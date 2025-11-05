Ce a însemnat pentru România aderarea la UE: PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de peste 6,5 ori iar puterea de cumpărare s-a dublat
HotNews.ro, 5 noiembrie 2025 07:20
În perioada de douăzeci de ani 2004–2024, PIB-ul pe cap de locuitor în UE a crescut cu 88% (indicele de la 100 la 188 de puncte), scrie presa elenă. În toate cele 13 noi state…
Zoran Mamdani: 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre noul primar al orașului New York
Cel mai tânăr primar al orașului din ultimul secol, primul musulman în această funcție și noua față a stângii americane, scrie despre Mamdani presa elenă. Zoran Mamdani , în vârstă de 34 de ani, este…
Sesizările AUR și ÎCCJ privind privind modul de plată a pensiilor private, dezbătute de Curtea Constituțională
Cele două sesizări depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) referitoarea la Legea privind plata pensiilor private urmează să fie dezbătute, miercuri, de Curtea Constituțională a…
INTERVIU Rețelele de pariuri „la negru" folosesc jocuri online pentru adolescenți ca să se ascundă, spune șeful ONJN Vlad Soare
La fiecare site legal de jocuri de noroc care funcționează în România, există 50 de siteuri ilegale, care „vânează jucători”. Metodele pieței ilegale s-au rafinat, spune Vlad Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. …
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Deputatul PSD de Cluj Răzvan Iulian Ciortea circulă cu o mașină BMW XM, care nu e declarată, pentru că aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj. Soția politicianului conduce un BMX X5, nedeclarată pentru…
Bilanțul impresionant al țărilor europene: a crescut nivelul de viață în statele care au aderat fără să scadă în cele deja bogate / România are cea mai mare creștere de PIB
74% din cetățeni consideră că apartenența la Uniunea Europeană a adus beneficii pentru țara lor – cu o creștere economică impresionantă în România, Bulgaria și țările baltice, reiese dintr-un sondaj Eurobarometru realizat la începutul anului…
Într-o lume în care ordinea financiară globală dă semne de transformare, o țară europeană a decis să parieze puternic pe metalul prețios. Băncile centrale continuă să investească masiv în aur, iar încă o dată, cifrele…
Socialistul Zohran Mamdani, omul urât de Trump, a câștigat primăria New York-ului / Democrații triumfă în primele alegeri importante din al doilea mandat al liderului republican
Democrații au câștigat marți trei alegeri importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la președinție, oferind partidului aflat în dificultate un impuls în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc anul…
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) au anunțat marți cine sunt considerați cei mai buni jucători ai ultimei runde din campionat. Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 15-a:…
SuperLiga: Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a terminat turul sezonului regulat pe primul loc: „O să ținem cu dinții de poziția asta"
Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a reacționat după ce elevii lui Leo Grozavu au terminat primele 15 etape din sezonul regulat pe prima poziție în SuperLiga. FC Botoșani a acumulat 32 de puncte, la…
„Toate planurile noastre sunt îndeplinite". Putin spune ce pot noile arme cu capacitate nucleară ale Rusiei / Racheta balistică Oreșnik, în producția de serie
Președintele Vladimir Putin a lăudat marți unele dintre cele mai noi arme ale Rusiei, descriindu-le ca fiind mai rapide și mai eficiente, capabile să asigure securitatea și paritatea strategică a țării sale și chiar să…
Papa Leon XIV critică din nou administrația Trump: „La sfârșitul lumii vom fi întrebați cum l-am primit pe străin"
Papa Leon a făcut un apel la „o reflecție profundă” privind modul în care imigranții sunt tratați în Statele Unite sub administrația președintelui Donald Trump și a spus că nevoile spirituale ale celor aflați în…
Cătălin Drulă: „Băluţă e campion" la afișaje publicitare / „M-am împiedicat de un panou al lui care bloca trotuarul"
„Cred că avem şi noi câteva afişaje publicitare, dar domnul Băluţă e campion”, a afirmat marți seară candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, despre contracandidatul propus de PSD în alegerile…
FOTO O sculptură care-l arată pe Trump crucificat, expusă într-un oraș elvețian. „E de un realism înfricoșător"
Donald Trump într-un combinezon portocaliu de deținut răstignit pe o cruce cu chingi folosite pentru imobilizarea deținuților executați prin injecție letală: sculptura provocatoare a artistului britanic Mason Storm este expusă de câteva zile într-un oraș…
Băluță are „prima șansă" în lupta pentru Primăria Capitalei, susține Grindeanu / Atac la Drulă: „Fiind un candidat slab, are nevoie de proptele"
Daniel Băluţă, candidatul social-democraților la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, „pleacă cu prima şansă” în această cursă, consideră liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. El mai susține că USR şi AUR fac „circ” în campania…
Prima interdicție pe care o va impune Anca Alexandru dacă va câștiga Primăria Capitalei. „Mă preocupă traficul din București"
„În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care îl fac când ajung la primărie”, a declarat marți seară candidata AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu. În emisiunea…
Un general american avertizează privind retragerea parțială trupelor SUA din România și amintește de o afirmație făcută de Trump, câteva ore mai târziu: „Implică ceva cu mult mai periculos"
Generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, susține, într-un articol publicat în The Bulwark, că retragerea unor efective militare ale SUA din Europa nu este doar o simplă revenire la…
VIDEO Anca Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a dat de înțeles că nu o susține la Primăria Capitalei: Am știut dinainte că o să facă această declarație
Candidata AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a afirmat marți seară că nu ar fi îndrăznit „niciodată” să-i ceară lui Călin Georgescu să o susțină, în contextul în care fostul candidat la alegerile…
Argintul, metalul care poate reduce poluarea. Rezultatele suprinzătoare obținute de cercetătorii australieni
Un singur atom de argint, care acţionează în sinergie cu atomi de carbon şi de azot, poate transforma în mod eficient deşeurile azotate poluante provenite din agricultură şi minerit în îngrăşăminte lichide, potrivit unui studiu…
Condamnați într-un dosar cu mită de 20 de milioane de euro. Pentru ce primiseră șase ani și șapte ani de închisoare Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, puși acum în libertate de Curtea Supremă
Fostul director al Eximbank Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost puși în libertate în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, la doi ani…
Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră"
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nota pe care ar da-o relației sale cu primul-ministru Ilie Bolojan este una „ de trecere”, însă a spus că nimeni nu are pretenția la…
Fostul comisar european pentru justiție Didier Reynders, inculpat pentru spălare de bani prin intermediul unor bilete de loterie
Didier Reynders, fost comisar european pentru justiție, a fost inculpat pentru spălare de bani și alte delicte încă neprecizate, anunță presa belgiană. Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024…
SuperLiga: Mihai Stoica, despre presupusul conflict Tănase – Olaru: „Cineva să se uite la limbajul corpului"
Mihai Stoica, managerul general al clubului FCSB, a venit cu clarificări despre relația dintre Florin Tănase și Darius Olaru, fotbaliști foarte importanți pentru campioana României. Reacția oficialului vine după ce voci importante din fotbalul românesc…
VIDEO Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea au fost puși în libertate, la câteva ore de la decizia ICCJ
Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fost președinte Eximbank, au fost puși în libertatea marți seară, la câteva ore după ce Înalta Curte de Casaţie şi…
VIDEO Dezbatere în Parlament cu oameni „plătiți cu 200 de lei, ca să dea bine în sală". „E sfidător pe un subiect delicat să aduci oameni contra-cost", acuză un activist / Ce spun organizatorii
O filmare intrată în posesia HotNews arată cum mai multe persoane flutură plicuri cu bani, în Palatul Parlamentului. Momentul a fost surprins la dezbaterea privind proiectul de lege pentru stoparea căsătoriilor timpurii, organizată de Asociația…
SUA relaxează sancțiunile împotriva Belarusului, inclusiv în privința avionului lui Lukașenko
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți unele sancțiuni împotriva Belarusului, ridicând măsurile împotriva companiei aeriene naționale și permițând tranzacțiile legate de avionul prezidențial al liderului Aleksandr Lukașenko, informează Reuters. Această măsură este cea mai…
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marți premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze” aderarea țării sale la Uniunea Europeană, informează AFP. Lansat cu mare fast în urma invaziei ruse, procesul de aderare a Ucrainei…
În ce constă decizia CCR invocată de Sebastian Vlădescu și de Ionuț Costea pentru a ieși din închisoare
Decizia CCR, indicată de Înalta Curte în hotărârea prin care au fost admise recursurile în casație formulate de Sebastian Vlădescu și Mircea Costea vizează o excepție de neconstituționalitate ridicată de fostul primar de Toplița, Stelu…
Tensiuni între Italia și Rusia, după postarea Mariei Zaharova despre prăbușirea turnului din Roma în care a murit muncitorul român Octav Stroici
Italia l-a convocat marți pe ambasadorul adjunct al Rusiei pentru a protesta împotriva comentariilor catalogate drept „vulgare” ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care a legat prăbușirea unui…
Zeci de procese intentate de procurori DNA și DIICOT. Ei cer în instanță creșterea salariilor cu 60% și acuză că „sunt discriminați salarial" / Cum motivează
Peste 100 de procurori din București și alte 13 județe au dat parchetele în judecată, începând cu anul 2024, arată datele centralizate de HotNews de pe portalul instanțelor de judecată. Ei cer creșterea salariilor lunare…
Pedeapsa fostului ministru Darius Vâlcov, redusă cu un an prin decizia ÎCCJ. Procesul penal pentru trafic de influență, stopat în urma prescripției
Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi…
Război între giganții Pfizer și Novo Nordisk pentru a prelua o companie care dezvoltă medicamente pentru slăbit. Ultima ofertă a ajuns la 10 miliarde de dolari
Lupta dintre giganții din domeniul farmaceutic Pfizer și Novo Nordisk pentru achiziționarea companiei Metsera, dezvoltatoare de medicamente împotriva obezității, s-a intensificat marți, când ambele companii au prezentat oferte îmbunătățite, Metsera afirmând că oferta de 10…
Site românesc ce ajută la găsirea aplicațiilor AI potrivite, amendat cu aproape 6.000 EUR pentru cookie-uri
O platformă online românească, ce adună într-un singur loc instrumente de inteligență artificială și ajută oamenii să găsească cea mai bună soluție AI pentru nevoile lor, tocmai a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere…
Gunvor, grupul care vrea să cumpere activele Lukoil, a început discuțiile cu „autorități de reglementare" / Consiliul Concurenței din România spune că nu a primit „nimic oficial"
Grupul Gunvor, care are legături de lungă durată cu industria energetică a Rusiei, a început discuțiile cu autoritățile de reglementare cu privire la achiziția activelor din străinătate deținute Lukoil, a relatat Bloomberg News, potrivit Reuters.…
Fostul șef al serviciilor secrete din Franța, judecat într-un dosar de șantaj. Victima este un om de afaceri aflat în litigiu cu DGSE
Fostul director general al serviciilor secrete franceze (DGSE) va compărea joi în faţa tribunalului din Bobigny, fiind acuzat de complicitate la tentativă de şantaj împotriva unui om de afaceri aflat de ani de zile în…
Nu toate teoriile mari s-au născut ca urmare a unor idei mari care căutau confirmare. Multe teorii celebre s-au născut din întrebarea: „de ce nu se potrivește?”. Unele au apărut aproape din întâmplare – când…
Numele „eroului" care le-a salvat viața pasagerilor în fața atacatorului cu cuțitul din trenul spre Londra, dezvăluit
Samir Zitouni, în vârstă de 48 de ani, se află în stare critică după ce a încercat să-i protejeze pe pasageri în timpul atacului cu cuțitul de sâmbătă, din trenul companiei feroviare LNER care circula…
Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede recrutarea obligatorie în armată pe tot parcursul anului
Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți o lege privind introducerea încorporării în forțele armate ruse pe tot parcursul anului. Conform legii aprobate de parlamentul rus la sfârșitul lunii noiembrie, începând cu anul viitor activitățile…
Iisus, nu Fecioara Maria, a salvat Lumea, afirmă marți Vaticanul. De ce a fost nevoie de această precizare semnată de Papa Leon
Iisus poate că a auzit cuvinte înțelepte de la mama sa, Fecioara Maria, dar ea nu l-a ajutat să salveze lumea de la damnare, a anunțat marți Vaticanul, citat de agenția de presă Reuters. Într-un…
O expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcția de Avocatul Poporului. Decizia va fi susținută de coaliție
Roxana Rizoiu, fost Agent Guvernamental al României la CEDO și formator INM, este propunerea USR pentru a o înlocui pe Renate Weber în fruntea Avocatului Poporului. Ea va fi susținută de către coaliția de guvernare,…
Coreea de Nord trimite alte mii de soldați în Rusia să ajute la „reconstrucția infrastructurii"
Aproximativ 5.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucţia infrastructurii”, a declarat marţi, la Seul, un deputat sud-coreean, după un briefing al serviciilor de informaţii, relatează AFP,…
România se pregătește pentru un an remarcabil în 2026. Va fi un an plin de evenimente majore culturale, muzicale, sportive și din domeniul jocurilor, care promit să atragă vizitatori atât din țară, cât și din…
Bucureștiul e de patru ori mai bogat decât Vasluiul. România urcă un loc în clasamentul european al puterii de cumpărare, dar decalajele interne sunt uriașe
Puterea de cumpărare a românilor a crescut în 2025, însă diferențele dintre regiuni rămân printre cele mai mari din Europa. Potrivit studiului „NIQ GfK – Purchasing Power Europe 2025”, publicat marți, România urcă un loc…
Liderii industriei de apărare a NATO se reunesc la București. Vor fi prezente peste 300 de companii de armament
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO organizează, în perioada 5-6 noiembrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care reuneşte…
Raportul anual privind extinderea UE: două țări candidate „doar cu numele" și două aprope de aderare
Ucraina trebuie să accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul pe care şi l-a impus de a încheia procesul de aderare la Uniunea Europeană până la finalul lui 2028, indică raportul anual al Comisiei Europene…
Dr. Anca Tâu, coordonatoarea primului Centru de Cardio-Oncologie din România acreditat internațional: „Pacienții care trec prin tratamente oncologice trebuie să știe că inima lor are nevoie de atenție"
Aproximativ 21% dintre pacienții cu cancer au deja o boală cardiovasculară concomitentă, înainte de începerea tratamentului oncologic, iar una din șase persoane tratate pentru cancer prezintă modificări imagistice ale funcției cardiace asociate terapiei oncologice, conform…
Mutare șoc a Norvegiei, care suspendă regulile de investiții etice ale fondului său suveran, cel mai mare din lume
Parlamentul Norvegiei a votat marți în favoarea suspendării temporare a regulilor care au făcut ca fondul suveran al țării, în valoare de 2,1 trilioane de dolari – cel mai mare din lume – să se…
BREAKING. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare, pe bază de prescripție, după o decizie a Înaltei Curți
„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul…
Zelenki, vizită pe front, la 20 de kilometri de orașul strategic asediat de ruși. Ce le-a transmis soldaților din Garda „Azov" implicați în lupte
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu soldații ucraineni din Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov”, a anunțat marți liderul de la Kiev. Zelenski a vizitat un post de comandă al Corpului 1, care…
