A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
Gândul, 5 noiembrie 2025 11:50
Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică – inclusiv apartamente și camere de închiriat – în primele nouă luni ale anului, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de […]
Acum 10 minute
12:00
Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi # Gândul
Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, acesta fiind acuzat că ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției. Surse Antena 3 susțin că agentul mergea să încaseze banii îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu. Locuințele implicate aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local De adăugat că locuințele […]
Acum 30 minute
11:50
11:50
Ion Cristoiu: Un semnal planetar: Victoria la New York a Extremistului de Stânga Zohran Mamdani # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre victoria de la New York a lui Zohran Mamdani, candidatul Partidului Democrat. „În mai multe jurnale video din ultima vreme am atras atenția asupra unui eveniment pe cale de a se împlini, și iată că s-a împlinit, și anume […]
11:50
Ai forat un puț nou și primul jet de apă iese limpede, rece. Pare perfectă, dar oare e și sigură? Calitatea apei dintr-un puț forat ține direct de sănătatea familiei tale, mai ales în zone rurale unde nitrații din îngrășăminte sau bacteriile din sol pot ajunge rapid în pahar. În România, unde secetele din 2025 […]
11:40
FOTO. Ce fac Anda Adam și Joseph pentru FAMILIILE care i-au ajutat în ”Asia Express”. ”Ne-au dat tot din puținul lor” # Gândul
Anda Adam și partenerul ei de viață, Joseph, au decis să facă un gest special pentru cei care i-au ajutat pe durata participării lor la ”Asia Express” 2025. Anda Adam și Joseph fac parte dintre echipele care participă în sezonul opt al show-ului ”Asia Express”, de la Antena 1. Cei doi au decis să facă […]
11:40
A murit marele Emerich Ienei! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea # Gândul
Emerich Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, s-a stins din viață miercuri dimineață, la 88 de ani, la locuința sa din Oradea. Fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Ienei rămâne în memoria microbiștilor pentru eleganța de care a dat dovadă atât pe teren, cât și în afara lui. […]
11:40
Acum o oră
11:30
Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă” # Gândul
Cristi Chivu trăiește intens fiecare meci al echipei sale, iar atunci când golul victoriei vine la ultima fază de joc descătușarea este pe măsura emoțiilor. Așa s-a întâmplat și la partida cu Verona, din deplasare, câștigată de Inter pe final. Bucuria sa și gesturile făcute au fost comentate intens în Italia, inclusiv de soția legendarului […]
11:30
Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume” # Gândul
Adrian Năstase, fost premier și lider al Partidului Social Democrat, anunță că va participa la Congresul PSD, pe care îl consideră un moment decisiv pentru viitorul partidului. Acesta a transmis, într-un mesaj pe blogul său că Partidul Social Democrat are nevoie de o „refondare ideologică”. Adrian Năstase, fost lider al PSD și premier al României, […]
11:30
Experiența unei femei care a murit pentru câteva minute în timpul nașterii fiului ei. Susține că a văzut Raiul: „Am simțit o pace profundă” # Gândul
O femeie și-a expus o experiență personală care a uimit și a generat, în același timp, controverse. Jane Dawson (54 de ani, Scoția) susține că în timpul travaliului ar fi trăit o experiență la limita dintre viață și moarte. A susținut că a murit pentru câteva minute și, în acel timp, ar fi văzut „Raiul”. […]
11:30
O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare” # Gândul
Maria Talica a dat în judecată Poliția Locală din Iași și a solicitat să îi fie restituită contravaloarea unei amenzi pe care a primit-o în timpul pandemiei de COVID. În plus, femeia cere și daune morale, pentru că nu avea bani să achite amenda, s-a stresat și s-a îmbolnăvit. Femeia din Iași, în vârstă de […]
11:30
Marius Tucă Show începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea # Gândul
Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
11:10
Diferențele majore dintre sistemul MEDICAL suedez și cel românesc. Medic cardiolog: „Oamenii sfințesc locurile și profesiile” # Gândul
Dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, a stârnit o amplă dezbatere online după ce a comparat experiențele pacienților străini veniți pentru tratament în România. Într-o postare pe Facebook, acesta a relatat cazul unei familii din Suedia care a venit în România pentru tratament, întrucât în țara natală timpul de așteptare pentru o intervenție cardiologică depășea […]
11:10
2026 va fi anul Calului de Foc care este o dată la 60 de ani, iar Universul va fi zguduit din temelii. Va fi anul schimbărilor, al adevărurilor greu de privit, al renașterii și al curajului. Va fi unul dintre cele mai rare și intense momente cosmice, care aduce cu el mult curaj și transformare. […]
11:10
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare” # Gândul
Crizele financiare și prețurile tot mai mari la chirii și alimente îi fac pe tot mai mulți tineri europeni să-și caute norocul unei vieți mai bune în afara bătrânului continent, atrași de salariile mai mari, dar și de condițiile de muncă mai avantajoase. Așa începe și povestea lui Marion, un tânăr spaniol de 28 de […]
11:10
Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“ # Gândul
Republicanii au pierdut alegerile pentru că „Trump nu a fost pe buletinele de vot“, a transmis președintele american, pe pagina sa de Truth Social, la scurt timp după ce Zohran Mamdani a fost ales Primar al New Yorkului. „TRUMP NU A FOST PE BULETINELE DE VOT ȘI BLOCAJUL GUVERNAMENTAL, ACESTEA AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE […]
Acum 2 ore
10:50
Autoritățile judiciare din Franța au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile pe care algoritmii acesteia le prezintă pentru tinerii care se sinucid. Concret, francezii susțin că TikTok folosește algoritmi care incită la suicid. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea unei […]
10:50
Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința # Gândul
Acești proprietari de case vor fi obligați să își modernizeze locuința. Este vorba despre Germania care se pregătește de o schimbare imensă impusă de o directivă europeană adoptată recent. Noua lege îi obligă pe proprietarii de locuințe să își modernizeze sistemele de încălzire și acoperișurile până în luna mai 2026. În viitor, în întreaga Uniune […]
10:50
10:40
Percheziții de amploare în Bucuresti și 7 județe. Generali SIE, rezerviști SRI, fost șef în DNA, președintele PNL Vaslui și mai mulți oameni cu presupuse legături cu gruparea Potra-Georgescu sunt vizați de DNA. „Un sistem ocult de influență și protecție” # Gândul
În centrul cazului anchetat de DNA Iași se află controversatul om de afaceri din Vaslui Fănel Bogos. Acesta, potrivit unor surse, vindea pui cu salmonella – și pentru că DSV Iași i-ar fi dat amendă în urma controalelor – nu putea recupera subvenția de la stat, așa că ar fi făcut intervenții prin diverse persoane […]
10:40
Interdicție în România. De ce nu ai voie să îți plastifiezi certificatele de naștere, căsătorie sau deces # Gândul
Certificatele de naștere, căsătorie sau deces nu trebuie să fie plastifiate, arată o regulă existentă încă din anul 2022. Deși ar putea părea o idee pozitivă, de a menține actele cât mai „noi”, protejate din calea umezelii sau a altor factori care pot să deterioreze, acest aspect nu este privit cu „ochi buni” de lege. […]
10:40
CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private # Gândul
CCR a amânat astăzi decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private, până pe 12 noiembrie. Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost atacat în termenul de control al constituționalității înainte de promulgare în urma deciziei secțiilor reunite ale instanței […]
10:30
ROMÂNIA, semnatară a „Declarației de la Berlin” privind stimularea competitivității europene. Cum au votat Franța și Italia # Gândul
România, alături de alte 16 state europene, a semnat „Declarația de la Berlin” privind stimularea competitivității europene. Documentul va permite implementarea a cinci măsuri menite să îmbunătățească performanța economică a blocului comunitar într-un context de „concurență globală acerbă”. Franța și Italia, două dintre forțele de pe continent, au semnat și ele „Declarația de la Berlin”, […]
10:30
Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România # Gândul
Membrii ai partidului Democrat și Republican au confruntat reprezentanții Pentagonului, marți, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru serviciile de apărare, care a durat peste două ore. Legislativul a reproșat oficialilor din domeniul Apărării, lipsa transparenței, în ceea ce privește deciziile de securitate națională. Ministrul Apărării din SUA, Pete Hegseth, s-a străduit să controleze informațiile […]
10:30
Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi # Gândul
Unul dintre bărbații suspectați că a participat la spargerea de la muzeul Luvru de pe 19 octombrie va fi judecat miercuri, pentru un caz care datează din 2019. Informațiile Au fost publicate de BFMTV, care a aflat și identitatea individului. Se pare că ar fi vorba de Abdoulaye N., o vedetă a cascadoriilor cu motociclete […]
10:10
Și rușii dau vina pe „SISTEM”. „Nu-l învinovățiți doar pe Putin pentru greșelile Rusiei, mitul că toate represiunile vin de la Kremlin este o modalitate convenabilă de a explica totul” # Gândul
Există o idee ferm înrădăcinată în segmentul activ politic al societății ruse, respectiv aceea că toate deciziile, indiferent de nivel, de la cele mai importante și până la cele mai mici, sunt luate de de președintele Vladimir Putin. Recentul caz al reținerii solistei trupei Stoptime, Diana Loginova, care a interpretat o melodie a unui artist […]
10:10
Anca Alexandrescu: „Toți cei care construiesc CARTIERE REZIDENȚIALE trebuie să facă școli și grădinițe” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre o serie de măsuri pe care ar dori să le implementeze în cazul în care va câștiga alegerile din decembrie pentru Primăria București. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „Aș interzice aprovizionarea în timpul zilei” Odată ce […]
10:10
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști # Gândul
Un motan pe nume Gacek a devenit atracția principală a orașului polonez Szczecin. Felina, tratată regește, este vizitată de mii de turiști și obține o evaluare perfectă de cinci stele pe Google Maps. Motanul Gacek, atracția turistică dintr-un oraș polonez Un motan alb-negru pe nume Gacek a devenit principala atracție turistică din orașul polonez Szczecin. […]
10:10
O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar # Gândul
O mănăstire din secolul al XVII-lea, aflată în estul Belarusului, a fost vândută la un preț simbolic de doar 11 euro, echivalentul unei felii de pizza cumpărată din Aeroportul Otopeni. Cumpărătorul promite să transforme clădirea istorică într-o afacere exclusivită. O mănăstire veche de peste 400 de ani din orașul Dubrouna, aflat în estul Belarusului, a fost […]
Acum 4 ore
10:00
09:50
Amendă de până la 28.500 de lei, dacă NU plătești această taxă obligatorie. Este valabilă pentru toți șoferii din România # Gândul
Șoferii din România trebuie să plătească o anumită taxă de drum. În condițiile în care aceasta nu este achitată, atunci riscă să primească o amendă de până la 28.500 de lei. Taxa are caracter obligatoriu. Conducătorii auto din România trebuie să plătească rovinieta, o taxă cu caracter obligatoriu, așa cum prevede legislația. Persoanele care nu […]
09:30
Prețuri de LUX la Aeroportul Otopeni. O pizza costă mai mult decât în Londra, Roma sau Madrid: „Plătești ca în Dubai, dar mănânci ca la gară” # Gândul
Prețurile exagerate din Aeroportul Otopeni par să surprindă turiștii în fiecare zi. Călătorii se plâng pe rețelele sociale că mâncarea din aeroportul românesc a ajuns mai scumpă decât în marile capitale europene, unde un meniu costă mai puțin decât o gustare în București. Prețurile pentru mâncare și băuturi în Aeroportul Henri Coandă din Otopeni au […]
09:30
Orașul european unde poți participa la loteria mormintelor. Șansele de a deveni vecin pentru totdeauna cu Jim Morrison, Oscar Wilde și Edith Piaf # Gândul
Parisul a găsit o metodă inedită de a readuce la viață istoria: oferă șansa oamenilor de a își dormi somnul de veci lângă celebrități care au schimbat lumea artei și a muzicii. Într-un loc unde fiecare piatră de mormânt spune o poveste, autoritățile au luat decizia de a transforma moartea într-o loterie. Potrivit BBC, primăria […]
09:30
Anca Alexandrescu: „Au fost momente GRELE pentru oamenii de televiziune atunci când a fost amânat interviul lui Georgescu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre amânarea interviului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „Au fost niște momente cumplite pentru un om de televiziune, a fost o panică, pentru că […]
09:30
Cum va fi vremea azi. ANM anunță, pentru Gândul, că își face apariția și burnița. Unde va ploua mocănește și ce-i așteaptă pe bucureșteni # Gândul
Toamna își intră în drepturi, la început de noiembrie, ploile mocănești și-au făcut apariția, conform tradiției, iar temperaturile au scăzut față de zilele precedente. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și mai multe coduri galbene de ceață, valabile – la primele ore ale dimineții – pentru județele Mureș, Cluj, Arad, Alba și Timiș. […]
09:20
Primarul din comuna Fizeşu- Gherlii, judeţul Cluj, a fost REȚINUT pentru delapidare. Ce acuzații i se aduc edilului aflat la cel de-al treilea mandat # Gândul
Vasile Ioan Lup, primarul din comuna Fizeşu-Gherlii, judeţul Cluj, a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare. Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că au fost făcute trei percheziţii domiciliare, una la adresa Primăriei comunei Fizeşu- Gherlii şi două la adresele locuinţelor deţinute de primarul […]
09:20
Cum va fi vremea miercuri, 5 noiembrie 2025. Zonele în care va ploua și se va forma ceață/ANM a dat prognoza până pe 1 decembrie # Gândul
Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 5 noiembrie, anunță o vreme însorită și o atmosferă plăcută în partea de vest și nord-vest a României. Restul regiunilor vor avea parte de ploi slabe, în Moldova, Muntenia, trecător în Oltenia și estul Transilvaniei. Maximele zilei vor atinge 17 grade, în vestul Olteniei, iar în Transilvania și Moldova […]
09:10
09:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.350. Regiunea Oriol, din Rusia, atacată cu rachete/Putin a promulgat legea ce permite mobilizarea rezerviștilor # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 5 noiembrie 2025, în a 1.350-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atac cu rachete asupra orașului rus Orioll, potrivit locuitorilor, mass-mediei locale și guvernatorului regional. Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, […]
09:10
România a câştigat 210 milioane de euro doar din exportul oilor, în 2025. Florin Barbu: „Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană” # Gândul
„Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană”, spune ministrul Agriculturii. Florin Barbu arată că, în 2025, ţara noastră a înregistrat câteva recorduri în materie de exporturi. Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanțe istorice. Se clasează pe primul loc la exportul de […]
09:10
A lăsat poarta pentru panou și costumul de președinte pentru echipamentul de joc. Vlad Andronescu, fost portar de fotbal, la Rocar, și baschetbalist care a jucat chiar împotriva legendarului Tony Parker, a revenit pe teren la antrenamentul fetelor de la Rapid. Baschetbalistele Rapidului joacă în FIBA EuroCup Women, cu UFAB Angers, ora 19:00. Dar, sala […]
09:00
Trucul care te ajută să reduci factura la căldură, iarna aceasta. Ce să pui în spatele caloriferului # Gândul
Ai luat vreodată în considerare o metodă care să te ajute să reduci factura la căldură, iarna? Există câteva trucuri care ar putea fi abordate, pentru a menține căldura în interior. Iată, de exemplu, ce poți pune în spatele caloriferului, pentru a face o diferență la factură. Pentru mulți dintre cetățeni, economisirea energiei poate fi […]
09:00
08:50
Şedinţă ca la uşa cortului, la CJ Brăila. Consilier PNL către şeful consiliului judeţean: „Nu ţi-e ruşine să-mi spui, tu, mie, ‹zât!›, porcule?” # Gândul
O şedinţă de consiliu judeţean, la Brăila, a încins spiritele între consilierul PNL, Ovidiu Nechita, şi şeful CJ Brăila, Iulian Chiriac. Cei doi s-au înjurat ca la uşa cortului din cauză că Nechita i-a solicitat lui Chiriac opinia asupra unor amendamente la proiectele de pe ordinea de zi, apoi i-a spus că „este irelevant cuvântul […]
08:50
Operațiunea „Jupiter 4”. 267 de percheziții în toată țara într-un dosar ce vizează infracțiuni economice și de mediu. Prejudiciul, 61.000.000 de lei # Gândul
Percheziții de amploare au loc miercuri dimineața în mai multe județe din România, în cadrul operațiunii Jupiter 4, aflată în cea de-a treia zi. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, vizând o gamă largă de infracțiuni economice, de mediu și violente, […]
08:50
Premieră în Timișoara. Tutoriale online pentru folosirea toaletelor inteligente care au costat 90.000 de euro # Gândul
La Timișoara au fost publicate tutoriale online pentru folosirea toaletelor inteligente care au costat 90.000 de euro. Oamenii au la dispoziție un clip în care li se explică modul în care cabinele funcționează și de ce nu trebuie să apese pe butoanele din interior. Una dintre noile toalete inteligente care au apărut la Timișoara și […]
08:50
Zeci de PERCHEZIȚII în București și în alte 7 județe. Vizat de acuzații grave ar fi un om de afaceri din Vaslui. Audierile au loc la Iași # Gândul
Percheziții de amploare au loc miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara, Timișoara. Cele 23 de percheziții visează un dosar privind săvârsirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, […]
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 760. Israelul confirmă că a primit trupul unui presupus ostatic, predat de Hamas # Gândul
Biroul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că armata și Shin Bet (agenția de informații interne) au primit de la Crucea Roșie sicriul cu trupul unui presupus ostatic, predat de Hamas, ca parte a acordului de încetare a focului. „Israel a primit, prin intermediul Crucii Roșii, sicriul unui ostatic dispărut, care a fost predat Forțelor […]
08:30
Ajutor financiar de 800 de lei pentru o categorie de români. Când ar putea să se majoreze pensiile # Gândul
O categorie de români ar putea să primească, în anul 2026, un ajutor financiar în valoare de 800 de lei. Însă, ca acest aspect să fie valabil, ar putea să se urmeze mecanismul aplicat anul acesta de către CNPP. În altă ordine de idei, indexarea pensiilor în 2026 va depinde de mai multe specte, primul […]
08:30
Percheziții de amploare în dosarul medicilor FALȘI. Inculpații ar fi obținut diplome fictive în Republica Moldova # Gândul
Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar privind obținerea unor specializări medicale fictive în Republica Moldova. Mai mulți medici sunt suspectați că au depus diplome false pentru recunoașterea titlurilor în România. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie […]
