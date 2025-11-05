Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, doi ”ambasadori” într-unul singur

12:00

Reputatul medic chirurg sucevean Sorin Hîncu a declarat la Radio Top că " este o mare deficiență a noastră, a românilor, și a Ministerului Sănătății, că nu se face un spital de mari arși". Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reiterat, la împlinirea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, că România are în