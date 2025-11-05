„Nu înțeleg cum nu e titular la Craiova. E ca Budescu”. Jucătorul din Bănie care a luat toți ochii după ultimul meci din SuperLiga
Fanatik, 5 noiembrie 2025 10:20
Unul dintre fotbaliștii de la Universitatea Craiova l-a fascinat pe Dumitru Dragomir după 2-2 cu Rapid. Fostul șef LPF a vorbit la superlativ de jucătorul pe care îl compară cu Constantin Budescu
Acum 30 minute
10:20
10:10
UEFA a lămurit totul! A procedat sau nu corect Istvan Kovacs la cea mai controversată fază din Liverpool – Real Madrid. Ce spun experții spanioli # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid 1-0, cel mai tare meci al zilei din Champions League. Arbitrul român le-a refuzat un penalty englezilor, iar UEFA a analizat faza.
Acum o oră
09:50
Ionel Dănciulescu, dezvăluiri tulburătoare despre situaţia lui Cornel Dinu! Drama prin care trece legenda lui Dinamo. “Nu mai vrea să dialogheze cu nimeni!” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a vorbit despre situația dificilă în care se află Cornel Dinu. Află cum se simte fostul mare fotbalist, antrenor și oficial, care se confruntă cu probleme grave de sănătate.
09:40
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe” # Fanatik
Gigi Becali i-a dat instant replica lui Mihai Rotaru! Ce a spus patronul de la FCSB despre polemicile de arbitraj din SuperLiga
Acum 2 ore
09:20
Marea personalitate din sport pe care Mihai Stoica o așteaptă la Basel – FCSB: „Mai face surprize din astea!” # Fanatik
FCSB se pregătește de meciul din Europa League cu Basel. Pe cine așteaptă, de fapt, Mihai Stoica cu sufletul la gură la partida din deplasare.
09:10
Petre Roman, în conflict cu Parlamentul României pentru 71.000 de lei. Fostul premier încasează o pensie de 11.000 de lei # Fanatik
Petre Roman, primul premier al României după Revoluția din 1989, nu renunță la niciun leu. După ce și-a recuperat pensia specială, fostul politician vrea acum și dobânzile: peste 70.000 de lei de la Camera Deputaților
08:50
Vedeta sportului mondial și-a luat permisul de conducere, după ce a picat de 6 ori la proba teoretică. Acum vrea să-și cumpere o mașină de 30.000 de lire sterline # Fanatik
Un cunoscut campion mondial a devenit posesor de carnet de șofer, deși anterior a căzut de 6 ori la proba scrisă. Visează la un autoturism costisitor.
08:40
Cât costă biletele la U Craiova – Mainz, meci decisiv de calificare în primăvara Conference League # Fanatik
Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Mainz, duelul care poate aduce calificarea în primăvara europeană pentru echipa lui Rădoi. Atmosferă incendiară anunțată pe Ion Oblemenco!
Acum 4 ore
08:10
Florin Talpan începe războiul la UEFA: „Voi cere ca toate echipele din România, plus naționala, să fie excluse! Îi distrugem pe toți!” # Fanatik
Florin Talpan s-a lăsat dus de val după o nouă victorie în instanță în fața rivalilor de la FCSB. Juristul celor de la CSA Steaua a declarat război total împotriva FRF și a tuturor echipelor românești din cupele europene
07:40
Snoop Dogg, gata să investească într-o fostă câștigătoare de Cupa Campionilor. Îl vrea la echipă pe fostul antrenor al lui Radu Drăgușin # Fanatik
Snoop Dogg, celebrul rapper american, a dezvăluit că este dispus să contribuie cu bani la unul dintre marile cluburi ale Europei. Prima sa decizie ar fi să-l aducă ca antrenor pe fostul tehnician al lui Radu Drăgușin
07:10
A încurcat liderul şi a dat verdictul în lupta la titlu în SuperLiga: “FCSB nu trebuie scoasă din ecuaţie” # Fanatik
Petrolul lui Eugen Neagoe a încurcat liderul FC Botoșani în meciul direct. Ce a spus antrenorul ploieștenilor despre lupta la titlu în SuperLiga, dar și ce prime are în contract.
06:40
Cine e fostul fotbalist care a început o viață nouă în Elveția: ”Am muncit pe șantiere, am spălat vase” # Fanatik
Care este fostul jucător de fotbal român ce a luat-o de la zero în străinătate. S-a stabilit de ani buni în Elveția, unde a avut mai multe locuri de muncă.
Acum 6 ore
05:50
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj FANATIK / Inscop # Fanatik
Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, oferă un răspuns mult așteptat. Cine sunt cei mai mari sportivi din istoria sportului românesc și care este clasamentul.
Acum 12 ore
00:40
Istvan Kovacs, elogiat în The Athletic după Liverpool – Real Madrid 1-0! Faza penalty-ului neacordat, analizată în detaliu: „O decizie nepopulară, dar corectă” # Fanatik
Ce scrie presa internațională despre prestația lui Istvan Kovacs din duelul de 5 stele din Champions League, Liverpool - Real Madrid. Laude pentru arbitrul român.
00:20
Fabulos! Rivalul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, golul sezonului în Champions League după o cursă nebună de 80 de metri. Video # Fanatik
Concurentul pe post al lui Radu Drăgușin de la Tottenham a reușit un gol senzațional în Champions League. Stoperul a marcat după o cursă uluitoare și a devenit astfel cel mai bun marcator al londonezilor
00:10
Delegare cu noroc în Basel – FCSB: centralul a condus trei meciuri reușite ale românilor în cupele europene. Cine arbitrează Rapid Viena – Craiova # Fanatik
FCSB și U Craiova au aflat brigăzile de arbitri ce le vor conduce partidele din cupele europene. „Centralul” delegat pentru meciul campioanei din Elveția a mai condus două partide ale românilor în ultimul an
4 noiembrie 2025
23:40
Achraf Hakimi, accidentare horror în PSG – Bayern! A ieșit în lacrimi de pe teren după o intrare criminală și poate rata turneul final. Video # Fanatik
Vedeta lui PSG s-a prăbușit pe teren în lacrimi după o intrare criminală în meciul cu Bayern! Accidentarea e serioasă, iar jucătorul riscă să rateze Cupa Africii pe Națiuni.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 5 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet pentru Manchester City – Borussia Dortmund # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 5 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,40 la meciul Manchester City - Borussia Dortmund
23:10
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum # Fanatik
Problema pe care o are Ioana, partenera de viață a lui Florinel Coman de la Al-Gharafa. Frumoasa șatenă a povestit senzația pe care o are de ceva vreme.
23:10
De 122 de ani nu a mai reușit Arsenal asta! Performanță uluitoare pentru „tunarii” lui Arteta # Fanatik
Arsenal continuă forma fabuloasă sub comanda lui Mikel Arteta și reușește o performanță uluitoare: opt meciuri consecutive fără gol primit, record neatins din 1903.
23:00
Istvan Kovacs și-a pus Anfieldul în cap în Liverpool - Real Madrid! „Centralul” român a fost chemat la VAR pentru a acorda un penalty pentru un presupus henț, însă a refuzat să arate punctul cu var
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 5 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 492 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:30
Record absolut în Champions League! Arsenal a aruncat în luptă un puști de 15 ani în meciul cu Slavia Praga, câștigat cu 3-0, iar tânărul a intrat în istorie
22:20
Tatăl lui Lamine Yamal, noi declarații controversate: ”Dacă stau degeaba pierd tot timpul” # Fanatik
Mounir Nasraoui este iar în vizorul oamenilor. Tatăl lui Lamine Yamal a recurs la dezvăluiri neașteptate, subliniind că nu-și urmează propriile sfaturi.
22:00
Valeriu Iftime, anunţ războinic după ce Botoşani a terminat turul pe primul loc: “O să ţinem cu dinţii de poziţia asta!” Cine pleacă în iarnă şi care sunt echipele de play-off # Fanatik
Planurile lui Valeriu Iftime după ce FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat pe primul loc în SuperLiga. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre echipa moldavă.
21:40
Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar! Momente terifiante pentru jucătorul de la Tottenham # Fanatik
Momente de groază pentru un jucător de la Tottenham! Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar, chiar pe străzile din Londra.
Acum 24 ore
21:20
Florin Cernat este noul director sportiv de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat mutarea surpriză, iar fostul internațional se alătură campioanei României.
21:10
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma # Fanatik
Meniul din aeroport e mai scump la București decât în alte mari capitale din Europa. În Otopeni, o felie de pizza costă 58 de lei, în timp ce în Vest prețurile sunt mai mici.
20:50
Prețul lui Gigi Becali pentru transferul lui Bîrligea: „Cum să-l dea pe 7 milioane?”. Cât ar costa atacantul FCSB în Anglia și Germania! # Fanatik
Care ar fi, de fapt, prețul corect al lui Daniel Bîrligea în acest moment. Sfat pentru Gigi Becali: pe ce sumă ar trebui să îl cedeze pe atacant
20:40
Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să rămână așa” # Fanatik
Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a oferit ultimele detalii despre posibilitatea ca Louis Munteanu și Lindon Emerllahu să ajungă la campioana României
20:20
”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru el # Fanatik
Eveniment notabil pentru fostul fotbalist britanic David Beckham. Gestul pe care Regele Charles al III-lea l-a făcut pentru sportivul în vârstă de 50 de ani.
20:10
Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii îl pot lua de la Bayern Munchen # Fanatik
Harry Kane, golgheterul celor de la Bayern Munchen, ar putea să fie protagonistul unui transfer excepțional, în vara viitoare, fiind dorit chiar de fostul antrenor al bavarezilor.
19:50
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate” # Fanatik
Ce a stat la baza deciziei lui Novak Djokovic de a plecat din Serbia și a se stabili în Grecia. Celebrul jucător de tenis a dat cărțile pe față despre acest aspect.
19:20
Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii Steaua. Se reia procesul pentru prejudiciu: „Vor primi o sumă din 4 litere!”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Căvescu reacționează după ce FCSB a pierdut procesul privind marca Steaua. Avocatul campioanei României, ironii la adresa „militarilor”. Ce spune despre prejudicii.
18:50
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul solicitat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii. Ce a spus omul de afaceri
18:40
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica # Fanatik
Află cine conduce Telefónica, gigantul spaniol care analizează achiziția Digi Communications, și care sunt acționarii importanți care influențează strategia companiei.
18:20
Steaua, victorie finală în procesul cu FCSB pentru marcă! Reacție fabuloasă a lui Florin Talpan când a aflat. Exclusiv # Fanatik
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB. Cum a reacționat Florin Talpan, juristul „militarilor”, la aflarea veștii
18:00
Daniel Bîrligea a vorbit despre oferta din America! „Eu sunt deschis la orice”. Colegul său nu îl lasă să plece de la FCSB. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la FCSB, după ce a fost întrebat despre o ofertă din America. Reacția lui Darius Olaru spune totul.
17:40
Antrenorul de legendă al lui AC Milan îi vede pe rivalii de la Inter favoriți la titlu. Ce a spus despre echipa lui Cristi Chivu: „M-a impresionat” # Fanatik
Antrenorul legendar al „diavolilor milanezi” și-a călcat pe orgoliu și a dat-o pe Inter favorită la Scudetto. Cum a comentat prestația echipei antrenate de Cristi Chivu
17:30
Neluțu Varga dă asigurări că CFR Cluj nu intră în insolvență! Prima reacție după ce s-a cerut deschiderea procedurii. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga rupe tăcerea după ce s-a cerut insolvența CFR-ului! Patronul campioanei promite că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Asigurări pentru suporteri.
17:10
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Bogdan Lascu, un apropiat al lui Horațiu Potra, care este cercetat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a dat Poliția în judecată.
17:00
Celebra prezentatoare, cerută în căsătorie de fotbalistul din România. Puțină lume a știut de relația celor doi # Fanatik
Renumita moderatoare de televiziune a fost cerută de soție de un jucător cunoscut din România. Foarte puține persoane aveau informații despre legătura lor.
16:50
Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold la revenirea în orașul natal pentru meciul de Champions League. Video # Fanatik
Fanii lui Liverpool nu au uitat faptul că Alexander-Arnold a părăsit echipa în această vară. Ce au făcut suporterii „cormoranilor” cu muralul dedicat fundașului lateral.
16:40
Craiovenii pregătesc cea mai mare deplasare oltenească în Europa! Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la Viena pentru super-duelul cu Rapid # Fanatik
Universitatea Craiova va avea parte de o susținere numeroasă și în tribunele arenei din Viena, la meciul cu Rapid. Câți fani „alb-albaștrii“ sunt așteptați pe Allianz Arena.
16:20
Cosmin Olăroiu a oferit un verdict neașteptat după startul de sezon sub așteptări al FCSB. Tehnicianul român consideră că echipa patronată de Gigi Becali poate ajunge în UEFA Champions League.
16:10
Momente teribile în Bănie, la U Craiova – Rapid U17! Tatăl unui fotbalist oltean, luat la pumni și picioare de părinții rapidiștilor: „M-au lovit încontinuu aproape un minut!“ # Fanatik
Tatăl unui fotbalist al echipei U17 a Universității Craiova a fost agresat de către mai mulți părinți chiar de față cu fetița de doar 11 ani. Care este situația părintelui și ce decizie a luat.
15:50
Fostul jucător de la FCSB, detalii despre șocul decesului unui antrenor pe teren la doar 44 de ani: „Era un om bun” # Fanatik
Fotbalul din Serbia a fost cuprins de o veste tulburătoare. Un antrenor a murit pe teren la doar 44 de ani. Cum a reacționat Novak Martinovic, fostul jucător de la FCSB.
15:20
Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă nu e ales primar candidatul său favorit # Fanatik
Donald Trump intervine agresiv în lupta pentru primăria New York-ului și amenință că va tăia finanțarea federală dacă nu va fi ales candidatul său favorit, Andrew Cuomo.
15:10
Cornel Dinu, cel de acum 20-25 de ani. Răzvan Ioan Boanchiș, două episoade de senzație cu legenda lui Dinamo # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș povestește două episoade de senzație, cu legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, în prim-plan
15:10
Ionel Dănciulescu a trădat Craiova şi a semnat cu Dinamo! Povestea transferului şi primul salariu încasat în Ştefan cel Mare # Fanatik
Ionel Dănciulescu a rememorat povestea transferului său la Dinamo. Legendarul atacant a vorbit și despre impactul cu vestiarul „câinilor”, dar și despre primul său salariu încasat de la Dinamo.
