Cine a fost Emeric Ienei. De ce n-a primit medalie la Sevilla în 1986 și ce i-a spus Ceaușescu după câștigarea Cupei Campionilor
Antena Sport, 5 noiembrie 2025 11:50
Cu siguranţă cariera lui Emeric Ienei a marcat fotbalul românesc. Despre Emeric Ienei se poate spune că a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României. Din păcate, marele antrenor s-a stins astăzi, la vrâsta de 88 de ani. Cine a fost Emeric Ienei? Povetea de viaţă a tehnicianului este una de-a dreptul
Ştefan Iovan, devastat de moartea lui Emeric Ienei: “Am ţinut mult la el! Îi suntem cu toţii recunoscători” # Antena Sport
Ştefan Iovan, căpitanul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 de la Sevilla, a vorbit despre Emeric Ienei, după ce antrenorul de 88 de ani a încetat din viaţă. În cursul zilei de miercuri, la Oradea, Emeric Ienei a murit. Vestea l-a cutremurat pe Ştefan Iovan, cel care a ţinut foarte mult la fostul
A murit Emeric Ienei! Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea. Ştire in curs de actualizare
FCSB, “condamnată” de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?” # Antena Sport
FCSB merge în Elveţia pentru meciul cu FC Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Ambele echipe au o singură victorie în primele trei meciuri şi au mare nevoie de puncte, pentru a nu pierde contactul cu locurile care asigură prezenţa în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League. În campionat, lucrurile
Românul care va antrena o echipă naţională la Cupa Africii pe Națiuni. A fost pezentat oficial # Antena Sport
Federaţia din Zimbabwe l-a numit pe Marian (Mario) Marinică în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale, cu aproximativ şase săptămâni înainte de Cupa Africii pe Naţiuni, oferindu-i un contract pe un an. Românul în vârstă de 60 de ani a antrenat anterior două naţionale africane — Malawi, la Cupa Africii pe Naţiuni 2021 din
“Dezgustător!” Reacţii dure după ce Trent a fost huiduit de fanii lui Liverpool: “Suporterii decid” # Antena Sport
Trent Alexander-Arnold a revenit pe Anfield mai repede decât s-ar fi aşteptat. Liverpool a primit vizita lui Real Madrid, în etapa a patra din faza principală UEFA Champions League, iar "cormoranii" s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Alexis MacAllister. Xabi Alonso a decis să îl introducă pe Trent Alexander-Arnold pe finalul partidei, la
Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia # Antena Sport
Aurelian Leahu a trăit o poveste ca ruptă din film. După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, fostul fundaș stânga la Petrolul Ploiești s-a mutat în Elveția, la Versoix, lângă Geneva, și a început o viață nouă. Una care i-a adus provocări greu de imaginat. El recunoaşte că a muncit orice pentru a face bani:
Cornel Dinu (77 de ani) se confruntă cu o depresie severă şi a ajuns să refuze să dialogheze cu oamenii care i-au fost şi îi sunt apropiaţi. Ionel Dănciulescu a dat detalii tulburătoare despre starea în care se află Procurorul. În ultimii aproape doi ani, Cornel Dinu nu a mai părăsit domiciliul decât atunci când
Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! “Federația a fost complice” # Antena Sport
Florin Talpan are o cerere incredibilă! El vrea ca naţionala României să fie exclusă din competiţiile UEFA. După ce ÎCCJ a hotărât să refuze recursul formulat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, vine cu o nouă serie de cereri! Florin Talpan spune că va merge cu
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi pe teren, la finalul unui meci. Ce i-au pregătit organizatorii # Antena Sport
Novak Djokovic s-a luptat să-şi stăpânească lacrimile după victoria din turul al doilea al Hellenic Championship de la Atena, marţi, după ce organizatorii turneului au difuzat un videoclip dedicat fostului său antrenor Nikola Pilic, care a decedat în septembrie, la vârsta de 86 de ani. În perioada în care era jucător, croatul Pilic a fost
Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. “Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul” # Antena Sport
Vinicius Junior a fost criticat de Thierry Henry, după Liverpool – Real Madrid 1-0, meci în care starul brazilian nu a avut nicio ocazie mare de a marca. Fostul mare atacant francez i-a reproşat lui Vinicius că l-a scăpat din mână pe Bradley Conor, fundaşul pe care l-a dominat în primele dueluri, dar care apoi
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România # Antena Sport
Managerul care a făcut o tranzacţie istorică pentru România, de 2 miliarde de euro, a fost angajat de Ion Ţiriac. Este vorba de Karoly Borbely, fost director general al Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România. De numele lui se leagă listarea într-o tranzacţie istorică de 2 mld. euro a Hidroelectrica. Karoly Borbely
Averea strânsă de Istvan Kovacs din fotbal. Centralul are în conturi o sumă fabuloasă # Antena Sport
Istvan Kovacs cunoaşte vârful carierei ca arbitru. El este acum omul momentului în întreaga lume, după ce a arbitrat Liverpool – Real Madrid, iar decizia lui, de a nu acorda penalty pentru englezi, a fost intens discutată. Ajuns la 40 de ani, Istvan Kovacs a adunat o avere în sezonul 2024-2025, cel mai bun din
“Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 # Antena Sport
Istvan Kovacs a condus la centru meciul uriaş dintre Liverpool şi Real Madrid, 1-0, din grupa Ligii Campionilor, având parte de un duel cu multe momente încinse, precum faza controversată din prima repriză, la care cormoranii au cerut penalty. În prelungirile partidei de pe Anfield Road, Xabi Alonso a avut un dialog prelungit cu Marcel
Ofertă pentru Dan Petrecu. Miliardarul cu avere de 100 de milioane de euro insită pentru român # Antena Sport
Dan Petrescu nu duce lipsă de oferte, după despărţirea de CFR Cluj. Dacă ardenelii au vrut să-l readucă, dar în cele din urmă fostul jucător al României a refuzat, un alt club important insistă şi speră să bată palma cu el. Luna trecută, fostul antrenor al lui CFR a fost ofertat de KS Wieczysta Kraków,
Începe carnavalul vitezei. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
Circuitul de la Interlagos, unde se va disputa în acest weekend Marele Premiu al Braziliei, e una dintre acele piste unde mereu se întâmplă ceva interesant sau spectaculos. E un traseu apropiat de perfecțiune, asemenea celui de la Spa-Francorchamps, cu care are câteva caracteristici comune. Anume, o varietate de viraje, urcușuri și coborâșuri, posibilități de
UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! # Antena Sport
UEFA a explicat oficial, într-un comunicat, de ce arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a acordat penalty la faza controversată din minutul 30 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0. În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid 1-0! # Antena Sport
Românul Istvan Kovacs (41 de ani) nu a avut un meci uşor în duelul "de lux" dintre Liverpool şi Real Madrid, încheiat cu victoria "cormoranilor", la limită, cu 1-0. În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar
Dennis Man (27 de ani) nu a mai avut realizări în meciul cu Olympiacos, la fel ca în partidele cu Napoli şi Fortuna Sittard. Man a evoluat 58 de minute în partida lui PSV cu campioana Greciei, fiind înlocuit cu Couhaib Driouech. Cu Napoli Dennis Man a reuşit o "dublă", iar cu Fortuna Sittard a
Reacţia spaniolilor după ce Istvan Kovacs i-a refuzat un penalty lui Liverpool cu Real Madrid # Antena Sport
Publicaţiile spaniole au concluzionat că arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a decis corect să nu îi acorde penalty lui Liverpool la faza controversată din minutul 30 al meciului cu Real Madrid. Dominik Szoboszlai a şutat, iar balonul l-a atins în mână pe Tchouameni. Iniţial Istvan Kovacs acordase lovitură liberă de la marginea careului,
Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi # Antena Sport
Prima repriză a partidei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a fost plină cu de toate. Bavarezii conduc la pauză cu scorul de 2-0, însă evoluează și în inferioritate numerică, după ce Luis Diaz a fost eliminat. Extrema campioanei Germaniei a văzut cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Hakimi, asta deși inițial centralul
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! # Antena Sport
În minutul 30 al meciului "de lux" Liverpool – Real Madrid, Dominik Szoboszlai a şutat spre poartă, Tchouameni a oprit balonul cu mâna şi au urmat minute în şir în care Istvan Kovacs a deliberat, urmărind faza şi pe monitorul VAR. În cele din urmă decizia a fost să nu acorde penalty. Iniţial dăduse lovitură
Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League # Antena Sport
Paris Saint Germain a primit vizita celor de la Bayern Munchen, în etapa a patra din UEFA Champions League. Partida a început prost pentru campioana en-titre, care s-a văzut condusă după doar patru minute. Mai mult decât atât, problemele au continuat pentru Luis Enrique, care l-a pierdut la jumătatea primei reprize și pe Ousmane Dembele,
Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali” # Antena Sport
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a acuzat din nou că a fost împiedicat să ducă lupta în instanţă cu FCSB, clubul patronat de Gigi Becali. Recursul FCSB-ului pentru marcă a fost respins definitiv marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Becali nu mai are cale de atac pentru a obţine marca "Steaua", care
“Sper să fie definitiv” Anunţul lui Mihai Stoica despre transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că trecerea "la pachet" a lui Louis Munteanu (23 de ani) şi Lindon Emerllahu (22 de ani) nu a fost rezolvată. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a precizat că, din punctul lui de vedere, campioana ultimelor două sezoane nu are nevoie de aceşti doi jucători. Mihai
Arsenal a jucat marți seară pe terenul celor de la Slavia Praga, în etapa a patra din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Mikel Arteta a defilat în fața formației cehe și s-a impus cu scorul de 3-0. Mai mult decât atât, tehnicianul „tunarilor" l-a introdus pe teren și pe puștiul Max Dowman, jucător promovat
Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Louis Munteanu! Suma pe care atacantul poate pleca de la CFR # Antena Sport
Louis Munteanu a fost aproape să plece de la CFR Cluj la începutul acestui sezon, însă ofertele venite la adresa atacantului român nu au fost pe placul patronului Neluțu Varga. Întreaga situație l-a afectat pe fotbalistul care a primit titlul de golgheter al Ligii 1 în sezonul precedent, lucru sesizat chiar
The post Jurnal Antena Sport | Dani Coman, profesor de sport pentru cei mici, la Călineşti appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka, de neoprit la Turneul Campioanelor! Cum arată clasamentul în grupa ”Stefanie Graf” # Antena Sport
Aryna Sabalenka este în formă maximă în Arabia Saudită. Sportiva clasată pe primul loc în ierarhia WTA a obținut marți a doua victorie la Turneul Campioanelor, la capătul unui meci greu cu Jessica Pegula. Jucătoarea din Belarus a avut nevoie de set decisiv pentru a scoate victoria, asta după ce adversara acesteia și-a adjudecat cel […] The post Aryna Sabalenka, de neoprit la Turneul Campioanelor! Cum arată clasamentul în grupa ”Stefanie Graf” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | O româncă stabilită în Elveţia le-a pregătit o surpriză dulce jucătorilor de la FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | O româncă stabilită în Elveţia le-a pregătit o surpriză dulce jucătorilor de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Fanul care merge în toată ţara cu Botoşani va petrece cu lunile dacă moldovenii iau titlul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fanul care merge în toată ţara cu Botoşani va petrece cu lunile dacă moldovenii iau titlul appeared first on Antena Sport.
Cristiano Ronaldo l-a lăudat pe Donald Trump: “Poate să contribuie la schimbarea lumii” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro. „Donald Trump este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea […] The post Cristiano Ronaldo l-a lăudat pe Donald Trump: “Poate să contribuie la schimbarea lumii” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş a intrat într-o cramă la Asia Express şi n-a gustat deloc din vin # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş a intrat într-o cramă la Asia Express şi n-a gustat deloc din vin appeared first on Antena Sport.
Florin Cernat devine director sportiv la FCSB! Mihai Stoica a anunţat când va prelua funcţia # Antena Sport
Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia după meciul lui Voluntari cu liderul din Liga 2, Corvinul. Stoica a precizat că Cernat, care în prezent e director sportiv la […] The post Florin Cernat devine director sportiv la FCSB! Mihai Stoica a anunţat când va prelua funcţia appeared first on Antena Sport.
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off! # Antena Sport
Sepsi a învins-o în deplasare, cu 2-1, pe Voluntari, iar la finalul partidei patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a dat declaraţii. Cu această victorie, Sepsi a urcat pe loc de play-off în Liga a 2-a. Sepsi e pe 5, cu 23 de puncte, la egalitate cu ASA Târgu Mureş şi Steaua, echipă care nu are drept […] The post “Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off! appeared first on Antena Sport.
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură puternică din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a respins marți, 4 noiembrie 2025, recursul campioanei României în procesul pentru marca Steaua. Florin Talpan a avut o reacție entuziastă după anunțarea acestei decizii și a anunțat că este gata să îi mai dea o lovitură patronului celor de […] The post Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua appeared first on Antena Sport.
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 4 noiembrie, recursul celor de la FCSB în ceea ce privește procesul pentru marca Steaua. Lovitura este una uriașă pentru patronul Gigi Becali. Florin Talpan a reacționat imediat după aflarea deciziei și a transmis că îi va mai da o lovitură finanțatorului campioanei României, într-un alt […] The post Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua appeared first on Antena Sport.
Numărul unu mondial Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios într-un meci demonstrativ „Battle of the Sexes” în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul acestui an. Belarusa Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, şi australianul Kyrgios, în vârstă de 30 de ani, clasat pe locul 652 în lume, se vor înfrunta în Coca-Cola Arena […] The post Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor” appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer # Antena Sport
Gigi Becali a primit o lovitură devastatoare din partea Înaltei Curți de Casare și Justiție. Instituția s-a pronunțat în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB. Aceștia au respins recursul făcut de avocații campioanei României, astfel că în prezent nu mai există cale de atac în ceea ce privește marca Steaua. ÎCCJ a respins recursul […] The post Lovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer appeared first on Antena Sport.
David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters. Fostul căpitan al naţionalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a primit distincţia la reşedinţa regală, la mai bine […] The post David Beckham a devenit Sir! Moment special pentru legenda fotbalului englez appeared first on Antena Sport.
“A semănat cu cel de anul trecut” Reacţia lui Fabio Capello după ce Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic în deplasarea de la Verona, cu 2-1, cu un autogol al lui Frese din minutul 90+4. Chiar dacă nerrazurrii nu au avut la Verona prestaţia pe care Fabio Capello o aştepta, el tot consideră că Interul lui Chivu e principalul favorit la titlu în acest sezon de Serie […] The post “A semănat cu cel de anul trecut” Reacţia lui Fabio Capello după ce Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic appeared first on Antena Sport.
Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis” # Antena Sport
Marți s-a cerut prin intermediul instanței intrarea în insolvență a clubului CFR Cluj, pentru datoriile acumulate la terțe persoane. Formația ardeleană are probleme financiare consistente, însă patronul echipei a dat asigurări că situația se va rezolva. Neluțu Varga a reacționat imediat după publicarea informației în spațiul public și a confirmat că problemele vor fi soluționate, […] The post Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis” appeared first on Antena Sport.
Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A # Antena Sport
În pericol după un început de sezon dezastruos, fără nicio victorie în Serie A, antrenorul Stefano Pioli a fost în cele din urmă dat afară de Fiorentina, marţi. Clubul toscan ocupă în prezent ultimul loc în campionatul italian. Pentru a doua oară după un prim mandat între 2017 şi 2019, Fiorentina şi Stefano Pioli s-au […] The post Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A appeared first on Antena Sport.
Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice” # Antena Sport
Daniel Bîrligea se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la FCSB, iar atacantul și-a trecut deja în palmares două trofee alături de campioana României. Mai mult decât atât, vârful a avut evoluții apreciate și la nivel european. Cu șapte reușite în actuala stagiune pentru gruparea pregătită de Elias Charalambous, fotbalistul în […] The post Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice” appeared first on Antena Sport.
Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale # Antena Sport
Coco Gauff rămâne cu șanse reale pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce marți a reușit să bifeze primul succes în cadrul competiției din Arabia Saudită. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de Jasmine Paolini, la capătul unui meci destul de lejer pentru jucătoarea de culoare, clasată pe locul 3 în ierarhia […] The post Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale appeared first on Antena Sport.
1. Becali s-a răzgândit Kevin Ciubotaru este pe lista lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului s-a răzgândit şi îl vrea pe fotbalistul lui Hermannstadt. Fundaşul de 21 de ani a debutat recent la naţională, în amicalul cu Moldova 2. Adi Vasile a fost demis Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti, după o nouă înfrângere […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie appeared first on Antena Sport.
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) s-a revoltat împotriva contractului pentru drepturile de televizare a Ligii 1. Becali a avut o tiradă la adresa LPF-ului şi chiar la adresa prietenului său, şeful LPF, Gino Iorgulescu. Întrebat de ce nu apelează la patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), în acest caz, Becali a comis un alt […] The post Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul appeared first on Antena Sport.
Zid alb-albastru la Viena! Câți suporteri ai oltenilor și-au luat bilet pentru meciul cu Rapid # Antena Sport
Cu doar un punct după primele două runde din UEFA Conference League, Universitatea Craiova va juca joi în deplasare pe terenul celor de la Rapid Viena. Partida va fi una dificilă pentru echipa lui Mirel Rădoi. Față de meciul din deplasare jucat la Rakow, „leii” din Bănie vor fi susținuți de un număr mult mai […] The post Zid alb-albastru la Viena! Câți suporteri ai oltenilor și-au luat bilet pentru meciul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” # Antena Sport
Afaceristul Caius Covrig (29 de ani) a explicat, într-un clip postat pe contul lui de Instagram, de ce oamenii trebuie să lase bacşiş atunci când merg la restaurant. Caius Covrig activează în industria HoReCa. Pe lângă alte afaceri, deţine şi două hoteluri. În trecut a jucat baschet la nivel de colegiu, în Statele Unite. Caius […] The post Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” appeared first on Antena Sport.
Câți fani va avea FCSB la meciul cu Basel, din UEFA Europa League: „Nu avem ce să facem” # Antena Sport
FCSB va juca joi în etapa a patra a fazei principale din UEFA Europa League contra celor de la FC Basel. Partida va avea loc în deplasare, iar suporterii campioanei României încă își cumpără bilete pentru acest joc. Gruparea antrenată de Elias Charalambous vine după o serie de două înfrângeri consecutive, ultima pe Arena Națională, […] The post Câți fani va avea FCSB la meciul cu Basel, din UEFA Europa League: „Nu avem ce să facem” appeared first on Antena Sport.
