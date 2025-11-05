Forțele Aeriene SUA impun reguli stricte pentru personal / Noile standarde stabilesc lungimea exactă a mustăților și perciunilor
G4Media, 5 noiembrie 2025 08:40
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au introdus un set nou și extrem de detaliat de reguli privind aspectul facial al militarilor. Conform unui memorandum intern... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:00
SURSE Medicul veterinar Fănel Bogos, implicat într-un nou dosar penal / Sunt vizate de DNA 10 persoane, pentru trafic de influență, șantaj și dare de mită / Bogos, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, a fost reținut în octombrie pentru „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” # G4Media
Medicul veterinar Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, este vizat într-un nou dosar penal, anunță surse judiciare pentru... © G4Media.ro.
09:00
Chivu vrea o nouă victorie cu Inter – Barcelona și Manchester City joacă miercuri – Programul tv complet din Champions League # G4Media
Miercuri vor avea loc ultimele meciuri din etapa a patra din Champions League la fotbal. Interul lui Cristi Chivu vrea victoria pe „Meazza” contra celor... © G4Media.ro.
09:00
Republica Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an în rândul statelor candidate la aderarea la UE # G4Media
Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a înmânat marți președintei Maia Sandu, care se află la Bruxelles, raportul cu referire la extinderea UE și rezultatele... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:50
Ferrari depășește estimările de profit în trimestrul al treilea, susținut de prețurile ridicate și de apetitul clienților pentru opțiunile exclusiviste # G4Media
Producătorul italian de mașini sport de lux Ferrari a raportat o creștere peste așteptări a profitului operațional în trimestrul al treilea din 2025. Rezultatele au... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:40
O mutație genetică misterioasă le provoacă foame continuă și obezitate câinilor. Oamenii de știință dezvăluie rasele cele mai afectate # G4Media
Oamenii de știință au descoperit o mutație genetică misterioasă la anumite rase de câini care duce la obezitate. De pildă, Labradorii sunt motivați de mâncare, dar o... © G4Media.ro.
08:40
Efectul aderării la UE: România, campioană la creșterea PIB/locuitor, crescut de șase ori în ultimii 20 de ani # G4Media
În ultimele două decenii, economia română a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap... © G4Media.ro.
08:40
Forțele Aeriene SUA impun reguli stricte pentru personal / Noile standarde stabilesc lungimea exactă a mustăților și perciunilor # G4Media
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au introdus un set nou și extrem de detaliat de reguli privind aspectul facial al militarilor. Conform unui memorandum intern... © G4Media.ro.
08:40
Demiterea lui Christian Horner de la RedBull a reprezentat o surpriză pentru mulți, dar la câteva luni de la acel moment echipa pare renăscută. Jurnalista... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
Autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc nu contravine Constituției României, susține șeful Consiliului Național Secuiesc # G4Media
Autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc nu contravine Constituţiei României, ci doar interpretărilor greșite și denaturărilor practicii politice ale acesteia, a afirmat președintele Consiliului Național Secuiesc... © G4Media.ro.
08:20
Ștefan Vaida de la Ambulanța pentru Monumente vinde pe Facebook o parte din colecția sa de obiecte vechi din Transilvania / Strânge bani pentru renovarea unui imobil pentru voluntari, în Sibiu / ”Renunț la 10, 20% din obiecte” # G4Media
Restauratorul Ștefan Vaida de la Ambulanța pentru Monumente a început să vândă o parte din obiectele vechi din colecțiile sale, găsite prin diferite locuri din... © G4Media.ro.
08:10
În România, NATO își etalează „solidaritatea strategică” în faţa Rusiei cu exercițiul de amploare Dacian Fall / SUA și-au retras parțial militarii acum o săptămână # G4Media
Podul plutitor motorizat își extinde rampele pe malul râului și îmbarcă vehicule blindate franceze și camioane românești pentru a traversa râul Mureș în România: prin... © G4Media.ro.
08:10
267 de percheziţii în a treia zi a ”Operațiunii Jupiter”: 118 mandate de aducere și peste 61 de milioane de lei prejudiciu / Contrabandă, șantaj, fals, gestiunea deșeurilor # G4Media
Operaţiunea JUPITER continuă, iar în cea de-a treia zi poliţiştii şi procurorii fac 267 de percheziţii şi vizează pentru audieri 118 persoane, fiind urmărite, în... © G4Media.ro.
08:10
Motivul pentru care nutriționiștii recomandă fructele enzimatice / Tania Fântână: „Sunt un elixir viu, dulce-acrișor, care sprijină flora intestinală și imunitatea” # G4Media
Știm deja că fructele sunt parte dintr-un stil de mâncat sănătos. Am învățat pe pielea noastră de multe ori că ele nu pot ține loc... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:00
Hat-trick istoric pentru democrați, în SUA: New York, New Jersey și Virginia / „Trump poate fi învins” / Femeile câștigă în două state funcția de guvernator / Reacția președintelui SUA: ”Trump nu a fost pe buletinul de vot” # G4Media
„Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar închiderea guvernului au fost cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile din această seară,... © G4Media.ro.
08:00
Muncitorii care au supraviețuit prăbușirii turnului din Roma, unde a murit un angajat român: „S-a auzit o bubuitură puternică, apoi am fugit în timp ce totul se prăbușea” # G4Media
„Totul se prăbușea, am încercat să fugim, apoi nu-mi mai amintesc nimic”. Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, este singur în patul... © G4Media.ro.
07:50
Fosta avocată principală a armatei israeliene a fost arestată duminică, în contextul intensificării unei confruntări politice legate de scurgerea unui videoclip care ar arăta abuzuri... © G4Media.ro.
07:40
Fostul şef de stat al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, moare la vârsta de 97 de ani / Până în 2019 a fost șeful statului / Kim Jong Un e secretarul general al Partidului Muncitorilor Coreeni și comandantul suprem al armatei # G4Media
Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani postul onorific de preşedinte al Adunării Supreme în Coreea de Nord – pe... © G4Media.ro.
07:30
Bosch reduce programul de lucru la două fabrici din Germania din cauza lipsei de cipuri provocate de restricțiile asupra exporturilor Nexperia # G4Media
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenţionează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri,... © G4Media.ro.
07:30
Oamenii de știință cred că știu totul despre pisici, dar nu este așa. Felinele ascund o serie întreagă de gesturi și trăiri greu de descifrat # G4Media
Pentru iubitorii de animale care s-au întrebat dacă pisicile lor îi consideră doar niște simple dozatoare de crochete, un raport din revista Behavioral Processes îi liniștește. Într-un studiu care... © G4Media.ro.
07:30
Cătălin Drulă nu crede în taxele impuse mașinilor care nu sunt înmatriculate în Bucureşti: ”E un populism dus în exces” / ”Eu sunt un fan al libertăţii, inclusiv al libertăţii de mişcare” # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, afirmă că nu ar fi de acord cu introducerea unor taxe pentru autovehiculele... © G4Media.ro.
07:30
Premieră în programul spațial al Chinei / Un astronaut din Pakistan va fi primul vizitator internațional al stației spațiale chineze Tiangong # G4Media
China a confirmat că pregătește astronauți pakistanezi pentru o misiune de scurtă durată la bordul stației sale orbitale, informează Space.com. © G4Media.ro.
07:30
Socialistul Zohran Mamdani revendică victoria în New York: ”Ați dat un mandat pentru schimbare / O nouă eră a orașului” / Este primul primar musulman al orașului # G4Media
Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o... © G4Media.ro.
07:20
Liga Campionilor: Liverpool a învins cu 1-0 Real Madrid într-un meci arbitrat de un român / Remiză pentru Dennis Man, 1 – 1 cu Olympiakos / Bayern Munchen, 2-1 în deplasare cu PSG # G4Media
Formaţia Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale... © G4Media.ro.
07:20
Fondul suveran al Norvegiei se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk la Tesla / „Ne îngrijorează dimensiunea totală a recompensei” # G4Media
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000... © G4Media.ro.
07:20
Curtea Constituțională discută astăzi sesizările Instanței Supreme și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private # G4Media
Curtea Constituțională va discuta, în ședința de joi, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind... © G4Media.ro.
07:10
Prima vizită în România a lui Mark Rutte ca secretar general al NATO: întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan / Șeful Alianței participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței. Preşedintele... © G4Media.ro.
07:10
VIDEO Un avion cargo s-a prăbuşit pe aeroportul din Kentucky / Cel puţin şapte morţi și 11 eăniți / Incendii majore la faţa locului şi în apropiere # G4Media
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:50
Snack-uri cu ton/ Soluția practică pentru gustarea de după-amiază, atunci când ți-e puțin foame și ai nevoie de ceva nutritiv și gustos # G4Media
Când ți-e puțin foame după amiaza sau copilul a terminat lecțiile și cere un snack, nu te grăbi să desfaci ceva dulce și ultraprocesat. Există... © G4Media.ro.
06:10
Lovitura dată de Aston Martin: Inginer de marcă din perioada lui Michael Schumacher la Ferrari, transferat la echipă # G4Media
Adrian Newey strânge în jurul său oameni de mare calitate și cu o bogată experiență în Formula 1 cu scopul de a da lovitura anul... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:30
00:10
Champions League: Liverpool o învinge pe Real Madrid pe Anfield, scor 1-0 / Bayern câștigă în fața lui PSG # G4Media
Liverpool a trecut marți seară de Real Madrid în a patra etapă a grupei de Champions League, scor 1-0. În celălalt cap de afiș al... © G4Media.ro.
4 noiembrie 2025
23:10
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine / Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern, după declaraţiile făcute... © G4Media.ro.
23:10
Parchetul Parisului anchetează cu privire la o posibilă promovare a sinuciderii de către TikTok / Compania susține că există peste 50 de parametri care asigură ”securitatea şi starea de bine a adolescenţilor” # G4Media
Parchetul Parisului a deschis o anchetă cu privire la o eventuală promovare a sinuciderii de către TikTok, după ce un deputat a semnalat influenţa nefastă... © G4Media.ro.
23:00
SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă la maximum 45 de lei, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală / Proiectele de lege, elaborate până săptămâna viitoare # G4Media
Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu”, în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până... © G4Media.ro.
22:50
AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul său „Power Up” / Luna viitoare se vor împlini 50 de ani de la primul concert AC/DC # G4Media
Trupa rock AC/DC a anunţat luni datele pentru secţiunea din 2026 a turneului său mondial „Power Up”, care, din punct de vedere tehnic, promovează cel... © G4Media.ro.
22:40
Două rase de câini de mărime medie care îi sperie pe medicii veterinari. Aspectul spectaculos ascunde boli ereditare și riscuri pe care puțini stăpâni le cunosc # G4Media
Deși Shar Pei arată spectaculos, medicii veterinari recunosc că această rasă aduce mai multe probleme decât bucurii. Alegerea unui câine este o decizie importantă care necesită nu... © G4Media.ro.
22:40
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari pentru prima dată din luna mai / Lichidările ajung la 1,3 miliarde de dolari # G4Media
Prețul Bitcoin a continuat să scadă marți, coborând sub pragul de 100.000 de dolari pentru prima dată în șase luni. Alte criptomonede importante înregistrează scăderi... © G4Media.ro.
22:30
Grindeanu: Cătălin Drulă e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal / USR și AUR fac circ în campania pentru Primăria București # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, ”pleacă cu prima şansă”. Grindeanu... © G4Media.ro.
22:20
Audi pregătește trei modele pe care să le lanseze în 2026 / Va exista un model mai mare decât SUV-ul Q7 # G4Media
Anul viitor va fi unul aglomerat din perspectiva lansărilor pentru Audi. Producătorul din Inglostadt pregătește lansarea a trei modele noi, dintre care o revizuire a... © G4Media.ro.
22:20
STUDIU Numărul atacurilor asupra dispozitivelor „smart home” s-a triplat anul acesta / Aproape 30 de atacuri cibernetice în fiecare zi – Bitdefender # G4Media
Dispozitivele din categoria smart home se înmulțesc tot mai mult, ajungând la o medie de 22 de device-uri într-o locuință. Potrivit unui studiu al Bitdefender... © G4Media.ro.
22:00
Aeroportul din Bruxelles este închis marți seara după ce a fost semnalată prezența unei drone, au declarat serviciul belgian de control al traficului aerian și... © G4Media.ro.
21:50
Primăria municipiului Reșița, apel către cetățeni: preluați voi întreținerea spațiilor verzi! / ”Asociațiile de proprietari sunt obligate să întrețină spațiul verde. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările…” # G4Media
Administrația locală din Reșița face un apel către cetățeni să fie mai atenți la spațiile verzi. „Îmi doresc ca toate asociațiile de proprietari să-și preia... © G4Media.ro.
21:30
Temperatură record la Moscova pentru această perioadă a anului / 8,2 grade Celsius au fost luni noapte # G4Media
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au... © G4Media.ro.
21:30
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles / Fostul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei a spus că este momentul de care este cel mai mândru # G4Media
Sir David Beckham a descris primirea titlului de cavaler din partea regelui Charles în cadrul unei ceremonii la Castelul Windsor ca fiind „momentul de care... © G4Media.ro.
21:20
Unchiul solistei italiene Laura Pausini, ucis de un român / Bărbatul a fost lovit de o mașină, în timp ce se afla cu bicicleta pe un drum secundar / Românul s-a predat poliției, după ce inițial a fugit # G4Media
Ettore Pausini, unchiul solistei Laura Pausini, mergea cu bicicleta la periferia orașului Bologna, când a fost lovit de un autoturism un Opel Astra. Șoferul, un... © G4Media.ro.
21:10
UE afirmă că ar putea primi noi membri până în 2030 și a lăudat progresele făcute de Moldova, Muntenegru, Albania și Ucraina # G4Media
Comisia Europeană a declarat marți că UE ar putea primi noi membri încă din 2030, lăudând Muntenegru, Albania, Ucraina și Moldova pentru progresele înregistrate în... © G4Media.ro.
21:10
Cartofi rumeniți în tigaie, cu ciuperci și ceapă, eventual și câteva cuburi de bacon. O idee rapidă de cină de mijlocul săptămânii. # G4Media
Poate fi și o garnitură de duminică, alături de o friptură la cuptor, dar poate fi la fel de bine și o cină ușoară de... © G4Media.ro.
21:00
Grindeanu ar da o notă între 6 și 7 relației cu premierul Bolojan / ”E într-o zonă mediocră” / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. ”(Relația cu Ilie Bolojan,... © G4Media.ro.
21:00
Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației... © G4Media.ro.
21:00
Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani # G4Media
Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.