Finanțare de 50.000 de EURO pentru micii fermieri – Ce pregătește MADR
Agro-TV.ro, 5 noiembrie 2025 08:40
Ministerul Agriculturii pregătește lansarea liniei de finanțare DR-14 – Investiții în fermele mici – pentru data de 27 februarie 2026. Potrivit informațiilor discutate la nivelul Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR, una dintre modificările importante pentru micii fermieri vizează vechimea exploatației, astfel încât proiectele să nu fie depuse pe ferme “proaspăt înființate” doar pentru […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
08:40
Ministerul Agriculturii pregătește lansarea liniei de finanțare DR-14 – Investiții în fermele mici – pentru data de 27 februarie 2026. Potrivit informațiilor discutate la nivelul Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR, una dintre modificările importante pentru micii fermieri vizează vechimea exploatației, astfel încât proiectele să nu fie depuse pe ferme “proaspăt înființate” doar pentru […]
Acum 2 ore
07:30
Anul viitor, pe data de 30 ianuarie, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va lansa linia de finanțare DR-12, dedicată consolidării exploatațiilor pentru tinerii fermieri. Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a hotărât câteva aspecte importante în ceea ce privește această măsură, pe care directorul general Daniela Rebega le-a prezentat la […]
Acum 4 ore
06:30
Subvenția APIA de 1.000 de EURO/hectar – Noi informații de la Ministerul Agriculturii privind plata # Agro-TV.ro
Subvenția APIA pentru terenul necultivat – Începând din 2026, fermierii români vor beneficia de o nouă eco-schemă, PD-28, care vine în sprijinul fermierilor care lasă 2% din suprafața fermei necultivată în fiecare an. Deși plata inițială fusese calculată la un minimum de 58 de euro/hectar, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale […]
Acum 24 ore
17:20
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță beneficiarii interesați de finanțări din fonduri europene că a publicat marți, pe site-ul instituției, calendarul estimativ al lansării a sesiunilor de depunere a cererilor aferente intervențiior din cadrul Pilonului II – Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023–2027. Potrivit unui comunicat al MADR remis redacției AgroTV, documentul oferă […]
16:20
Proiect inedit într-o comună buzoiană: Resturi vegetale transformate în îngrășământ gratis pentru fermieri (VIDEO) # Agro-TV.ro
O primărie din Buzău vine cu un proiect inedit: îngrășământ gratis pentru fermieri, obținut din resturile vegetale adunate din gospodăriile din comună. Autoritățile locale spun că în acest fel rezolvă și problema sortării și valorificării deșeurilor, crescând rata de reciclare în comună. Ideea este implementată, în premieră pentru județul Buzău, în comuna Smeeni, acolo unde […]
15:20
În fermele moderne, tehnologia nu mai este doar un ajutor, ci un partener de lucru. Inteligența artificială, senzorii de ultimă generație și sistemele autonome transformă modul în care se desfășoară activitățile agricole de la prelucrarea solului până la manipularea materialelor. CLAAS prezintă și în acest an la Agritechnica tehnologii inovatoare. Pe lângă utilizarea autonomă a […]
12:10
Florin Barbu: „Fermierii români au reușit performanțe istorice – locul 1 la exportul de cereale și exporturi record pentru animale vii” # Agro-TV.ro
România își consolidează poziția de lider în agricultura europeană, plasându-se în 2025 pe locul 1 în UE la exportul de cereale și atingând performanțe istorice la exporturile animale vii către piețele din afara Uniunii Europene, a anunțat marți ministrul agriculturii, Florin Barbu, făcând trimitere la cele mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata […]
10:00
Se anunță negocieri dificile privind viitorul fermierilor între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, care vor relua în curând discuțiile legate de Politica Agricolă Comună (PAC), este de părere europarlamentarul Dan Motreanu. „Negocierile dintre Consiliul UE și Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune se reiau în curând și se anunță dificile. În calitate de […]
Ieri
08:40
Sezonul agricol 2026 se anunță plin de incertitudini, însă câteva lucruri par sigure în acest moment. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole și fondator AGRI Column, România a însămânțat un nivel record de grâu – estimat la 2,5 milioane de hectare, însă evoluția producției va depinde în totalitate de condițiile climatice […]
07:40
O analiză dură din partea dr. ing. Ionică Nechifor, președintele Asociației Moldoovis și coordonator al Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Popăuți – instituția care a creat rasa Karakul de Botoșani. Într-o opinie personală, transmisă jurnalistului Ovidiu Ghinea, după o întâlnire națională a reprezentanților sectorului ovin și caprin, cercetătorul își exprimă dezamăgirea […]
06:30
Suma pe hectar acordată fermierilor care aplică pentru eco-schema PD-28 – „Menținerea de zone neproductive și/sau înființarea de elemente noi de peisaj pe terenurile arabile” – ar putea scădea semnificativ în anul 2026, potrivit discuțiilor purtate în cadrul Comitetului de Monitorizare al Planului Național Strategic (PNS). Această plată APIA ar urma să se reducă la […]
3 noiembrie 2025
19:10
Un nou caz de cruzime împotriva animalelor s-a petrecut recent în comuna vasluiană Cozmești, acolo unde doi soți au sărit cu bâtele pe turma de ovine a unui consătean, provocându-le grave vătămări și chiar moartea acestora. „Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au documentat și probat activitatea infracțională a unui cuplu, soț-soție, în vârstă de […]
17:20
Președintele Consiliului Concurenței, șah la ministrul Florin Barbu: „Sper că e ultima plafonare a prețurilor la alimente” # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, primește o lovitură neașteptată în legătură cu măsura de plafonare a prețurilor la alimente: preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că aceasta nu ar mai trebui prelungită, deoarece nu mai are impact, iar piaţa a învăţat să se adapteze prin scumpirea altor produse, informează AGERPRES. „La alimente, plafonarea a […]
12:30
Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, vine cu o veste nu tocmai plăcută pentru mediul de afaceri din sectorul agroalimentar. Deși fusese anunțată în repetate rânduri pentru 1 noiembrie, lansarea mult-așteptatei măsuri DR-23, dedicată investițiilor pentru procesarea produselor agricole și creșterea valorii adăugate, se amănă din nou. „Am tot amânat lansarea acestei măsuri, din varii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Luna noiembrie este una esențială pentru întreținerea livezilor, iar lucrările efectuate acum pot face diferența între un pom sănătos și unul afectat de boli sau ger pe timpul iernii. În această perioadă, Dr. Ing. Horia Ghibu explică ce tăieri și tratamente fitosanitare trebuie făcute pentru a pregăti pomii fructiferi pentru sezonul rece, astfel încât aceștia […]
07:40
România va avea, în scurt timp, patru noi rase de ovine omologate oficial: Bălă, Brează, Bucălae și Oacheșă. Acestea provin din varietățile rasei Țurcană, considerată de secole un simbol al pastoralismului românesc. Procesul de omologare se află în faza finală, urmând ca în următoarele două-trei săptămâni să fie finalizate procedurile tehnico-științifice necesare pentru recunoașterea lor […]
06:30
Prețul la grâu și porumb astăzi: fermierii țin marfa în depozite, portul Constanța este gol. După o scurtă creștere spectaculoasă, cotațiile cerealelor din bazinul Mării Negre au revenit la nivelurile obișnuite, semn că piața rămâne tensionată, dar stabilă. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul grâului a avut o mică zvâcnire […]
2 noiembrie 2025
08:00
Pe măsură ce temperaturile scad, împătimiți ai plantelor ornamentale își adăpostesc ghivecele cu flori în casă, pe balcon sau în pivniță, pentru a le proteja de frigul iernii. Însă mutarea lor nu este suficientă — fără un tratament corect de iernare, multe dintre aceste plante riscă să fie atacate de dăunători, mucegaiuri sau boli specifice […]
1 noiembrie 2025
14:40
Deși rasele de carne precum Black Angus sau Charolaise sunt cunoscute pentru sporul lor rapid de creștere, fermierii români aleg tot mai des rasele autohtone, precum bălțata românească, datorită costurilor mult mai reduse și adaptabilității la condițiile locale. Prețul de achiziție este un factor decisiv. În timp ce un vițel de Angus poate ajunge la […]
11:20
De la idee la afacere de zeci de mii de lei. Cultura cu care au dat lovitura o familie de fermieri # Agro-TV.ro
O familie din Vrancea a pus bazele unei afaceri profitabile, cultivarea șofranului. Condiment supranumit „aurul roșu” al gastronomiei. Prețul unui kilogram poate ajunge până la 100.000 de lei, iar pentru obținerea unui singur gram sunt necesare aproximativ 1.500 de flori. „Ele se rup, după care mâine ies altele din ou. De exemplu, culegem azi câteva […]
08:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dispus retragerea mai multor produse alimentare din supermarketuri, după ce testele de laborator au arătat prezența unor substanțe periculoase pentru sănătate. Printre produsele vizate se află și o miere românească contaminată cu antibiotice, fasole cu cârnați și semințe de mac care conțin urme de opiu. […]
08:00
Un produs original din Olanda, cu o formulă unică pe piața mondială, a ajuns și în România pentru a sprijini fermierii în obținerea unor culturi sănătoase și performante. Este vorba despre AgriMino, un îngrășământ organic amino de înaltă calitate, care promite să ducă agricultura arabilă la nivelul următor. Prezent pentru prima dată la Indagra 2025, […]
31 octombrie 2025
19:00
Trupul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri într-un lan de porumb cuprins de flăcări, din localitatea Nărteşti, comuna gălățeană Gohor, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Incendiul a fost semnalat printr-un apel la 112 primit în jurul în jurul orei 12.00, iar la fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere […]
17:00
Un nou pericol amenință culturile de toamnă din România: afidele, insecte care se răspândesc rapid și pot compromite suprafețe întregi de grâu și orz. Fermierii avertizează că toamnele tot mai călduroase și lipsa tratamentelor preventive sporesc semnificativ riscul de infestare. ”Sunt fermieri care au recurs la semănat timpuriu de grâu și de orz, trebuie să […]
15:40
Fermierii români repurtat o victorie de moral în bătălia privind utilizarea neonicotinoidelor. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis joi, 30 octombrie, recursurile formulate de mai multe asociații de fermieri alături de Ministerul Agriculturii în procesul cu asociațiile de apicultori privind autorizările de urgență pentru tratamentele la sămânță cu neonicotinoide. „Admite recursurile formulate […]
15:10
Plantele cu rădăcini bine dezvoltate fac față mai ușor secetei și factorilor climatici nefavorabili. Dar ce anume face ca o rădăcină să fie cu adevărat puternică? Răspunsul se află într-un proces natural, invizibil, dar esențial: simbioza dintre plante și microorganismele benefice din sol. Prin exudatele radiculare, plantele atrag aceste microorganisme, le absorb împreună cu nutrienții […]
14:30
Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate vor stimula apariția afidelor și răspândirea virusurilor la culturile de cereale. De aceea, este import ca fermierii să efectueze tratamentul la timp și calitativ. Chiar daca cerealele paiose sunt in curs de rasarire sau inca se mai seamana, in urmatoarea perioada se anunta temperaturi mai ridicate, decat cele normale pentru […]
12:50
Sfârșitul de săptămână vine cu un anunț de ultimă oră privind plățile APIA în avans către fermieri. Potrivit unui comunicat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) remis vineri redacției AgroTV, în perioada 16-30 octombrie 2025, în cadrul campaniei de plăți în avans aferente anului de cerere 2025, au fost autorizați la plată […]
11:00
Până acum, vremea a ținut cu fermierii toamna aceasta, chiar dacă unii dintre ei au mai avut parte și de surprize și au fost nevoiți să intre încă o dată în câmp. Să vedem însă ce urmează de acum înainte, potrivit estimărilor meteorologice pe patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru […]
09:50
Probleme la cultura de rapiță – Fermierii întorc sute de hectare din cauza unui fenomen provocat de ploi # Agro-TV.ro
După o perioadă de ploi intense care, în teorie, ar fi trebuit să salveze culturile de toamnă, mulți fermieri din sudul României se confruntă acum cu o problemă neașteptată: formarea crustei la sol, fenomen care compromite răsărirea și dezvoltarea normală la cultura de rapiță. În județele Ialomița, Călărași, Ilfov, dar chiar și în unele zone […]
08:40
Negocierile pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) 2028-2034 se anunță tensionate. Europarlamentarul Siegfried Mureșan avertizează că propunerile Comisiei Europene pot afecta grav dezvoltarea rurală și competitivitatea fermierilor români, prin eliminarea Pilonului II și reducerea sprijinului financiar real pentru fermieri. În emisiunea ”Agricultura la Raport”, europarlamentarul român, negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii […]
07:30
România se confruntă cu riscul de a pierde aproximativ 360 de milioane de euro din plățile directe pentru fermieri, ca urmare a unor corecții aplicate de Comisia Europeană, avertizează deputatul George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. La finalul anului 2025, România înregistrează un grad scăzut de absorbție a fondurilor din Planul Național […]
30 octombrie 2025
17:50
Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit joi o adevărată lovitură în plex chiar de la liderii grupurilor proeuropene din Parlamentul European. Aceștia i-au transmis că vor respinge bugetul UE pentru perioada 2028-2034 dacă executivul comunitar va insista pe comasarea fondurilor alocate Pilonul II din politica agricolă comună (PAC), destinat dezvoltării rurale, cu […]
15:40
„Diamantul olandez”, prezentat la Indagra. „Sectorul agricol al României are un potențial imens” # Agro-TV.ro
Sectorul agricol al României are un potențial imens și poate deveni lider în producția alimentară durabilă, a declarat Ralf van de Beek, directorul pentru agribusiness internațional și securitate alimentară în Ministerul Agriculturii, Pescuitului, Securității Alimentare și Naturii din Țările de Jos, prezent joi la Romexpo, unde a participat la evenimentul „Ziua Olandei @ Indagra”. „Sectorul […]
12:40
Ministrul agriculturii, Forin Barbu, a anunțat miercuri că, prin programul INVESTALIM derulat de MADR, România va avea va avea cea mai mare fabrică de procesare a cartofului din UE, realizată de Grup Șerban Holding cu o investiție totală de circa 100 de milioane de euro. „Grup Șerban de la Bacău a accesat un proiect de […]
11:30
După experiența din anii trecuți, fermierii români încep să mizeze din ce în ce mai mult pe culturile de toamnă, în detrimentul celor de primăvară. În acest sens, cultura care aduce profit în cele mai multe cazuri este rapița, iar acest trend se va menține și în 2026 și 2027, susțin specialiștii. Potrivit lui Cezar […]
07:40
Piața porumbului rămâne într-o perioadă de acalmie, pe fondul producției uriașe din Statele Unite ale Americii, care acoperă toate găurile de producție din Europa și celelalte zone. Deși prețul a scăzut ușor pe burse, prețurile oferite de către procesatorii din piața internă rămân o soluție mai bună pentru fermierii români care au marfă pe stoc. […]
06:30
Arabia Saudită, investiții majore în agricultura din România – Ce dă la schimb ministrul Barbu # Agro-TV.ro
România ar putea deveni un partener strategic pentru Arabia Saudită în domeniul agroalimentar, prin investiții directe în sectorul zootehnic, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu. Oficialul a confirmat că discuțiile purtate cu partea saudită vizează realizarea unor investiții majore în sectorul ovin și bovin, în parteneriat cu fermierii români. ”Discuțiile pe care le-am avut cu […]
29 octombrie 2025
19:40
Măsuri radicale împotriva unei boli necruțătoare: Autoritățile din Vaslui înțeapă 40.000 de bovine! # Agro-TV.ro
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui trag un semnal de alarmă cu privire la un risc crescut de răspândire a rabiei, fiind dispuse să treacă la măsuri radicale după ce un al șaptelea caz urmează să fie confirmat în scurt timp. Riscul de expunere la acest virus necruțător vine după o lungă perioadă în care județul […]
18:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță demararea unei noi tranșe de plăți pentru crescătorii de animale. Peste 2,5 milioane de lei urmează să intre în conturi începând de astăzi. Potrivit unui comunicat remis AGRO TV, APIA, prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat […]
17:00
Județul Iași se confruntă cu un nou caz de sclavie la stână, după teribila poveste descoperită anul trecut în care trei băieți au fost exploatați timp de 12 ani la o stână din comuna Schitu Duca. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au descoperit doi frați, de 31 și 39 de ani, care […]
15:10
Peste 850 de tone de carne și organe de ovine și caprine au plecat din Sălaj spre Europa, Algeria și Iran # Agro-TV.ro
Ovine Sălaj, singura companie din județ care exportă carne, a reușit să livreze în 2025 peste 850 de tone de carne şi organe de ovine și caprine în mai multe țări din Europa, dar și în Algeria sau Iran, conform datelor prezentate miercuri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, de șeful de Direcţiei Sanitare Veterinare şi […]
14:10
Vești excelente pentru fermierii din Transilvania! Începând cu 3 noiembrie 2025, compania DELTATEH, importatorul oficial în România al tractoarelor SOLIS, anunță deschiderea unui nou sediu oficial în județul Cluj, la adresa: Sat Răscruci Nr. 367B, Județul Cluj. Această extindere marchează o nouă etapă de dezvoltare pentru DELTATEH, compania care și-a câștigat încrederea fermierilor români prin […]
12:40
Piața europeană e pe cale să intre într-o criză de ouă, prețurile înregistrând o creștere accelerată în Germania, după ce aproximativ 400.000 de păsări de curte – găini, rațe, gâște și curcani – au fost sacrificate până în prezent de la izbucnirea gripei aviare în această țară. Potrivit lui Robert Schmack de la Asociația Bavareză […]
08:40
Fonduri europene pentru tinerii fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătește să lanseze în luna decembrie 2025 una dintre cele mai așteptate linii de finanțare din Planul Strategic PAC 2023–2027 – DR-12 „Sprijin pentru consolidarea tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”. Măsura este destinată sprijinirii noii generații de agricultori care vor […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) intră în linie dreaptă cu procesul de închidere a vechiului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), termenul limită pentru depunerea cererilor de rambursare fiind 31 octombrie 2025. Pentru a asigura finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020 (cu prelungire pe perioada de tranziție), instituția a adoptat o […]
06:30
Lansare fonduri europene în noiembrie 2025! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea a două linii de finanțare extrem de așteptate de mediul de afaceri agricol – DR-23, dedicată investițiilor pentru procesarea produselor agricole și creșterea valorii adăugate, precum și și DR-16, dedicată investițiilor în legumicultură și cartofi. Cele două măsuri fac parte din Planul […]
28 octombrie 2025
17:30
Vânzările de terenuri agricole în România au înregistrat din nou o creștere semnificativă, de la 9.155 de tranzacții în luna august la 11.994 de tranzacții în luna septembrie, potrivit statisticii publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). De data aceasta, bătălia pentru întâietate în topul vânzărilor de terenuri agricole s-a dat între […]
15:20
Fermierii din România se confruntă tot mai des cu efectele secetei și ale degradării solului. Solurile acide își pierd structura, rețin tot mai puțină apă și, în timp, duc la scăderea producțiilor agricole. Puțini știu însă că nutrientul strategic care poate face diferența este calciul. Calciul – mai mult decât un corector de pH Calciul […]
14:40
Mâine se deschide INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 — cel mai mare eveniment agricol și alimentar din România! # Agro-TV.ro
Mâine se deschide INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 — cel mai mare eveniment agricol și alimentar din România! Ediția din acest an reunește instituții, profesioniști șicompanii din 20 de țări, într-un format orientat sprerezultate, dialog și colaborare reală. INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025, cel mai important concept agricol și alimentar din România, are loc în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.