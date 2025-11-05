Cine este Zohran Mamdani, noul primar al orașului New York. Promite chirii plafonate și transport public gratuit

14:40

După ce un turn medieval din Roma s-a prăbușit, un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături, iar salvatorii s-au chinuit mult să îl scoată. Bărbatul a stat sub ruine timp de aproape 12 ore, iar în urma unui stop cardio respirator medicii nu i-au mai putut salva viața. Care au fost ultimele sale cuvinte.