ pe salariile șefilor la Banca de Investiții și Dezvoltare, vcare este de stat. B...
16:20
Tot mai multe țări NATO decid să distrugă dronele neidentificate care le încalcă teritoriu. Acum a v...
16:10
Hidroelectrica depășește 1 milion de clienți și devine lider pe piața furnizorilor de energie # Newsweek.ro
Hidroelectrica depășește 1 milion de clienți și devine lider pe piața furnizorilor de energie electr...
15:50
Fostul mare fotbalist englez David Beckham a primit titlul de „Sir”, a fost înnobilat Regele Charles...
15:40
Mii de columbieni înrolați în armata Kievului. Unitățile sud-americane, gata să-i zdrobească pe ruși # Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de cetățeni columbieni au semnat contracte cu forțele armate ucrainene (AFU). Aflu...
15:30
Studiu ADAC: Riscurile cumpărării unei mașini hybrid SH. Cât ține bateria de înaltă tensiune? # Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini SH, la mâna a doua, este întotdeauna o loterie. Însă, cazul unui automobil hy...
15:00
China a testat racheta hipersonică cu geometrie variabilă. Vizate și avioanele F-22 și F-35 ale SUA # Newsweek.ro
China a testat, se pare, un prototip al unui vehicul hipersonic transformabil, capabil să zboare la ...
14:50
Ministrul Apărării: Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți. Apărarea României nu e vulnerabilă # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securita...
14:20
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârs...
14:20
Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat de urgență după ce Distrigaz a identificat o scu...
14:10
Vești proaste despre pensii pe care pensionarii nu ar fi vrut să le audă. Vor veni în tot anul 2026 # Newsweek.ro
Guvernul a făcut anunțul despre pensii pe care pensionarii nu voiau să îl audă. Se va întâmpla în to...
14:10
B1TV: ANAF câștigă procesul cu frații Micula. ÎCCJ menține sechestrul pe firmele milionarilor # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în „dosarul Micula”, menținând seches...
14:00
Programul de vizitare a Catedralei Naționale. Când va fi închisă pentru continuarea lucrărilor # Newsweek.ro
Patriarhia a anunțat programul de vizitare a Catedralei Naționale, după expirarea, miercuri, la miez...
13:40
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii? # Newsweek.ro
Vin primele Decizii la mica recalculare în care pensia a crescut cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus...
13:30
Nicuşor Dan îl primește pe Mark Rutte, Secretarul General al NATO, după redimensionarea trupelor # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul Genera...
13:30
Evenimentul, organizat de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles, a reuni...
13:20
Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu # Newsweek.ro
Campania electorală pentru primăria New York-ului s-a transformat într-o „scenă de război” politic d...
13:10
Utilizarea prelungită a melatoninei, un supliment alimentar comun pentru somn, ar putea fi asociată ...
13:00
VIDEO Blackout în Rusia după un atac cu drone. Rafinărie Lukoil și o uzină petrochimică, în flăcări # Newsweek.ro
O serie de atacuri cu drone au provocat incendii uriașe la mai multe rafinării și uzine petrochimice...
12:50
Povara facturii la curent, dublă în România față de Ungaria și cu 50% mai mare ca în Bulgaria # Newsweek.ro
Raportat la venituri, românii plătesc enorm pe energia electrică. Povara facturii la curent este dub...
12:40
Phenianul a lansat mai multe rachete înainte de vizita şefului Pentagonului la graniţa intercoreeană # Newsweek.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarul...
12:30
