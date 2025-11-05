Trafic aerian întrerupt pe două aeroporturi din Bruxelles. Au fost semnalate drone

Newsweek.ro, 5 noiembrie 2025 08:40

Traficul aerian a fost întrerupt marţi seara deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai...

Acum 15 minute
08:50
Tragedie în SUA. 7 morți și 11 răniți după ce un avion s-a prăbușit pe un aeroportul din Kentucky Newsweek.ro
Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite, după ce un avion de marfă UPS de tip MD...
08:50
Anca Alexandrescu: 6.000 lei salariu de la Liviu Dragnea. 10.000 lei din 2 Consilii de Administrație Newsweek.ro
Anca Alexandrescu e susținută de AUR și de George Simion la primăria București. Se prezintă ca om an...
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:30
Zohran Mamdani, atac la Trump după victoria în alegeri la New York: „Naţiunea trădată îl va învinge” Newsweek.ro
Zohran Mamdani, candidatul democrat care a câștigat cursa pentru primăria orașului New York, a trans...
08:20
Grindeanu, despre pensiile speciale: dacă se lasă orgoliile, există șanse de a rezolva problema Newsweek.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, susţine că nu a negociat cu magistraţii pe tema l...
Acum 2 ore
08:00
Schimbări importante așteptate pe pensie private. Judecătorii așteptatați să se pronunțe azi Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României urmează să dezbată, miercuri, sesizările Înaltei Curți de Casație ...
07:50
CALENDAR Sărbătoare creștină. Povestea sfântului care și-a găsit iubirea, apoi s-au călugărit Newsweek.ro
Sfinți Galaction și Epistimia au trăit în Emesa, Fenicia, în timpul persecuțiilor împotriva creștini...
07:40
VIDEO Cum își transformă Rusia tancurile în „arici de oțel” ca să scape de drone Ucrainei Newsweek.ro
Forțele rusești au început să-și acopere tancurile de luptă cu structuri groase de cabluri metalice,...
07:30
Afectează sau nu panourile fotovoltaice puse pe casă acoperișul? Explicațiile un specialist Newsweek.ro
Pe Internet și rețelele de socializare, umblă fel de fel de informații potrivit cărora montarea de p...
07:20
Horoscop 6 noiembrie. Luna în Taur aduce provocări Vărsătorilor. Marte le dă energie Săgetătorilor Newsweek.ro
Horoscop 6 noiembrie. Luna în Taur aduce provocări Vărsătorilor. Marte le dă energie Săgetătorilor. ...
07:10
1.600 dosare de pensie pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive Newsweek.ro
CCR are pe masă 6 dosare privind excepții de neconstituționlitate la legile pensiei. CCR ar putea de...
Acum 4 ore
05:30
Socialistul Zohran Mamdani a câștigat cursa pentru orașul New York. Primul primar musulman Newsweek.ro
Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, primind 50,4% din...
Acum 12 ore
22:10
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi: Muntenegru, Albania și Ucraina Newsweek.ro
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi sunt state precum: Muntenegru, Al...
22:00
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? E mai bine ca anul trecut Newsweek.ro
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? Din fericire, este mai bine ca anul tre...
22:00
Procurorii DNA, care au salarii nete de 20.000 lei pe lună. Vor creșteri de 60% Newsweek.ro
Procurorii DNA cer lefuri mai mari. Șapte procurori, printre care și șefa Serviciului Teritorial Iaș...
22:00
Sezonul infecțiilor respiratorii a debutat în forță la Iași: creștere de 40% a numărului de pacienți Newsweek.ro
Sezonul infecțiilor respiratorii a început cu intensitate la Iași, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf....
21:40
39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Capitalei Newsweek.ro
39 de familii din blocul care a explodat , din cauza gazelor, sunt deja mutate în chirii decontate d...
21:20
VIDEO Putin se va bate toate iarna să cucerească Donețk. În Pokrovsk, e măcel Newsweek.ro
Putin a ordonat capturarea completă a regiunii Donețk până la sfârșitul lunii februarie 2026. În ciu...
21:10
Ramstein de România. Baza românească de la Kogălniceanu va fi imensă. Ce urmează? Newsweek.ro
Ramstein de România -aşa i se va spune. Baza românească de la Kogălniceanu (Aeroportul Constanţa Mil...
20:30
Cumulul pensie cu salariu va fi interzis. Pensionarii speciali, un nou beneficiu de sute lei Newsweek.ro
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis. Pensionarii special primesc, un nou beneficiu de sute le...
20:20
VIDEO Silvia Vlăsceanu (Henro): Trebuie să punem în centru întotdeauna consumatorul Newsweek.ro
Silvia Vlăsceanu, director executiv la Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică Henro, spune că...
20:10
O fabrică de bere amenințată cu închiderea, la 300 de ani de la înființare. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
O fabrică de bere este în pericol cu insolvența, la 300 de ani de la înființare. 300 de angajați ar ...
Acum 24 ore
19:50
ANAF „strică” piața imobiliarelor din România. La ce prețuri vinde vile și terenuri sechestrate? Newsweek.ro
ANAF scoate la vânzare vile, terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri executate silit de la româ...
19:40
Rusia a furnizat Venezuelei sisteme S-300 și Panțîr-S1. Amenință că va trimite rachete Oreșnik Newsweek.ro
Alexei Juravliov, prim-vicepreședintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, a decl...
19:20
Cum se mențin rusoaicele mereu frumoase. Ingredientul care costă 2 lei și le păstrează pielea tânără Newsweek.ro
Cum se mențin rusoaicele mereu frumoase. Rusoaicele sunt admirate în toată lumea pentru frumusețea l...
19:10
Informații despre personalul NATO din Belgia, vândute cu 60.000$ de „brokeri de date” Newsweek.ro
O anchetă realizată de mai multe instituții media europene a dezvăluit marți că sute de milioane de ...
18:50
Un general francez, la comanda operațiunilor aeriene ce apără și România. Are 116 misiuni de luptă Newsweek.ro
Comandamentul Aerian Aliat îl numește pe Generalul de Corp Aerian (OF-8) Guillaume Thomas în funcția...
18:40
Colagen sau biotină? Vezi ce supliment te ajută să elimini rapid ridurile de pe față și gât Newsweek.ro
Colagen sau biotină? Vezi ce supliment te ajută să elimini rapid ridurile de pe față și gât. Colagen...
18:20
Coaliţia s-a înţeles cum să facă reforma Administraţiei. Vor fi tăiate în jur de 13.000 de posturi Newsweek.ro
Coaliţia s-a înţeles cum să facă reforma Administraţiei. Vor fi tăiate în jur de 13.000 de posturi, ...
18:20
HOROSCOP Ce semne zodiacale să eviți într-o relație? Întreabă-l data nașterii la prima întâlnire Newsweek.ro
Sunt semen zodiacale pe care să le eviți într-o relație. HOROSCOP Ce semne zodiacale să eviți într-o...
18:10
Ungaria râde de ambițiile militare ale României. ”Visează să devină un gigant militar” Newsweek.ro
Ungaria râde de ambițiile militare ale României. ”Visează la lucruri mărețe, vrea să devină un gigan...
17:50
Preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, un oraş strategic Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, or...
17:30
Darius Vâlcov, Sebastian Vlădescu și cumantul lui Geoană, eliberați. Au de plătit 8.000.000 euro Newsweek.ro
Înalta Curte a decis azi eliberarea a trei personaje publice: foștii miniștri de Finanțe Darius Vâlc...
17:30
INS: România are potențial agricol ridicat, dar importurile de produse agro-alimentare rămân mari Newsweek.ro
INS: România are potențial agricol ridicat, dar importurile de produse agro-alimentare rămân mari. I...
17:20
Primarul Romei declară zi de doliu pentru muncitorul român, mort în prăbușirea turnului medieval Newsweek.ro
Primarul Romei declară zi de doliu pentru muncitorul român, mort în prăbușirea turnului medieval. Pr...
17:10
Spitalul Municipal Turda primește 3 milioane lei de la CJ Cluj pentru un nou aparat modern Newsweek.ro
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Consiliul Ju...
16:50
Interlopul Rechinu, dezvoltator imobiliar în România și Mexic. Câte blocuri a făcut și unde Newsweek.ro
Interlopul oltean Florian Tudor, zis Rechinu, șeful mafiei românești din Riviera Maya, este și el de...
16:50
Consiliul UE acordă a cincea tranșă de finanțare Ucrainei prin Facilități speciale. Care este suma? Newsweek.ro
Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pen...
16:40
Bernard Bajolet, fost șef DGSE, judecat pentru complicitate la tentativă de șantaj în Franța Newsweek.ro
Bernard Bajolet, fost șef DGSE, judecat pentru complicitate la tentativă de șantaj în Franța. Fostul...
16:20
2.000.000€ salariile șefilor la Banca de Investiții și Dezvoltare. Nu a dat niciun credit în 2 ani Newsweek.ro
S-au dat 2.000.000€ pe salariile șefilor la Banca de Investiții și Dezvoltare, vcare este de stat. B...
16:20
Armata Belgiei a primit ordinul de a doborî dronele care survolează bazele aeriene Newsweek.ro
Tot mai multe țări NATO decid să distrugă dronele neidentificate care le încalcă teritoriu. Acum a v...
16:10
Hidroelectrica depășește 1 milion de clienți și devine lider pe piața furnizorilor de energie Newsweek.ro
Hidroelectrica depășește 1 milion de clienți și devine lider pe piața furnizorilor de energie electr...
15:50
Sir David Beckham. Fostul mare fotbalist englez a fost înnobilat de Regele Charles Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist englez David Beckham a primit titlul de „Sir”, a fost înnobilat Regele Charles...
15:40
Mii de columbieni înrolați în armata Kievului. Unitățile sud-americane, gata să-i zdrobească pe ruși Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de cetățeni columbieni au semnat contracte cu forțele armate ucrainene (AFU). Aflu...
15:30
Studiu ADAC: Riscurile cumpărării unei mașini hybrid SH. Cât ține bateria de înaltă tensiune? Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini SH, la mâna a doua, este întotdeauna o loterie. Însă, cazul unui automobil hy...
15:00
China a testat racheta hipersonică cu geometrie variabilă. Vizate și avioanele F-22 și F-35 ale SUA Newsweek.ro
China a testat, se pare, un prototip al unui vehicul hipersonic transformabil, capabil să zboare la ...
14:50
Ministrul Apărării: Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți. Apărarea României nu e vulnerabilă Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securita...
14:20
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush, a murit la vârsta de 84 de ani Newsweek.ro
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârs...
14:20
Alertă la o școală din București. Sunt scurgeri de gaze. Elevii au fost evacuați Newsweek.ro
Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat de urgență după ce Distrigaz a identificat o scu...
14:10
Vești proaste despre pensii pe care pensionarii nu ar fi vrut să le audă. Vor veni în tot anul 2026 Newsweek.ro
Guvernul a făcut anunțul despre pensii pe care pensionarii nu voiau să îl audă. Se va întâmpla în to...
