Comandamentul NATO de la Sibiu, neafectat de retragerea unei părți a trupelor americane

Veridica.ro, 5 noiembrie 2025 11:50

HQ MNC-SE continuă să își îndeplinească misiunea de descurajare a oricăror intenții ostile la adresa NATO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 10 minute
12:00
România, printre statele UE cu cel mai mic raport impozite/PIB Veridica.ro
Cele mai mari ponderi ale impozitelor și contribuțiilor sociale sunt în Danemarca, Franța și Belgia.
Acum 30 minute
11:50
Comandamentul NATO de la Sibiu, neafectat de retragerea unei părți a trupelor americane Veridica.ro
HQ MNC-SE continuă să își îndeplinească misiunea de descurajare a oricăror intenții ostile la adresa NATO.
Acum 2 ore
10:50
Un musulman cu origini indiene câştigă în premieră primăria New Yorkului Veridica.ro
Zohran Mamdani autointitulat democrat socialist devine cel mai tânăr primar al metropolei din ultimii 133 de ani
10:30
Sancțiunile occidentale vor continua să erodeze economia Rusiei și după război Veridica.ro
Un armistițiu nu ar readuce pur și simplu lucrurile la normal, deoarece repoziționarea economică a Rusiei către o economie de război și neîncrederea profundă vor complica orice resetare post-conflict.
Acum 4 ore
09:40
PIB-ul individual în România a crescut cu peste 650% de la aderarea la UE Veridica.ro
În aceeași perioadă, puterea de cumpărare a românilor s-a majorat cu peste 120 de procente.
09:00
Astăzi, la București, începe Forumul NATO pentru Industria de Apărare Veridica.ro
Evenimentul facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare.
Acum 24 ore
20:50
Tetelu face afișul de campanie al Partidului folosind Inteligența Superficială Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 45
20:10
Franța deschide o anchetă penală împotriva TikTok Veridica.ro
Procurorii francezi au deschis o anchetă penală împotriva TikTok pentru nerespectarea măsurilor de protecție a sănătății mintale a copiilor pe platformele sale.
19:10
Italia îl convoacă pe ambasadorul rus la Roma Veridica.ro
Diplomatul a fost chemat de ministerul italian de externe în semn de protest față de ceea ce a numit remarci „vulgare” ale purtătorului de cuvânt al MAE rus.
18:10
Alegeri locale-test în Statele Unite în New York, Virginia and New Jersey Veridica.ro
Președintele Trump susține un democrat la primăria New York-lui, dar nu pe cel favorit în sondaje.
17:50
Donald Trump se va întâlni cu Kim Jong Un Veridica.ro
Serviciile sud-coreene susțin că președintele american și dictatorul comunist s-ar putea întâlni la anul având semnale că liderul de la Phenian și-ar dori acest lucru, după luni de aparent dezinteres.
17:30
Alegeri test pentru agenda lui Donald Trump Veridica.ro
Așa numitele alegeri „off year”, care au loc în anii impari, între cele prezidențiale și cele de la jumătatea mandatului, vor testa reacția electoratuui american după 9 luni cu Donald Trump la Casa Albă.
17:00
Zelenski îi cere lui Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la UE Veridica.ro
Comisia Europeană laudă Kievul pentru progrese, dar cere măsuri împotriva corupției.
16:30
Țări musulmane resping orice sistem de tutelă în Gaza Veridica.ro
Turcia afirmă că doar palestinienii trebuie să guverneze în enclavă.
15:50
Zelenski își vizitează trupele în cel mai fierbinte punct al frontului de est Veridica.ro
Oreșul Pokrovsk, asediat de ruși de luni de zile a fost întărit recent cu forțe speciale ucrainene.
15:20
Secretarul general al NATO, vizită de două zile în România Veridica.ro
Mark Rutte se va întâlni, miercuri și joi, cu președintele, premierul, și șefii celor două camere ale Parlamentului României.
15:10
Breaking fake news: Este România în război hibrid cu Rusia? (@TVR1) Veridica.ro
Există argumente în sprijinul afirmației că discursul suveranist servește Kremlinului? Unde se termină libertatea de exprimare și unde începe războiul informațional?
15:00
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit la 84 de ani Veridica.ro
Unul din durii politicii republicane, Cheney a fost o figură centrală a campaniei administrației Bush împotriva terorismului.
Ieri
10:10
MApN a ridicat patru aeronave de la sol, ca urmare a atacurilor Rusiei la nord de Dunăre Veridica.ro
Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă ar fi pătruns în spațiul aerian național.
10:00
FAKE NEWS: Occidentul i-a cerut lui Zelenski să zboare la Moscova și să accepte pacea Veridica.ro
Președintele Ucrainei este forțat de Occident să meargă în Rusia și să accepte condițiile de pace ale Kremlinului, potrivit unei narațiuni false din presa pro-Kremlin.
08:30
Mișcarea „suveranistă” este principala forță din spatele dezinformării din România Veridica.ro
Aceasta este concluzia unui studiu european realizat în acest an.
06:40
Muncitorul român prins sub dărâmăturile turnului prăbuşit din Roma a decedat Veridica.ro
Celălalt muncitor român rănit este conştient şi a fost internat într-un spital din capitala italiană.
06:00
Vânătorul de mine M 271 &#34;Căpitan Constantin Dumitrescu&#34; a ajuns în portul militar Constanţa Veridica.ro
Nava a intrat în serviciul Forțelor Navale Române în luna august.
05:30
AUR o susţine pe Anca Alexandrescu în alegerile parţiale din Capitală Veridica.ro
Ştefan Avramescu va candida, din partea AUR, împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, pentru preşedinţia CJ Buzău
3 noiembrie 2025
21:50
Shein deschide un magazin în capitala modei, Paris Veridica.ro
Retailerul online de produse fast-fashion Shein va deschide primul său magazin fizic permanent din lume la Paris săptămâna aceasta, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că acest lucru va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze.
20:50
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni la summitul G20 de la Johannesburg Veridica.ro
Următoarea oportunitate potențială pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb .
19:50
Fosta șefă a departamentului juridic al armatei israeliene a fost arestată Veridica.ro
Yifat Tomer-Yerushalmi a fost arestată sub acuzația de scurgerea unei înregistrări video care ar fi arătat abuzuri asupra unor deținuți palestinieni.
18:40
Șeful Pentagonului se află în Coreea de Sud Veridica.ro
Pete Hegseth a vizitat zona demilitarizată, la granița cu Coreea de Nord, în contextul în care Washingtonul vrea să redefinească rolul militarilor săi care se află în Coreea de sud.
18:20
Muncitori răniți în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval din Roma Veridica.ro
Un muncitor a fost spitalizat cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, lângă Colosseum.
17:00
Trump vs. Reagan și jaful de la Luvru Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
16:50
Aeronavele F-16 de la Centrul de Instruire de la Fetești, în proprietatea României Veridica.ro
Ministrul Apărării a semnat, astăzi, contractul de achiziție cu Țările de Jos, la prețul simbolic de 1 euro.
15:50
Colegiul Medicilor din România a adoptat noul Cod de Deontologie Medicală Veridica.ro
Documentul aduce în atenție principiul medicinei bazate pe dovezi științifice.
15:30
Producătorul de armament german Rheinmetall, investiție de 400 de milioane de euro în România Veridica.ro
Țara noastră devine un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei.
15:20
Rezervele valutare ale BNR au crescut cu 0,5%, în octombrie Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur a rămas același.
15:10
Româncă de pe frontul din Ucraina: „am zile când vreau să plec acasă” Veridica.ro
O bucureșteancă de 45 de ani, medic de front în Ucraina, povestește pentru Veridica cum e viața într-unul din cele mai periculoase locuri din lume, sub amenințarea constantă a dronelor rusești.
13:20
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,34% pe an Veridica.ro
IRCC este de 6,06% pe an, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Extrema dreaptă eurosceptică şi anti-NATO intră la guvernare în Cehia Veridica.ro
Populiştii miliardarului Babis semnează un acord de coaliţie care le asigură majoritatea în Parlament
11:50
Producția de energie primară a României a scăzut cu 3,9% în 2024 Veridica.ro
În aceeași perioadă, importurile de resurse energetice s-au majorat cu 6,2%.
11:30
Proces fără precedent în Spania în care este judecat chiar procurorul general Veridica.ro
Magistratul a fost acuzat de scurgere de informaţii pentru compromiterea opoziţiei de dreapta
11:00
FAKE NEWS: Politica anti-imigrația a Ungariei, aprobată de CJUE Veridica.ro
Curtea de Justiție a UE a dat dreptate Ungariei în diferendul cu Comisia Europeană privind refuzul de a acorda azil migranților, afirmă propaganda suveranistă.
11:00
Ciprian Ciucu, primul într-un sondaj PNL privind alegerile pentru Primăria București Veridica.ro
El este urmat de social-democratul Daniel Băluță și de Cătălin Drulă, candidatul USR.
10:30
Belgia acuză prezenţa unor drone de spionaj la baze militare Veridica.ro
Ministrul belgian al apărării spune că aparatele urmăreau informaţii strategice.
10:10
Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să boicoteze alegerile pentru primăria Capitalei Veridica.ro
Delirând, din nou, despre credință, demnitate, istorie și dragoste de țară, fostul candidat la președinție cheamă „creștinii” la rugăciune.
09:20
Cutremur puternic în Afganistan Veridica.ro
Seismul a avut loc lângă un oraş aglomerat din nordul ţării
08:40
Trump reia ameninţările cu intervenţia militară în Nigeria Veridica.ro
Preşeintele american spune că vrea să pună capăt uciderii unui număr mare de creştini
2 noiembrie 2025
17:50
AUR ar câștiga alegerile legislative cu 35% din voturi, dacă acestea ar fi organizate acum Veridica.ro
Aproape jumătate din români ar fi de acord cu suspendarea președintelui Nicușor Dan.
12:40
Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale parţiale din decembrie Veridica.ro
Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie, campania electorală începe în 22 noiembrie.
11:00
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini pentru 2026 Veridica.ro
Autorităţile vor reduce cu 10.000 numărul de permise de muncă pentru cetățenii din afara UE.
08:50
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România Veridica.ro
Congresmeni din ambele partide denunţă o „greşeală strategică” majoră a Pentagonului.
07:00
Nicuşor Dan a anunţat, oficial, că se va căsători Veridica.ro
Preşedintele statului şi partenera sa au împreună doi copii.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.