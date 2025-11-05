Forțele Aeriene SUA impun reguli stricte pentru personal / Noile standarde stabilesc lungimea exactă a mustăților și perciunilor

G4Media, 5 noiembrie 2025 08:40

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au introdus un set nou și extrem de detaliat de reguli privind aspectul facial al militarilor. Conform unui memorandum intern...

Acum 5 minute
09:00
SURSE Medicul veterinar Fănel Bogos, implicat într-un nou dosar penal / Sunt vizate de DNA 10 persoane, pentru trafic de influență, șantaj și dare de mită / Bogos, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, a fost reținut în octombrie pentru „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” G4Media
Medicul veterinar Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, este vizat într-un nou dosar penal, anunță surse judiciare pentru...
09:00
Chivu vrea o nouă victorie cu Inter – Barcelona și Manchester City joacă miercuri – Programul tv complet din Champions League G4Media
Miercuri vor avea loc ultimele meciuri din etapa a patra din Champions League la fotbal. Interul lui Cristi Chivu vrea victoria pe „Meazza" contra celor...
09:00
Republica Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an în rândul statelor candidate la aderarea la UE G4Media
Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a înmânat marți președintei Maia Sandu, care se află la Bruxelles, raportul cu referire la extinderea UE și rezultatele...
Acum 15 minute
08:50
Ferrari depășește estimările de profit în trimestrul al treilea, susținut de prețurile ridicate și de apetitul clienților pentru opțiunile exclusiviste G4Media
Producătorul italian de mașini sport de lux Ferrari a raportat o creștere peste așteptări a profitului operațional în trimestrul al treilea din 2025. Rezultatele au...
Acum 30 minute
08:40
O mutație genetică misterioasă le provoacă foame continuă și obezitate câinilor. Oamenii de știință dezvăluie rasele cele mai afectate G4Media
Oamenii de știință au descoperit o mutație genetică misterioasă la anumite rase de câini care duce la obezitate. De pildă, Labradorii sunt motivați de mâncare, dar o...
08:40
Efectul aderării la UE: România, campioană la creșterea PIB/locuitor, crescut de șase ori în ultimii 20 de ani G4Media
În ultimele două decenii, economia română a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap...
08:40
08:40
RedBull a renăscut în F1: Secretul din spatele revenirii după era Horner G4Media
Demiterea lui Christian Horner de la RedBull a reprezentat o surpriză pentru mulți, dar la câteva luni de la acel moment echipa pare renăscută. Jurnalista...
Acum o oră
08:20
Autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc nu contravine Constituției României, susține șeful Consiliului Național Secuiesc G4Media
Autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc nu contravine Constituţiei României, ci doar interpretărilor greșite și denaturărilor practicii politice ale acesteia, a afirmat președintele Consiliului Național Secuiesc...
08:20
Ștefan Vaida de la Ambulanța pentru Monumente vinde pe Facebook o parte din colecția sa de obiecte vechi din Transilvania / Strânge bani pentru renovarea unui imobil pentru voluntari, în Sibiu / ”Renunț la 10, 20% din obiecte” G4Media
Restauratorul Ștefan Vaida de la Ambulanța pentru Monumente a început să vândă o parte din obiectele vechi din colecțiile sale, găsite prin diferite locuri din...
08:10
În România, NATO își etalează „solidaritatea strategică” în faţa Rusiei cu exercițiul de amploare Dacian Fall / SUA și-au retras parțial militarii acum o săptămână G4Media
Podul plutitor motorizat își extinde rampele pe malul râului și îmbarcă vehicule blindate franceze și camioane românești pentru a traversa râul Mureș în România: prin...
08:10
267 de percheziţii în a treia zi a ”Operațiunii Jupiter”: 118 mandate de aducere și peste 61 de milioane de lei prejudiciu / Contrabandă, șantaj, fals, gestiunea deșeurilor G4Media
Operaţiunea JUPITER continuă, iar în cea de-a treia zi poliţiştii şi procurorii fac 267 de percheziţii şi vizează pentru audieri 118 persoane, fiind urmărite, în...
08:10
Motivul pentru care nutriționiștii recomandă fructele enzimatice / Tania Fântână: „Sunt un elixir viu, dulce-acrișor, care sprijină flora intestinală și imunitatea” G4Media
Știm deja că fructele sunt parte dintr-un stil de mâncat sănătos. Am învățat pe pielea noastră de multe ori că ele nu pot ține loc...
Acum 2 ore
08:00
Hat-trick istoric pentru democrați, în SUA: New York, New Jersey și Virginia / „Trump poate fi învins” / Femeile câștigă în două state funcția de guvernator / Reacția președintelui SUA: ”Trump nu a fost pe buletinul de vot” G4Media
„Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar închiderea guvernului au fost cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile din această seară,...
08:00
Muncitorii care au supraviețuit prăbușirii turnului din Roma, unde a murit un angajat român: „S-a auzit o bubuitură puternică, apoi am fugit în timp ce totul se prăbușea” G4Media
„Totul se prăbușea, am încercat să fugim, apoi nu-mi mai amintesc nimic". Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, este singur în patul...
07:50
Abuzurile de la Sde Teiman: Ce se știe despre scandalul care zguduie Israelul G4Media
Fosta avocată principală a armatei israeliene a fost arestată duminică, în contextul intensificării unei confruntări politice legate de scurgerea unui videoclip care ar arăta abuzuri...
07:40
Fostul şef de stat al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, moare la vârsta de 97 de ani / Până în 2019 a fost șeful statului / Kim Jong Un e secretarul general al Partidului Muncitorilor Coreeni și comandantul suprem al armatei G4Media
 Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani postul onorific de preşedinte al Adunării Supreme în Coreea de Nord – pe...
07:30
Bosch reduce programul de lucru la două fabrici din Germania din cauza lipsei de cipuri provocate de restricțiile asupra exporturilor Nexperia G4Media
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenţionează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri,...
07:30
Oamenii de știință cred că știu totul despre pisici, dar nu este așa. Felinele ascund o serie întreagă de gesturi și trăiri greu de descifrat G4Media
Pentru iubitorii de animale care s-au întrebat dacă pisicile lor îi consideră doar niște simple dozatoare de crochete, un raport din revista Behavioral Processes îi liniștește. Într-un studiu care...
07:30
Cătălin Drulă nu crede în taxele impuse mașinilor care nu sunt înmatriculate în Bucureşti: ”E un populism dus în exces” / ”Eu sunt un fan al libertăţii, inclusiv al libertăţii de mişcare” G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, afirmă că nu ar fi de acord cu introducerea unor taxe pentru autovehiculele...
07:30
Premieră în programul spațial al Chinei / Un astronaut din Pakistan va fi primul vizitator internațional al stației spațiale chineze Tiangong G4Media
China a confirmat că pregătește astronauți pakistanezi pentru o misiune de scurtă durată la bordul stației sale orbitale, informează Space.com.
07:30
Socialistul Zohran Mamdani revendică victoria în New York: ”Ați dat un mandat pentru schimbare / O nouă eră a orașului” / Este primul primar musulman al orașului G4Media
Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o...
07:20
Liga Campionilor: Liverpool a învins cu 1-0 Real Madrid într-un meci arbitrat de un român / Remiză pentru Dennis Man, 1 – 1 cu Olympiakos / Bayern Munchen, 2-1 în deplasare cu PSG G4Media
Formaţia Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale...
07:20
Fondul suveran al Norvegiei se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk la Tesla / „Ne îngrijorează dimensiunea totală a recompensei” G4Media
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000...
07:20
Curtea Constituțională discută astăzi sesizările Instanței Supreme și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private G4Media
Curtea Constituțională va discuta, în ședința de joi, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind...
07:10
Prima vizită în România a lui Mark Rutte ca secretar general al NATO: întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan / Șeful Alianței participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței. Preşedintele...
07:10
VIDEO Un avion cargo s-a prăbuşit pe aeroportul din Kentucky / Cel puţin şapte morţi și 11 eăniți / Incendii majore la faţa locului şi în apropiere G4Media
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi...
Acum 4 ore
06:50
Snack-uri cu ton/ Soluția practică pentru gustarea de după-amiază, atunci când ți-e puțin foame și ai nevoie de ceva nutritiv și gustos G4Media
Când ți-e puțin foame după amiaza sau copilul a terminat lecțiile și cere un snack, nu te grăbi să desfaci ceva dulce și ultraprocesat. Există...
06:10
Lovitura dată de Aston Martin: Inginer de marcă din perioada lui Michael Schumacher la Ferrari, transferat la echipă G4Media
Adrian Newey strânge în jurul său oameni de mare calitate și cu o bogată experiență în Formula 1 cu scopul de a da lovitura anul...
Acum 12 ore
00:30
Antreprenoriatul feminin are nevoie de susținere. Programul She's Next oferă webinarii, mentorat personalizat și granturi de până la 30.000 € pentru afaceri conduse de femei.
© G4Media.ro.
00:10
Champions League: Liverpool o învinge pe Real Madrid pe Anfield, scor 1-0 / Bayern câștigă în fața lui PSG G4Media
Liverpool a trecut marți seară de Real Madrid în a patra etapă a grupei de Champions League, scor 1-0. În celălalt cap de afiș al...
4 noiembrie 2025
23:10
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine / Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern, după declaraţiile făcute...
23:10
Parchetul Parisului anchetează cu privire la o posibilă promovare a sinuciderii de către TikTok / Compania susține că există peste 50 de parametri care asigură ”securitatea şi starea de bine a adolescenţilor” G4Media
Parchetul Parisului a deschis o anchetă cu privire la o eventuală promovare a sinuciderii de către TikTok, după ce un deputat a semnalat influenţa nefastă...
23:00
SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă la maximum 45 de lei, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală / Proiectele de lege, elaborate până săptămâna viitoare G4Media
Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu", în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până...
22:50
AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul său „Power Up” / Luna viitoare se vor împlini 50 de ani de la primul concert AC/DC G4Media
Trupa rock AC/DC a anunţat luni datele pentru secţiunea din 2026 a turneului său mondial „Power Up", care, din punct de vedere tehnic, promovează cel...
22:40
Două rase de câini de mărime medie care îi sperie pe medicii veterinari. Aspectul spectaculos ascunde boli ereditare și riscuri pe care puțini stăpâni le cunosc G4Media
Deși Shar Pei arată spectaculos, medicii veterinari recunosc că această rasă aduce mai multe probleme decât bucurii. Alegerea unui câine este o decizie importantă care necesită nu...
22:40
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari pentru prima dată din luna mai / Lichidările ajung la 1,3 miliarde de dolari G4Media
Prețul Bitcoin a continuat să scadă marți, coborând sub pragul de 100.000 de dolari pentru prima dată în șase luni. Alte criptomonede importante înregistrează scăderi...
22:30
Grindeanu: Cătălin Drulă e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal / USR și AUR fac circ în campania pentru Primăria București G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, "pleacă cu prima şansă". Grindeanu...
22:20
Audi pregătește trei modele pe care să le lanseze în 2026 / Va exista un model mai mare decât SUV-ul Q7 G4Media
Anul viitor va fi unul aglomerat din perspectiva lansărilor pentru Audi. Producătorul din Inglostadt pregătește lansarea a trei modele noi, dintre care o revizuire a...
22:20
STUDIU Numărul atacurilor asupra dispozitivelor „smart home” s-a triplat anul acesta / Aproape 30 de atacuri cibernetice în fiecare zi – Bitdefender G4Media
Dispozitivele din categoria smart home se înmulțesc tot mai mult, ajungând la o medie de 22 de device-uri într-o locuință. Potrivit unui studiu al Bitdefender...
22:00
Aeroportul din Bruxelles, închis după ce a fost semnalată prezența unei drone G4Media
Aeroportul din Bruxelles este închis marți seara după ce a fost semnalată prezența unei drone, au declarat serviciul belgian de control al traficului aerian și...
21:50
Primăria municipiului Reșița, apel către cetățeni: preluați voi întreținerea spațiilor verzi! / ”Asociațiile de proprietari sunt obligate să întrețină spațiul verde. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările…” G4Media
Administrația locală din Reșița face un apel către cetățeni să fie mai atenți la spațiile verzi. „Îmi doresc ca toate asociațiile de proprietari să-și preia...
21:30
Temperatură record la Moscova pentru această perioadă a anului / 8,2 grade Celsius au fost luni noapte G4Media
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au...
21:30
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles / Fostul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei a spus că este momentul de care este cel mai mândru G4Media
Sir David Beckham a descris primirea titlului de cavaler din partea regelui Charles în cadrul unei ceremonii la Castelul Windsor ca fiind „momentul de care...
21:20
Unchiul solistei italiene Laura Pausini, ucis de un român / Bărbatul a fost lovit de o mașină, în timp ce se afla cu bicicleta pe un drum secundar / Românul s-a predat poliției, după ce inițial a fugit G4Media
Ettore Pausini, unchiul solistei Laura Pausini, mergea cu bicicleta la periferia orașului Bologna, când a fost lovit de un autoturism un Opel Astra. Șoferul, un...
21:10
UE afirmă că ar putea primi noi membri până în 2030 și a lăudat progresele făcute de Moldova, Muntenegru, Albania și Ucraina G4Media
Comisia Europeană a declarat marți că UE ar putea primi noi membri încă din 2030, lăudând Muntenegru, Albania, Ucraina și Moldova pentru progresele înregistrate în...
21:10
Cartofi rumeniți în tigaie, cu ciuperci și ceapă, eventual și câteva cuburi de bacon. O idee rapidă de cină de mijlocul săptămânii. G4Media
Poate fi și o garnitură de duminică, alături de o friptură la cuptor, dar poate fi la fel de bine și o cină ușoară de...
21:00
Grindeanu ar da o notă între 6 și 7 relației cu premierul Bolojan / ”E într-o zonă mediocră” / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. "(Relația cu Ilie Bolojan,...
21:00
Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației...
21:00
Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani G4Media
Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de...
