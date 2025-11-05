VIDEO Firmă românească se duce la Miami. Irina-Alina Constantin, CEO Vaunt: Avem tranzacții de aproape 860 milioane euro, valoare totală a asset-urilor peste 2 miliarde euro. Ne extindem în New York și Miami - Profit.ro Live TV

07:30

Partidul AUR și-a retras proiectul legislativ care prevedea ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară, nu obligatorie sau automată, și să se realizeze în baza unei cereri individuale, scrise, a persoanei interesate. De asemenea, participanții actuali ar fi putut să renunțe să mai contribuie la Pilonul II, iar banii acumulați urmau să rămână în fondul administrat privat până la deschiderea dreptului de pensie.