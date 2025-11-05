Cine este Zohran Mamdani, noul primar al orașului New York. Promite chirii plafonate și transport public gratuit
SpyNews, 5 noiembrie 2025 10:20
Locuitorii din New York au, începând de astăzi, un nou primar. Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar. Noul primar al metropolei are doar 34 de ani și a făcut promisiuni controversate: chirii plafonate, locuințe mai ieftine și transport public gratuit.
• • •
Acum 5 minute
10:30
Cea mai interesantă superlună din 2025 va putea fi văzută în această seară, de oriunde. Luna Castorului este un fenomen extrem de rar, dar care merită vizionat din plin. Iată cum va arăta luna deseară!
Acum 15 minute
10:20
Acum o oră
10:00
El este principalul suspect în cazul doctoriței românce care a fost găsită carbonizată în Franța. Are antecedente psihiatrice # SpyNews
S-a găsit principalul suspect în cazul doctoriței românce, găsită carbonizată în Franța. Ancheta devine din ce în ce mai complicată, iar tânărul de 22 de ani este căutat de autoritățile franceze. Iată despre cine este vorba, de fapt!
09:40
Alertă în România! Patru copii din Gorj au fost dați dispăruți, miercuri dimineață. Este vorba despre trei fete de 17 ani și un băiat în vârstă de 13 ani. Aceștia au fost văzuți ultima dată în Târgu-Cărbunești. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-i găsi și roagă populația să sune la 112.
Acum 2 ore
09:30
Divorț răsunător în showbizul internațional! Tori Spelling și Dean McDermott au ales să meargă pe drumuri separate # SpyNews
Încă doi actori cunoscuți în întreaga lume au ales să meargă pe drumuri diferite. Tori Spelling și Dean McDermott divorțează după aproape 20 de ani de căsnicie. Cei doi au cinci copii minori împreună.
09:00
Un avion s-a prăbușit imediat după decolare! Cel puțin 7 persoane au murit. Bilanțul este în creștere # SpyNews
Tragedie aviatică marți seară! Un avion s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin șapte persoane au murit și 11 victime au fost rănite grav. Bilanțul morților este în creștere, însă. Imaginile surprinse la locul accidentului sunt dezastroase.
08:50
Florin Cercel, în mijlocul unui scandal de proporții! A filmat un videoclip muzical în curtea unei biserici fără permisiune # SpyNews
Manelistul Florin Cercel a filmat un videoclip muzical în curtea unei biserici din curtea Muzeului Golești, fără permisiune. Conducerea instituției a solicitat ștergerea filmării de pe platformele online, fapt pe care artistul a refuzat să-l facă.
Acum 12 ore
00:00
Câte kilograme a slăbit Oana Lis de când a început să practice Belly Dance? Soția lui Viorel Lis e pusă pe transformări radicale # SpyNews
Oana Lis a fost prezentă în această seară, 4 noiembrie, în platoul emisiunii „Un Show Păcătos”, unde a spus câte kilograme a slăbit de când merge le Belly Dance. Soția lui Viorel Lis e pusă pe transformări radicale.
4 noiembrie 2025
23:40
Steliana Sima nu ia pastile! Cum reușește artista să stea departe de boli: "Nu cunoșteam..." # SpyNews
Steliana Sima, celebra interpretă de muzică populară, a fost recent invitată pe platoul emisiunii „Un Show Păcătos” și a vorbit deschis despre secretul sănătății sale. Artista a surprins pe toată lumea atunci când a dezvăluit că nu ia pastile pentru a-și menține starea de bine. Cum reușește să stea departe de boli.
23:30
Asia Express, 4 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Concurenta, la un pas de a ceda: „Eu nu mai vreau” # SpyNews
Olga Barcari a izbucnit în lacrimi, la Asia Express. Concurenta nu s-a simțit tocmai bine, a avut nevoie de perfuzie în ediția precedentă. În drum spre următoarea misiune, bruneta a fost la un pas de a ceda.
23:00
Asia Express, 4 noiembrie 2025. Anda Adam și soțul ei, situație neașteptată. Cum au reușit să iasă din încurcătură: „Îmi era și rușine” # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au primit câte o misiune într-o fabrică de Kaki. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au ajuns primii, așa că ei au stabilit ce probă va primi fiecare echipă. Anda Adam și soțul ei au terminat misiunea în timp util, însă mai apoi au avut parte de o situație jenantă.
22:40
Sofia Vicoveanca, secretul unui ten fără cusur. Ce face artista de arată atât de bine: "Am grijă să ..." # SpyNews
Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite artiste din România, este cunoscută nu doar pentru talentul său muzical și cariera impresionantă, ci și pentru aspectul său impecabil. Cântăreața are un ten fără cusur, iar secretul se pare că nu stă doar în genetica norocoasă.
22:30
Asia Express, 4 noiembrie 2025. Alexandru Ion a răbufnit. Proba care l-a scos din sărite: „Stăm aici până mâine” # SpyNews
Alexandru Ion s-a enervat, la Asia Express. Deși a reușit mereu să își păstreze calmul, o probă l-a scos din sărite. Și Ștefan Floroaica s-a enervat când a văzut că judecătorul avea pretenții pe care le-au considerat absurde.
22:20
Roxana Vancea face regulile în casă. Mondena nu cere aprobare de la soț: ”Iau copiii și plec, lui îi zic să stea acasă” | VIDEO # SpyNews
Roxana Vancea face regulile în casă și nu cere aprobare de la soț atunci când vrea să plece în vacanță. Vedeta spune că dacă găsește un loc în care vrea să meargă cu copiii, indiferent dacă Dragoș, partenerul ei poate sau nu, ea îi ia pe cei mici și pleacă
22:20
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă! Haterii din online i-au făcut plângere: "Bineînțeles că numele meu... sună bine" # SpyNews
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă! Haterii din mediul online i-au făcut plângere vedetei. Ce acuzații i-au adus aceștia, dar și motivul pentru care oamenii legii s-au deplasat la locuința acesteia. Declarații exclusive!
22:20
De ce și-a dus Cătălin Cazacu fiul în vacanță, în timpul anului școlar! Ce își dorește prezentatorul TV de la băiatul lui # SpyNews
De ce și-a dus Cătălin Cazacu fiul în vacanță, în timpul anului școlar! Unde au ales cei doi să petreacă și ce activități au avut. Ce își dorește prezentatorul TV de la băiatul lui. Declarații exclusive!
22:20
Pentru Romaniţa Iovan, sezonul cadourilor a început deja! Impecabilă, ca de obicei, face curse pentru a alege varianta perfectă # SpyNews
La 61 de ani, Romanița Iovan arată impecabil. Creatoarea de modă a furat deja startul sezonului cadourilor și se pare că a fost în căutare de daruri pentru oamenii dragi. Imagini rare cu femeia de afaceri.
22:20
Nu lasă nimic la voia întâmplării! Ce a făcut Denise Rifai înainte de întâlnirea cu Dan Alexa?! Avem imaginile! | PAPARAZZI # SpyNews
De curând, Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV de la noi din țară la ora actuală, a fost surprinsă în prezența lui Dan Alexa, fost fotbalist și actual antrenor de fotbal. Mai interesant este cum s-a pregătit vedeta de marea întâlnire cu bărbatul. Paparazzii Spynews.ro au captat imaginile care o dau de gol pe femeie!
22:20
Babasha și Mălina, gesturi dulci ca „baklavaua” din piesa artistului! Cum au fost surprinși tinerii părinți | PAPARAZZI # SpyNews
Nu este copil sau adolescent în România căruia să îi spui numele „Babasha” și să nu știe cine este. Sau, poate că există, însă numărul celor care nu îl cunosc pe cântăreț este cu mult mai mic decât al celora care îl apreciază.
22:20
După ce, recent, presa a relatat că s-ar fi despărțit de Andi Moisescu, Olivia Steer a primit o veste proastă: procesul deschis în urmă cu șase ani, pentru moștenire, reîncepe la anul, în februarie.
22:20
Ionel Ganea este „faultat” din toate părțile: de parcă dosarele penale în care este cercetat și procesele cu poliția nu erau suficiente, el s-a trezit cu un nou dosar, civil, din cauza datoriilor.
22:20
Aeroportul din Bruxelles a fost închis acum din cauza dronelor. Zborurile sunt redirecționate # SpyNews
Aeroportul din Bruxelles a fost închis temporar după ce au fost observate drone deasupra aerodromului. Autoritățile au decis să oprească traficul aerian pentru siguranța pasagerilor și a aeronavelor. Toate zborurile au fost redirecționate către alte aeroporturi din apropiere.
22:00
Momente difcile pentru Tily Niculae! Actrița este în doliu după pierderea unei persoane dragi. Cu puțin timp în urmă, aceasta a transmis un mesaj emoționant.
21:50
Asia Express, 4 noiembrie 2025. Anda Adam, probleme înainte de a pleca spre următoarea misiune. Ce a pățit concurenta: „Mă simt ca o legumă” # SpyNews
Anda Adam și soțul ei au pornit ultimii în drum spre următoarea misiune, la Asia Express. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat penultima amuletă din acest sezon, așa că ei au fost cei care au stabilit ordinea. Concurenta a recunoscut că nu se simțea tocmai bine înainte de cursă.
Acum 24 ore
21:20
Asia Express, 4 noiembrie 2025. A fost pusă în joc o nouă amuletă. Cine a obținut avantajul: „Am anticipat că vor fi buni” # SpyNews
Ediția difuzată în această seară de la Asia Express a început cu un nou joc de amuletă. Proba a fost făcută de Dan Alexa & Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion. Echipa care a câștigat a stabilit și ordinea în care au plecat restul echipelor.
21:10
Oamenii care locuiau în apropierea blocului din Rahova, unde a avut loc explozia, s-au întors acasă. Ce probleme întâmpină: "Zici că e bloc părăsit" # SpyNews
Oamenii care locuiau în apropierea blocului din Rahova, afectat de explozie, și-au reluat viața acasă, însă realitatea nu e cea la care se așteptau. Mulți se confruntă cu lipsa apei, a gazelor și a curentului electric.
21:00
Maria Ciobanu și fiica ei s-au întors în România. Camelia Ciobanu, moment emoționant la Muzeul Satului Transilvănean # SpyNews
Maria Ciobanu și fiica ei, Camelia, sunt stabilite în America de mulți ani. Cele două au revenit de curând în România și au mers la Muzeul Satului Transilvănean, acolo unde Camelia Ciobanu a pregătit un moment emoționant.
20:40
Rețeta simplă de prăjitură de casă cu nucă și vanilie. Desertul copilăriei care te va cuceri instant # SpyNews
Prăjitura de casă cu nucă și vanilie este desertul perfect pentru orice moment al zilei. Blatul pufos, crema fină de vanilie și frișca delicată te vor duce imediat cu gândul la gustul copilăriei. Acest desert e ușor de preparat și irezistibil de delicios.
20:20
Cât de afectat a fost Alexandru Ion de la Asia Express de divorțul părinților. Mama și tatăl lui s-au despărțit când el avea 6 ani # SpyNews
Alexandru Ion de la Asia Express a vorbit recent despre experiența dificilă prin care a trecut de la o vârstă fragedă. Părinții lui s-au despărțit când el avea doar 6 ani. Actorul a spus cât de afectat a fost de această separare.
20:10
Marilu Dobrescu și iubitul își caută casă în Australia. Cum vor să fie locuința lor: „Sper să nu îmbătrânesc prematur” # SpyNews
Marilu Dobrescu și iubitul ei, Tom, își caută casă în Australia. Cei doi vor să se mute în apropiere de Sydney, iar astăzi au fost la vizionări de locuințe. Au fost 3 case care le-au atras inițial atenția, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit și cu cea de la fața locului.
19:40
Mireasa - Capriciile iubirii. Cum a explicat Emily faptul că nu și-a dorit să rămână în casă, pentru Liviu. Cei doi s-au sărutat după jocul Afroditei # SpyNews
Jocul Afroditei a luat sfârșit pentru Liviu, la Mireasa. Emily a stat în competiție 12 zile, dar a decis să plece. Concurentul i-a făcut o declarație de dragoste tinerei, iar mai apoi, după ce testul s-a terminat, cei doi s-au sărutat.
19:30
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Principalul suspect este fiul ei în vârstă de 22 de ani # SpyNews
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța! Autoritățile îl consideră suspect principal pe fiul ei în vârstă de 22 de ani. Cazul a șocat comunitatea și a declanșat o anchetă complexă pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia.
19:10
Monica Gabor, revedere emoționantă cu sora mai mare, în București. Cum arată Alina în prezent | FOTO # SpyNews
Monica Gabor se află în continuare în România. Vedeta s-a întâlnit de curând și cu sora ei mai mare. Alina este o prezență discretă și rare sunt momentele în care a apărut alături de surorile Gabor.
19:00
Acces Direct. Scandal pe avere. Tudora își acuză sora că vrea să îi ia terenul: "Să își vadă de treaba ei" # SpyNews
Un nou scandal pe avere! Tudora își acuză sora că încearcă să îi ia partea care i se cuvine. Disputa dintre surori a stârnit reacții aprinse în familie și fiecare consideră că are dreptate.
18:20
Noi mărturii șocante despre maternitatea privată din Constanța: "Cada a fost aleasă roz-fuxia. Că aia a fost mai ieftină..." O femeie a murit la scurt timp după ce a născut acolo # SpyNews
Noi mărturii șocante vin de la foști angajați și paciente ai spitalului privat Armonia din Constanța, acolo unde o tânără a murit la scurt timp după ce a născut. Persoanele care au lucrat sau au fost internate acolo au făcut dezvăluiri cutremurătoare.
18:10
Bianca Drăgușanu a dezvăluit motivul pentru care Gabi Bădălău nu a mers cu ea la nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară. Blondina a prezentat o nuntă pentru prima dată # SpyNews
Bianca Drăgușanu a prezentat nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară, la Timișoara. A fost pentru prima dată pentru blondină când a prezentat un eveniment, iar iubitul ei, Gabi Bădălău, cu care este împreună de cinci ani nu a fost prezent. Diva a dezvăluit de ce partenerul ei nu a însoțit-o.
17:50
Ramona Olaru își dorește să devină mamă! A început procesul de înghețare a ovocitelor: "Am 36 de ani..." # SpyNews
Ramona Olaru a dezvăluit că își dorește să devină mamă și a făcut primul pas important: a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce spune asistenta de la Neatza despre viața ei sentimentală din prezent.
17:30
Cum a fost cucerită Alina Pușcău de iubitul ei. Fosta concurentă de la Asia Express și-a cunoscut actualul partener după experiența de pe Drumul Eroilor # SpyNews
Alina Pușcău are un nou iubit de câteva luni. Fosta concurentă de la Asia Express l-a cunoscut pe bărbatul din viața ei după experiența de pe Drumul Eroilor și se consideră pregătită să își întemeieze o familie.
17:10
David Beckham, moment istoric la Castelul Windsor! Regele Charles i-a acordat una dintre cele mai înalte distincții britanice # SpyNews
David Beckham a trăit un moment cu adevărat special la Castelul Windsor, unde a fost onorat chiar de Regele Charles al III-lea. Fostul căpitan al naționalei Angliei a primit una dintre cele mai înalte distincții acordate de Coroana Britanică, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă în sport și pentru implicarea în numeroase acțiuni caritabile.
17:00
Denisa Drăgan, mama fetiței lui Ramore, a pierdut o sarcină. Își mai doresc sau nu comediantul și iubita lui încă un copil, după ce s-au împăcat # SpyNews
Denisa Drăgan și Ramore s-au împăcat de mai mult timp, după ce au divorțat. Cei doi au împreună o fetiță, pe Alba, iar bruneta era însărcinată din nou, însă a pierdut sarcina. În prezent, ar fi trebuit să aibă șapte luni de sarcină.
16:30
Bianca Censori s-a întors în Australia pentru a-și vizita familia, dar nu a renunțat la stilul controversat. A uimit din nou cu apariția sa provocatoare # SpyNews
Bianca Censori s-a întors în Australia pentru a-și vizita familia, însă nici de această dată nu a renunțat la stilul care a consacrat-o. Soția lui Kanye West a fost surprinsă în orașul său natal într-o ținută extrem de îndrăzneață, care a atras imediat atenția tuturor.
16:20
Lolrelai are o relație cu o fostă ispită de la Insula Iubirii, sezonul 7! Cum s-au cunoscut cei doi # SpyNews
Lolrelai iubește din nou! Vedeta formează un cuplu cu o fostă ispită de la Insula Iubirii, sezonul 7. După ce le-a sucit mințile domnișoarelor cu apariția la televizor, acesta i-a pus inima pe jar lui Lolrelai.
16:20
De câți ani este Ramona Olaru singură: „Am cununiile legate!”. Ce a pățit într-o viață anterioară # SpyNews
Ramona Olaru recunoaște că acum este mult mai selectivă când vine vorba de bărbați. Își dorește o relație serioasă, însă nu cu un bărbat care să nu știe cum să se comporte în cuplu. Asistenta TV a mărturisit că este singură de o bună perioadă, dar nici nu se grăbește să își facă un nou iubit.
16:00
Animalul de companie al Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur. Numele său e Betty și este... un porc # SpyNews
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au răspuns la întrebările celor curioși legate de viața lor de la țară. Aceștia au și un animal de companie: un porc. Urmăritorii și-au dorit să afle ce se va întâmpla cu acesta când va îmbătrâni. Iată răspunsul!
16:00
Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila "băieţilor deştepţi" din energie # SpyNews
Caracatița uriașă cu tentacule bine înfipte la nivel înalt, protejată inclusiv de clasa politică din cauza căreia românii au ajuns să plătească facturi uriașe la energie, a fost explicată pe larg într- un nou episod din campania "Toată România noastră". Confruntat cu dezvăluirile Observator, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, aflat față în față cu Alessandra Stoicescu, a recunoscut că în România, energia este un lux.
15:50
Jennifer Aniston are o nouă relație! După numeroase zvonuri privind viața ei amoroasă, actrița confirmat că formează un cuplu cu Jim Curtis. Jennifer Aniston a făcut dezvăluirea așteptată de fani în ziua în care Jim Curtis își sărbătorește ziua de naștere!
15:10
Gașca Zurli trece prin momente cumplite! Echipa a rămas fără un membru important, care și-a pierdut viața. Anunțul a fost făcut de Mirela Retegan, creatoarea grupului.
14:50
Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului puternic de gaze! Elevii au trecut prin clipe de coșmar # SpyNews
Alertă de ultim moment în București! Liceul Theodor Pallady a fost evacuat de urgență, miercuri după amiaza, din cauza mirosului puternic de gaze! Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și iau măsuri. Elevii și profesorii de la liceul din Sectorul 3 au fost evacuați.
14:40
Cine este bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap acasă, în timpul unui live pe TikTok! Este foarte cunoscut în oraș # SpyNews
Polițiștii din Neamț au luat parte, în urmă cu o seară, la o situație terifiantă. Un bărbat din orașul Roman s-a împușcat în cap live, pe TikTok, în timp ce o mulțime de persoane urmăreau transmisiunea. S-a aflat și cine este bărbatul care a recurs la acest gest.
14:40
Ți se rupe sufletul! Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român din Italia care a murit după ce a fost scos de sub dărâmături # SpyNews
După ce un turn medieval din Roma s-a prăbușit, un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături, iar salvatorii s-au chinuit mult să îl scoată. Bărbatul a stat sub ruine timp de aproape 12 ore, iar în urma unui stop cardio respirator medicii nu i-au mai putut salva viața. Care au fost ultimele sale cuvinte.
