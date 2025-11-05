Restructurare din răzbunare: Primarul din Giriș vrea să scape cu orice preț de pilele fostului edil

14:40

Stadiul lucrărilor pentru construirea tronsonului dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al A3 „este un pic avansat”, dar totuși finalizarea lor și deschiderea circulației pe cei 26,35 km va întârzia până la două luni, a anunțat directorul general al Construcții Erbașu, firma care le execută. Motivul este adăugarea unui nod rutier, despre care încă nu se știe unde va fi făcut.