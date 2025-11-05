Sorin Grindeanu: „Nu-mi schimb părerea, numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier nu face bine României”
PSNews.ro, 5 noiembrie 2025 09:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îşi menţine opinia conform căreia cooptarea Oanei Gheorghiu în Guvern, pe funcţia de viceprim-ministru, „nu e un lucru care să facă bine”. Sorin Grindeanu a declarat că afirmaţia sa potrivit căreia sunt destule voci anti-americane în Guvern „o fi gravă, dar e corectă” şi că este în continuare de […] Articolul Sorin Grindeanu: „Nu-mi schimb părerea, numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier nu face bine României” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
09:00
Sorin Grindeanu: „Nu-mi schimb părerea, numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier nu face bine României” # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îşi menţine opinia conform căreia cooptarea Oanei Gheorghiu în Guvern, pe funcţia de viceprim-ministru, „nu e un lucru care să facă bine”. Sorin Grindeanu a declarat că afirmaţia sa potrivit căreia sunt destule voci anti-americane în Guvern „o fi gravă, dar e corectă” şi că este în continuare de […] Articolul Sorin Grindeanu: „Nu-mi schimb părerea, numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier nu face bine României” apare prima dată în PS News.
09:00
PNL reconfirmă: problema pensiilor speciale și a reformei administrațieie vor fi rezolvate în noiembrie. Partidul Național Liberal (PNL) a dezbătut marți, în ședința Biroului Politic Național (BPN), subiectele majore ale agendei legislative: rezolvarea problemei pensiilor speciale și demararea reformei în administrația publică. Conducerea partidului a reînnoit sprijinul politic ferm pentru ambele inițiative. Ilie Bolojan a […] Articolul Ilie Bolojan promite: Problema pensiilor speciale va fi rezolvată în luna noiembrie apare prima dată în PS News.
09:00
Verdict final: FCSB a pierdut definitiv marca Steaua și riscă plata unor prejudicii de 35 de milioane de euro # PSNews.ro
După mai mulți ani de litigii juridice, Clubul Sportiv al Armatei a câștigat definitv dreptul de a folosi marca Steaua. Acum, cei de la Steaua București își doresc să recupere pe cale legală și posibilul prejudiciu pe care actuala FCSB l-a provocat folosind pentru mulți ani brandul în mod ilegal. Concret, clubul Armatei îi solicită […] Articolul Verdict final: FCSB a pierdut definitiv marca Steaua și riscă plata unor prejudicii de 35 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
23:40
PE SCURT: Guvernul danez este implicat într-un scandal privind vizele pentru studenți internaționali, lucru care subminează politica strictă privind imigrația. În Polonia, prețurile la energia electrică pentru gospodării cresc rapid, devenind printre cele mai mari din UE, iar, în Cehia, Andrej Babiš revine la putere printr-o coaliție populistă de dreapta, care primite să elimine sprijinul […] Articolul Știri din capitalele Europei, 4 noiembrie apare prima dată în PS News.
21:40
Sebastian Burduja (PNL) vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Deputatul Sebastian Burduja, vicepreședintele Partidului Național Liberal și președintele filialei PNL București este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sebastian Burduja (PNL) vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
20:30
Partidele susţin la unison reducerea numărului de parlamentari, dar încă dezbat câți să rămână # PSNews.ro
Partidele anunţă la unison că susţin reducerea numărului de parlamentari. Doar că nu au reuşit să se pună de acord câţi aleşi vor rămâne pe viitor. Nici în coaliţia de la guvernare numărătoarea nu dă acelaşi rezultat. Ba chiar s-ar dori abandonarea actualului proiect care a trecut tacit de Senat şi inițierea unei noi propuneri, […] Articolul Partidele susţin la unison reducerea numărului de parlamentari, dar încă dezbat câți să rămână apare prima dată în PS News.
20:30
Pedeapsa fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, redusă după ce ICCJ a admis recursul în casaţie # PSNews.ro
Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei […] Articolul Pedeapsa fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, redusă după ce ICCJ a admis recursul în casaţie apare prima dată în PS News.
20:30
Primarul PNL al Slatinei îl contrazice pe Ilie Bolojan: „Dezmățul financiar la care s-a referit premierul e exagerat” # PSNews.ro
Primarul Slatinei a afirmat, în direct, la Antena 3 CNN, că instituţia pe care o conduce se va supune legii, după ce decizia luată de liderii Coaliției, de a elimina 10% din posturile efectiv ocupat în administraţia locală, va fi publicată în Monitorul Oficial, dar l-a şi contrazis pe Ilie Bolojan în privinţa cheltuielilor din […] Articolul Primarul PNL al Slatinei îl contrazice pe Ilie Bolojan: „Dezmățul financiar la care s-a referit premierul e exagerat” apare prima dată în PS News.
20:30
Ministrul Apărării, despre reorganizarea bazei de la Kogălniceanu: Va rivaliza ca dimensiune și dotări cu Ramstein # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi24 despre baza aeriană Mihail Kogălniceanu, care va deveni printre cele mai mai din Europa, chiar dacă acum câteva sute de militari americani vor fi retrași de acolo. El a spus că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar această bază va rivaliza ca […] Articolul Ministrul Apărării, despre reorganizarea bazei de la Kogălniceanu: Va rivaliza ca dimensiune și dotări cu Ramstein apare prima dată în PS News.
20:30
Un nou dosar penal pentru un membru AUR. Lider al organizaţiei Maramureş, prins la volan sub influenţa drogurilor # PSNews.ro
Potrivit informațiilor comunicate public, măsura luată de CJAS Maramureș este una administrativă și temporară, iar procurorii au dispus reexaminarea probelor, cauza fiind în același timp în atenția opiniei publice din cauza rolului lui Crăciun în politică, acesta fiind membru marcant al filialei AUR Maramureș și fost candidat la alegerile parlamentare. „Ulterior producerii evenimentului, funcționarului public […] Articolul Un nou dosar penal pentru un membru AUR. Lider al organizaţiei Maramureş, prins la volan sub influenţa drogurilor apare prima dată în PS News.
20:30
Cât vor plăti bucureștenii pentru energia termică în această iarnă. Prețurile aprobate de ANRE, mai mici decât în 2024 # PSNews.ro
Prețul pe care îl vor plăti bucureștenii pentru căldura livrată în apartamentele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare este în plin proces de stabilire, după ce a trecut, recent, de decizia de la cel mai înalt nivel al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform documentelor consultate în exclusivitate de Mediafax. […] Articolul Cât vor plăti bucureștenii pentru energia termică în această iarnă. Prețurile aprobate de ANRE, mai mici decât în 2024 apare prima dată în PS News.
20:30
Au apărut primele afișe electorale în București. Unii alegători spun că știu deja cu cine votează # PSNews.ro
Au mai rămas câteva săptămâni până când bucureștenii vor merge la urne pentru a-și alege viitorul primar general, pe 7 decembrie. Deja, în oraș au apărut primele afișe ale candidaților, iar discuțiile printre locuitori sunt tot mai intense, potrivit Euronews. Totuși, mulți oameni spun că, deocamdată, nu cunosc foarte bine oferta electorală. „Oferta e foarte […] Articolul Au apărut primele afișe electorale în București. Unii alegători spun că știu deja cu cine votează apare prima dată în PS News.
20:30
România, printre marile beneficiare ale apartenenței la UE: creștere spectaculoasă a PIB-ului pe cap de locuitor # PSNews.ro
Apartenența la Uniunea Europeană se bucură de o aprobare puternică în noile state membre, în mare parte datorită beneficiilor economice pe care le aduce UE. Potrivit unei analize Euronews, dintre țările care au aderat după anul 2004, România a avut cea mai spectaculoasă creștere a PIB-ului pe cap de locuitor, de 558% în ultimii 20 […] Articolul România, printre marile beneficiare ale apartenenței la UE: creștere spectaculoasă a PIB-ului pe cap de locuitor apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:10
Surse: Cumulul pensie-salariu la stat va fi interzis. Se face, însă, o excepție pentru pensionarii speciali # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare au decis, marți, „în princpiu”, interdicția cumulului pensiei cu salariul, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Potrivit discuțiilor din Coaliției, cei care primesc o pensie specială și se vor reangaja în sistemul public vor putea cumula 15% din pensia necontributivă cu salariul, decizia fiind luată pentru ca legea să treacă […] Articolul Surse: Cumulul pensie-salariu la stat va fi interzis. Se face, însă, o excepție pentru pensionarii speciali apare prima dată în PS News.
19:10
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Există o diferență de 8 ani în speranța de viață dintre Vest și Est # PSNews.ro
Există o diferență de 8 ani în speranța de viață între Vest și Est, în Europa, susține Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care a participat marți la cea de-a treia ediție a Health EU Summit. Potrivit lui Victor Negrescu, la Health EU Summit participă decidenți europeni, experți, reprezentanți ai sistemului medical, ai industriei și ai […] Articolul Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Există o diferență de 8 ani în speranța de viață dintre Vest și Est apare prima dată în PS News.
19:10
Rămășițele Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române, aduse în țară # PSNews.ro
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul domn al Moldovei și întemeietor al Jandarmeriei Române, vor fi repatriate în România, după ce au fost înhumate în Le Mée-sur-Seine, Franța, anunță marți Jandarmeria Română. Deshumarea va avea loc pe vineri, într-o ceremonie religioasă la care vor participa membrii familiei Ghyka, Ioana Bivolaru, ambasador al […] Articolul Rămășițele Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române, aduse în țară apare prima dată în PS News.
19:10
Proiect ONU: O forță internațională, sub coordonare americană, va administra Gaza timp de doi ani # PSNews.ro
Un proiect american de rezoluție ONU prevede trimiterea unei forțe internaționale în Gaza și acordarea unui mandat de doi ani Statelor Unite pentru administrarea și securizarea teritoriului. Elaborat de administrația Trump, proiectul Consiliului de Securitate al ONU ar oferi Statelor Unite și partenerilor lor un mandat de doi ani pentru a guverna Fâșia Gaza și […] Articolul Proiect ONU: O forță internațională, sub coordonare americană, va administra Gaza timp de doi ani apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Remus Ștefureac: Pesimismul românilor este stabil, influențat de venituri și mediul de trai # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac a comentat la Puterea Știrilor evoluția percepției românilor asupra direcției în care se îndreaptă țara, subliniind că, deși sondajele recente arată o ușoară creștere a pesimismului, indicatorii pe termen mediu rămân relativ stabili. Referitor la această ușoară creștere a pesimismului, sociologul a explicat: „Sigur, dacă analizăm cifrele în contextul ultimilor șase luni […] Articolul VIDEO Remus Ștefureac: Pesimismul românilor este stabil, influențat de venituri și mediul de trai apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Pîrvulescu: Nicușor Dan construiește un partid prezidențial. Alegerile, o miză majoră pentru toată scena politică # PSNews.ro
Analistul politic Cristian Pîrvulescu a afirmat, în emisiunea Puterea Știrilor, că alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie sunt cele mai importante alegeri locale parțiale din ultimii ani, întrucât rezultatul lor ar putea reconfigura raporturile de putere dintre partide și chiar viitoarea strategie a președintelui Nicușor Dan. „Cred că datorită prezenței președintelui Dan la lansarea candidaturii […] Articolul VIDEO Pîrvulescu: Nicușor Dan construiește un partid prezidențial. Alegerile, o miză majoră pentru toată scena politică apare prima dată în PS News.
18:10
Valentin Jucan: CNA va solicita din nou difuzarea campaniilor de interes public pentru prevenirea violenței domestice # PSNews.ro
Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice „România fără violenţă domestică” l-a audiat, marţi, pe Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), în urma discuţiilor luându-se decizia să se iniţieze un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou posturilor TV şi radio difuzarea clipurilor de interes public – […] Articolul Valentin Jucan: CNA va solicita din nou difuzarea campaniilor de interes public pentru prevenirea violenței domestice apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Ruptură AUR-Călin Georgescu? Petrişor Peiu ia poziție după anunțul privind boicotarea alegerilor din București # PSNews.ro
Marți, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat decizia partidului de a o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei, dar și poziția formațiunii față de declarațiile lui Călin Georgescu, care a anunțat că nu recunoaște actualul scrutin electoral. Întrebat dacă este surprins de atitudinea lui Călin Georgescu, Petrișor Peiu […] Articolul VIDEO Ruptură AUR-Călin Georgescu? Petrişor Peiu ia poziție după anunțul privind boicotarea alegerilor din București apare prima dată în PS News.
18:10
Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului # PSNews.ro
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generaţiilor de magistraţi şi o voce respectată în domeniul drepturilor omului. Cu o carieră dedicată apărării drepturilor omului, Roxana Rizoiu aduce profesionalism, echilibru şi o înţelegere profundă a […] Articolul Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului apare prima dată în PS News.
18:10
Arbitrul român Bogdan Hanceariuc a fost inclus pe lista oficialilor de joc pentru turneul final UEFA Futsal Euro 2026, care va avea loc între 21 ianuarie și 7 februarie 2026, în Letonia, Lituania și Slovenia, anunță marți Federația Română de Fotbal. Hanceariuc va conduce partide în Slovenia, fiind unul dintre cei 16 arbitri desemnați pentru […] Articolul Arbitrul român Bogdan Hanceariuc, delegat la turneul final UEFA Futsal Euro 2026 apare prima dată în PS News.
18:10
Primarul Romei declară pentru miercuri zi de doliu în memoria românului mort în urma prăbuşirii unui turn medieval # PSNews.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraş, în memoria românului mort în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval situat în apropierea Colosseumului şi a Forului Roman. „Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice”, […] Articolul Primarul Romei declară pentru miercuri zi de doliu în memoria românului mort în urma prăbuşirii unui turn medieval apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Strategia din spatele vizitei lui Rutte la Bucureşti. Cristian Pîrvulescu anunţă: Vorbim de un joc tactic # PSNews.ro
Vizita secretarului general NATO, Mark Rutte, la București, are loc într-un moment tensionat, la doar câteva zile după ce s-a aflat despre intenția Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staționate în România. Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat, în emisiunea Puterea Știrilor, că această succesiune de evenimente „nu este o simplă coincidență”, […] Articolul VIDEO Strategia din spatele vizitei lui Rutte la Bucureşti. Cristian Pîrvulescu anunţă: Vorbim de un joc tactic apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Risc de furie socială. Avertismentul lui Remus Ștefureac: „Gazul peste foc ar putea fi un eșec al coaliției” # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac, director al INSCOP, a avertizat, într-o intervenție la Puterea Știrilor, asupra riscurilor sociale asociate sentimentului negativ al românilor, în contextul unei noi campanii electorale și al creșterii facturilor în această iarnă. Referitor la posibila evoluție a pesimismului până în 2026 și la riscurile de instabilitate socială, Ștefureac a declarat: „Există aceste riscuri, […] Articolul VIDEO Risc de furie socială. Avertismentul lui Remus Ștefureac: „Gazul peste foc ar putea fi un eșec al coaliției” apare prima dată în PS News.
17:00
Ministrul Energiei: „România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume” # PSNews.ro
Plătim cea mai scumpă electricitate din Europa. Şi, din acest motiv, plătim acum mai scump orice – de la pâine până la haine sau vacanţe. Este rezultatul zecilor de ani în care „băieţii deştepţi” au făcut legea şi ne-au triplat facturile, în timp ce statul era complice. Pentru a continua discuţia despre cum a fost […] Articolul Ministrul Energiei: „România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume” apare prima dată în PS News.
17:00
NATO-Industry Forum 2025, evenimentul pentru care vine în România secretarul general al Alianţei # PSNews.ro
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO orgfanizează, în perioada 5-6 noirmbrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care reuşeşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de […] Articolul NATO-Industry Forum 2025, evenimentul pentru care vine în România secretarul general al Alianţei apare prima dată în PS News.
17:00
CEDO: Interdicția de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului. Cazul Estoniei # PSNews.ro
Estonia a încălcat Convenția europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deținuților să fumeze, a apreciat marți Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viață privată și libertatea de a face alegeri se mențin și în închisoare, transmite Agerpres. În opinia CEDO, este ”de neconceput ca un deținut să își piardă […] Articolul CEDO: Interdicția de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului. Cazul Estoniei apare prima dată în PS News.
17:00
Reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare, după scandalul salariilor. Nazare anunță că va schimba conducerea # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat marți, 4 noiembrie, că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va trece printr-un amplu proces de reorganizare a conducerii. Oficialul a confirmat că urmează o nouă selecție pentru Consiliul de Supraveghere, în contextul controversei legate de cheltuielile ridicate cu salariile din 2024. „Eu pot să vă spun că am […] Articolul Reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare, după scandalul salariilor. Nazare anunță că va schimba conducerea apare prima dată în PS News.
17:00
VIDEO Comisia Europeană: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri # PSNews.ro
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri – „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă” – și se așteaptă ca toate cele zece […] Articolul VIDEO Comisia Europeană: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri apare prima dată în PS News.
17:00
Autostrada Moldovei, din nou pe butuci: A7 și A3 nu vor fi gata la timp, Guvernul obține clemență de la BEI # PSNews.ro
Guvernul României a aprobat, prin Hotărârea nr. 921/2025, publicată marți în Monitorul Oficial nr. 1017, Partea 1, prelungirea termenelor de execuție și raportare pentru două dintre cele mai importante proiecte rutiere naționale – Autostrada A7 (Ploiești–Pașcani), cunoscută și drept Autostrada Moldovei, și Autostrada A3 (Nădășelu–Suplacu de Barcău). Decizia vine după ce Banca Europeană de Investiții (BEI) […] Articolul Autostrada Moldovei, din nou pe butuci: A7 și A3 nu vor fi gata la timp, Guvernul obține clemență de la BEI apare prima dată în PS News.
17:00
Peste un milion de persoane au primit prima plată prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. „Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Pese un milion de carduri […] Articolul Câți oameni au primit bani pe cardurile de alimente. Anunțul ministrului Dragoş Pîslaru apare prima dată în PS News.
16:00
Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Mesajul emoționant transmis de Georgia Meloni # PSNews.ro
Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor clădiri istorice, între care Castel Sant’Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 […] Articolul Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Mesajul emoționant transmis de Georgia Meloni apare prima dată în PS News.
16:00
Un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate doar în cazul unei crize politice majore – avertizează Adrian Negrescu # PSNews.ro
Analistul economic Adrian Negrescu a declarat, într-o intervenție la B1 TV și ulterior într-o postare publică, că nu există motive reale pentru o depreciere masivă a leului în 2026, contrar speculațiilor apărute recent în spațiul public privind o creștere spectaculoasă a cursului euro. „Moneda națională NU se va deprecia masiv în 2026. Speculațiile lansate în […] Articolul Un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate doar în cazul unei crize politice majore – avertizează Adrian Negrescu apare prima dată în PS News.
16:00
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final şi ocupă locul 1 în topul furnizorilor de electricitate. ”Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul […] Articolul Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici apare prima dată în PS News.
16:00
Şapte procurori DNA din Iaşi, printre care şi şefa instituţiei au cerut în instanţă salarii mai mari cu 60 la sută. Magistraţii au susţinut că veniturile lor ar trebui să fie similare celor primite de procurorii europeni delegați din România. Şi s-au plâns că sunt discriminaţi. Pentru că judecătorii Tribunalului nu le-au dat câştig de […] Articolul Procurori DNA din Iași cer salarii cu 60% mai mari. Vor leafa unui magistrat european apare prima dată în PS News.
16:00
Adrian Năstase, de ziua lui Traian Băsescu: Dosarul pe care mi l-a făcut Morar era cadoul pentru el # PSNews.ro
Adrian Năstase, ex-premierul României, îl taxează pe Traian Băsescu, fix de ziua fostului președinte. Adrian Năstase a avut mai multe dosare deschise de DNA, despre care spune că au fost stricte execuții politice menite să ducă la eliminarea MCV. Adrian Năstase a avut mai multe dosare, însă cele mai cunoscute au fost Zambaccian, Trofeul Calității […] Articolul Adrian Năstase, de ziua lui Traian Băsescu: Dosarul pe care mi l-a făcut Morar era cadoul pentru el apare prima dată în PS News.
16:00
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa, potrivit BBC. Cheney a murit în cursul nopţii de luni spre marţi în urma unor complicaţii provocate de […] Articolul A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Primarul Rareș Hopincă: Un an de mandat în Sectorul 2 – reforme, investiții și proiecte pentru comunitate # PSNews.ro
Se împlinește un an de la preluarea mandatului de primar al Sectorului 2 de către Rareș Hopincă, perioadă în care edilul a promovat reforme administrative și a inițiat proiecte majore pentru sector, punând accent pe nevoile comunității. Într-o postare pe pagina sa oficială, primarul a prezentat realizările din primul an de mandat, subliniind impactul concret […] Articolul VIDEO Primarul Rareș Hopincă: Un an de mandat în Sectorul 2 – reforme, investiții și proiecte pentru comunitate apare prima dată în PS News.
16:00
Daniel Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei: Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat pentru G4Media că fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, s-ar fi comportat incorect față de el în privința nominalizării pentru candidatura la Primăria Capitalei. Băluță a explicat că, anul trecut, Ciolacu l-a nominalizat pentru a fi candidatul PSD, dar ulterior partidul a decis […] Articolul Daniel Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei: Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine apare prima dată în PS News.
15:00
Jurnalista Anca Alexandrescu a fost abandonată de Călin Georgescu, dar continuă cu sprijinul AUR în cursa spre Primăria București. George Simion a decis să o ajute pe Alexandrescu în capitală, unde partidul AUR nu se bucură de foarte multe voturi și există un uriaș electorat anti-suveraniști, anti-AUR. Georgescu se rupe de AUR și Alexandrescu Anca […] Articolul ANALIZĂ Anca Alexandrescu, suveranista din sistemul PSD, pierde voturile fără Georgescu apare prima dată în PS News.
15:00
Eugen Teodorovici, în cursa pentru PMB: Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani # PSNews.ro
Eugen Teodorovici candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. Fostul ministru al Finanțelor a declarat pentru Digi24.ro că se bazează pe susținerea lui Victor Ponta, așa cum l-a susținut la rândul său în campania pentru alegerile prezidențiale. „Da, candidez. Nu am nicio legătură, nimic, cu nicio formațiune politică, candidez independent. Sunt în curs de […] Articolul Eugen Teodorovici, în cursa pentru PMB: Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani apare prima dată în PS News.
15:00
Cristian Pîrvulescu, Remus Ștefureac, Petrișor Peiu vin marți la Puterea Știrilor. Transmisiune pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu, sociologul Remus Ștefureac și Petrișor Peiu (AUR) sunt invitați, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Cristian Pîrvulescu, Remus Ștefureac, Petrișor Peiu vin marți la Puterea Știrilor. Transmisiune pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
15:00
Deputatul Mihai Enache (AUR) a anunțat că peste 300 de membri ai organizației AUR București au propus susținerea Ancăi Alexandrescu în cursa pentru Primăria Municipiului București. Decizia a fost validată ulterior de Consiliul Național de Conducere al partidului, care a aprobat formarea unei alianțe electorale în acest sens. „Peste 300 de membri ai AUR București […] Articolul Mihai Enache (AUR), încrezător în șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
15:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precizări de ultimă oră despre legea armatei voluntare # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi […] Articolul Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precizări de ultimă oră despre legea armatei voluntare apare prima dată în PS News.
15:00
Liceul „Theodor Pallady” din București, evacuat din cauza unei scurgeri de gaz. Profesorii au sunat la 112 # PSNews.ro
Momente de tensiune au avut loc marți la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ, transmite Antena3CNN. Mirosul a fost sesizat în special la etajul I al clădirii, iar cadrele didactice au alertat autoritățile, apelând numărul unic de […] Articolul Liceul „Theodor Pallady” din București, evacuat din cauza unei scurgeri de gaz. Profesorii au sunat la 112 apare prima dată în PS News.
14:00
Hidroelectrica a ″pus ochii″ pe un al șaselea proiect regenerabil. Ce tranzacție prgătește # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește încă o potențială achiziție a unui proiect de producție de energie regenerabilă, relevă date analizate de Profit.ro. Este vorba despre un proiect de parc fotovoltaic, cu putere instalată proiectată de 250 MW. Acesta ar urma să fie gata de demararea lucrărilor […] Articolul Hidroelectrica a ″pus ochii″ pe un al șaselea proiect regenerabil. Ce tranzacție prgătește apare prima dată în PS News.
14:00
Nou drum de ieșire din București: DR1 Vest Expres va fi gata în 2028. Anunțul primarului Sectorului 6 # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, anunță că și-a asumat realizarea unui PUZ pentru corelarea proiectului Drumului Radial 1 (Bd. Timișoara – A0). Potrivit lui, va fi încă o variantă de ieșire spre Pitești, care va lua presiunea de pe Bd. Iuliu Maniu, printre cele mai tranzitate artere din Capitală. Ciucu spune că proiectul Drumului Radial […] Articolul Nou drum de ieșire din București: DR1 Vest Expres va fi gata în 2028. Anunțul primarului Sectorului 6 apare prima dată în PS News.
14:00
Temperaturi peste mediile climatologice pentru luna noiembrie – asta este prognoza meteorologilor pentru perioada 3 noiembrie – 1 decembrie, transmisă marți, conform Mediafax. În prima parte a lunii noiembrie, vremea va fi ușor mai caldă decât normalul perioadei, în special în regiunile extracarpatice, potrivit prognozei meteo pentru intervalul 3–10 noiembrie. În sud și sud-est sunt […] Articolul Temperaturi peste normal în luna noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.