Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)
Digi24.ro, 5 noiembrie 2025 12:00
Unul din şapte români a planificat cheltuirea a peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025, 60% mai mult decât acum doi ani. Electrocasnicele mici, hainele, televizoarele şi telefoanele sunt în topul preferinţelor.
China interzice cipurile AI americane din centrele de date. Nouă lovitură în războiul tehnologic cu SUA (Reuters) # Digi24.ro
Guvernul chinez a decis ca toate centrele de date finanțate din bani publici să utilizeze exclusiv cipuri de inteligență artificială produse în țară, potrivit unor surse citate de Reuters. Autoritățile au cerut proiectelor aflate în construcție să elimine complet cipurile străine, o decizie care marchează una dintre cele mai agresive acțiuni ale Beijingului de a reduce dependența de tehnologia occidentală. Măsura afectează direct giganți americani precum Nvidia, AMD și Intel, în timp ce companiile locale, precum Huawei, se pregătesc să ocupe piața.
Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie” # Digi24.ro
Coreea de Nord a trimis circa 5.000 de soldați specializați în construcții în Rusia începând din septembrie pentru a ajuta la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar sud-coreean după o ședință informativă a agenției de spionaj din Seul, relatează The Moscow Times.
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare a voturilor sau lipsă de interes real din partea partidelor? # Digi24.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei se desfășoară într-o competiție tot mai fragmentată, pe măsură ce apar noi candidați. PNL, USR și unii independenți concurează pentru același electorat, în timp ce suveraniștii nu reușesc să se coaguleze în jurul unui singur candidat, iar PSD încearcă să se diferențieze de imaginea tradițională a partidului prin profilarea unui candidat mai atrăgător pentru un electorat larg.
Rusia susține că trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk trebuie să se predea dacă vor să se salveze # Digi24.ro
Rusia a susținut miercuri că trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk, grav afectate de conflict, sunt încercuite și ar trebui să se predea, întrucât nu au nicio șansă de supraviețuire, relatează Reuters.
Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății: Dacă se găsesc vinovaţi, voi fi primul care le desface contractul de muncă # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că au fost sigilate birourile din Ministerul Sănătăţii unde au loc percheziţiile dinc adrul Opderaţiunii Jupiter şi a precizat că va înainta Parchetului General documentele solicitate. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi în cadrul Ministerului Sănătăţii, aceştia vor fi daţi afară.
Operaţiunea Jupiter: Percheziţii în Bihor şi Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și comerț ilegal cu motorină. Cât este prejudiciul # Digi24.ro
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Bihor şi Cluj, în cadrul Operaţiunii Jupiter, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat. Administratorul unei firme este acuzat că a desfăşurat o activitate ilegală de producere şi comercializare de motorină nemarcată. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 9 milioane de lei.
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat # Digi24.ro
Generalul american Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă retragerea trupelor americane din România şi consideră că anunțul a fost făcut „cel mai rău moment posibil”, în contextul în care Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar „ruşii sunt la Marea Neagră” şi „realizează operaţiuni «de zonă gri» împotriva aliaţilor europeni”.
Zeci de percheziţii la persoane suspectate de comerţ și incendiere ilegală de deşeuri, în Dâmbovița și Ilfov # Digi24.ro
Sute de poliţişti, jandarmi şi comisari de mediu fac, miercuri, 41 de percheziţii în municipiul Târgovişte, oraşul Titu, comunele Mătăsaru, Dragodana, Pietrari şi una în judeţul Ilfov, la persoane suspectate de comerţ ilegal de deşeuri şi de incendierea ilegală a deşeurilor, potrivit aunțurilor făcute de Poliția Română și de Garda Națională de Mediu.
Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. ÎCCJ și AUR critică faptul că se pun restricții pe proprietatea privată a contribuabililor la pilonul doi și trei de pensii. Cu excepția bolnavilor de cancer, românii vor putea retrage inițial doar o treime din banii strânși.
Cum explică Donald Trump înfrângerile suferite de Partidul Republican în alegerile SUA: „Cele două motive” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat după înfrângerile electorale suferite de Partidul Republican în mai multe scrutine locale. Liderul de la Casa Albă a pus eșecurile pe seama faptului că numele său nu a figurat pe buletinul de vot și pe blocajul din SUA, conform News.ro.
Videofibroscopia este o metodă minim invazivă modernă de explorare a cavității nazale și a faringelui, utilizată pentru identificarea cauzelor obstrucției respiratorii sau a inflamației persistente. Cum se desfășoară investigația și ce avantaje prezintă aceasta aflăm de la Dr. Ovidiu Nicu, medic primar ORL.
Momentul în care Ucraina atacă infrastructura energetică a două orașe rusești. Oficialitățile vorbesc de drone, localnicii de rachete # Digi24.ro
O termocentrală a fost lovită în orașul rus Oriol. Un alt atac s-a produs în alt oraș centru regional, Vladimir. În timp ce guvernatorul rus al regiunii vorbește de doborârea unor drone, localnicii susțin că loviturile au fost puternice și mai degrabă provin de la rachete.
Ce spune ministrul Justiției după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea: Este o situație regretabilă # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit miercuri, în direct la Digi24, despre decizia Instanței Supreme de a-i elibera din închisoare pe fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană. El a spus că eliberarea a fost posibilă în urma „folosirii unei căi extraordinare de atac”. Marinescu a precizat că „nu comentează hotărârile judecătorești definitive”, dar a subliniat că situația arată o „insuficiență legislativă” pe care Ministerul Justiției a încercat deja să o corecteze printr-un proiect de lege trimis Guvernului și aflat acum în Parlament.
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, afirmă șefa politicii externe a blocului # Digi24.ro
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a afirmat șefa politicii externe a Uniunii, în timp ce oficialii au lăudat eforturile de reformă ale Muntenegrului și Albaniei, care se află în fruntea clasamentului, și au criticat regresul Serbiei și declinul democratic și mai accentuat al Georgiei, notează The Guardian.
Donald Trump, cheia pentru eliminarea piedici Ungariei în calea aderării Ucrainei la UE: „O realizare diplomatică pentru Casa Albă” # Digi24.ro
Vizita premierului ungar Viktor Orban la Casa Albă, pe 7 noiembrie, ar putea fi mai mult decât o simplă sesiune foto ceremonială. Pentru observatorii din Washington care urmăresc situația din Europa de Est, momentul ales sugerează o ocazie rară de a rezolva unul dintre cele mai dificile blocaje diplomatice ale UE: piedica pusă de Ungaria negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, relatează Kyiv Post.
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice pentru industrii cheie # Digi24.ro
Pe fondul scăderii volumelor de prelucrare a petrolului și gazelor, companiile rusești pierd capacitatea de a produce cantități suficiente de sulf tehnic, o materie primă de care depind industriile cheie.
Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în Congresul SUA. Pentagonul, acuzat că ascunde informații # Digi24.ro
Congresmenii americani, republicani și democrați deopotrivă, și-au exprimat nemulțumirea față de Pentagon, acuzând lipsa de transparență privind deciziile de securitate națională, inclusiv planurile de retragere a unor trupe americane din România. Într-o audiere tensionată, oficialii Departamentului Apărării au fost criticați pentru că nu au informat Congresul și pentru că ar submina politicile președintelui Donald Trump, relatează Reuters.
Nicu Ştefănuţă: „Oare cum v-aţi simţi dacă români de-ai noştri ar fi bătuţi în străinătate doar pentru că sunt români?” # Digi24.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a reacţionat, miercuri, în urma incidentelor violente în care lucrători străni au fost atacaţi în România şi consideră că faptele sunt „demne de infracţiuni penale agravante”.
Parchetul General: 14 percheziții privind medici care au cerut recunoașterea unor diplome obținute fraudulos în Republica Moldova # Digi24.ro
Procurorii şi poliţiştii fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, dar procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate.
Un bărbat abia eliberat din închisoare a fost arestat din nou chiar la poarta Penitenciarului Deva. Care este motivul # Digi24.ro
Un bărbat care tocmai fusese eliberat din Penitenciarul Deva a fost arestat din nou chiar la poarta unității de detenție. Acesta executase o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra fostei soții, însă era căutat de autoritățile belgiene pentru o faptă similară.
Incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia: 10 morți și 20 de oameni spitalizați. „O catastrofă de proporții enorme” # Digi24.ro
Un incendiu izbucnit marți la un azil din orașul Tuzla, din nord-estul Bosniei, s-a soldat cu moartea a cel puțin 10 oameni. Premierul Nermin Niksic a descris incendiul drept „o catastrofă de proporții enorme”, relatează Euronews.
DNA: zeci de percheziții în opt județe și în Capitală într-un dosar care îl vizează pe afaceristul vasluian Fănel Bogoș (surse) # Digi24.ro
Procurorii DNA execută miercuri 23 de percheziții în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timișoara și în București, potrivit unor surse digi24.ro, într-un dosar ce vizeaza săvârșirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Conform surselor citate, printre cei vizați este vasluianul Fănel Bogoș, medic veterinar cu afaceri în industria avicolă.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie
Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei # Digi24.ro
Primarul comunei Fizeșu-Gherlii din județul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de delapidare. Ancheta procurorilor arată că edilul a luat acasă un televizor și un laptop cumpărate din fondurile primăriei, dispozitive care nu au fost folosite în scop instituțional, potrivit News.ro.
Funcția de traducere în timp real cu ajutorul căștilor AirPods va fi disponibilă și în Europa pentru utilizatorii Apple # Digi24.ro
Din decembrie, funcţia de traducere în timp real a conversaţiilor dintre persoanele care vorbesc limbi diferite, făcută posibilă de căştile AirPods, va fi disponibilă şi în Uniunea Europeană. Traducerile în timp real folosesc căştile AirPods Pro 3 şi AirPods 4 pentru a capta vorbirea, care este trimisă către un iPhone cu Apple Intelligence şi iOS 26 pentru procesare.
Fondul suveran al Norvegiei se opune compensațiilor de 1.000 de miliarde de dolari pentru Musk la Tesla. Elon amenință cu demisia # Digi24.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla, sfidând recomandările conducerii companiei şi avertismentele miliardarului că ar putea demisiona dacă planul este respins, relatează The Guardian.
Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” # Digi24.ro
Cel puțin 66 de oameni au murit, iar sute de mii au fugit din casele lor, după ce unul dintre cele mai puternice taifunuri din acest an a lovit centrul Filipinelor, potrivit autorităților, relatează BBC.
Patru adolescenți, dintre care doi frați, dați dispăruți în Gorj. Polițiștii îi caută după ce nu s-au mai întors acasă # Digi24.ro
Polițiștii din Gorj caută patru adolescenți, trei fete de 17 ani și un băiat de 13 ani, care au dispărut marți, 4 noiembrie, după ce au fost văzuți ultima dată împreună în orașul Târgu-Cărbunești. Doi dintre tineri sunt frați.
Șeful NATO vine azi în România, unde va avea discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Care este programul vizitei lui Mark Rutte # Digi24.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, vine astăzi în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Vizita secretarului general al NATO vine la doar o săptămână de la anunțul oficial al Statelor Unite de retragere a unei părți a trupelor din estul Europei, inclusiv în România.
Japonia a trimis armata în nordul țării, după ce mai multe orașe se confruntă cu atacuri ale urșilor # Digi24.ro
Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.
Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează 118 persoane pentru infracțiuni economico-financiare # Digi24.ro
Operaţiunea JUPITER continuă, iar în cea de-a treia zi poliţiştii şi procurorii fac 267 de percheziţii şi vizează pentru audieri 118 persoane, fiind urmărite, în general, infracţiuni economico-financiare. În dosarele instrumentate se estimează un prejudiciu de peste 61 de milioane de lei.
Noul primar din New York: „Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a lansat” # Digi24.ro
Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o victorie a tuturor - de la şoferii de taxi la bucătarii de linie. El a vorbit despre o „nouă eră” a oraşului şi s-a referit la preşedintele Donald Trump. „Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Zohran Mamdani.
Accident aviatic în SUA. O aeronavă cargo s-a prăbușit pe aeroportul din Kentucky: cel puțin șapte morți și 11 răniți # Digi24.ro
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg, tip MD-11, s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky, au declarat autorităţile, citate de presa internaţională. Potrivit CNN, numărul victimelor confirmate a ajuns la 7 morţi şi 11 răniţi, dintre care unii grav.
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul transmis lui Donald Trump. Ce alte reușite marchează democrații # Digi24.ro
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce” al lui Donald Trump va câştiga cursa pentru funcţia de primar în New York, estimează presa internaţională, după o ascensiune meteorică a acestuia în politică. De asemenea, se preconizează că democraţii vor câştiga două curse cheie pentru funcţia de guvernator: Abigail Spanberger va prelua controlul de la guvernatorul republican din Virginia, Glenn Youngkin, iar deputata Mikie Sherrill îl va învinge pe candidatul republican şi aliatul lui Trump, Jack Ciattarelli.
Parisul lansează o loterie pentru locuri de veci. Ce trebuie să facă cei care vor să fie înmormântați alături de celebrități # Digi24.ro
Parizienilor li se oferă șansa de a câștiga un loc de veci alături de unii dintre cei mai faimoși artiști ai istoriei, inclusiv Jim Morrison, solistul The Doors, scriitorul Oscar Wilde și legendara cântăreață franceză Edith Piaf, relatează BBC.
Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă # Digi24.ro
După ce Donald Trump a trimis 10 nave militare și 10.000 de trupe în Marea Caraibilor, un viitor atac asupra Venezuelei, pe care Washingtonul o acuză că este un centru al traficului de droguri, pare acum inevitabil. Însă, scopul acțiunilor militare declanșate de președintele american nu este limitat doar la răsturnarea guvernului lui Nicolas Maduro, ci cuprinde și distrugerea regimului din Cuba, prin întreruperea livrărilor de petrol din Venezuela, ceea ce ar îndeplini un vis vechi de zeci de ani al dreptei republicane.
Șansele reunificării Ciprului, după alegerea în Nord a unui președinte deschis federalizării # Digi24.ro
În cadrul recentelor alegeri prezidențiale din Ciprul de Nord, o majoritate covârșitoare a electoratului cipriot turc l-a respins pe actualul președinte Ersin Tatar, susținut de guvernul turc, și retorica sa intransigentă privind două state. Victoria zdrobitoare a liderului opoziției, Tufan Erhürman, a reînviat speranțele pentru o soluționare a conflictului din insula divizată, scrie în The Conversation Spyros A. Sofos, profesor asistent în științe umaniste globale* la Universitatea Simon Fraser din Canada, într-o analiză privind șansele de reunificare a Ciprului.
Minivacanță pentru angajați în decembrie. Ce zile libere au salariații din România la final de an # Digi24.ro
Românii se pregătesc de o nouă minivacanță la începutul iernii. Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025, se suprapune cu o zi de luni, oferindu-le angajaților un weekend prelungit de trei zile – de sâmbătă, 29 noiembrie, până luni, 1 decembrie.
Cum arată „Kim Kardashian a lumii pisicilor”. Felina a fost onorată cu o pictură murală uriașă într-un oraș polonez # Digi24.ro
O pisică alb-negru dolofană, care a devenit o senzație națională în 2023 în Polonia, a revenit în lumina reflectoarelor, de data aceasta după ce a fost imortalizată într-un mural gigant, ecologic, în orașul Szczecin, din nord-vestul țării.
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate # Digi24.ro
Torbjörn Törnqvist a încheiat o afacere extrem de profitabilă atunci când s-a grăbit să preia operațiunile din străinătate ale companiei rusești de petrol Lukoil, după ce aceasta a fost supusă sancțiunilor americane. Dacă achiziția va fi acceptată de Washington și Londra, imperiul energetic deținut de Gunvor, compania pe care omul de afaceri de 71 de ani a fondat-o împreună cu un asociat al lui Vladimir Putin, va cuprinde o rețea de benzinării ce se extinde din Bronx și până în Sicilia, rafinării din Europa și câmpuri petroliere din Orientul Mijlociu și Asia Centrală.
Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat tutoriale online, cu instrucțiuni de folosire: „Nu atingeți nimic!” # Digi24.ro
Timișoara are toalete inteligente, care le dau însă adevărate bătăi de cap celor care vor să le folosească. Pentru a veni în sprijinul oamenilor, autoritățile au lansat clipuri online cu instrucțiuni de folosire. Altfel spus, ce să faci și ce nu în toaletele care au costat 90 de mii de euro bucata. Totul a pornit de la un incident recent, în care o persoană s-a trezit cu ușa deschisă, după ce a dat senzorii peste cap.
Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025. Reprezentanții ANAF explică în ce situații devine obligatorie plata CASS # Digi24.ro
Întreprinderea Individuală reprezintă una dintre cele mai simple și accesibile modalități prin care o persoană poate desfășura activități economice pe cont propriu. Reglementată prin OUG 44/2008, orice venit realizat este supus impozitului pe venit și contribuțiilor obligatorii la pensii și sănătate.
„Luna terorismului aerian”. Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate în luna octombrie asupra Ucrainei # Digi24.ro
Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie, a declarat Ministerul Apărării al Ucrainei pe 4 noiembrie.
„Se comportau ca și cum ar fi fost în război”. Mărturia unui palestinian eliberat după 32 de ani din închisorile israeliene # Digi24.ro
Un autor palestinian, eliberat luna trecută după mai bine de 32 de ani petrecuți în închisorile israeliene, a declarat că folosirea torturii a crescut dramatic în ultimii doi ani de captivitate, Israelul ajungând să trateze închisorile sale ca pe un alt front în războiul din Gaza, relatează The Guardian.
Cum au evoluat prețurile chiriilor în luna octombrie în sectoarele Capitalei și în marile orașe # Digi24.ro
În condițiile în care prețurile de pe piața imobiliară tot cresc, iar accesul la finanțare se îngreunează, chiriile au explodat. Sunt tot mai mulți cei care aleg aceasta variantă în fața achiziției unei locuințe în această perioadă. Luna octombrie aduce o reechilibrare în zona chiriilor, dar în marile orașe creșterile rămân peste 5%.
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel # Digi24.ro
„Coliviile” din plasă montate pe turela tancurilor rusești, care au provocat atât de multe comentarii la începutul războiului sunt deja istorie, pentru că pe fron au apărut alte accesorii, care mai de care mai ingenioase.
Rusia, acuzată că va „cânta și dansa pe oase” după reconstrucția teatrului din Mariupol. Când vor avea loc primele spectacole # Digi24.ro
Cuvântul „copii” era scris cu litere mari și albe în curte, vizibil din cer, dar asta nu a contat. Bombardamentul aerian al Rusiei asupra Teatrului Dramatic din Mariupol, o clădire din epoca sovietică, a provocat moartea a sute de oameni, fiind una dintre cele mai grave tragedii în războiul din Ucraina, relatează The Times.
Putin laudă din nou armele nucleare de ultimă generație ale Rusiei: „Toate planurile noastre sunt îndeplinite” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre „cele mai noi” arme ale Rusiei, inclusiv despre racheta cu rază medie de acțiune Oreșnik. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii dedicate dezvoltatorilor rachetei de croazieră Burevestnik și a dronei subacvatice Poseidon, relatează RBC Ukraine.
