DjokovicI, în lacrimi după omagiul adus mentorului său Pilic la Atena

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei şi fost preşedinte al formaţiunii, constată că ”apropierea” dintre PSD şi AUR nu este una conjuncturală, legată de alegerile pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, ci este una ”şi de valori”. El aminteşte că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost premier pe vremea lui Dragnea. ”Cumva pro-europenismul de la PSD de multe ori a fost doar de faţadă şi nu e nevoie să ne uităm mai departe decât de epoca domnului Dragnea, domnul Grindeanu i-a fost premier domnului Dragnea”, spune Cătălin Drulă.