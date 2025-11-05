Facturarea electronică în România şi provocările digitalizării fiscale globale: O conversaţie cu Adina Andrei de la Infinite IT Solutions

00:15

Un simplu ambalaj de plastic pe care îl arunci la întâmplare ar putea rămâne acolo mai mult decât ţi-ai putea imagina. Însă, plasticul nu este, de fapt, inamicul, consideră Ioan Vâţ, director de vânzări în cadrul ALPLA Packaging România, parte din compania austriacă ALPLA, reciclator de mase plastice şi unul dintre cei mai mari producători de soluţii de ambalare din plastic rigid la nivel mondial.