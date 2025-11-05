Tragedie aviatică în statul american Kentucky: 7 morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion de marfă UPS – VIDEO
Un avion de marfă UPS s-a prăbușit marți seară, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 11. Incidentul, unul dintre cele mai grave din istoria recentă a aviației cargo, a avut loc în jurul orei 17:15 (ora locală), când aeronava McDonnell […]
Fostul lider al romilor din Neamț s-a împușcat în cap în direct pe TikTok – el se află acum în comă la spital, iar pronosticul medicilor este rezervat # Aktual24
Simion Stan, fost președinte și lider respectat al Partidei Romilor Neamț, în vârstă de 74 de ani, se află în stare critică la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok, luni, 3 noiembrie, în jurul orei 16:30. Transmisiunea în direct a fost urmărită de un […]
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul militar acordat Ucrainei în 2026, ridicând totalul la 11,5 miliarde de euro, a anunțat marți Ministerul Finanțelor. Decizia, confirmată de purtătorul de cuvânt al ministerului și citată de Reuters, reflectă angajamentul Berlinului de a compensa reducerea sprijinului american în contextul noului mandat al lui Donald Trump. […]
Republicanii lui Trump, umiliți în alegerile locale din SUA: democrații s-au impus în New York, Virginia și New Jersey, Zohran Mamdani devine primul primar musulman al orașului New York # Aktual24
Într-o noapte electorală marcată de surprize și mesaje puternice, Partidul Democrat a obținut victorii decisive în trei curse cheie pentru funcții executive, demonstrând că rezistența locală față de administrația Trump rămâne vie. Zohran Mamdani, Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat funcțiile de primar al New York-ului, respectiv guvernatori ai Virginiei și New Jersey, consolidând […]
Submarin care transporta 1,7 tone de cocaină, confiscat de autoritățile portugheze în Atlantic # Aktual24
Patru persoane au fost reținute după ce autoritățile portugheze au interceptat un narcosubmarin care transporta peste 1,7 tone de cocaină în Atlantic. Nava semi-submersibilă se îndrepta spre peninsula Iberică și a fost confiscată în această săptămână, potrivit oficialilor. Imaginile arată poliția și marina înconjurând ambarcațiunea, confiscând substanța și arestând patru membri ai echipajului, despre care […]
Israelul a primit, marți, prin intermediul Crucii Roșii din Gaza, un sicriu în care gruparea armată palestiniană Hamas susține că se află corpul unui ostatic decedat, potrivit biroului prim-ministrului israelian. Forțele israeliene vor transfera acum rămășițele la Centrul Național de Medicină Legală din Tel Aviv pentru identificare, potrivit BBC. Anterior, aripa militară a Hamas a […]
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a negat categoric informațiile conform cărora Statele Unite intenționează să trimită trupe în Mexic pentru a confrunta puternicele carteluri din țară, menționând că a respins în repetate rânduri astfel de oferte din partea lui Donald Trump. „Nu se va întâmpla. Nu suntem de acord cu vreo interferență sau intervenționism”, a declarat […]
Regele Charles al III-lea și scriitorul Kazuo Ishiguro au discutat despre amenințările reprezentate de inteligența artificială pentru oamenii din industriile creative # Aktual24
Regele Charles al III-lea și scriitorul Kazuo Ishiguro, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2017, au discutat, marți, în timpul unei ceremonii de decernare a unor distincții, tema amenințării pe care inteligența artificială (AI) ar putea să o constituie pentru reprezentanții industriilor creative. Scriitorul născut în Japonia, în vârstă de 70 de ani, care […]
Taifunul Kalmaegi a lăsat în urma sa cel puțin 26 de morți în Filipine. Supraviețuitori au fost salvați de pe acoperișuri și din mașini luate de ape # Aktual24
Cel puțin 26 de persoane au murit în Filipine în urma trecerii taifunului Kalmaegi, majoritatea în inundațiile declanșate de furtuna care a lovit marți partea centrală a țării, au declarat oficialii din departamentul de intervenție în caz de dezastru. Inundațiile au blocat zeci de oameni pe acoperișuri și au scufundat mașinile. Alte șase persoane au […]
Donatorii sălii de bal a lui Trump și politica editorială: patronii donează, jurnaliștii relatează cu perseverență # Aktual24
Demolarea aripii de est a Casei Albe de către președintele Donald Trump pentru a construi o sală de bal a pus unele instituții media care au publicat știrea într-o poziție dificilă, proprietarii lor fiind printre donatori iar reporterii lor relatând cu atenție despre acesta. Comcast, care deține NBC News și MSNBC, s-a confruntat cu critici […]
Unul dintre marii investitori Tesla, Fondul suveran al Norvegiei, va vota împotriva pachetului salarial uriaș al lui Musk # Aktual24
Fondul suveran norvegian de investiții, unul dintre cei mai mari investitori ai Tesla, a anunțat marți că va vota împotriva unui pachet de compensații propus care i-ar putea plăti CEO-ului Elon Musk până la 1 trilion de dolari pe parcursul unui deceniu. Joi, în cadrul reuniunii anuale a Tesla, vor fi supuse la vot mai […]
ANALIZĂ Muntenegru și Albania, urmate de Moldova și Ucraina, favoritele pentru următoarele valuri de integrare în UE # Aktual24
Uniunea Europeană a prezentat concluziile summitului său dedicat lărgirii blocului comunitar după întâlnirea din 4 noiembrie. Concluziile rapide sunt acestea: Albania și Muntenegru, cu un plus pentru cea din urmă, sunt cele mai avansate state pe calea integrării europene. În urma lor vin Republica Moldova și Ucraina, care au făcut progrese mari în ultimii ani, […]
FMI: Problema datoriilor europenilor devine „explozivă”. Statele ar putea tăia din serviciile oferite populației # Aktual24
Nivelul tot mai mare al datoriilor publice europene ar trebui să determine guvernele să își reconsidere fundamental rolul în furnizarea serviciilor esențiale către cetățeni, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI) într-un raport publicat marți. Instituția atrage atenția că, fără reforme economice și fiscale rapide, datoria ar putea deveni „explozivă”, iar deficitele bugetare trebuie reduse prin majorarea […]
Celebrele vaporașe ale fostului edil Radu Mazăre, de la intrările în Constanța, dispar după mai bine de două decenii # Aktual24
În curând, simbolurile Municipiului Constanța, renumitele vaporașe de la intrările / ieșirile din oraș, inclusiv cel de la gară, vor fi casate, în urma eliberării, marți, de către administrația locală, a unei autorizații. În urmă cu trei ani, Consiliul Local Constanța a adoptat proiectul ce prevede casarea și vânzarea celor cinci vaporașe aflate la intrările/ieșirile […]
Un bărbat de 49 de ani din Iași a ajuns la spital după ce a trecut pe roșu pe trotinetă și s-a înfipt într-o mașină care circula regulamentar. Momentul producerii accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Trotinetistul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit Buna ziua Iași. Ambii au […]
Australienii vor primi zilnic 3 ore de electricitate gratuită pentru a consuma cât mai multă energie la amiază, când panourile de pe case produc masiv și pun în pericol sistemul energetic # Aktual24
Australia urmează să ofere gospodăriilor din trei state cel puțin trei ore de energie solară gratuită zilnic, începând de anul viitor, indiferent dacă au sau nu panouri pe acoperiș. Guvernul federal a anunțat marți că programul Solar Sharer va începe în iulie 2026, oferind locuitorilor din New South Wales, South Australia și sud-estul Queenslandului electricitate […]
Teheranul ar putea rămâne fără apă potabilă în două săptămâni. Iranul se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii # Aktual24
Principala sursă de apă potabilă pentru locuitorii capitalei iraniene, Teheran, riscă să dispară în două săptămâni, potrivit presei de stat, din cauza unei secete istorice care afectează țara. Barajul Amir Kabir, unul dintre cele cinci lacuri care furnizează apă potabilă Teheranului, „deține doar 14 milioane de metri cubi de apă, ceea ce reprezintă opt procente […]
Cancelarul Germaniei, despre deportările în Siria: „Nu mai există niciun motiv pentru azil” # Aktual24
Cancelarul Merz a intervenit în dezbaterea actuală privind întoarcerea refugiaților sirieni la ei acasă. El a spus că se așteaptă ca mulți sirieni să se întoarcă în patria lor de bunăvoie acum, că războiul civil s-a terminat. Infractorii ar trebui deportați. Cancelarul Friedrich Merz (CDU) susține întoarcerea refugiaților sirieni în patria lor. „Războiul civil din […]
SUA și-ar putea închide spațiul aerian din cauza blocării prelungite a activității guvernului. Turismul a înregistrat deja pierderi de 4 miliarde de dolari # Aktual24
Secretarul american pentru Transporturi, Sean Duffy, a declarat că, dacă situația privind siguranța aviației continuă să se deterioreze din cauza celei de-a doua închideri lunare a guvernului, nu poate fi exclusă posibilitatea unei închideri complete a spațiului aerian al țării. „Dacă decidem că nu este sigur, vom închide întregul spațiu aerian”, a spus Duffy, menționând […]
ANALIZĂ Mercenarii ruși Wagner „apără” Venezuela de SUA? Ultima dată când s-au pus cu americanii, au fost pulverizați # Aktual24
Un avion de transport al companiei de mercenari ruși Wagner, absorbită de forțele armate oficiale ruse după revolta ratată a fostului lider Evgheni Prigojin, ar fi ajuns în Venezuela pentru a apăra această țară de o eventuală intervenție militară americană care parte iminentă. Ultima dată când Wagner a încercat să intre în conflict cu forțele […]
Curajul lui Zelenski. A mers pe front, chiar aproape de locul crâncenei bătălii de la Pokrovsk # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că a vizitat trupele ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk, un important nod logistic din estul țării aflat de luni de zile sub atacurile armatei ruse. „M-am întâlnit cu războinicii noștri la punctul de comandă al Corpul 1 al Gărzii Naționale ‘Azov’, care desfășoară o operațiune defensivă în sectorul Dobropillia”, […]
Răceală accentuată la Realitatea Plus față de Călin Georgescu. Marți s-a înregistrat o premieră, schimbare de politică editorială la postul de propagandă al suveraniștilor # Aktual24
Schimbare vizibilă de atitudine a postului Realitatea Plus, autointitulat ”Televiziunea Poporului”, față de Călin Georgescu. Marți, postul a redus puternic motoarele în privința promovării discursului lui Georgescu și a victimizării acestuia, în contextul în care politicianul extremist s-a prezentat din nou să semneze pentru controlul judiciar. De obicei, în momentul în care Georgescu se prezenta […]
Un judecător ICCJ s-a opus eliberării lui Costea și Vlădescu, a făcut opinie separată. Lia Savonea a făcut parte din complet și a votat pentru punerea în libertate a celor doi # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, marți, cu majoritate de voturi, recursurile în casație formulate de Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, dispunând încetarea proceselor penale împotriva acestora ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Un judecător din completul de cinci s-a opus eliberării celor doi, făcând opinie separată. Judecătorii […]
Renate Weber dispare de la Avocatul Poporului. Cine este noul Avocat al Poporului, propus de USR: ”Jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului” # Aktual24
Noul Avocat al Poporului va fi Roxana Rizoiu, propusă de USR. Aceasta este “un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generațiilor de magistrați și o voce respectată în domeniul drepturilor omului”, se arată într-un comunicat de presă. Ea nu este și nici nu a fost membru al […]
SURSE Liderii din Coaliție s-au înțeles pe disponibilizările din administrația publică. Maxim 10% din posturile ocupate # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că liderii coaliției PSD, PNL și USR au ajuns marți la un acord privind reforma administrației locale. Astefel, s-au înțeles pe reducerea cu 30% a numărului total de posturi din primării, consilii județene și instituțiile subordonate. Conform aceleiași surse, reducerile vor viza maximum 10% dintre posturile ocupate. Primăriile și […]
Un judecător ICCJ s-a opus eliberării lui Costea și Vlădescu, a făcut opinie separată. ICCJ: ”Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare” # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, marți, cu majoritate de voturi, recursurile în casație formulate de Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, dispunând încetarea proceselor penale împotriva acestora ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Un judecător din completul de cinci s-a opus eliberării celor doi, făcând opinie separată. Decizia […]
Una dintre problemele mișcării extremist-populiste cunoscute sub numele de „suveranism” este că este alcătuită din oameni care fie au fost în PSD, fie au avut legături extrem de strânse cu acesta. Acum ei se prezintă drept „oameni noi” care „luptă cu Sistemul”. Desigur, Sistemul este reprezentat cel mai bine de PSD, partidul care a dominat […]
BREAKING Cumnatul lui Geoană și Darius Vâlcov au fost eliberați. Costea a stat doar trei luni la pușcărie, în loc de șase ani # Aktual24
Fostul director Eximbank, Ionuţ Mircea Costea, a fost eliberat, marți, din penitenciar. Reamintim că el a fost adus în România în urmă cu trei luni pentru a executa o pedeapsă de șase de închisoare. Potivit purtătorului de cuvânt al ICCJ, Victor Alistar, Costea a fost eliberat pentru că s-a împlinit termenul de prescripție. De asemenea, […]
Diversificarea surselor de putere de calcul. Proprietarul ChatGPT, OpenAI, a semnat un acord de cloud computing de 38 de miliarde de dolari cu Amazon # Aktual24
OpenAI a semnat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon pentru a accesa infrastructura sa de cloud computing, în timp ce startup-ul își continuă seria de parteneriate majore pentru a-și asigura puterea de calcul. În 2025, producătorul ChatGPT a semnat acorduri în valoare de peste 1 trilion de dolari cu Oracle, Broadcom, […]
SURSE Liderii din Coaliție s-au înțeles pe disponibilizările din administrația publică. Maxim 20% din posturile ocupate # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că liderii coaliției PSD, PNL și USR au ajuns marți la un acord privind reforma administrației locale. Astefel, s-au înțeles pe reducerea cu 30% a numărului total de posturi din primării, consilii județene și instituțiile subordonate. Conform aceleiași surse, reducerile vor viza maximum 20% dintre posturile ocupate. Până acum, […]
Presshub: CSM încearcă să mute procesul privind numirea Liei Savonea ca șef al instanței supreme # Aktual24
În august 2025, comunitatea Declic a atacat în instanță numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Primul termen a fost stabilit pentru 6 noiembrie. Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut o cerere de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel Cluj, instanță condusă de Dana Gîrbovan. […]
Ministrul Apărării: ”Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina. Asta este o realitate pe care o puteţi vedea în fiecare zi” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care „abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”. Moşteanu a fost întrebat dacă, în condiţiile retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră, se aşteaptă la o intensificare […]
Moartea lui Octav Stroici. Primarul Romei anunță o zi de doliu în capitala Italiei. Marș cu torțe: „Într-o ţară sănătoasă, Octav nu ar fi lucrat pe un şantier îndeplinind sarcini grele, intense şi periculoase pentru a-şi câştiga existenţa” # Aktual24
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marţi o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată în centrul istoric al capitalei italiene, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Oraşul Roma este alături de […]
Spre furia lui Musk, norvegienii se opun să-i acorde un pachet salarial de 1 trilion de dolari. Norges Bank Investment Management este un acționar major al Tesla # Aktual24
Fondul suveran de investiții norvegian care administrează active de 2 trilioane de dolari a anunțat că va vota împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk la adunarea anuală a acționarilor Tesla din această săptămână, în ciuda amenințărilor lui Musk că se va retrage dacă acordul este respins. Norges Bank Investment Management […]
Moșteanu îi trimite la plimbare pe PSD-iști: ”O să venim în Parlament în momentul în care agenda premierului va permite acest lucru” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că atunci când va permite agenda premierului vor avea loc în Parlament dezbateri, într-un cadru mai larg, despre planurile de viitor ale Guvernului în urma retragerii parţiale a trupelor americane. Moşteanu a fost întrebat care sunt planurile Ministerului Apărării în urma retragerii parţiale a trupelor americane, în […]
Instituțiile UE, raport pozitiv privind aderarea Ucrainei. Și Republica Moldova este creditată cu progrese rapide pe calea spre aderare # Aktual24
Raportul anual privind extinderea, pe care Comisia Europeană îl pregătește pentru toate țările candidate, a fost convenit între instituțiile UE într-o formulare care evaluează pozitiv progresul reformelor din Ucraina. Această informație a fost confirmată de numeroase surse din cadrul instituțiilor relevante ale Ucrainei și ale UE, iar acest lucru este demonstrat și de documentele disponibile […]
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe își invită la o dezbatere „la cafenea” contracandidații la Primăria Generală – VIDEO # Aktual24
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Generală, a lansat marți o provocare directă tuturor rivalilor săi: o serie de dezbateri publice, deschise tuturor bucureștenilor, pe teme concrete ale administrației locale. Prima întâlnire este programată joia aceasta, 6 noiembrie, de la ora 20:00, într-o cafenea din Piața Romană. „Start la dezbateri! Îi chem pe […]
A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA. Deși republican, el era un adversar înverșunat al lui Trump # Aktual24
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare, a anunțat familia sa într-un comunicat oficial. Potrivit declarației, Cheney s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, fiind înconjurat de soția sa, Lynne Cheney, de fiicele Liz și Mary, precum și de […]
Măsuri mai dure contra Rusiei. Germania vrea să oprească toate importurile de oțel din Rusia # Aktual24
Vicecancelarul Lars Klingbeil solicită măsuri mai dure împotriva Rusiei înainte de „summitul oțelului” de joi organizat de guvernul german. Trebuie să existe o încetare rapidă și „completă a tuturor importurilor de oțel din Rusia”, a declarat politicianul SPD. Răspunsul la supracapacitățile globale și la prețurile de dumping trebuie să fie, de asemenea, „mai mult patriotism […]
Președintele sârb Aleksandar Vucic a propus alegeri anticipate. Doar că nu acum, ci prin 2027 # Aktual24
Serbia ia în considerare posibilitatea organizării de alegeri parlamentare anticipate, pe care autoritățile le-ar putea folosi ca o modalitate de a stabiliza situația internă după protestele de masă. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a propus anterior organizarea de alegeri parlamentare, relatează Financial Times. Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului (decembrie 2027). Data exactă va […]
Coaliţia de guvernare se reuneşte, marţi, la ora 14.00, urmând să reia discuţiile privind reforma pensiior magistraţilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan se va afla pentru prima dată în faţa liderilor PSD care i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor SUA din România. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, […]
Forțele armate belgiene au primit ordin să doboare dronele depistate deasupra bazelor militare # Aktual24
Forțele armate belgiene au primit ordin să doboare orice dronă neidentificată care este observată deasupra bazelor aeriene militare. Acest lucru a fost declarat de șeful Statului Major General belgian, Frederic Vansina, citat de agenția de știri Belga. Vansina a declarat că programul belgian de protecție împotriva dronelor neidentificate este implementat într-un ritm accelerat și că […]
Delirul lui Georgescu la Buftea: ”Polonia va fi mai puternică decât Germania/ SUA fac un tunel cu Rusia pe sub Strâmtoarea Bering” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a făcut o nouă serie de declarații delirante, marți, pe scările secției de poliție de la Buftea, unde a venit pentru a semna controlul judiciar. ”Când sufletul unui popor se ridică nimeni nu poate să îl îngenuncheze, la fel și în cazul meu. Când un sistem întreg este împortiva ta este […]
Eveniment rar la Washington. Democrații și republicanii din Congres au găsit o cale comună pentru a debloca activitatea guvernului SUA # Aktual24
În Camera Reprezentanților din SUA, un grup de democrați și republicani a dezvăluit o propunere despre care consideră că ar putea depăși în sfârșit diferențele care au ținut guvernul blocat din lipsa finanțării timp de peste o lună. După cum notează portalul Axios, acest caz rar de coordonare bipartizană este cel mai recent semnal că […]
Georgescu nu mai răspunde la întrebările Realitatea Plus: ”Alegerile din București sunt o farsă”. Anca Alexandrescu insistă să candideze, susținută de AUR # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu nu a răspuns, miercuri, la întrebările, de altfel slugarnice, ale angajatei Realitatea Plus trimisă la secția de poliție de la Buftea. Georgescu a declarat că alegerile din Capitală sunt ”o farsă” în condițiile în care Anca Alexandrescu, propagandista de la Realitatea Plus, și-a anunțat candidatura, fiind susținută și de AUR. „Domnule Georgescu, […]
Marius Tucă o susține necondiționat pe Anca Alexandrescu: „Ea sperie sistemul și ne poate lua țara înapoi!” – VIDEO # Aktual24
Marius Tucă, fost prezentator de televiziune și jurnalist la trustul Intact, deținut de Dan Voiculescu, a transmis un mesaj de susținere pentru Anca Alexandrescu, candidata „suveranistă” la Primăria Capitalei. „Și-a anunțat Anca Alexandrescu candidatura la Primăria Capitalei. E prăpăd, e jale. Toți USR-iștii, toți PNL-iștii, toți… în general sunt disperați. Zic: ce ne facem cu […]
Viktor Orban, trădat de propriii susținători: aceștia i-au ascuns rezultatele adevăratelor sondaje, în care partidul său se află la 10% puncte în urma grupării de opoziție Tisza # Aktual24
Liderul partidului de opoziție TISZA, Péter Magyar, a lansat o veritabilă bombă politică în emisiunea Egyenes Beszéd de la postul de televiziune ATV: Viktor Orbán ar fi fost ținut în întuneric luni întregi de propria echipă în legătură cu sondajele reale, care arată un avans clar al TISZA. Potrivit lui Magyar, premierul a aflat adevărul […]
Philip Morris România investește în energie verde. La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România # Aktual24
Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni. Acestea au fost instalate în parcarea și pe acoperișul cladirilor de productie, cu sprijinul ENGIE Romania, și au fost puse în funcțiune la 1 noiembrie. Din 2017, […]
Compania Meta, acuzată că ar fi descărcat ilegal mii de videoclipuri porno pentru antrenarea modelelor AI – Mark Zuckerberg respinge acuzațiile # Aktual24
Meta Platforms, compania gigant a lui Mark Zuckerberg, este vizată de un proces în care i s-au cerut daune de 359 de milioane de dolari pentru presupusa descărcare ilegală a peste 2.396 de videoclipuri pornografice prin rețelele BitTorrent, între 2018 și 2025. Potrivit site-ului de tehnologie Gizmondo, acuzațiile vin de la Strike 3 Holdings (proprietara […]
Reacție dură a unui influent senator italian după jignirile aduse țării sale de purtătoarea de cuvânt a MAE rus: „Zaharova e un gunoi!” – VIDEO # Aktual24
„Zaharova è feccia!” (Zaharova e un gunoi!) a afirmat influentul senator italian Carlo Calenda, după ce purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zakharova, a legat prăbușirea parțială a Torre dei Conti din Roma de ajutorul italian pentru Ucraina. Declarația, făcută luni seară la postul de televiziune La7, în emisiunea Tagadà, a devenit virală, stârnind […]
