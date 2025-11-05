Democratul socialist Zohran Mamdani, dat drept câştigător în cursa pentru primăria orașului New York
ObservatorNews, 5 noiembrie 2025 07:20
Alegerile din New York s-au încheiat, iar toate proiecţiile publicaţiilor de peste Ocean îl dau câştigător pe socialistul Zohran Mamdani, un imigrant musulman din Partidul Democrat. Peste 2 milioane de oameni au mers la urne să îşi aleagă preferatul, marcând astfel o premieră a ultimelor 5 decenii. Mamdani a promis că va transforma cel mai bogat oraş din Statele Unite într-o metropolă mult mai accesibilă pentru oamenii de rând. Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru New York, dacă democraţii vor ajunge la conducere.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
07:30
Democrații câștigă primele alegeri majore din al doilea mandat al lui Trump, în Virginia şi New Jersey # ObservatorNews
Democraţii au câştigat marţi trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâştigat preşedinţia SUA, informează miercuri Reuters, care comentează că democraţii au crescut o nouă generaţie de lideri şi au oferit partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor.
07:30
Patru morţi şi mai mulţi răniţi după ce un avion cargo s-a prăbușit peste o clădire de birouri din Kentucky # ObservatorNews
Cel puţin patru persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion cargo s-a prăbuşit în statul american Kentucky, la scurt timp după decolare. Aeronava a căzut peste o zonă de birouri, iar autorităţile se tem că bilanţul victimelor poate creşte în orele următoare.
Acum 30 minute
07:20
Democratul socialist Zohran Mamdani, dat drept câştigător în cursa pentru primăria orașului New York # ObservatorNews
Alegerile din New York s-au încheiat, iar toate proiecţiile publicaţiilor de peste Ocean îl dau câştigător pe socialistul Zohran Mamdani, un imigrant musulman din Partidul Democrat. Peste 2 milioane de oameni au mers la urne să îşi aleagă preferatul, marcând astfel o premieră a ultimelor 5 decenii. Mamdani a promis că va transforma cel mai bogat oraş din Statele Unite într-o metropolă mult mai accesibilă pentru oamenii de rând. Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru New York, dacă democraţii vor ajunge la conducere.
Acum o oră
07:10
Rezultate Liga Campionilor, etapa a 4-a. Istvan Kovacs, personaj principal în meciul Liverpool - Real Madrid # ObservatorNews
Marţi seara s-au jucat primele nouă meciuri din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar partidele au avut de toate, goluri, eliminări, surprize şi un Istvan Kovacs apreciat pentru puterea de a lua câteva decizii la limită.
Acum 12 ore
22:00
Sorin Grindeanu vorbeşte despre concedieri în mediul privat: "S-ar putea să nu fie doar ştire" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în lipsa unor măsuri de relansare economică, informaţia conform căreia zeci de mii de angajaţi din sectorul privat ar putea rămâne fără loc de muncă "s-ar putea să nu fie doar o ştire".
22:00
Grindeanu, despre pensiile magistraților: N-am negociat absolut nimic. Îmi doresc o lege care să fie corectă # ObservatorNews
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că „stăm și ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28 și noi n-avem o lege”, referindu-se la legea pensiilor mahistraților.
21:30
Vacanţă mai scumpă la schi! Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta! O cartelă pentru tot sezonul ajunge la cinci mii cinci sute de lei la Poiana Braşov, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal.
21:10
Mai mulți alpiniști europeni au murit în Himalaya din cauza unor avalanșe și a furtunii. Incidentele s-au produs în ultimele zile. Operațiuni de salvare și căutare au fost lansate.
20:50
New York îşi alege astăzi primarul, iar favorit este un imigrant musulman din Partidul Democrat. Socialistul a promis că va transforma cel mai bogat oraş din Statele Unite într-o metropolă mult mai accesibilă pentru oamenii de rând. Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru New York, dacă democraţii vor ajunge la conducere.
20:40
Bărbatul găsit carbonizat în casă, în urma exploziei din Dej, a provocat intenţionat scurgerea de gaze # ObservatorNews
Descoperire şocantă în cazul tragediei de la Dej. Bărbatul care a murit când i-a sărit casa în aer a provocat intenţionat scurgerea de gaze şi explozia.
20:30
Renunţăm la multe, dar la vacanţe, nu. Estimările arată că, la finalul anului, cheltuielile vor atinge un nivel fără precedent: peste 10 miliarde de euro. În ciuda scumpirilor, apetitul pentru escapade mai dese a crescut.
20:20
Noi măsuri agreate în coaliţie - 25.000 bugetari şi 10% din parlamentari, concediaţi # ObservatorNews
Liderii din Coaliţie au decis câţi oameni vor fi daţi afară din primării şi ministere. Nu vor fi doar concedieri, vorbim şi de tăieri salariare pentru reducerea costurilor.
19:50
Nicuşor Dan si Ilie Bolojan duc o luptă de la distanţă pentru Primăria Capitalei. Şeful statului s-a afişat lângă Cătălin Drulă, iar premierul îl susţine pe Ciprian Ciucu, edilul din Sectorul 6. Lupta dintre partidele de dreapta ar putea fi un avantaj pentru PSD şi Daniel Băluţă, dar calculele se fac după ce AUR şi-a anunţat susţinerea pentru Anca Alexandrescu.
19:50
Statul român îi cere unui investitor străin despăgubiri de 2 miliarde de euro, pentru un proiect nerealizat # ObservatorNews
Statul român vrea despăgubiri record pentru Casa Radio din Capitală. Cererea a fost depusă de Ministerul de Finanţe care solicită daune de miliarde de euro de la investitorul străin care nu a construit la Casa Radio complexul multifuncţional promis în urmă cu 22 de ani. În replică, dezvoltatorul respinge acuzaţiile şi spune că autorităţilor de la noi au blocat proiectul.
19:40
Suta de lei de acum câţiva ani mai valorează doar 60 de lei acum. Un experiment Observator arată că această sumă ajunge în zilele noastre pentru mai puţine alimente de bază şi carburanţi decât în 2022. Iar o carte bună sau un spectacol în vogă nu prea mai încap în suta noastră. Urmează, însă, vremuri şi mai complicate. Economiştii se aşteaptă la preţuri şi mai mari chiar din ianuarie.
19:30
"Este inconştientă". Un comandant Ryan Air a aterizat singur în Cluj, după ce copilotului i s-a făcut rău # ObservatorNews
Coşmar real într-un avion plin cu pasageri. Comandantul a trebuit să aterizeze singur, la Cluj-Napoca, după ce copilotului, o tânără de 31 de ani, i s-a făcut rău. A fost scoasă inconştientă din cabină, dar medicii au reuşit să o ajute. Aeroportul a fost blocat aproape o oră, cât a durat operaţiunea de salvare.
19:30
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare # ObservatorNews
Apă, grăsime, zgârciuri, o lungă listă de aditivi şi foarte puţină carne este reţeta "secretă" a parizerului din supermaketuri. De altfel, multe salamuri conţin o combinaţie îngrijorătoare de ingrediente cancerigene, într-o ţară unde mezelurile nu lipsesc de pe mese. Problema nu este însă cantitatea, ci calitatea. Producătorii sunt lăsaţi să pună pe raft produse care conţin carne doar pe etichetă. Legislaţia este extrem de permisivă. Urmăriţi un nou episod din campania Ce ne puneţi în mâncare?
19:10
A muncit 25 de ani în Italia şi voia să se retragă la pensie în România. Povestea românului mort la Roma # ObservatorNews
Deznodământ tragic pentru românul de 66 de ani prins sub dărâmăturile unui turn prăbuşit în Roma. Scos viu, după o operaţiune de salvare dramatică, Octavian a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. O sută patruzeci de pompieri au muncit cu disperare de la prânz până aproape de miezul nopţii ca să-l scoată de sub moloz. Mai avea un an până la pensie, pe care plănuia s-o petreacă în România, cu fiul lui. Mâine, la Roma, e zi de doliu în memoria românului.
19:10
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite # ObservatorNews
Un tramvai a intrat în plin într-un autobuz, azi-dimineaţă, la Bucureşti, iar opt oameni au fost răniţi. Observator a obţinut, în exclusivitate, imagini cu momentul impactului, care arată cine a greşit. Astfel de accidente încep să devină îngrijorătoare, într-un moment în care tot mai mulţi bucureşteni folosesc mijloacele de transport în comun. În ultimele patru luni s-au produs patru ciocniri violente.
Acum 24 ore
18:30
Oracle a dat afară 404 oameni din organizaţia din România. Conform surselor observatornews.ro, toţi cei implicaţi în procesul de restructurare au fost notificaţi în cursul zilei de luni.
18:10
Acord privind reforma administrației publice, după 3 luni de certuri: Câte posturi vor fi tăiate # ObservatorNews
Liderii Coaliției au ajuns în sfârșit la un acord. Guvernul va desființa 30% din numărul total de posturi din administrația locală, dar va exista o limită de 20% din posturile ocupate.
18:00
Înghesuiţi în case mici. Românii trăiesc în spaţii din ce în ce mai mici, cu legea de partea lor # ObservatorNews
Mai bine de jumătate dintre români trăiesc în apartamente mult prea mici. În multe locuinţe, trei adulţi împart aceeaşi cameră, arată statisticile. Balconul devine birou, loc de joacă sau debara. Iar de intimitate, nici nu poate fi vorba.
17:50
România, pe primul loc în UE la exportul de cereale. Performanțe istorice şi în comerțul cu animale vii # ObservatorNews
România continuă să fie principalul exportator de cereale din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului comercial 2025-2026 și marchează performanțe istorice în zootehnie, cu încasări de aproape 500 de milioane de euro din vânzarea de animale vii în primele zece luni ale anului, a declarat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu, informează Agerpres.
17:50
Liceu din Bucureşti, evacuat din cauza scurgerilor de gaze. Două echipe Distrigaz au intervenit # ObservatorNews
Au fost momente de groază astăzi la Liceul Theodor Pallady din Capitală. Profesorii şi elevii au sunat panicaţi la 112 după ce au simţit un miros puternic de gaz. Incidentul a fost cu atât mai înspăimântător cu cât avem mai puţin de o lună de la tragedia din Rahova, explozie care a afectat şi elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu. Şi, din nefericire, de această dată temerile s-au adeverit. Specialiştii Distrigaz au identificat scurgere la o vană exterioară.
17:40
Rafinăria Petrotel vândută de Lukoil către Gunvor. Expert: Ar rămâne indirect tot sub controlul Rusiei # ObservatorNews
Pleacă ruşii de la Lukoil din România? După mai multe zile de speculaţii, presa de la Moscova pare să confirme că subsidiara Litasco, care deţine cele peste 300 de benzinării de la noi şi rafinăria de la Ploiești, ar urma să fie inclusă în pachetul de active care ar urma să fie transferate către Gunvor, o companie cu sediul în Elveția, cofondată de un oligarh apropiat lui Putin. Ministerul Energiei spune că, atunci când tranzacția va fi oficială, va fi analizată pentru a vedea dacă afectează securitatea națională. Unii analişti avertizează că tranzacția ar putea fi o strategie de a transfera aceste active către o entitate care nu este încă sancționată. Cu alte cuvinte activele Lukoil ar rămâne indirect sub controlul Rusiei sau al oligarhilor ruși.
17:40
Poliţistul beat, care a provocat un accident în Maramureş şi a ucis un om, a recunoscut că se afla la volan # ObservatorNews
Poliţistul beat, implicat în accidentul mortal din Maramureş, a recunoscut până la urmă că el era la volanul maşinii. Vă reamintesc că tragedia s-a întâmplat în weekend, când bărbatul se întorcea de la o petrecere cu doi prieteni.
17:20
Zelenski susţine că a fost pe frontul din Pokrovsk, cel mai fierbinte punct din Ucraina: Aici e statul nostru # ObservatorNews
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, oraş strategic din Donbas şi epicentru al atacurilor armatei ruse de luni de zile, relatează AFP, citată de news.ro.
17:20
Cumnatul lui Mircea Geoană şi fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberaţi din închisoare graţie prescripţiei # ObservatorNews
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, marți, eliberarea fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și a lui Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, graţie prescripţiei. Faptele datau din 2005-2011 la Vlădescu şi la Costea, iar cei doi au fost condamnați în mai 2023.
17:00
Un bărbat din Deva, ridicat de Poliţie din poarta penitenciarului de unde tocmai fusese eliberat # ObservatorNews
Un bărbat de 43 de ani din judeţul Hunedoara, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor deoarece, într-o încăierare, a înjunghiat un alt bărbat, urmează să fie predat autorităţilor belgiene. El a fost ridicat de la Penitenciarul Deva, când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia, informează news.ro.
16:40
David Beckham, înnobilat de Regele Charles. Imagini de la ceremonia din Castelul Windsor # ObservatorNews
Fostul fotbalist englez David Beckham a fost înnobilat marți de Regele Charles la Castelul Windsor pentru serviciile aduse sportului și cauzelor caritabile. Alături de el s-au aflat soția sa Victoria și părinții săi, Ted și Sandra. Beckham a purtat un costum creat special de Victoria pentru ocazie.
16:30
Rusia și China au anunțat că vor coopera în vederea contracarării sancțiunilor internaționale reafirmând parteneriatul strategic dintre cele două state în contextul instabil internațional.
16:30
Momentul când un bărbat pe trotinetă intră cu viteză într-o maşină care circula regulamentar, în Iaşi # ObservatorNews
Accident surprins de camere pe un bulevard circulat din Iaşi. Un bărbat aflat pe trotinetă a ignorat total culoarea roşie a semaforului şi a intrat în plin într-o maşină care pornise de pe loc şi circula regulamentar.
16:20
Companiile de energie se întrec în oferte de Black Friday 2025, propunând abonamente cu prețuri reduse la electricitate. E.ON Energie, unul dintre principalii furnizori, a lansat o ofertă de Black Friday cu prețuri mai mici decât Electrica și PPC, dar trebuie să țineți cont de o serie de limite și detalii.
16:20
Ce caută o cămilă pe front? Ucrainenii au capturat animalul pe frontul din Harkov: ce spune Armata Rusă # ObservatorNews
O imagine bizară a apărut pe conturile de social media din Ucraina. Soldaţii ucraineni au capturat o cămilă pe frontul din Harkov.
16:00
Vremea de mâine 5 noiembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 16 grade # ObservatorNews
Vremea continuă să se răcească, iar temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 16 grade. Iată prognoza meteo de mâine 5 noiembrie.
15:50
O doctoriţă româncă, găsită carbonizată în casa ei din Franţa. Fiul femeii, principalul suspect # ObservatorNews
O româncă medic care lucra în Franţa a fost găsită carbonizată în casa ei din Molsheim. Poliţia crede că fiul femeii ar fi autorul crimei.
15:40
Un copil care dormea în patul său, rănit în urma unui schimb de focuri din faţa blocului. Cum a fost posibil # ObservatorNews
Un copil care dormea în patul său a fost rănit în urma unor împușcături produse pe stradă. Incidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți la Bruxelles. Copilul se afla în dormitorul său și a fost rănit de cioburile provenite de la un geam spart de gloanțe.
15:30
Hidroelectrica depăşeşte pragul de 1 milion de clienţi şi urcă pe locul 1 în topul furnizorilor # ObservatorNews
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final şi ocupă locul 1 în topul furnizorilor de electricitate.
15:20
Raport UE: Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele din justiţie pentru a îndeplini ţintele de aderare # ObservatorNews
Noul raport al UE privind extinderea blocului este favorabil, dar prudent în ceea ce privește reformele de aderare ale Ucrainei. Bruxellesul recunoaște ritmul mai rapid al reformelor de la Kiev, dar avertizează asupra progresului limitat în lupta împotriva corupției și la adresa presiunilor continue asupra instituțiilor statului. Ucraina rămâne printre cele patru țări fruntașe în procesul de aderare (alături de Moldova, Albania și Muntenegru), însă reformele din justiție stagnează.
15:00
Deputatul PSD Mircea Florin, ales pe listele PSD Brăila, şi-a depus luni demisia din Parlament la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, scrie Agerpres.
14:50
Procurori DNA din Iași cer salarii cu 60% mai mari. Vor leafa unui magistrat european # ObservatorNews
Şapte procurori DNA din Iaşi, printre care şi şefa instituţiei au cerut în instanţă salarii mai mari cu 60 la sută. Magistraţii au susţinut că veniturile lor ar trebui să fie similare celor primite de procurorii europeni delegați din România. Şi s-au plâns că sunt discriminaţi. Pentru că judecătorii Tribunalului nu le-au dat câştig de cauză, procurorii au contestat decizia la Curtea de Apel.
14:40
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului # ObservatorNews
Fostul ministrul de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în Cancelaria prim-Ministruli Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.
14:30
"Schemele" din energie, explicate de Bogdan Ivan. Contracte pe zeci de milioane, anulate fără consecințe # ObservatorNews
Preţul energiei a devenit o problemă de securitate naţională, spune Ministrul Energiei. Bogdan Ivan a explicat pentru Observator că legislaţia actuală este foarte permisivă în ceea ce priveşte activitatea traderilor de pe piaţa energiei. După ce facturile, deja triple la energie, au declanşat o serie de scumpiri în lanţ, problema a ajuns pe masa CSAT şi a preşedintelui.
14:30
Intimidare în stil mafiot la Galați: mai multe mașini vandalizate, suspectul e încă necunoscut # ObservatorNews
Avertisment de tip mafiot în Galaţi. Două dintre cele trei maşini ale unei familii au fost stropite în zorii zilei cu motorină de un necunoscut. Individul a spart şi geamurile. Un singur autoturism a scăpat, pentru că se afla în raza camerei de supraveghere montată în zonă.
14:30
Eliza Samara, victorie importantă în primul tur de la WTT Champions Frankfurt, în direct în AntenaPLAY # ObservatorNews
Eliza Samara, una dintre cele două românce de pe tabloul principal, alături de Bernadette Szocs, a debutat cu o victorie la WTT Champions Frankfurt, turneu de tenis de masă dotat cu premii totale în valoare de 500.000 de dolari şi care este transmis exclusiv în AntenaPLAY.
14:20
Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Va depune jurământul pe 6 noiembrie # ObservatorNews
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie.
14:20
Ţara care interzice fumatul pentru cei născuţi după 2007. Noua lege vizează şi turiştii # ObservatorNews
Autorităţile din Maldive interzic tuturor celor născuţi după 1 ianuarie 2007, inclusiv turiştilor, să mai fumeze. Potrivit autorităţilor, măsura este menită să protejeze sănătatea publică şi să promoveze o generaţie fără tutun. Cine nu respectă legea poate primi o amendă de până la 3.200 de dolari.
14:10
Dick Cheney a murit la vârsta de 84 de ani. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush și unul dintre cei mai influenți politicieni americani ai ultimei jumătăți de secol s-a stins din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare, a anunțat familia sa.
14:00
Nicușor Dan încearcă să medieze "războiul rece" din Coaliție. Compromisul propus pentru pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Liderii Coaliţiei vor relua negocierile pentru tăierea pensiilor speciale încasate de magistrați. Proiectul a produs tensiuni uriaşe între liderii PSD şi premierul Ilie Bolojan. Dacă social-democraţii au cerut concesii pentru magistraţi, şeful Guvernului nu este dispus să negocieze pensii mai mari pentru judecători şi procurori.
13:50
Șeful NATO vine în România: Cu cine se va întâlni Mark Rutte și ce va discuta la București # ObservatorNews
Șeful NATO Mark Rutte ajunge miercuri în România şi se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu alți oficiali români. Este prima sa vizită de la preluarea mandatului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.