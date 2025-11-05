Burger King continuă extinderea pe piața din România și deschide un restaurant în Ploiești
Profit.ro, 5 noiembrie 2025 09:00
Burger King continuă extinderea pe piața din România și anunță deschiderea celui de-al doilea restaurant din Ploiești, situat în Shopping City Ploiești
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
09:10
Vinul zilei: un vin alb obținut din soiul Verdicchio, cu arome de gutui în compot, struguri copți, cârcei de viță, note fine de cuișoare și coajă de lămâie confiartă. Un vin cu personalitate, de asociat cu pește și fructe de mare # Profit.ro
Verdicchio dei Castelli di Jesi 2024, vinul de azi, este un exemplu de prospețime, o expresie eleganta a terroir-ului din Marche.
Acum 15 minute
09:00
Burger King continuă extinderea pe piața din România și deschide un restaurant în Ploiești # Profit.ro
Burger King continuă extinderea pe piața din România și anunță deschiderea celui de-al doilea restaurant din Ploiești, situat în Shopping City Ploiești
Acum 30 minute
08:50
Expunerea corectă este rezultatul echilibrului dintre ISO, timpul de expunere și diafragma obiectivului.
Acum o oră
08:30
Direcțiile clare peste muzică fac diferența la condus
08:20
„Luxul în mobilier nu este despre opulență, ci despre autenticitate, poveste și felul în care trăim.” - Interviu cu Milena Nedelcu, Director Marketing SensoDays, despre evoluția pieței luxury furniture în România # Profit.ro
Într-un moment în care designul interior a devenit o formă de expresie personală, piața mobilierului luxury cunoaște o transformare accelerată, în România și la nivel global.
Acum 2 ore
08:00
DOCUMENT Transelectrica va avea un sistem nou de backup. Cinci oferte pentru un buget de peste 24 milioane lei # Profit.ro
Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a primit cinci oferte pentru furnizarea de echipamente hardware și software care să susțină disponibilitatea sistemelor IT ale companiei într-un mod coerent, bazat pe convergență tehnologică, independent de aplicațiile sau platformele software necesare companiei și cu costuri reduse de mentenanță.
08:00
Primăria Municipiului București (PMB) vrea să contracteze un împrumut pe 10 ani în sumă de până la 131,39 milioane de lei, în vederea cofinanțării proiectului care vizează extinderea și și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă.
07:50
Cele mai vândute mașini chinezești din Europa. Creștere de peste 80% în acest an cu ajutorul motoarelor hibrid și cu combustie # Profit.ro
Vânzările de automobile din China au accelerat în 2025, într-un context al pieței marcat de tranziția la propulsiile electrificate. Trei mari producători auto chinezi au monopolizat scena cu modelele hibride și cu combustie, în locul celor electrice, contrar așteptărilor inițiale, conform analizei Profit.ro.
07:40
Digi Romania (fost RCS&RDS) va achita acționarilor săi dividende în valoare de 150 milioane lei pentru exercițiul financiar 2024, an în care operatorul telecom, locul trei în piața de profil, a consemnat un profit net de 904,85 milioane de lei, de la 609,19 milioane de lei în 2023.
07:30
Ioannis Papalekas intră în topul marilor bogați ai lumii după o afacere cu Banca Centrală a Ungariei # Profit.ro
Omul de afaceri grec Ioannis Papalekas (49 de ani), care a ieșit în 2020 din afacerea Globalworth în urma unor tranzacții evaluate la 330 milioane euro, a devenit acționarul majoritar al unei companii imobiliare de lux din Elveția, printr-o tranzacție de peste 600 milioane euro cu un fond al Băncii Centrale a Ungariei, activ și pe piața românească. Tranzacția l-a propulsat pe Papalekas în topul celor mai bogați oameni ai lumii, cu o avere de 2,2 miliarde de dolari.
07:30
Pas înapoi rapid - AUR retrage eliminarea obligativității Pilonului II de pensii DOCUMENT # Profit.ro
Partidul AUR și-a retras proiectul legislativ care prevedea ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară, nu obligatorie sau automată, și să se realizeze în baza unei cereri individuale, scrise, a persoanei interesate. De asemenea, participanții actuali ar fi putut să renunțe să mai contribuie la Pilonul II, iar banii acumulați urmau să rămână în fondul administrat privat până la deschiderea dreptului de pensie.
07:20
VIDEO Firmă românească se duce la Miami. Irina-Alina Constantin, CEO Vaunt: Avem tranzacții de aproape 860 milioane euro, valoare totală a asset-urilor peste 2 miliarde euro. Ne extindem în New York și Miami - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Vaunt, o platformă românească de tehnologie imobiliară, se extinde în Statele Unite, după ce a depășit 80 de clienți și un portofoliu de tranzacții de aproape 860 milioane euro. Potrivit Irinei-Alina Constantin, CEO și cofondator Vaunt, ideea a pornit din nevoia de a rezolva disfuncționalitățile majore din industrie și de a oferi o experiență transparentă, eficientă și digitalizată pentru toate părțile implicate.
Acum 4 ore
07:10
Putin mută Rusia către Orient. Ordonă crearea de centre financiare și de producție în zona arctică. Promite facilități ipotecare rușilor care vor să se mute acolo # Profit.ro
Președintele Vladimir Putin a aprobat lista sarcinilor guvernamentale rezultate în urma Forumului Economic Oriental, potrivit agenției RIA Novosti.
07:00
EXCLUSIV ANAF a început să folosească informațiile din e-Factură pentru popririle impuse la terți. Încasările Fiscului de la datornici au crescut # Profit.ro
ANAF a început să folosească datele din sistemul e-Factură pentru instituirea de popriri la terți, potrivit informațiilor Profit.ro. Fiscul a încorporat în mecanismul de poprire date din e-Factură de puțin timp (de la finalul acestei veri), dar rezultatele sunt foarte bune și se văd în încasări.
06:50
Un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbușit pe aeroportul din Kentucky, SUA.
06:50
Oponent ”feroce” al lui Donald Trump, Zohran Mamdani, musulman de origine indiană născut în Uganda, câștigă primăria New York-ului # Profit.ro
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat și oponent ”feroce” al lui Donald Trump va câștiga cursa pentru funcția de primar în New York.
Acum 8 ore
01:40
FOTO Lidl încheie în România un parteneriat extins cu una dintre cele mai mari companii locale. Caută producători români inclusiv pentru exporturi. Grup Șerban Holding: Am refuzat să mai facem business în favoarea statului! # Profit.ro
Grup Șerban Holding (GSH), listat la BVB sub simbolul GSH, va înregistra în acest an o scădere a cifrei de afaceri, de la 120 de milioane de euro anul trecut, evoluție explicată de companie prin reducerea intenționată a volumului de business din cauza taxei pe stâlp, în condițiile unor marje mici de profitabilitate în domeniu.
01:40
PREMIERĂ România - primul sit de stocare terestră de CO₂ la scară largă din țară și din regiune. Holcim obține finanțare UE # Profit.ro
Comisia Europeană a avizat o finanțare totală de aproape 3 miliarde de euro din pentru 61 de proiecte tehnologice de vârf din domeniul decarbonizării, din România fiind selectat un proiect, ce va fi implementat la fabrica Holcim din Câmpulung.
01:40
EXCLUSIV Managerii corporațiilor americane doar recitau slogane. Standardele de mediu, sociale și de guvernanță au un nou început - Discuție Profit.ro cu fostul responsabil pentru criteriile ESG de la BlackRock # Profit.ro
Tariq Fancy, investitor canadian care în trecut a lucrat la cel mai mare administrator de active financiare din lume, afirmă că, după reacția contrară standardelor ESG, va fi o revenire, dar aceasta va fi axată pe activitatea operațională a companiilor.
01:40
Avoris, implicat în proiecte de sute de milioane de euro, intră pe piața imobiliară românească # Profit.ro
Grupul austriac Avoris, implicat în proiecte de sute de milioane de euro, planifică realizarea unui proiect rezidențial pe malul lacului Plumbuita, din cartierul bucureștean Colentina, prima inițiativă imobiliară a dezvoltatorului pe piața imobiliară românească, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
23:40
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua.
23:30
Bitcoin a căzut puternic, sub pragul de 100.000 de dolari, pentru prima dată în șase luni.
23:20
Interdicția cumulului pensie-salariu la stat a fost agreată în principiu de coaliția de guvernare.
23:20
Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la cel mult 45 de lei.
22:50
Lucrările continuă pe șantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău, ritmul de lucru fiind unul bun, anunță autoritățile.
22:00
Un guvern promite cel puțin 3 ore de energie electrică gratis pe zi pentru populație. Se bazează pe producția masivă de la prânz a panourilor solare instalate pe acoperișuri # Profit.ro
Intenția anunțată este ca furnizorii de energie electrică să fie obligați să elaboreze oferte pentru clienții casnici care să includă posibilitatea de a consuma gratis timp de cel puțin 3 ore pe zi, în orele de prânz, când producția fotovoltaică este la maximum, cu condiția ca gospodăriile beneficiare să fie dotate cu contoare inteligente și să-și poată muta grosul consumului în orele respective.
21:20
NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private din România, a cumpărat acțiuni la producătorul român de procesare a cărnii și mâncăruri gata preparate Cris-Tim, în oferta publică inițială.
21:20
Leapmotor și-a depășit pentru a șasea lună consecutivă recordurile de vânzări la nivel global # Profit.ro
Constructorul auto chinez Leapmotor a reușit a șasea lună consecutivă de vânzări record, depășindu-și toți rivalii chinezi din segmentul de startup-uri.
21:00
Guvernul a efectuat prima plată prin cardurile pentru alimente.
20:40
Prima mașină modulară zburătoare a intrat în producția de serie în China, în uzina companiei Aridge, deținută de Xpeng. După primele teste de producție, vor începe livrările către cei peste 7.000 de clienți.
20:20
Într-o zi cu oscilații mici la nivelul principalilor indici, cele mai mari transferuri s-au consumat pe piața deal cu acțiunea-fanion a pieței locale.
Acum 24 ore
20:00
FOTO Michael Burry, investitorul legendar din “The Big Short”, pariază împotriva a două dintre acțiunile preferate de Wall Street: “Uneori vedem bule” # Profit.ro
Investitorul american Michael Burry, imortalizat în filmul “The Big Short” după ce a prezis corect prăbușirea pieței imobiliare în 2008, pariază împotriva Nvidia și Palantir, două dintre acțiunile preferate de Wall Street, la câteva zile după ce a postat un avertisment criptic cu privire la exuberanța piețelor financiare din jurul inteligenței artificiale.
19:50
FOTO Mașină cu volan pătrat. Peugeot a dezvăluit conceptul Polygon, care anticipează viitorul 208, cu direcție electrică și volan pătrat # Profit.ro
Prima imagine a conceptului Peugeot Polygon a fost prezentată de constructorul francez înaintea premierei mondiale de luna aceasta.
19:40
Președintele american Donald Trump a provocat neliniște în Nigeria la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a declarat că ia în calcul o intervenție militară în cea mai populată țară din Africa, ca răspuns la ceea ce a numit un „măcel în masă” al creștinilor comis de insurgenți islamiști.
19:20
Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina și ministru al Finanțelor, are pedeapsa redusă.
19:20
Exxon și QatarEnergy amenință cu ieșirea din Europa din cauza "imperialismului reglementator ecologic". Doi importanți furnizori care au ajutat UE să-și reducă dependența de Rusia # Profit.ro
Doi dintre cei mai importanți furnizori de gaze din Europa, ExxonMobil și QatarEnergy, au avertizat că ar putea părăsi definitiv piața europeană și înceta furnizarea de hidrocarburi către Uniunea Europeană (UE) dacă aceasta nu relaxează semnificativ o lege a sustenabilității care impune amenzi de 5% din veniturile lor globale.
19:10
Grupul german Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va reduce programul de lucru la două fabrici din Germania.
19:10
Un bilanț îngrijorător a fost făcut public cu două zile înainte de sosirea liderilor lumii în orașul brazilian Belem, pentru reuniunea climatică COP30.
18:50
Bolojan convinge coaliția, după negocieri îndelungate, să taie cu 10% cheltuielile de personal în administrația centrală. Câte posturi dispar de la primării - surse # Profit.ro
Partidele din coaliția de guvernământ au convenit o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală, ca efect final, au declarat pentru Profit.ro surse din coaliție. De asemena, a fost stabilită o reducere de 30% din numărul maxim de posturi în administrația locală, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate, variantă susținută de PSD.
18:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Tăieri masive de posturi în administrație și reducerea numărului de parlamentari # Profit.ro
Coaliția de guvernare a decis reducerea a 13.000 de posturi în administrația locală.
18:20
ULTIMA ORĂ Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, puși în libertate. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererile de recurs în casație # Profit.ro
Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, fostul președinte Eximbank și cumnat al lui Mircea Geoană, care fuseseră condamnați în dosarul de corupție legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată București – Constanța, au fost puși în libertate.
18:20
Darius Vâlcov, fugit în Italia și adus în România, iese din închisoare. S-a prescris VIDEO&FOTO # Profit.ro
Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina și ministru al Finanțelor, va fi eliberat din penitenciar.
18:00
Google Maps a evoluat considerabil de la începuturile sale modeste în 2009.
17:30
FOTO Audi pregătește trei premiere pentru anul viitor, inclusiv Q9 și o mașină electrică ieftină # Profit.ro
Strategia mărcii premium Audi, parte din grupul Volkswagen, va aduce trei lansări importante în 2026, care ar trebui să marcheze ieșirea din perioada de criză, inclusiv un automobil electric accesibil.
17:00
FOTO Bulgarii și-au arătat în premieră moneda euro. Cum vor arăta noile bancnote din Bulgaria din 2026 # Profit.ro
La o conferință de presă comună organizată după forumul de nivel înalt „Bulgaria, la pragul zonei euro”, desfășurat la reședința Boyana din Sofia, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, au prezentat pentru prima dată designul noilor bancnote euro bulgare. Evenimentul a marcat finalul procesului de aderare a Bulgariei la moneda unică europeană.
16:50
Pe 1 noiembrie, AQUA Carpatica a prezentat premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, la cadrul Săla Palatului din București, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei.
16:30
FOTO Penny deschide noul depozit logistic de la Mihăilești, o investiție de 35 de milioane de euro # Profit.ro
PENNY România anunță inaugurarea oficială a noului depozit logistic din Mihăilești, județul Giurgiu.
16:20
FOTO O nouă mare fabrică în România. Grupul german Knauf deschide oficial cea mai modernă fabrică de vată minerală de sticlă din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Producătorul german de materiale de construcții Knauf Group a inaugurat oficial, prin compania Knauf Insulation, fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, județul Mureș, prezentată drept cea mai modernă unitate de profil din Europa Centrală și de Est.
16:00
Un tren metropolitan va face legătura între municipiile Brașov și Sfântu Gheorghe, precum și cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, prin accesarea de fonduri europene.
15:40
ULTIMA ORĂ Fabrică repornită în România. Corden BioChem, nouă investiție strategică în România pentru a relansa fabrica la care au renunțat elvețienii de la Clariant și a rechema angajații concediați. „Începem aici, dar impactul va fi național și chiar in # Profit.ro
Compania germană Corden BioChem, lider european în domeniul biotehnologiei industriale, preia unele active deținute de Getec Servicii Energetice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.