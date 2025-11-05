Primul proiect Holcim de captare şi stocare a dioxidului de carbon, on shore, din Europa de Est, primeşte sprijin din partea UE

00:00

*(Interviu cu Lia Hâncianu, fondatoarea Romanian Youth Leadership Summit, strateReporter: Romanian Youth Leadership Summit a ajuns la a doua ediţie. Ce ţi-ai propus să schimbi sau să aprofundezi faţă de prima ediţie?Lia Hâncianu: Anul acesta ne-am dorit să mergem dincolo de inspiraţie, spre un proces real de formare. Dacă prima ediţie a fost despre descoperire şi despre curajul de a te exprima, a doua pune accent pe aplicabilitate şi pe cum transformăm tot ce învăţăm în obiceiuri, în comportamente, în decizii conştiente.A doua ediţie a Romanian Youth Leadership Summit, evenimentul ce reuneşte tineri cu potenţial şi lideri internaţionali pentru trei zile de învăţare, inspiraţie şi transformare personală, a avut loc, recent, în Bureşti. Tinerii participanţi au învăţat cum să-şi conducă propria viaţă, să-şi gestioneze emoţiile, să-şi clarifice obiectivele şi să-şi menţină echilibrul - abilităţi esenţiale, dar rareori predate în sistemul tradiţional de învăţământ.g educaţional)