Fondul suveran al Norvegiei se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk la Tesla / „Ne îngrijorează dimensiunea totală a recompensei”
G4Media, 5 noiembrie 2025 07:20
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000...
• • •
Acum 5 minute
07:40
Fostul şef de stat al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, moare la vârsta de 97 de ani / Până în 2019 a fost șeful statului / Kim Jong Un e secretarul general al Partidului Muncitorilor Coreeni și comandantul suprem al armatei # G4Media
Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani postul onorific de preşedinte al Adunării Supreme în Coreea de Nord – pe...
Acum 15 minute
07:30
Bosch reduce programul de lucru la două fabrici din Germania din cauza lipsei de cipuri provocate de restricțiile asupra exporturilor Nexperia # G4Media
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenţionează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri,...
07:30
Oamenii de știință cred că știu totul despre pisici, dar nu este așa. Felinele ascund o serie întreagă de gesturi și trăiri greu de descifrat # G4Media
Pentru iubitorii de animale care s-au întrebat dacă pisicile lor îi consideră doar niște simple dozatoare de crochete, un raport din revista Behavioral Processes îi liniștește. Într-un studiu care...
07:30
Cătălin Drulă nu crede în taxele impuse mașinilor care nu sunt înmatriculate în Bucureşti: ”E un populism dus în exces” / ”Eu sunt un fan al libertăţii, inclusiv al libertăţii de mişcare” # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, afirmă că nu ar fi de acord cu introducerea unor taxe pentru autovehiculele...
07:30
Premieră în programul spațial al Chinei / Un astronaut din Pakistan va fi primul vizitator internațional al stației spațiale chineze Tiangong # G4Media
China a confirmat că pregătește astronauți pakistanezi pentru o misiune de scurtă durată la bordul stației sale orbitale, informează Space.com.
07:30
Socialistul Zohran Mamdani revendică victoria în New York: ”Ați dat un mandat pentru schimbare / O nouă eră a orașului” / Este primul primar musulman al orașului # G4Media
Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o...
Acum 30 minute
07:20
Liga Campionilor: Liverpool a învins cu 1-0 Real Madrid într-un meci arbitrat de un român / Remiză pentru Dennis Man, 1 – 1 cu Olympiakos / Bayern Munchen, 2-1 în deplasare cu PSG # G4Media
Formaţia Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale...
07:20
Fondul suveran al Norvegiei se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk la Tesla / „Ne îngrijorează dimensiunea totală a recompensei” # G4Media
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000...
07:20
Curtea Constituțională discută astăzi sesizările Instanței Supreme și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private # G4Media
Curtea Constituțională va discuta, în ședința de joi, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind...
Acum o oră
07:10
Prima vizită în România a lui Mark Rutte ca secretar general al NATO: întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan / Șeful Alianței participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței. Preşedintele...
07:10
VIDEO Un avion cargo s-a prăbuşit pe aeroportul din Kentucky / Cel puţin şapte morţi și 11 eăniți / Incendii majore la faţa locului şi în apropiere # G4Media
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi...
06:50
Snack-uri cu ton/ Soluția practică pentru gustarea de după-amiază, atunci când ți-e puțin foame și ai nevoie de ceva nutritiv și gustos # G4Media
Când ți-e puțin foame după amiaza sau copilul a terminat lecțiile și cere un snack, nu te grăbi să desfaci ceva dulce și ultraprocesat. Există...
Acum 2 ore
06:10
Lovitura dată de Aston Martin: Inginer de marcă din perioada lui Michael Schumacher la Ferrari, transferat la echipă # G4Media
Adrian Newey strânge în jurul său oameni de mare calitate și cu o bogată experiență în Formula 1 cu scopul de a da lovitura anul...
Acum 8 ore
00:30
00:10
Champions League: Liverpool o învinge pe Real Madrid pe Anfield, scor 1-0 / Bayern câștigă în fața lui PSG # G4Media
Liverpool a trecut marți seară de Real Madrid în a patra etapă a grupei de Champions League, scor 1-0. În celălalt cap de afiș al...
Acum 12 ore
23:10
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine / Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern, după declaraţiile făcute...
23:10
Parchetul Parisului anchetează cu privire la o posibilă promovare a sinuciderii de către TikTok / Compania susține că există peste 50 de parametri care asigură ”securitatea şi starea de bine a adolescenţilor” # G4Media
Parchetul Parisului a deschis o anchetă cu privire la o eventuală promovare a sinuciderii de către TikTok, după ce un deputat a semnalat influenţa nefastă...
23:00
SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă la maximum 45 de lei, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală / Proiectele de lege, elaborate până săptămâna viitoare # G4Media
Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu", în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până...
22:50
AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul său „Power Up” / Luna viitoare se vor împlini 50 de ani de la primul concert AC/DC # G4Media
Trupa rock AC/DC a anunţat luni datele pentru secţiunea din 2026 a turneului său mondial „Power Up", care, din punct de vedere tehnic, promovează cel...
22:40
Două rase de câini de mărime medie care îi sperie pe medicii veterinari. Aspectul spectaculos ascunde boli ereditare și riscuri pe care puțini stăpâni le cunosc # G4Media
Deși Shar Pei arată spectaculos, medicii veterinari recunosc că această rasă aduce mai multe probleme decât bucurii. Alegerea unui câine este o decizie importantă care necesită nu...
22:40
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari pentru prima dată din luna mai / Lichidările ajung la 1,3 miliarde de dolari # G4Media
Prețul Bitcoin a continuat să scadă marți, coborând sub pragul de 100.000 de dolari pentru prima dată în șase luni. Alte criptomonede importante înregistrează scăderi...
22:30
Grindeanu: Cătălin Drulă e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal / USR și AUR fac circ în campania pentru Primăria București # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, "pleacă cu prima şansă". Grindeanu...
22:20
Audi pregătește trei modele pe care să le lanseze în 2026 / Va exista un model mai mare decât SUV-ul Q7 # G4Media
Anul viitor va fi unul aglomerat din perspectiva lansărilor pentru Audi. Producătorul din Inglostadt pregătește lansarea a trei modele noi, dintre care o revizuire a...
22:20
STUDIU Numărul atacurilor asupra dispozitivelor „smart home” s-a triplat anul acesta / Aproape 30 de atacuri cibernetice în fiecare zi – Bitdefender # G4Media
Dispozitivele din categoria smart home se înmulțesc tot mai mult, ajungând la o medie de 22 de device-uri într-o locuință. Potrivit unui studiu al Bitdefender...
22:00
Aeroportul din Bruxelles este închis marți seara după ce a fost semnalată prezența unei drone, au declarat serviciul belgian de control al traficului aerian și...
21:50
Primăria municipiului Reșița, apel către cetățeni: preluați voi întreținerea spațiilor verzi! / ”Asociațiile de proprietari sunt obligate să întrețină spațiul verde. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările…” # G4Media
Administrația locală din Reșița face un apel către cetățeni să fie mai atenți la spațiile verzi. „Îmi doresc ca toate asociațiile de proprietari să-și preia...
21:30
Temperatură record la Moscova pentru această perioadă a anului / 8,2 grade Celsius au fost luni noapte # G4Media
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au...
21:30
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles / Fostul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei a spus că este momentul de care este cel mai mândru # G4Media
Sir David Beckham a descris primirea titlului de cavaler din partea regelui Charles în cadrul unei ceremonii la Castelul Windsor ca fiind „momentul de care...
21:20
Unchiul solistei italiene Laura Pausini, ucis de un român / Bărbatul a fost lovit de o mașină, în timp ce se afla cu bicicleta pe un drum secundar / Românul s-a predat poliției, după ce inițial a fugit # G4Media
Ettore Pausini, unchiul solistei Laura Pausini, mergea cu bicicleta la periferia orașului Bologna, când a fost lovit de un autoturism un Opel Astra. Șoferul, un...
21:10
UE afirmă că ar putea primi noi membri până în 2030 și a lăudat progresele făcute de Moldova, Muntenegru, Albania și Ucraina # G4Media
Comisia Europeană a declarat marți că UE ar putea primi noi membri încă din 2030, lăudând Muntenegru, Albania, Ucraina și Moldova pentru progresele înregistrate în...
21:10
Cartofi rumeniți în tigaie, cu ciuperci și ceapă, eventual și câteva cuburi de bacon. O idee rapidă de cină de mijlocul săptămânii. # G4Media
Poate fi și o garnitură de duminică, alături de o friptură la cuptor, dar poate fi la fel de bine și o cină ușoară de...
21:00
Grindeanu ar da o notă între 6 și 7 relației cu premierul Bolojan / ”E într-o zonă mediocră” / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. "(Relația cu Ilie Bolojan,...
21:00
Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației...
21:00
Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani # G4Media
Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de...
20:50
Cristiano Ronaldo despre Trump: E una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii # G4Media
Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite...
20:50
Oamenii de știință britanici, entuziasmați de gelul creat pentru repararea smalțului dentar / Echipa de cercetători speră ca produsul pe bază de gel să fie disponibil pe piață anul viitor # G4Media
Un nou gel care poate ajuta la repararea și regenerarea smalțului dentar ar putea crea „noi posibilități" de tratament, au declarat oamenii de știință care...
20:50
Traficul aerian întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington / O aeronavă este în curs de verificare # G4Media
Administraţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a suspendat marţi traficul pe aeroportul naţional Ronald Reagan, la Washington, în urma semnalării unei ameninţări vizând un avion...
20:40
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă # G4Media
Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.
20:30
Ministrul Educației Daniel David: Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta # G4Media
Ministrul Educației, Daniel David, spune că motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD dar în același timp avem...
20:20
Câtă putere este necesară pentru inteligența artificială? Nici CEO-ul OpenAI, nici cel al Microsoft nu știu # G4Media
O mare parte a lumii tehnologice s-a concentrat pe calculul ca fiind o barieră majoră în calea implementării AI. Și, în timp ce companiile tehnologice...
20:20
PSD insistă pentru majorarea salariului minim / Să nu majorezi salariul minim, cu inflația care persistă, din punctul nostru de vedere, al PSD, este o crimă socială, spune Marius Budăi # G4Media
Deputatul Marius Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, a declarat marţi că, în situaţia în care suntem acum, cu inflaţia care persistă, să nu majorezi...
20:20
Grindeanu i-ar da o notă între 6 și 7 premierului Bolojan / ”E într-o zonă mediocră” / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. "Nu a fost una...
20:10
Preşedinta Mexicului exclude orice intervenţie armată a SUA împotriva cartelurilor de droguri de aici / ”Asta nu se va întâmpla” # G4Media
Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a exclus marţi o eventuală intervenţie armată a Statelor Unite ale Americii în Mexic, după informaţii de presă potrivit cărora omologul...
20:00
Prefectul Capitalei: 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de primărie / „O parte dintre aceştia încă stau la hotel” # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti iar...
19:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți, la Digi24, că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar baza Mihail Kogălniceanu va...
19:40
Sondaj: 49,6% dintre locuitorii Floridei se gândesc să se mute din de aici din cauza preţurilor / 90% sunt îngrijorați de inflație, 43% trăiesc „de la salariu la salariu” / Totuși, 53% cred încă în „visul american” # G4Media
Aproape jumătate din locuitorii din Florida (49,6%) se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele...
19:30
CNA ar putea cere televiziunilor difuzarea clipurilor de interes public / Propunerea, după audierea în Parlament a vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan / Discuții despre derapajele TV-urilor # G4Media
Un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou televiziunilor şi radiourilor difuzarea clipurilor de interes public ar putea fi inițiat de...
19:30
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la UE / Maghiarul a îngheţat de facto procesul de aderare folosindu-şi dreptul de veto # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze" aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP, transmite Agerpres. „Ne-ar...
19:20
Președintele CJ Vâlcea nu mai vrea să plătească salariile celor de la DGASPC: ”De aici încolo este treaba Guvernului să plătească” / Angajații de aici nu mai sunt plătiți din august # G4Media
Consilierii judeţeni liberali cheamă Corpul de control al premierului Bolojan la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, pentru a verifica de...
19:10
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu aproape 20% față de anul trecut # G4Media
Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024, la 153.084 unităţi, arată...
