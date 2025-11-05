Orașul Siret va avea în cîteva luni o creșă cu cel puțin 40 de locuri

10:00

Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, din comuna Dumbrăveni, susține că încă mai are roșii și a adăugat că anul acesta a avut o recoltă bună de roșii din solariile sale, însă nu a prea a avut vînzare cu toate că le-a vîndut la prețul de acum doi ani. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Mătrășoaie a […] Articolul Legumicultorul Vasile Mătrășoaie: Mai sînt roșii. Roșiile nu sînt perfecte la vremea asta. Dar le cultivăm pe pămînt, nu pe vată. Le pot controla doar cei care cultivă pe vată minerală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.