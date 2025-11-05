Funcția de traducere în timp real cu ajutorul căștilor AirPods va fi disponibilă și în Europa pentru utilizatorii Apple
Digi24.ro, 5 noiembrie 2025 09:00
Din decembrie, funcţia de traducere în timp real a conversaţiilor dintre persoanele care vorbesc limbi diferite, făcută posibilă de căştile AirPods, va fi disponibilă şi în Uniunea Europeană. Traducerile în timp real folosesc căştile AirPods Pro 3 şi AirPods 4 pentru a capta vorbirea, care este trimisă către un iPhone cu Apple Intelligence şi iOS 26 pentru procesare.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie
09:10
Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei # Digi24.ro
Primarul comunei Fizeșu-Gherlii din județul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de delapidare. Ancheta procurorilor arată că edilul a luat acasă un televizor și un laptop cumpărate din fondurile primăriei, dispozitive care nu au fost folosite în scop instituțional, potrivit News.ro.
Acum 30 minute
09:00
Funcția de traducere în timp real cu ajutorul căștilor AirPods va fi disponibilă și în Europa pentru utilizatorii Apple # Digi24.ro
Din decembrie, funcţia de traducere în timp real a conversaţiilor dintre persoanele care vorbesc limbi diferite, făcută posibilă de căştile AirPods, va fi disponibilă şi în Uniunea Europeană. Traducerile în timp real folosesc căştile AirPods Pro 3 şi AirPods 4 pentru a capta vorbirea, care este trimisă către un iPhone cu Apple Intelligence şi iOS 26 pentru procesare.
08:50
Fondul suveran al Norvegiei se opune compensațiilor de 1.000 de miliarde de dolari pentru Musk la Tesla. Elon amenință cu demisia # Digi24.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla, sfidând recomandările conducerii companiei şi avertismentele miliardarului că ar putea demisiona dacă planul este respins, relatează The Guardian.
08:50
Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” # Digi24.ro
Cel puțin 66 de oameni au murit, iar sute de mii au fugit din casele lor, după ce unul dintre cele mai puternice taifunuri din acest an a lovit centrul Filipinelor, potrivit autorităților, relatează BBC.
08:50
Patru adolescenți, dintre care doi frați, dați dispăruți în Gorj. Polițiștii îi caută după ce nu s-au mai întors acasă # Digi24.ro
Polițiștii din Gorj caută patru adolescenți, trei fete de 17 ani și un băiat de 13 ani, care au dispărut marți, 4 noiembrie, după ce au fost văzuți ultima dată împreună în orașul Târgu-Cărbunești. Doi dintre tineri sunt frați.
08:50
Șeful NATO vine azi în România, unde va avea discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Care este programul vizitei lui Mark Rutte # Digi24.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, vine astăzi în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Vizita secretarului general al NATO vine la doar o săptămână de la anunțul oficial al Statelor Unite de retragere a unei părți a trupelor din estul Europei, inclusiv în România.
Acum o oră
08:30
Japonia a trimis armata în nordul țării, după ce mai multe orașe se confruntă cu atacuri ale urșilor # Digi24.ro
Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.
08:30
Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează 118 persoane pentru infracțiuni economico-financiare # Digi24.ro
Operaţiunea JUPITER continuă, iar în cea de-a treia zi poliţiştii şi procurorii fac 267 de percheziţii şi vizează pentru audieri 118 persoane, fiind urmărite, în general, infracţiuni economico-financiare. În dosarele instrumentate se estimează un prejudiciu de peste 61 de milioane de lei.
08:20
Noul primar din New York: „Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a lansat” # Digi24.ro
Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o victorie a tuturor - de la şoferii de taxi la bucătarii de linie. El a vorbit despre o „nouă eră” a oraşului şi s-a referit la preşedintele Donald Trump. „Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Zohran Mamdani.
Acum 2 ore
07:50
Accident aviatic în SUA. O aeronavă cargo s-a prăbușit pe aeroportul din Kentucky: cel puțin șapte morți și 11 răniți # Digi24.ro
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg, tip MD-11, s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky, au declarat autorităţile, citate de presa internaţională. Potrivit CNN, numărul victimelor confirmate a ajuns la 7 morţi şi 11 răniţi, dintre care unii grav.
07:40
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul transmis lui Donald Trump. Ce alte reușite marchează democrații # Digi24.ro
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce” al lui Donald Trump va câştiga cursa pentru funcţia de primar în New York, estimează presa internaţională, după o ascensiune meteorică a acestuia în politică. De asemenea, se preconizează că democraţii vor câştiga două curse cheie pentru funcţia de guvernator: Abigail Spanberger va prelua controlul de la guvernatorul republican din Virginia, Glenn Youngkin, iar deputata Mikie Sherrill îl va învinge pe candidatul republican şi aliatul lui Trump, Jack Ciattarelli.
Acum 4 ore
07:10
Parisul lansează o loterie pentru locuri de veci. Ce trebuie să facă cei care vor să fie înmormântați alături de celebrități # Digi24.ro
Parizienilor li se oferă șansa de a câștiga un loc de veci alături de unii dintre cei mai faimoși artiști ai istoriei, inclusiv Jim Morrison, solistul The Doors, scriitorul Oscar Wilde și legendara cântăreață franceză Edith Piaf, relatează BBC.
07:10
Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă # Digi24.ro
După ce Donald Trump a trimis 10 nave militare și 10.000 de trupe în Marea Caraibilor, un viitor atac asupra Venezuelei, pe care Washingtonul o acuză că este un centru al traficului de droguri, pare acum inevitabil. Însă, scopul acțiunilor militare declanșate de președintele american nu este limitat doar la răsturnarea guvernului lui Nicolas Maduro, ci cuprinde și distrugerea regimului din Cuba, prin întreruperea livrărilor de petrol din Venezuela, ceea ce ar îndeplini un vis vechi de zeci de ani al dreptei republicane.
07:10
Șansele reunificării Ciprului, după alegerea în Nord a unui președinte deschis federalizării # Digi24.ro
În cadrul recentelor alegeri prezidențiale din Ciprul de Nord, o majoritate covârșitoare a electoratului cipriot turc l-a respins pe actualul președinte Ersin Tatar, susținut de guvernul turc, și retorica sa intransigentă privind două state. Victoria zdrobitoare a liderului opoziției, Tufan Erhürman, a reînviat speranțele pentru o soluționare a conflictului din insula divizată, scrie în The Conversation Spyros A. Sofos, profesor asistent în științe umaniste globale* la Universitatea Simon Fraser din Canada, într-o analiză privind șansele de reunificare a Ciprului.
07:10
Minivacanță pentru angajați în decembrie. Ce zile libere au salariații din România la final de an # Digi24.ro
Românii se pregătesc de o nouă minivacanță la începutul iernii. Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025, se suprapune cu o zi de luni, oferindu-le angajaților un weekend prelungit de trei zile – de sâmbătă, 29 noiembrie, până luni, 1 decembrie.
07:10
Cum arată „Kim Kardashian a lumii pisicilor”. Felina a fost onorată cu o pictură murală uriașă într-un oraș polonez # Digi24.ro
O pisică alb-negru dolofană, care a devenit o senzație națională în 2023 în Polonia, a revenit în lumina reflectoarelor, de data aceasta după ce a fost imortalizată într-un mural gigant, ecologic, în orașul Szczecin, din nord-vestul țării.
07:10
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate # Digi24.ro
Torbjörn Törnqvist a încheiat o afacere extrem de profitabilă atunci când s-a grăbit să preia operațiunile din străinătate ale companiei rusești de petrol Lukoil, după ce aceasta a fost supusă sancțiunilor americane. Dacă achiziția va fi acceptată de Washington și Londra, imperiul energetic deținut de Gunvor, compania pe care omul de afaceri de 71 de ani a fondat-o împreună cu un asociat al lui Vladimir Putin, va cuprinde o rețea de benzinării ce se extinde din Bronx și până în Sicilia, rafinării din Europa și câmpuri petroliere din Orientul Mijlociu și Asia Centrală.
07:10
Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat tutoriale online, cu instrucțiuni de folosire: „Nu atingeți nimic!” # Digi24.ro
Timișoara are toalete inteligente, care le dau însă adevărate bătăi de cap celor care vor să le folosească. Pentru a veni în sprijinul oamenilor, autoritățile au lansat clipuri online cu instrucțiuni de folosire. Altfel spus, ce să faci și ce nu în toaletele care au costat 90 de mii de euro bucata. Totul a pornit de la un incident recent, în care o persoană s-a trezit cu ușa deschisă, după ce a dat senzorii peste cap.
07:10
Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025. Reprezentanții ANAF explică în ce situații devine obligatorie plata CASS # Digi24.ro
Întreprinderea Individuală reprezintă una dintre cele mai simple și accesibile modalități prin care o persoană poate desfășura activități economice pe cont propriu. Reglementată prin OUG 44/2008, orice venit realizat este supus impozitului pe venit și contribuțiilor obligatorii la pensii și sănătate.
07:10
„Luna terorismului aerian”. Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate în luna octombrie asupra Ucrainei # Digi24.ro
Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie, a declarat Ministerul Apărării al Ucrainei pe 4 noiembrie.
07:10
„Se comportau ca și cum ar fi fost în război”. Mărturia unui palestinian eliberat după 32 de ani din închisorile israeliene # Digi24.ro
Un autor palestinian, eliberat luna trecută după mai bine de 32 de ani petrecuți în închisorile israeliene, a declarat că folosirea torturii a crescut dramatic în ultimii doi ani de captivitate, Israelul ajungând să trateze închisorile sale ca pe un alt front în războiul din Gaza, relatează The Guardian.
07:10
Cum au evoluat prețurile chiriilor în luna octombrie în sectoarele Capitalei și în marile orașe # Digi24.ro
În condițiile în care prețurile de pe piața imobiliară tot cresc, iar accesul la finanțare se îngreunează, chiriile au explodat. Sunt tot mai mulți cei care aleg aceasta variantă în fața achiziției unei locuințe în această perioadă. Luna octombrie aduce o reechilibrare în zona chiriilor, dar în marile orașe creșterile rămân peste 5%.
07:10
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel # Digi24.ro
„Coliviile” din plasă montate pe turela tancurilor rusești, care au provocat atât de multe comentarii la începutul războiului sunt deja istorie, pentru că pe fron au apărut alte accesorii, care mai de care mai ingenioase.
07:10
Rusia, acuzată că va „cânta și dansa pe oase” după reconstrucția teatrului din Mariupol. Când vor avea loc primele spectacole # Digi24.ro
Cuvântul „copii” era scris cu litere mari și albe în curte, vizibil din cer, dar asta nu a contat. Bombardamentul aerian al Rusiei asupra Teatrului Dramatic din Mariupol, o clădire din epoca sovietică, a provocat moartea a sute de oameni, fiind una dintre cele mai grave tragedii în războiul din Ucraina, relatează The Times.
Acum 12 ore
23:50
Putin laudă din nou armele nucleare de ultimă generație ale Rusiei: „Toate planurile noastre sunt îndeplinite” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre „cele mai noi” arme ale Rusiei, inclusiv despre racheta cu rază medie de acțiune Oreșnik. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii dedicate dezvoltatorilor rachetei de croazieră Burevestnik și a dronei subacvatice Poseidon, relatează RBC Ukraine.
23:40
Mijlocaşul echipei Arsenal, Max Dowman, care a intrat în joc în minutul 73 împotriva formaţiei Slavia Praga, a devenit marţi cel mai tânăr jucător care a evoluat în Liga Campionilor.
23:30
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile. Dragoș Pîslaru: „Mergem în direcţia cea bună” # Digi24.ro
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, care a adăugat că se doreşte încurajarea municipalităţilor pentru a aplica pentru proiecte împreună cu reţele de consumatori privaţi.
23:10
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up” # Digi24.ro
Trupa rock AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru „Power Up”. Turneul mondial promovează cel mai recent album de studio al formaţiei australiene, lansat în urmă cu cinci ani, dar care, de fapt, reprezintă un turneu în care sunt interpretate piese din întregul său catalog muzical, scrie revista americană Variety.
22:40
Sorin Grindeanu: Dacă unii din Guvern lasă la o parte orgoliile, există șanse să rezolvăm problema pensiilor magistraților # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seară, la Antena 3 CNN, că există şanse să se deblocheze în coaliţie subiectul pensiilor magistraţilor, dacă se lasă la o parte orgoliile şi poziţiile de forţă ale unora din Guvern.
22:30
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în Guvern „nu e un lucru care să ne facă bine” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru „care să ne facă bine”. El a făcut din nou trimitere la declarațiile din februarie ale Oanei Gheorghiu la adresa lui Donald Trump.
22:20
Aeroportul din Bruxelles a fost închis din cauza depistării unor drone în apropierea terminalului # Digi24.ro
Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin înaintea orei locale 20:00 (19:00 GMT), potrivit cotidianului local Het Laatste Nieuws, informează EFE.
22:00
Ministrul nigerian de Externe răspunde la amenințările lui Trump: „Nu trebuie creat un alt Sudan” # Digi24.ro
Constituţia Nigeriei nu tolerează nicio persecuţie religioasă, a dat asigurări marţi ministrul de Externe Yusuf Tuggar, în replică la ameninţările de intervenţie militară lansate de preşedintele american Donald Trump pentru apărarea creştinilor din această ţară vest-africană, transmite AFP, potrivit Agerpres.
22:00
Un submarin folosit la traficul de droguri, încărcat cu 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze, la 1.000 de mile marine de coasta Lisabonei. Patru membri ai echipajului au fost reținuți, potrivit BBC.
22:00
Emmanuel Macron anunță eliberarea a doi profesori francezi după trei ani de detenție în Iran # Digi24.ro
Cei doi profesori francezi reţinuţi timp de trei ani în Iran fiind acuzați că sunt spioni israelieni, Cecile Kohler şi Jacques Paris, au fost eliberaţi, a anunţat marţi preşedintele Emmanuel Macron, pe rețeaua X. Arestarea lor a avut loc pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei excursii turistice.
21:40
SUA relaxează unele sancţiuni impuse Belarusului, inclusiv cele care privesc aeronavele lui Lukaşenko # Digi24.ro
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marţi o parte din sancţiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană naţională şi permiţând tranzacţii legate de aeronava prezidenţială a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters.
21:40
Laureatul Nobel Kazuo Ishiguro, decorat la Castelul Windsor. Ce i-a spus Regele Charles scriitorului despre inteligența artificială # Digi24.ro
Regele Charles al III-lea a adus în discuţie tema ameninţării pe care inteligenţa artificială ar putea să o constituie pentru reprezentanţii industriilor creative, a declarat scriitorul Kazuo Ishiguro, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2017, care a detaliat conversaţia purtată cu suveranul britanic în timpul unei ceremonii de decernare a unor distincţii.
21:30
Sorin Grindeanu: „Nu e vorba de ceartă în coaliţie, ci de viziuni diferite”. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan # Digi24.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că partidele din coaliţia aflată la guvernare „nu se ceartă”, ci doar au viziuni diferite asupra unor măsuri care trebuie adoptate.
21:00
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice statul să recupereze 400 de milioane de euro # Digi24.ro
Au apărut noi date din dosarul de evaziune fiscală și delapidare care îi vizează pe miliardarii Micula. Surse Digi24 spun că cei doi frați nu sunt în țară, așa că deocamdată nu pot da explicații pentru acuzațiile care îi vizează. Procurorii spun că ar fi transferat bunurile din firmele pe care le au către societăți pe care tot ei le controlează din umbră, ca să împiedice statul român să recupereze un prejudiciu de 400 de milioane de euro. De cealaltă parte, frații Micula susțin că încă se luptă în instanțele internaționale împotriva statului român, iar tranzacțiile investigate de parchet au fost reale și evaluate corect, ceea ce intenționează să dovedească în anchetă.
20:50
Lupte crâncene în Ucraina. Trupele speciale ale GUR iau cu asalt și curăță pozițiile rușilor # Digi24.ro
Direcția de Informații Militare a armatei ucrainene (GUR) a publicat imagini dure cu luptele care au loc în sectoarele Zaporojie și Limansk, unde trupele speciale au curățat pozițiile inamice și au capturat soldați ruși.
20:50
Expert militar: Deși se declară neutră, China are două mari câștiguri de pe urma războiului din Ucraina # Digi24.ro
Analistul militar Michael Clarke a explicat, marți, că deși China se declară neutră, beneficiază de două lucruri importante după izbucnirea războiului în Ucraina, relatează Sky News. Tot azi, președintele chinez Xi Jinping a declarat că vrea, printre altele, să consolideze relațiile economice bilaterale cu Rusia, potrivit Reuters.
20:40
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului # Digi24.ro
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au fost cu aproximativ 10 grade Celsius peste media lunii noiembrie, a raportat marţi presa locală rusă, citând un specialist în meteorologie, informează agenţia de presă Xinhua.
20:30
FCSB a cerut anularea mărcilor deținute de CSA Steaua, iar instanța a decis. Reacția lui Gigi Becali # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul făcut de FCSB în procesul pentru marcă împotriva Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Decizia e definitivă, relatează Digi Sport. Clubul lui Gigi Becali ceruse anularea mărcilor deținute de CSA, dar nu a avut câștig de cauză.
Acum 24 ore
20:10
UE pregătește o ofensivă totală împotriva traficului de cocaină. Ce va include noua strategie antidrog # Digi24.ro
Comisia Europeană urmează să publice un nou pachet de măsuri pentru a bloca producția și traficul de droguri în UE, pe fondul exploziei pieței de cocaină și al valului de violență legată de criminalitatea organizată din Belgia și Țările de Jos, scrie Politico.
20:10
39 de familii din blocul distrus de explozia din Rahova au fost mutate în chirii decontate de Primărie, anunță prefectul Capitalei # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță că 39 de familii din blocul afectat de explozia din Rahova au fost mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti, iar până la sfârşitul săptămânii ar trebui să se rezolve cazarea pentru toate familiile care locuiau în scara distrusă, în jur de 50 de familii.
19:50
Motivul „îngrijorător” pentru care jumătate dintre locuitorii Floridei se gândesc să se mute din acest stat # Digi24.ro
Aproape jumătate din locuitorii din Florida (49,6%) se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele destinaţii ale migraţiei interne, din cauza costului ridicat al vieţii, potrivit unui sondaj realizat de Florida Atlantic University (FAU), informează EFE.
19:50
Alegeri în Olanda: liderul extremei drepte și-a recunoscut înfrângerea, însă negocierile pentru formarea guvernului sunt dificile # Digi24.ro
Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, şi-a recunoscut marţi înfrângerea în alegerile legislative anticipate desfăşurate miercurea trecută şi încheiate cu o foarte mică diferenţă de voturi între formaţiunea sa, Partidul Libertăţii (PVV), şi partidul liberal progresist D66 condus de Rob Jetten.
19:40
Doi condamnați celebri ies din închisoare: Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea. Pedeapsa lui Darius Vâlcov a fost redusă # Digi24.ro
Doi condamnați celebri ies din pușcărie. Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană urmează să fie eliberați. Totul după o decizie a Instanței Supreme. Magistrații au admis o cale extraordinară de atac și au constatat că faptele erau prescrise. Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la 5 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta.
19:40
Un tânăr de 19 ani s-a certat cu părinții și a dat foc apartamentului lor din București. Acum a fost reținut # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reţinut după ce a incendiat, luni seară, un apartament din sectorul 3 al Capitalei, în urma unor certuri cu părinţii săi, punându-i în pericol pe ceilalţi locatari ai blocului. Potrivit anchetatorilor, tânărul, cercetat acum pentru distrugere, ar fi dat foc unor obiecte de mobilier din locuinţă, după care a plecat lăsând uşa întredeschisă. Echipele de intervenţie i-au evacuat în siguranţă pe locatarii de la etajele superioare, iar pompierii au lichidat incendiul.
19:20
Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu vor participa la summitul UE cu statele din America Latină și Caraibe, de teamă că ar putea să-l irite pe președintele american Donald Trump, relatează Bloomberg.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.