Anca Alexandrescu: „Cei care spuneau că vor o țară ca afară au făcut din CAPITALĂ un oraș nefrecventabil”
Gândul, 5 noiembrie 2025 07:20
În emisiunea Marius Tucă Show difuzată pe 4 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu a abordat teme importante legate de patrimoniul și administrația orașului București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a atras atenția asupra faptului că, deși România a avut o revoluție semnificativă, capitalei îi lipsește un muzeu sau un traseu dedicat principalelor […]
• • •
Acum 5 minute
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat măsurile fiscale aplicate de către Guvern. Acesta susține că, deși autoritățile afirmă că luptă împotriva privilegiilor magistraților, președintele continuă să aprobe pensionările acestora pe bandă rulantă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. […]
07:40
Valentin Stan: Noi ne-am dus trupele noastre în Afganistan cu propriile avioane. Francezii nu au avioane să-și transporte trupele # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre situația militară a României și alianțele țării noastre. El a ironizat ideea că Franța ar putea să ne ofere sprijinul de care am avea nevoie în cazului unui conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
07:40
Florin Talpan, reacție după victoria la ÎCCJ în procesul pentru marca „STEAUA”: „Gigi Becali va trebui să plătească prejudiciul de 37.000.000 de euro” # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul definitiv în procesul pentru marca „Steaua”: recursul înaintat de FCSB a fost respins ca neîntemeiat. Astfel, marca „Steaua” rămâne în patrimoniul celui mai galonat club din România. Florin Talpan, juristul grupării sportive din Ghencea, a declarat în EXCLUSIVITATE pentru PROSPORT că nu va avea liniște până […]
Acum 15 minute
07:30
Anca Alexandrescu: „Sunt foarte mulți actori care nu au loc în teatrele din București. Conducerea teatrelor este POLITIZATĂ” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum teatrele din București sunt tot mai politizate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „Muzica anilor noștri pe care, atenție, pe care copiii noștri acuma o redescoperă. […]
Acum 30 minute
07:20
5 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Vlădoiu împlinește 57 de ani, Tilda Swinton 65. Bryan Adams face 66 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ion Vlădoiu este un fost fotbalist român, născut la 5 noiembrie 1968, în Câmpulung Muscel. A fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai anilor ‘90, remarcându-se prin forță şi determinare. Vlădoiu […]
07:20
Anca Alexandrescu: „Cei care spuneau că vor o țară ca afară au făcut din CAPITALĂ un oraș nefrecventabil” # Gândul
Acum o oră
07:10
A început Urzeala Tronurilor la Primăria Capitalei. Coaliția de guvernare și-a desemnat 3 bărbați să se lupte între ei, în timp ce Opoziția se unește în spatele unei femei. Primele previziuni ale sociologilor: „Va fi un val împotriva partidelor mari”/ „Va fi o confruntare între PNL și USR” # Gândul
„Vine iarna.” Citatul celebru din seria Game of Thrones le-a dat mereu bucureștenilor fiori reci, precum caloriferele, în ultimii 5 ani. Însă lupta s-a încins pe fotoliul lăsat vacant de președintele Nicușor Dan. Pare că laitmotivul austerității bugetare – invocată de premierul Ilie Bolojan în timpul mandatului său – a fost dat uitării, focusul principal […]
07:00
Anca Alexandrescu: „Sunt foarte multe boli de care suferă copiii, iar STATUL nu se ocupa de aceste afectiuni” # Gândul
În ediția din 4 noiembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a adus în prim-plan o situație gravă cu care se confruntă numeroși părinți din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a adus în prim-plan o situație gravă cu care se confruntă numeroși părinți din România. Aceștia trăiesc o […]
Acum 2 ore
06:40
Valentin Stan: Mafiile care devalizează țara sunt de VINĂ pentru situația în care suntem, nu omul de rând # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum mafiile susținute de partide au devalizat țara. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Eu am fost profesor, da? Aveam și eu contract, Bolojane. În care domeniu […]
06:30
Anca Alexandrescu: „Presiunea publică din jurul emisiunilor mele a dus la multe reușite, una dintre ele fiind dosarul lui COLDEA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre una dintre reușitele sale, respectiv dosarul lui Florian Coldea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „Și atunci când faci ceva cu plăcere, de obicei faci și bine. […]
06:10
Cea mai nouă ȚEAPĂ pe internet. Escrocii au luat în vizor platformele de freelancing și, în loc să te plătească pentru serviciile prestate, ajung să-ți fure datele personale # Gândul
Platforma Upwork, considerată una dintre cele mai sigure din lume pentru freelanceri, a devenit recent ținta unei noi metode de înșelătorie. Escrocii, care se dau drept angajatori serioși, te pun să muncești gratuit și încearcă să-ți fure datele personale sub pretextul unei plăți internaționale. O nouă schemă de tip phishing lovește în freelanceri, chiar pe […]
06:10
Anca Alexandrescu: „Pentru că nu sunt susținută de GEORGESCU, nu mai au cum să spună că sunt omul rușilor” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre atacurile venite din zona unor partide politice după ce și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Ea a spus că, deși unii susțin că nu are șanse în cursa politică, observă că „toată lumea e preocupată” de ceea ce face. Urmăriți […]
Acum 4 ore
05:10
Cine este, de fapt, tânăra filmată în timp ce lovea și umilea un livrator SRILANKEZ. Polițiștii îi spuneau „mafioata cu pistol auriu” # Gândul
Tânăra filmată în timp ce lovea și umilea un livrator srilankez, pe o stradă din orașul ilfovean Popești Leordeni, este o veche cunoștință a polițiștilor. Fiică a unui cunoscut lider interlop, femeia umbla înarmată cu un pistol auriu. Polițiștii din Popești Leordeni au intrat în alertă pe 2 noiembrie, în jurul orei 12:45, când un […]
Acum 8 ore
01:40
Imagini cu momentul impactului. Un avion s-a prăbușit în SUA, lângă un aeroport. Bilanțul victimelor este necunoscut în acest moment # Gândul
Mai multe persoane au fost rănite marți după ce un avion cargo UPS s-a prăbușit lângă Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, statul american Kentucky, potrivit Fox News. În urma prăbușirii avionului, Departamentul de Poliție Metropolitană din Louisville a confirmat că ofițerii colaborează cu alte agenții și răspund la rapoarte. Poliția raportează multiple persoane rănite. Nu este […]
01:30
00:40
Casa Albă are 3 opțiuni militare ca să-l debarce pe Maduro: bombardamente, trupe de elită sau capturare # Gândul
Casa Albă ia în considerare trei opțiuni de operațiuni militare în Venezuela, cu toate că unii oficiali sunt reticienți în a aproba operațiuni care ar duce SUA într-o situație de risc major de declanșarea unui alt război îndelungat și costisitor de tip Vietnam sau Afganistan. Administrația Trump intenționează să slăbească regimul condus de Nicolas Maduro sau […]
00:30
Acum 12 ore
23:40
Anca Alexandrescu: „Au fost mulți care m-au acuzat că vreau să îl înlocuiesc pe Georgescu sau Simion” # Gândul
Anca Alexandrescu a afirmat în emisiunea lui Marius Tuca din 04.11.2025 că nu își dorește să candideze la președinție, menționând că nu se consideră potrivită pentru așa ceva. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a discutat însă despre dorința de a arăta că se pot face lucruri diferit și eficiente, și despre […]
23:30
Scandalos! Internetul este împânzit de afișe cu Nicușor Dan. Președintele girează USR și pare să fie adevăratul candidat al partidului, în locul lui Cătălin Drulă # Gândul
Internetul a fost împânzit de bannere electorale în care apare președintele Nicușor Dan, deși în realitate este vorba despre campania lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Reclamele par să sugereze că actualul președinte candidează în numele USR, dar în realitate este o strategie de promovare pentru Cătălin Drulă, care și-a lansat campania cu […]
23:10
Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot mai des cu probleme. Este înregistrat un val de INSOLVENȚE la privaţii din România # Gândul
Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot cu mai multe probleme. Peste 980 de dosare de insolvență au fost depuse în octombrie anul acesta. Cu o creștere de 34,7% față de anul trecut, anunţă platforma de analiză financiară RisCo. Dacă privaţii se luptă cu insolvenţele, o serie de şefi din companiile statului stau […]
23:00
Gândul a ajuns la 500.000 de urmăritori pe TikTok. Este cel mai urmărit ziar din România pe platforma de socializare. Vă mulțumim! # Gândul
Publicația Gândul a devenit cea mai accesată publicație de pe TikTok, poziționându-se ca o sursă de informații exclusive și știri de ultima oră, cu o abordare dinamică și onestă. Publicația Gândul, parte a trustului Gândul Media Network, a atins un nou nivel în topul presei românești și care-i consolidează statutul de unul dintre cele mai […]
23:00
Cât costă acum o cartelă pentru întreg sezonul de SCHI în Poiana Braşov, în comparație cu anul trecut. În unele stațiuni prețurile sunt neschimbate # Gândul
Vacanţă mai scumpă la schi, în sezonul rece, la Poiana Brașov! Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal. Tariful instalaţiilor de transport pe cablu a crescut cu 9% la Poiana Braşov, faţă de anul trecut. Cel mai puţin costă o urcare şi o coborâre cu telecabina: […]
22:40
Un tânăr de 22 de ani e suspectat că și-ar fi UCIS mama, medic cardiolog din Cluj stabilită în Franța. Femeia a fost găsită carbonizată în locuința sa # Gândul
Simona Boila, o doctoriță originară din Cluj-Napoca stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în propria locuință din localitatea Molsheim, lângă Strasbourg. Poliția franceză suspectează că fiul ei, în vârstă de 22 de ani, ar fi implicat în crimă. Descoperirea a avut loc pe 30 octombrie 2025, după ce medicul, care profesa ca specialist cardiolog, […]
22:30
Tu știi cum poți face ca balsamul să persiste mai mult timp pe rufele tale. Aceste trucuri te vor ajuta, cu siguranță. Dăcă balsamul nu rezistă pe hainele tale un timp îndelungat, să știi că nu întotdeauna calitatea balasamului este de vină, ci și felul în care îl folosim, dar mai ales, starea mașinii de […]
22:20
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat când intră următoarea tranșă de bani pe cardurile de alimente # Gândul
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că în luna decembrie cardurile de alimente vor fi încărcate cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei. De asemenea, el a precizat se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026. Peste un milion […]
22:20
A.I.-ul lui Vladimir Putin: Kremlinul filtrează întrebările rușilor pentru Putin cu ajutorul inteligenței artificiale # Gândul
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că administrația prezidențială de la Moscova va apela la inteligența artificială pentru a selecta întrebările destinate lui Vladimir Putin pentru sesiunea „Bilanțul anului” din luna decembrie. Colectarea întrebărilor pentru Putin de la cetățenii ruși, jurnaliști dar și de la străini va începe peste două săptămâni. În […]
22:10
Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump # Gândul
Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”. În contrast […]
22:00
Când vor putea reveni în clase elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea a fost afectată serios de EXPLOZIA blocului din Rahova # Gândul
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat – marţi – că săptămâna viitoare elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” (sectorul 5) ar urma să revină la şcoală. Clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din cartierul Rahova. „S-au făcut reparaţii, au fost mai multe geamuri sparte, au fost nişte probleme la un stâlp, s-au […]
22:00
Investigația penală în cazul morții Anei Oroș, ucisă de o haită de câini la Lacul Morii, închisă fără vinovați: „Nimeni nu s-a simțit responsabil” # Gândul
După mai bine de doi ani de cercetări, investigația penală în cazul morții Anei Oroș, ucisă de o haită de câini la Lacul Morii, a fost clasată. La cinci luni de la decizie, Sorin Daraban, tatăl copilului rămas în urma Anei, a vorbit public pentru prima dată pentru Mediafax. Motivarea ordonanței de clasare în cazul […]
22:00
Putin își flexează puterea nucleară în fața NATO, înainte de lansările SUA: „Am depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume” # Gândul
Vladimir Putin a anunțat că producția în serie a rachetelor „Oreshnik” este deja în curs, iar tehnologiile „Burevestnik” și „Poseidon” vor contribui la crearea de stații avansate pe Lună. Liderul de la Kremlin se apără că „Rusia nu amenință pe nimeni, dar își dezvoltă capacitățile de descurajare nucleară cu scop de apărare”, dezvoltând racheta „Burevestnik” […]
21:30
Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie # Gândul
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta. Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea primului val […]
21:20
21:20
Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti # Gândul
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în memoria românului care a murit, în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval situat în apropierea de Colosseum și de Forul Roman. „Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea […]
21:20
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a luat nicio decizie în coaliție privind reducerea posturilor din administrația centrală și locală, respectiv concedierea a 13.000 de bugetari. Președintele interimar al PSD a negat că în coaliția de marți s-au luat decizii cu privire la reforma din administrație în contextul în care se așteaptă date clare […]
21:20
Anca Alexandrescu: „Vreau să readuc piețele tradiționale în București și să am un parteneriat cu primarii de sector” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că își dorește reintroducerea piețelor tradiționale în București, astfel încât locuitorii să poată cumpăra direct de la producătorii români. Urmăriți aici emisiunea integrală „Vreau sa readuc piețele tradiționale în București, oamenii să poată să cumpere produse […]
21:10
„Ionuț Moșteanu, împreună cu administrația prezidențială și premierul, a negociat 16 miliarde de euro granturi [s.n.] din programul SAFE, pentru a investi în industria de apărare și în România, dar și pentru a cumpăra armament”, le explică, fără să i se miște un mușchi pață, Dominic Fritz domnilor Pândaru și Negruțiu, într-o emisiune tv a […]
21:10
Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei anunță că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București. Urmăriți aici emisiunea integrală „În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care […]
21:10
21:00
iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des # Gândul
Când a fost anunțat de Apple la Conferința Apple’s Worldwide Developers de pe 9 iunie 2025, mulți utilizatori de iPhone-uri se așteptau ca noul sistem de operare iOS 26 să fie revoluționar. Considerat succesorul direct al sistemului de operare actual iOS 18, lansat oficial în septembrie 2025, odată cu noua serie de iPhone 17, mulți […]
21:00
Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră # Gândul
Mai bine de jumătate dintre români trăiesc în apartamente mult prea mici. În multe locuinţe, trei adulţi împart aceeaşi cameră, conform statisticilor. Balconul devine birou, loc de joacă sau debara, iar de intimitate… nici nu poate fi vorba. Legea spune că o garsonieră trebuie să aibă minimum 37 metri pătraţi, dar pe piaţa imobiliară apar […]
21:00
Sorin Grindeanu a declarat, la Antena 3 CNN, că susține varianta de 300 de parlamentari, însă nu cea a USR-ului care a trecut tacit în Senat, deoarece este eronată. Președintele Camerei Deputaților a declarat că în coaliție s-a căzut de acord că legea propusă de USR este greșită, și anume că fie 200 de senatori […]
20:50
Andrei Caramitru susține că nu trebuie unificate sectoarele din București: „E praf în ochi” # Gândul
Economistul Andrei Caramitru are un nou mesaj pe Facebook, de data aceasta adresat candidților la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta spune că are, pentru ei, „un sfat de campanie” și susține că nu se pot unifica sectoarele din București: „e praf în ochi”, remarcă acesta. Andrei Caramitru susține, în postarea sa, că „obsesia asta cu […]
20:50
NATO alocă încă 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026. UE nu se lasă mai prejos și contribuie și ea cu 1,8 miliarde de euro # Gândul
În anul 2026, Ucraina beneficiază de un sprijin financiar masiv din partea Occidentului – 60 de miliarde de dolari din partea NATO și 1,8 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Aceste sume uriașe reprezintă o susținere pe termen lung care contribuie la consolidarea capacităților Forțelor Armate ale Ucrainei și la cooperarea cu industria de […]
20:40
Anca Alexandrescu: „Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală. Urmăriți aici […]
20:40
20:30
Anca Alexandrescu: Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei a povestit cum a ajuns să intre în această cursă electorală. Prezentatoarea TV a mărturisit că totul a plecat „de la o glumă”. Urmăriți aici emisiunea integrală Potrivit acesteia, decizia de a candida nu a fost […]
20:20
„Profetul” crizei financiare din 2008 vine cu un nou pariu și mizează pe decăderea inteligenței artificiale # Gândul
Michael Burry, un investitor american celebru pentru că a prevestit criza financiară din 2008, vine cu o nouă previziune și pariază 1,1 mld. de dolari pe decăderea inteligenței artificiale. Investitorul și-a pus la bătaie o mare parte din averea dobândită între 2007 și 2008 pe scăderea acțiunilor Nvidia și Palantir. Investitorul Michael Burry, „profetul” care […]
20:20
Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, marți seara, că în coaliția de marți, a venit o propunere, fără să dezvăluie din partea cui, pentru a nu mai fi audieri în Parlament. Președintele interimar al PSD susține în continuare că premierul trebuie să vină în Parlament. „A venit altcineva din coaliție, eu nu a dat niciodată informații […]
20:10
UE ar putea fi obligată să finanțeze temporar Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate # Gândul
Potrivit Politico, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a avertizat marți că Uniunea Europeană ar putea fi obligată să asigure o finanțare temporară pentru Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate. Comsiarul European pentru economie a atras atenția că întârzierile repetate în adoptarea planului de finanțare a […]
20:00
Nigel Farage preconizează organizarea alegerilor ANTICIPATE în anul 2027 din cauza „colapsului economic” cu care se va confrunta Anglia # Gândul
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, avertizează că s-ar putea organiza alegeri parlamentare anticipate din cauza că situația economică a Marii Britanii s-ar putea înrăutăți. „Dacă am dreptate și alegerile vor avea loc în 2027, economia va fi într-o situația mult mai proastă decât am putea prevesti noi”, a spus liderul conservator. „Cum ar putea […]
