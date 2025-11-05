A murit Emeric Ienei Doliu în fotbalul românesc » Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București avea 88 de ani

Golazo.ro, 5 noiembrie 2025 11:50

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 10 minute
12:00
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră Golazo.ro
Nu s-a stins doar un om, s-a stins o icoană pe care sportul românesc o va purta mereu în inimă. A murit Emeric Ienei.
Acum 30 minute
11:50
Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Acum o oră
11:30
 „să îi distrugem pe toți!”  Florin Talpan vrea să „dinamiteze” fotbalul românesc: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene” Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a anunțat că va întreprinde o serie de demersuri care vizează sancționarea Federației Române de Fotbal (FRF). Aceste demersuri ar duce la excluderea echipelor românești din cupele organizate de UEFA sau FIFA, inclusiv a echipei naționale.
11:20
Ionuț Radu a aflat ce are Cursă contracronometru pentru recuperarea portarului înaintea jocului cu Bosnia. Rezultatul RMN-ului Golazo.ro
Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă, nu joacă la Celta joi, în Europa League, e incert pentru meciul contra Barcelonei, în weekend, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie
Acum 2 ore
11:00
Hakimi, scos pe brațe  FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu   Bayern + Probleme noi pentru Dembele Golazo.ro
PSG - Bayern Munchen 1-2. Achraf Hakimi, jucătorul gazdelor, a suferit o accidentare dură în meciul din runda #4 din Liga Campionilor.
10:50
Sir David Beckham Fostul internațional englez a primit  titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. Costumul purtat, creat de soția, Victoria, și inspirat de monarh Golazo.ro
David Beckham (50 de ani), fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea.
10:50
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României Golazo.ro
Edin Dzeko, 39 de ani, veteranul Bosniei, a cerut federației de la Sarajevo să-și schimbe decizia și să lase galeria să susțină naționala pe 15 noiembrie, la Zenica, în preliminariile CM 2026
10:20
Ronaldo: „Mă voi retrage curând”  Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.
Acum 4 ore
09:50
„Moment istoric pentru Steaua” Florin Talpan jubilează după decizia ÎCCJ: „Ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general” Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a încheiat disputa juridică dintre Steaua și FCSB. Instanța supremă a respins recursul formulat de FCSB și a confirmat că marca „Steaua” aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.
Acum 6 ore
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul Golazo.ro
GOLAZO.ro a cerut informații, date și statistici despre fenomenul jocurilor de noroc ilegale de la Poliție, ONJN și DIICOT. Răspunsuri surprinzătoare, în care se recunosc disfuncționalități majore!
Acum 12 ore
23:50
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Liverpool - Real Madrid marți seară. În minutul 30, „centralul” a avut o fază controversată
23:20
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar” Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.
Acum 24 ore
23:00
„CSA nu va primi nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere” Golazo.ro
Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat după ce CSA a câștigat procesul cu FCSB la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru marca Steaua.
22:40
„Probabil am fi avut 4-5 puncte în plus” Nicolescu anunță ce vrea să cumpere Dinamo în iarnă: „Au rămas datori” » Țintă surprinzătoare Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre pozițiile pe care „câinii” doresc să le întărească în perioada de transferuri din iarnă.
22:40
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL Golazo.ro
Record istoric stabilit la duelul dintre Slavia Praga și Arsenal (0-3).
21:50
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), prreședintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.
21:30
Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat.
21:00
Nu l-au iertat  Fanii lui Liverpool au vandalizat muralul cu Trent Alexander-Arnold » Ce au scris suporterii  Golazo.ro
Pictura murală cu Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din Liverpool a fost vandalizată chiar înainte de duelul dintre „cormorani” și Real Madrid.
20:30
Nu-l vrea pe Louis Munteanu la FCSB  MM se opune transferului: „Un capitol închis, sper că definitiv!” + Ce spune despre Emerllahu Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferurile lui Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani).
20:20
Filmul Bölöni, premiera de la București  Proiecția face parte din „Săptămâna Filmului Maghiar”. » Cum se intră la eveniment Golazo.ro
20:00
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali Golazo.ro
Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre Steaua București și FCSB privind marca clubului.
19:40
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, a vorbit despre oferta din MLS care ar fi pe masa campioanei.
19:30
Rangnick a făcut calculele De ce are nevoie Austria pentru a câștiga grupa României din preliminariile CM 2026: „Se aplică această formulă” Golazo.ro
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Bosnia, ultimele pe care selecționata sa le va disputa în preliminariile CM 2026.
19:20
Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară Golazo.ro
Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională. Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani.
19:00
Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ardelenii sunt  amenințați cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.
18:50
„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
18:20
Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” Golazo.ro
Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
17:40
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay, ex-coechipier al lui Leo Messi
17:30
Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei Golazo.ro
Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de la Camp Nou au protestat marți, în fața stadionului, din cauza încălcării drepturilor lor.
17:00
Dani Coman, replică pentru LPF  Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale:  „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modfica statutul, aspect care l-ar puta bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum a informat anterior.
16:50
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19 Golazo.ro
FCSB a hotărât să-i lase să joace în meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian
16:30
Cristian Geambașu Modelul danez Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre CSM București.
16:10
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului Golazo.ro
Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.
16:10
Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB” Golazo.ro
Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a trecut printr-o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
16:00
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?” Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a oferit o primă reacție după ce Leo Grozavu, antrenorul echipei, a declarat că ar vrea să se retragă din activitate.
15:40
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut” Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de jocul tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).
15:30
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ” Golazo.ro
Paddy Pimblett l-a provocat pe Ilia Topuria, dublul campion al UFC.
15:20
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre violența în sport și felul în care oficialii echipelor o întrețin, iar autoritățile nu găsesc rezolvare.
14:50
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»” Golazo.ro
Stephen Crean, un fan al lui Nottingham Forest în vârstă de 61 de ani, a trăit momente cumplite, după ce a fost implicat în atacul șocant comis, sâmbătă, într-un tren care se îndrepta spre Londra.
14:50
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, începe etapa #4. Liverpool - Real Madrid și PSG - Bayern, capetele de afiș » Dennis Man, din nou în scenă Golazo.ro
Napoli - Eintracht Frankfurt și Slavia Praga - Arsenal sunt meciurile care deschid runda #4 din Liga Campionilor.
14:20
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională Golazo.ro
Mircea Lucescu a încercat să-l reintegreze pe Radu Drăgușin la echipa națională. Ce a hotărât selecționerul după discuția cu oficialii lui Tottenham și reacția antrenorului londonezilor: „Această discuție nu are sens acum”
14:00
Predicția lui Olăroiu  Ce crede românul că se va întâmpla cu FCSB , după începutul dezastruos de sezon Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a declarat că FCSB va reuși, în cele din urmă, să obțină calificarea în Liga Campionilor.
13:40
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 Părintele unui jucător al oltenilor a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână” Golazo.ro
Craiova U17 - Rapid U17 5-1. Scene ireale au avut loc la partida dintre juniorii celor două cluburi.
13:30
Lupta anului de pe Netflix, anulată  Reacție dură după acuzațiile grave la adresa campionului mondial Gervonta Davis: „E un gunoi uman, un agresor de femei!” Golazo.ro
Jake Paul a decis să anuleze meciul cu Gervonta Davis din cauza acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.
13:10
Al 5-lea an de superdueluri în Ligă! Istvan Kovacs, topul marilor echipe arbitrate în Champions League. Mai are un Liverpool - Real Golazo.ro
Istvan Kovacs conduce marți seară Liverpool - Real Madrid, al 14-lea meci important al arbitrului în ultimele cinci sezoane de Ligă
12:50
Real, omagiu pentru Diogo Jota  FOTO. Gestul făcut de madrileni în memoria jucătorului de la Liverpool » Mesajul emoționant lăsat de Trent Alexander-Arnold Golazo.ro
Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold și Xabi Alonso i-au adus un omagiu lui Diogo Jota pe Anfield, cu o seară înaintea duelului cu Liverpool.
12:30
Cutremur la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a fost demis după eșecul #4 din Liga Campionilor » Un alt nume mare pleacă alături de el Golazo.ro
Adrian Vasile (43 de ani) s-a despărțit de CSM București la puțin peste două luni de la startul sezonului.
12:20
Rațiu, performanță uimitoare VIDEO. A fost desemnat cel mai rapid jucător din LaLiga! » Reacția românului Golazo.ro
Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie din La Liga.
12:20
Marius Copil se retrage FOTO. Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei Golazo.ro
Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
Ieri
11:50
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată Golazo.ro
Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez în vârstă de 35 de ani, scoate la lumină ce s-a petrecut în primăvară în campionatul Greciei. A fost dat în judecată de unul dintre cluburile pe care le-a acuzat. A evoluat acolo în 2024-2025
