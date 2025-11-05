Secretarul Trezoreriei SUA: Washingtonul are and #8221;numeroase opţiuni and #8221; dacă pierde procesul privind tarifele la Curtea Supremă
Bursa, 5 noiembrie 2025 08:40
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat marţi că Statele Unite dispun de and #8221;numeroase instrumente and #8221; pentru a continua politica tarifară a administraţiei Trump, chiar dacă Curtea Supremă va decide împotriva Casei Albe în procesul care vizează legalitatea noilor tarife, relatează CNBC.
• • •
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:20
Secretarul general al NATO vine în România: Întâlniri cu preşedintele, premierul, şefii Parlamentului # Bursa
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.
Acum 2 ore
08:00
Fondul suveran al Norvegiei se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk la Tesla # Bursa
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla, sfidând recomandările conducerii companiei şi avertismentele miliardarului că ar putea demisiona dacă planul este respins, relatează CNBC.
08:00
Din decembrie, funcţia de traducere în timp real a conversaţiilor dintre persoanele care vorbesc limbi diferite, făcută posibilă de căştile AirPods, va fi disponibilă şi în Uniunea Europeană.
07:40
CCR dezbate sesizările făcute de AUR şi ICCJ privind neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Bursa
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizările făcute de AUR şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind neconstituţionalitatea Legii privind plata pensiilor private.
07:30
Pieţele bursiere europene au închis marţi în teritoriu negativ, după ce investitorii au reacţionat la un val de rapoarte financiare trimestriale şi la semnalele prudente din partea guvernelor şi băncilor centrale, relatează CNBC.
07:30
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent and #8221;feroce and #8221; al lui Donald Trump va câştiga cursa pentru funcţia de primar în New York, estimează CNN, după o ascensiune meteorică a acestuia în politică.
Acum 4 ore
06:50
Campioana Dinamo Bucureşti a învins marţi, pe teren propriu, campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, scor 3-1, în prima manşă din turul II preliminar al Ligii Campionilor.
Acum 12 ore
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,73%, de la 5,74% în ziua anterioară.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0865 lei/euro.
00:00
Lanţul american de cafenele Starbucks vinde cea mai mare parte a operaţiunilor sale din China, a doua mare piaţă a companiei, înfiinţând o societate mixtă cu Boyu Capital, într-o tranzacţie care evaluează afacerea la patru miliarde de dolari, transmite Reuters, conform Agerpres.
00:00
ExxonMobil Corp. din SUA a înregistrat rezultate solide în trimestrul al treilea din 2025, susţinute de producţia record din Guyana şi Permian şi de lansarea anticipată a unor proiecte majore.
00:00
* Cel mai recent proiect al IHG în Franţa: o unitate de cazare cu 250 de camere în Magny-le-Hongre, programată să fie inaugurată în 2026
00:00
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce ţării atât prosperitate, cât şi securitate, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului de televiziune Nova TV, informează Novinite, citată de Agerpres.
00:00
Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, atenţia fiind îndreptată spre raportările financiare ale companiilor.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice diurne se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei, iar cele nocturne vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obişnuit în regiunile extracarpatice.
00:00
Compania Telefonica pregăteşte o mişcare strategică de proporţii care ar putea redefini harta telecomunicaţiilor europene - achiziţia grupului Digi Communications NV, un operator care a crescut spectaculos în ultimul deceniu şi care a devenit simbolul competiţiei acerbe şi al inovaţiei în domeniul conectivităţii, potrivit articolelor apărute ieri în presa spaniolă.
00:00
Escaladarea ameninţărilor pe Flancul Estic European, cu accent pe consolidarea securităţii ţării noastre şi a capacităţii colective de apărare a alianţei, constituie o parte din temele aflate pe agenda întâlnirii programată astăzi, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, dintre preşedinteşe Nicuşor Dan şi Mark Rutte, secretarul-general al NATO.
00:00
*(Interviu cu Lia Hâncianu, fondatoarea Romanian Youth Leadership Summit, strateReporter: Romanian Youth Leadership Summit a ajuns la a doua ediţie. Ce ţi-ai propus să schimbi sau să aprofundezi faţă de prima ediţie?Lia Hâncianu: Anul acesta ne-am dorit să mergem dincolo de inspiraţie, spre un proces real de formare. Dacă prima ediţie a fost despre descoperire şi despre curajul de a te exprima, a doua pune accent pe aplicabilitate şi pe cum transformăm tot ce învăţăm în obiceiuri, în comportamente, în decizii conştiente.A doua ediţie a Romanian Youth Leadership Summit, evenimentul ce reuneşte tineri cu potenţial şi lideri internaţionali pentru trei zile de învăţare, inspiraţie şi transformare personală, a avut loc, recent, în Bureşti. Tinerii participanţi au învăţat cum să-şi conducă propria viaţă, să-şi gestioneze emoţiile, să-şi clarifice obiectivele şi să-şi menţină echilibrul - abilităţi esenţiale, dar rareori predate în sistemul tradiţional de învăţământ.g educaţional)
00:00
Ei bine, s-a găsit totuşi un subiect solid pe care lumea să poată bate cîmpii, cu temei. Cît mai îndelung şi cît mai apăsat.
00:00
Câinii-robot controlaţi de AI, care patrulează în haite, roiuri de drone autonome capabile să urmărească ţinte, precum şi centre de comandă vizual-immersive şi simulări de război avansate nu mai reprezintă viitorul, ci o tehnologie actuală, pe care China o explorează tot mai mult.
00:00
Ţările BRICS reprezintă, în prezent, jumătate din populaţia lumii, acest grup având o pondere economică tot mai mare.
00:00
Google marchează luna aceasta 15 ani de prezenţă în România, o perioadă în care a trecut de la un mic birou local la un hub regional de inovaţie, cu peste 400 de angajaţi şi două sedii moderne în Bucureşti.
4 noiembrie 2025
22:00
Doi francezi eliberaţi din închisoarea iraniană Evin după peste trei ani de detenţie anunţaţi de Macron # Bursa
Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat marţi că cetăţenii francezi Cecile Kohler şi Jacques Paris, încarceraţi în Iran din mai 2022, and #8222;au ieşit din închisoare and #8221; şi se află and #8222;în drum spre Ambasada Franţei la Teheran and #8221;, potrivit AFP. Cei doi fuseseră condamnaţi la 20, respectiv 17 ani de detenţie sub acuzaţia de spionaj în favoarea serviciilor de informaţii franceze şi israeliene.
21:50
PSD acuză and #8222;crimă socială and #8221; neindexarea salariului minim, în contextul inflaţiei persistente # Bursa
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat marţi că refuzul de a majora salariul minim în contextul actual al inflaţiei reprezintă, din punctul de vedere al social-democraţilor, and #8222;o crimă socială and #8221;, potrivit News.ro.
21:40
Ministerul Finanţelor lansează aplicaţia Buget_NG pentru digitalizarea procesului bugetar 2026 # Bursa
Ministerul Finanţelor pregăteşte lansarea aplicaţiei Buget_NG, care va permite preluarea digitală a datelor privind bugetul pentru anul 2026, potrivit unei declaraţii făcute marţi de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul conferinţei and #8222;Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei and #8221;.
21:20
Comisia Europeană a anunţat marţi că Uniunea Europeană ar putea primi noi membri până în anul 2030, apreciind progresele semnificative realizate de Muntenegru, Albania, Moldova şi Ucraina în procesul de aderare, potrivit Reuters.
20:50
Exporturile Turciei au crescut cu 2,4%, ajungând la 24 de miliarde de dolari în luna octombrie, cel mai ridicat nivel lunar înregistrat vreodată, potrivit ministrului Comerţului, Ömer Bolat, citat de Daily Sabah.
20:50
Franţa şi România organizează exerciţiul militar and #8222;Dacian Fall and #8221;, menit să consolideze capacitatea de reacţie şi interoperabilitatea trupelor NATO de pe flancul estic şi să transmită un semnal de and #8222;solidaritate strategică and #8221; faţă de Rusia, potrivit AFP.
20:40
Liberalii cer control guvernamental la DGASPC Vâlcea, după trei luni fără salarii pentru angajaţi # Bursa
Consilierii judeţeni ai PNL Vâlcea au solicitat intervenţia Corpului de control al premierului Ilie Bolojan la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, pentru a verifica motivele pentru care angajaţii instituţiei nu şi-au primit salariile din luna august şi modul de gestionare a fondurilor publice, potrivit Agerpres.
20:40
SUA relaxează sancţiunile împotriva Belarusului, inclusiv pentru avionul prezidenţial al lui Lukaşenko # Bursa
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat marţi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse Belarusului, măsura vizând compania aeriană naţională Belavia şi tranzacţiile legate de avionul prezidenţial al liderului Aleksandr Lukaşenko, potrivit Reuters.
20:30
Bolojan a discutat cu amiralul Pierre Vandier despre proiectul Santinela Estică şi modernizarea industriei de apărare # Bursa
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marţi, la Palatul Victoria, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), pentru a discuta priorităţile României în cadrul NATO şi adaptarea armatei şi industriei naţionale de apărare la noile provocări tehnologice, potrivit unui comunicat al Guvernului.
20:20
Prefectul Capitalei: 39 de familii din blocul explodat s-au mutat deja în locuinţe cu chirie plătită de Primărie # Bursa
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că 39 de familii din blocul afectat de explozia din Bucureşti au fost deja mutate în locuinţe închiriate, cu chiria achitată de Primăria Municipiului Bucureşti. Până la sfârşitul săptămânii urmează să fie rezolvată cazarea tuturor celor aproximativ 50 de familii din scara distrusă.
20:10
CCR a extins dreptul condamnaţilor de a face recurs în casaţie, decizie invocată de Vlădescu şi Costea pentru eliberare # Bursa
Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) invocată de Înalta Curte în hotărârea prin care au fost eliberaţi Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea vizează o excepţie de neconstituţionalitate ridicată în 2022 de fostul primar al oraşului Topliţa, Stelu Platon, condamnat cu suspendare pentru fraude cu fonduri europene, potrivit mass-media.
20:10
Peste o sută de procurori din Bucureşti şi alte 13 judeţe au dat în judecată parchetele unde lucrează, solicitând majorarea salariilor cu 60% - de la aproximativ 20.000 de lei la 32.000 de lei net lunar -, echivalentul veniturilor procurorilor români detaşaţi la Parchetul European (EPPO), potrivit unei analize HotNews. Ei acuză o and #8222;discriminare salarială and #8221;, susţinând că au volum de muncă mai mare, dar sunt plătiţi mai prost decât colegii lor din EPPO.
Acum 24 ore
20:00
Italia l-a convocat marţi pe ambasadorul adjunct al Rusiei la Roma, în semn de protest faţă de comentariile considerate and #8222;vulgare and #8221; ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.
19:40
După aproape trei luni de blocaje, liderii coaliţiei de guvernare au ajuns marţi la un acord de principiu privind reforma administraţiei publice, potrivit HotNews.ro. În urma şedinţei care a durat aproximativ două ore, s-a decis aplicarea unei reduceri de 10% atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală.
19:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban and #8222;să nu blocheze and #8221; procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează AFP.
19:30
Grupul elveţian Gunvor, unul dintre cei mai mari traderi de mărfuri energetice din lume, a început discuţiile cu autorităţile de reglementare pentru achiziţia activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, potrivit Bloomberg News.
19:00
Fondul suveran al Norvegiei respinge pachetul salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk # Bursa
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunţat că va vota împotriva ratificării pachetului salarial record propus de Tesla pentru CEO-ul său, Elon Musk, care include acţiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari, potrivit Reuters.
19:00
Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac la adresa alegătorilor evrei din New York care îl susţin pe candidatul la primărie Zohran Mamdani, afirmând că and #8222;orice evreu care votează pentru Zohran Mamdani, o persoană care urăşte evreii dovedită şi autoproclamată, este o persoană proastă and #8221;, potrivit The Jerusalem Post.
19:00
Înalta Curte i-a eliberat din închisoare pe Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, invocând o decizie a CCR privind prescripţia penală
18:50
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraş, în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român care şi-a pierdut viaţa în urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului şi a Forului Roman, potrivit News.ro.
18:40
Bucureşti găzduieşte prima ediţie a Romanian Security Summit, eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est # Bursa
Prima ediţie a Romanian Security Summit are loc pe 5-6 noiembrie 2025, la Romexpo Bucureşti, şi marchează debutul celui mai amplu eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:30
Lanţul american Burger King îşi continuă extinderea în România şi deschide, pe 5 noiembrie, cel de-al doilea restaurant din Ploieşti, situat în Shopping City Ploieşti, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:30
Empower Tech revine pe 18 noiembrie la Bucureşti, cu o nouă ediţie dedicată femeilor din tech şi business # Bursa
Evenimentul Empower Tech 2025 are loc pe 18 noiembrie, la NORD Events Center by Globalworth, aducând împreună femei-lider din companii de top, mentori şi profesionişti din domeniile tehnologiei şi afacerilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, oraş strategic din regiunea Donbas şi epicentru al atacurilor ruseşti din ultimele luni, potrivit AFP.
18:20
Mandatele actualei conduceri a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare se încheie la 23 noiembrie 2025 # Bursa
Mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului din cadrul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) se încheie la data de 23 noiembrie 2025, potrivit prevederilor legale şi actului constitutiv al instituţiei, se arată într-un comunicat transmis redacţiei.
18:20
Knauf Insulation a inaugurat oficial fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, judeţul Mureş, în prezenţa şefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a ambasadorului Germaniei în România, Angela Ganninger, a primarului municipiului Târnăveni, Sorin Megheşan, şi a altor oficiali români şi germani, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:10
Liderii industriei de apărare a NATO se reunesc la Bucureşti pentru Forumul NATO-Industry 2025 # Bursa
Forumul NATO-Industry 2025 are loc la Bucureşti în perioada 5-6 noiembrie şi reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, inclusiv peste 300 de companii din industria de apărare, potrivit News.ro.
