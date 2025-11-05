Ronaldo: „Mă voi retrage curând” Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii”
Golazo.ro, 5 noiembrie 2025 10:20
Cristiano Ronaldo, actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
10:20
Ronaldo: „Mă voi retrage curând” Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.
Acum o oră
09:50
„Moment istoric pentru Steaua” Florin Talpan jubilează după decizia ÎCCJ: „Ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a încheiat disputa juridică dintre Steaua și FCSB. Instanța supremă a respins recursul formulat de FCSB și a confirmat că marca „Steaua” aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.
Acum 4 ore
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul # Golazo.ro
GOLAZO.ro a cerut informații, date și statistici despre fenomenul jocurilor de noroc ilegale de la Poliție, ONJN și DIICOT. Răspunsuri surprinzătoare, în care se recunosc disfuncționalități majore!
Acum 12 ore
23:50
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final # Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Liverpool - Real Madrid marți seară. În minutul 30, „centralul” a avut o fază controversată
23:20
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.
23:00
„CSA nu va primi nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere” # Golazo.ro
Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat după ce CSA a câștigat procesul cu FCSB la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru marca Steaua.
22:40
„Probabil am fi avut 4-5 puncte în plus” Nicolescu anunță ce vrea să cumpere Dinamo în iarnă: „Au rămas datori” » Țintă surprinzătoare # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre pozițiile pe care „câinii” doresc să le întărească în perioada de transferuri din iarnă.
22:40
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL # Golazo.ro
Record istoric stabilit la duelul dintre Slavia Praga și Arsenal (0-3).
21:50
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), prreședintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.
Acum 24 ore
21:30
Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat.
21:00
Nu l-au iertat Fanii lui Liverpool au vandalizat muralul cu Trent Alexander-Arnold » Ce au scris suporterii # Golazo.ro
Pictura murală cu Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din Liverpool a fost vandalizată chiar înainte de duelul dintre „cormorani” și Real Madrid.
20:30
Nu-l vrea pe Louis Munteanu la FCSB MM se opune transferului: „Un capitol închis, sper că definitiv!” + Ce spune despre Emerllahu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferurile lui Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani).
20:20
20:00
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali # Golazo.ro
Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre Steaua București și FCSB privind marca clubului.
19:40
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, a vorbit despre oferta din MLS care ar fi pe masa campioanei.
19:30
Rangnick a făcut calculele De ce are nevoie Austria pentru a câștiga grupa României din preliminariile CM 2026: „Se aplică această formulă” # Golazo.ro
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Bosnia, ultimele pe care selecționata sa le va disputa în preliminariile CM 2026.
19:20
Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară # Golazo.ro
Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională. Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani.
19:00
Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ardelenii sunt amenințați cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.
18:50
„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
18:20
Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” # Golazo.ro
Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
17:40
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay, ex-coechipier al lui Leo Messi
17:30
Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de la Camp Nou au protestat marți, în fața stadionului, din cauza încălcării drepturilor lor.
17:00
Dani Coman, replică pentru LPF Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale: „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modfica statutul, aspect care l-ar puta bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum a informat anterior.
16:50
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19 # Golazo.ro
FCSB a hotărât să-i lase să joace în meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian
16:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre CSM București.
16:10
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului # Golazo.ro
Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.
16:10
Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB” # Golazo.ro
Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a trecut printr-o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
16:00
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a oferit o primă reacție după ce Leo Grozavu, antrenorul echipei, a declarat că ar vrea să se retragă din activitate.
15:40
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de jocul tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).
15:30
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ” # Golazo.ro
Paddy Pimblett l-a provocat pe Ilia Topuria, dublul campion al UFC.
15:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre violența în sport și felul în care oficialii echipelor o întrețin, iar autoritățile nu găsesc rezolvare.
14:50
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»” # Golazo.ro
Stephen Crean, un fan al lui Nottingham Forest în vârstă de 61 de ani, a trăit momente cumplite, după ce a fost implicat în atacul șocant comis, sâmbătă, într-un tren care se îndrepta spre Londra.
14:50
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, începe etapa #4. Liverpool - Real Madrid și PSG - Bayern, capetele de afiș » Dennis Man, din nou în scenă # Golazo.ro
Napoli - Eintracht Frankfurt și Slavia Praga - Arsenal sunt meciurile care deschid runda #4 din Liga Campionilor.
14:20
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională # Golazo.ro
Mircea Lucescu a încercat să-l reintegreze pe Radu Drăgușin la echipa națională. Ce a hotărât selecționerul după discuția cu oficialii lui Tottenham și reacția antrenorului londonezilor: „Această discuție nu are sens acum”
14:00
Predicția lui Olăroiu Ce crede românul că se va întâmpla cu FCSB , după începutul dezastruos de sezon # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a declarat că FCSB va reuși, în cele din urmă, să obțină calificarea în Liga Campionilor.
13:40
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 Părintele unui jucător al oltenilor a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână” # Golazo.ro
Craiova U17 - Rapid U17 5-1. Scene ireale au avut loc la partida dintre juniorii celor două cluburi.
13:30
Lupta anului de pe Netflix, anulată Reacție dură după acuzațiile grave la adresa campionului mondial Gervonta Davis: „E un gunoi uman, un agresor de femei!” # Golazo.ro
Jake Paul a decis să anuleze meciul cu Gervonta Davis din cauza acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.
13:10
Al 5-lea an de superdueluri în Ligă! Istvan Kovacs, topul marilor echipe arbitrate în Champions League. Mai are un Liverpool - Real # Golazo.ro
Istvan Kovacs conduce marți seară Liverpool - Real Madrid, al 14-lea meci important al arbitrului în ultimele cinci sezoane de Ligă
12:50
Real, omagiu pentru Diogo Jota FOTO. Gestul făcut de madrileni în memoria jucătorului de la Liverpool » Mesajul emoționant lăsat de Trent Alexander-Arnold # Golazo.ro
Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold și Xabi Alonso i-au adus un omagiu lui Diogo Jota pe Anfield, cu o seară înaintea duelului cu Liverpool.
12:30
Cutremur la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a fost demis după eșecul #4 din Liga Campionilor » Un alt nume mare pleacă alături de el # Golazo.ro
Adrian Vasile (43 de ani) s-a despărțit de CSM București la puțin peste două luni de la startul sezonului.
12:20
Rațiu, performanță uimitoare VIDEO. A fost desemnat cel mai rapid jucător din LaLiga! » Reacția românului # Golazo.ro
Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie din La Liga.
12:20
Marius Copil se retrage FOTO. Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei # Golazo.ro
Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
11:50
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată # Golazo.ro
Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez în vârstă de 35 de ani, scoate la lumină ce s-a petrecut în primăvară în campionatul Greciei. A fost dat în judecată de unul dintre cluburile pe care le-a acuzat. A evoluat acolo în 2024-2025
11:40
Greșeală de arbitraj? FOTO. Experții se contrazic după penalty-ul acordat pentru liderul din Liga 1: „Simulare îngrozitoare!” / „E 11 metri” # Golazo.ro
Petrolul - Botoșani 0-0. În minutul 74 al partidei de pe „Ilie Oană”, în careul gazdelor a avut loc un contact între Stefan Krell și Mykola Kovtalyuk, atacantul oaspeților.
11:30
Panduru, iritat de gestul lui Rădoi Reacție dură după ce antrenorul a plecat la vestiare înainte de final: „Nu e nimic în regulă!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Basarab Panduru a reacționat după gestul lui Mirel Rădoi de la finalul derby-ului.
10:50
Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.
10:40
„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1” # Golazo.ro
Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.
Ieri
10:10
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.
10:00
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere” # Golazo.ro
Manuel Akanji, fundaș împrumutat de Inter de la Manchester City, își dorește ca echipa antrenată de Cristi Chivu să-l transfere definitiv.
09:10
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune” # Golazo.ro
Fostul baschetbalist Vladimir Stimac, 38 de ani, a fost arestat la Belgrad, în timpul protestelor din capitala Serbiei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.