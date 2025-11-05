Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)

07:10

După ce Donald Trump a trimis 10 nave militare și 10.000 de trupe în Marea Caraibilor, un viitor atac asupra Venezuelei, pe care Washingtonul o acuză că este un centru al traficului de droguri, pare acum inevitabil. Însă, scopul acțiunilor militare declanșate de președintele american nu este limitat doar la răsturnarea guvernului lui Nicolas Maduro, ci cuprinde și distrugerea regimului din Cuba, prin întreruperea livrărilor de petrol din Venezuela, ceea ce ar îndeplini un vis vechi de zeci de ani al dreptei republicane.