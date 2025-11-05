Orașul Siret va avea în cîteva luni o creșă cu cel puțin 40 de locuri
Radio Top Suceava, 5 noiembrie 2025 12:00
Primarul Adrian Popoiu estimează că lucrările la creșa din Siret se vor încheia în următoarele luni, inclusiv partea de dotări și mobilier. Orașul Siret nu a dat nici un ban pentru creșă, alocînd doar terenul pe care este construită aceasta. Proiectul în valoare de aproximativ 2 milioane de euro este finanțat cu fonduri europene din PNRR. Creșa […] Articolul Orașul Siret va avea în cîteva luni o creșă cu cel puțin 40 de locuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 15 minute
12:10
Daniel Apostol, analist economic: După ce ”au rezolvat austeritatea”, guvernanții ar trebui să se gîndească bine care sînt măsurile menite să încurajeze economia reală să repornească # Radio Top Suceava
Potrivit analistului economic Daniel Apostol, ”multe firme trăiesc cu o presiune suplimentară pe umeri, adusă de pachetele de măsuri de austeritate”, pachete care ”nu și-au făcut efectul dorit, însă au transmis un semnal de încredere către principalii parteneri”. Acum, însă, a spus analistul economic, ” după ce , guvernanții ar trebui să se […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: După ce ”au rezolvat austeritatea”, guvernanții ar trebui să se gîndească bine care sînt măsurile menite să încurajeze economia reală să repornească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
12:00
Primarul Adrian Popoiu estimează că lucrările la creșa din Siret se vor încheia în următoarele luni, inclusiv partea de dotări și mobilier. Orașul Siret nu a dat nici un ban pentru creșă, alocînd doar terenul pe care este construită aceasta. Proiectul în valoare de aproximativ 2 milioane de euro este finanțat cu fonduri europene din PNRR. Creșa […] Articolul Orașul Siret va avea în cîteva luni o creșă cu cel puțin 40 de locuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Conferință cu tema ”Poliția locală: trecut, prezent și perspective”, organizată de universitatea suceveană # Radio Top Suceava
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei, conferința națională cu tema ”Poliția locală: trecut, prezent și perspective”. Conferința a făcut parte din evenimentul Academia de Joburi 2025 și a vizat analiza aprofundată a evoluției, rolului actual și […] Articolul Conferință cu tema ”Poliția locală: trecut, prezent și perspective”, organizată de universitatea suceveană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
11:40
Discuții cu ambasadorul Coreei de Sud, ”pentru o înfrățire între județul Suceava și o regiune din Republica Coreea, în vederea consolidării relațiilor economice, culturale și educaționale dintre comunitățile noastre” # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit vizita Excelenței Sale, domnul Kap-soo Rim, Ambasadorul Republicii Coreea în România. Din delegația sud-coreeană au făcut parte dl. Moon Bae Jeong, secretarul Ambasadei Coreene la București, dl. Jeonghyuk Yoon, directorul KOTRA – Korea Business Center (organizație guvernamentală care facilitează relațiile de afaceri dintre companiile coreene și cele […] Articolul Discuții cu ambasadorul Coreei de Sud, ”pentru o înfrățire între județul Suceava și o regiune din Republica Coreea, în vederea consolidării relațiilor economice, culturale și educaționale dintre comunitățile noastre” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
10:50
Federația Română de Handbal a stabilit programul meciurilor din turul II al Cupei României. CSU Suceava va juca pentru un loc în sferturi cu CSM Vaslui. Partida va avea loc în Sala ”Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pe 11 decembrie. Articolul CSU Suceava, meci acasă cu CSM Vaslui în Cupa României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Florin Constantin Poenari a candidat de unul singur pentru funcția de șef al Poliției Suceava și a cîștigat postul pe care îl ocupa cu titlu interimar # Radio Top Suceava
Comisarul-șef Florin Constantin Poenari, în vîrstă de 43 de ani, a cîștigat concursul pentru funcția de inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, la concursul care a avut loc pe 4 noiembrie, la Inspectoratul General al Poliției Române. Comisarul-șef Florin Constantin Poenari, care a candidat de pe poziția de șef al Poliției Județene, nu a […] Articolul Florin Constantin Poenari a candidat de unul singur pentru funcția de șef al Poliției Suceava și a cîștigat postul pe care îl ocupa cu titlu interimar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
10:00
Legumicultorul Vasile Mătrășoaie: Mai sînt roșii. Roșiile nu sînt perfecte la vremea asta. Dar le cultivăm pe pămînt, nu pe vată. Le pot controla doar cei care cultivă pe vată minerală # Radio Top Suceava
Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, din comuna Dumbrăveni, susține că încă mai are roșii și a adăugat că anul acesta a avut o recoltă bună de roșii din solariile sale, însă nu a prea a avut vînzare cu toate că le-a vîndut la prețul de acum doi ani. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Mătrășoaie a […] Articolul Legumicultorul Vasile Mătrășoaie: Mai sînt roșii. Roșiile nu sînt perfecte la vremea asta. Dar le cultivăm pe pămînt, nu pe vată. Le pot controla doar cei care cultivă pe vată minerală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava nu-și ia liber nici în week-end. De pildă, la finele săptămînii trecute, USV a găzduit o nouă ediție a Concursului Național de Știință și Tehnologie – ROSEF, care, conform rectorului Mihai Dimian, ”realizează selecția națională pentru 10 concursuri și expoziții internaționale pentru tineret”. Un bucureștean care și-a însoțit copilul la […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, doi ”ambasadori” într-unul singur apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
14:10
În luna aprilie din 2026 va demara proiectul ”Antrenament pentru titularizare”, care va fi derulat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”. În cadrul unei conferințe de presă la care a fost prezentă și purtătoarea de cuvînt, Tatian Vîntur, șeful Inspectoratului, Ciprian Anton, a declarat: ”Ideea de antrenament județean pentru […] Articolul Antrenament pentru studenții de la USV care au în plan să intre în învățămînt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Parteneriat IȘJ-USV, pentru ca absolvenți ai universității sucevene să predea româna și matematica în școlile din zonele îndepărtate ale județului # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat existența unui parteneriat cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”, pentru ca absolvenți ai universității sucevene să fie convinși să devină profesori de română și de matematică la școli gimnaziale din zone îndepărtate ale județului. În cadrul unei conferințe de presă, șeful IȘJ, Ciprian Anton, a declarat: ”Proiectul a pornit de […] Articolul Parteneriat IȘJ-USV, pentru ca absolvenți ai universității sucevene să predea româna și matematica în școlile din zonele îndepărtate ale județului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Mihai Pînzaru – PIM, despre expoziția ”Terapia”, a artistului german de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández: Este impresionantă. Este o explozie cromatică. Toate sînt culori electrice # Radio Top Suceava
Vernisajul expoziției , a germanului de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández, ”a fost ceva deosebit”, a spus la Radio Top, artistul plastic sucevean Mihai Pînzaru. Potrivit maestrului PIM, expoziția, ”o explozie cromatică”, cuprinde ”un set de 12 lucrări, care au un rol terapeutic și un rol de evocare a luptei cu boala, pentru că este […] Articolul Mihai Pînzaru – PIM, despre expoziția ”Terapia”, a artistului german de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández: Este impresionantă. Este o explozie cromatică. Toate sînt culori electrice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Curs de formare în cadrul proiectului MedEP, la USV, ”dedicat profesionalizării leadership-ului educațional” # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 1 noiembrie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a găzduit evenimentul de deschidere a cursului de formare din cadrul proiectului , derulat prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Fonduri pentru România modernă și reformată. ”Evenimentul a marcat un început plin de inspirație și speranță, subliniind […] Articolul Curs de formare în cadrul proiectului MedEP, la USV, ”dedicat profesionalizării leadership-ului educațional” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
10:50
Codrin Prorociuc: Cînde termină junioratul, rugbyștii LPS Suceava pleacă la Steaua, Dinamo, Timișoara și Baia Mare. Durerea mea cea mai mare este să nu se desființeze rugbyul # Radio Top Suceava
Pentru că la Suceava nu sînt condiții, la terminarea junioratului, rugbyștii pleacă la cluburile importante din România. Echipa de rugby juniori a Liceului cu Program Sportiv Suceava a cîștigat titlul național de două ori la rînd. Antrenorul LPS-ului, Codrin Prorociuc, care este și antrenor voluntar al echipei de seniori CSM, trage un semnal de alarmă, […] Articolul Codrin Prorociuc: Cînde termină junioratul, rugbyștii LPS Suceava pleacă la Steaua, Dinamo, Timișoara și Baia Mare. Durerea mea cea mai mare este să nu se desființeze rugbyul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
De ce LPS trebuie să plătească o chirie la CSM pentru folosirea bazelor sportive? Prorociuc: ”Toți copiii de la Liceul Sportiv merg în mod gratuit către clubul CSM Suceava. Și atunci cred că nu este firesc să ceară această chirie” # Radio Top Suceava
Profesorul Codrin Prorociuc nu înțelege de ce echipa de rugby juniori I a Liceului cu Program Sportiv trebuie să plătească o chirie pentru meciurile disputate la baza ”Unirea” din Burdujeni, acolo unde ne este nici apă caldă. Baza aparține Clubului Sportiv Municipal Suceava, aflat în subordinea Agenției Naționale pentru Sport. Echipa antrenată de domnul Prorociuc […] Articolul De ce LPS trebuie să plătească o chirie la CSM pentru folosirea bazelor sportive? Prorociuc: ”Toți copiii de la Liceul Sportiv merg în mod gratuit către clubul CSM Suceava. Și atunci cred că nu este firesc să ceară această chirie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pare-se că președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, are un nou purtător de cuvînt pe partea medicală. Unul voluntar. Este vorba despre deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, care s-a băgat în seamă pe la Spitalul Clinic Județean Suceava. Ca să nu-l ia frigul și să răcească, reprezentanți ai unității spitalicești l-au invitat […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava se descurcă bine și singur apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 noiembrie 2025
19:00
Doi jucători de la CSU Suceava, în echipa națională de juniori. Din păcate, România a ratat calificarea la Campionatul European de handbal băieți din 2026 # Radio Top Suceava
Doi jucători ai CSU Suceava, respectiv Adrian Mircea și Ianis Chiruț, au făcut parte din echipa națională de juniori a României – generația 2008–2009 -, care a participat în weekend la turneul de calificare pentru Campionatul European 2026, desfășurat la Ankara, în Turcia. Tricolorii au învins Kosovo cu 48-26, dar au pierdut cu Italia (23-27) […] Articolul Doi jucători de la CSU Suceava, în echipa națională de juniori. Din păcate, România a ratat calificarea la Campionatul European de handbal băieți din 2026 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Omagiu adus de actorii Teatrului ”Matei Vișniec” Suceava lui Carmen Veronica Steiciuc, prima directoare a unității teatrale # Radio Top Suceava
Actorii Teatrului ”Matei Vișniec” i-au adus un omagiu lui Carmen Veronica Steiciuc, prima directoare a unității teatrale, care a trecut la cele veșnice pe 1 noiembrie 2021. Pe 25 octombrie 2025, Carmen ar fi împlinit 57 de ani. Conform teatrului sucevean, actorii, cu gîndul la Carmen, au aplaudat la finalul spectacolului de duminică – ”Cum […] Articolul Omagiu adus de actorii Teatrului ”Matei Vișniec” Suceava lui Carmen Veronica Steiciuc, prima directoare a unității teatrale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Revolta lui Codrin Prorociuc, antrenorul echipei de rugby juniori a LPS Suceava, dublă campioană națională: Sportul trece prin momente grele, prin umilințe zilnice. Ne mai tîrîm un an, dar așa riscăm să asistăm la desființarea unui sport frumos # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de rugby juniori LPS Suceava, Codrin Prorociuc, este revoltat de condițiile de la stadionul ”Unirea” din cartierul Burdujeni, acolo unde echipa joacă meciurile de acasă. Domnul Prorociuc vorbește și despre lipsa de viitor a tinerilor sportivi, aici, la Suceava, și face un apel către autoritățile locale și mediul privat. Într-o postare […] Articolul Revolta lui Codrin Prorociuc, antrenorul echipei de rugby juniori a LPS Suceava, dublă campioană națională: Sportul trece prin momente grele, prin umilințe zilnice. Ne mai tîrîm un an, dar așa riscăm să asistăm la desființarea unui sport frumos apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Argentiniancă de 36 de ani, la volanul unui autoturism cu numere de România, în PTF Vicovu de Sus, cu permis auto fals # Radio Top Suceava
Poliţiştii de frontieră de la Vicovu de Sus au depistat o argentiniancă în vîrstă de 36 de ani care a prezentat la controlul de frontieră două permise de conducere false. Pe 2 noiembrie, în jurul orei 19.40, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul […] Articolul Argentiniancă de 36 de ani, la volanul unui autoturism cu numere de România, în PTF Vicovu de Sus, cu permis auto fals apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
În 30 de minute, medicii Cristina Tiron, Florin Franciuc, Constantin Curcă, Cătălin Lulciuc și Filip Grămadă, sprijiniți de personalul medical auxiliar, i-au salvat viața unui pacient de 35 de ani, care făcuse un AVC # Radio Top Suceava
Doctorul Cătălin Lulciuc a făcut parte dintr-o echipă de medici de la Spitalul Clinic Județean Suceava care i-a salvat viața unui pacient în vîrstă de 35 de ani. Domnul Lulciuc, specialist în radiologie intervențională, a scris pe pagina sa de Facebook că pacientul a suferit un accident vascular cerebral – stroke chiar înainte de a-și […] Articolul În 30 de minute, medicii Cristina Tiron, Florin Franciuc, Constantin Curcă, Cătălin Lulciuc și Filip Grămadă, sprijiniți de personalul medical auxiliar, i-au salvat viața unui pacient de 35 de ani, care făcuse un AVC apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Primarul de la Siret, Adrian Popoiu, mulțumit de rezultatul consultărilor publice referitoare la Planul Urbanistic General # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Siret a încheiat consultările publice pe marginea reactualizării Planului Urbanistic General. Potrivit primarului Adrian Popoiu, în urma discuțiilor au apărut o serie de propuneri valoroase. A declarat domnul Popoiu: ”Dialog. Propuneri. Dezvoltare. Trei cuvinte care definesc ultimele săptămâni la Primăria Siret. Consultări publice, întâlniri cu specialiști, focus-grupuri și idei concrete, toate pentru un […] Articolul Primarul de la Siret, Adrian Popoiu, mulțumit de rezultatul consultărilor publice referitoare la Planul Urbanistic General apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Mai bine de trei luni de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Cezar Ioja: ”Broșteniul reprezintă un exemplu de solidaritate, un exemplu de practici reușite, ca să spun așa” # Radio Top Suceava
Administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja, spune că la Broșteni ”situația e oarecum bună” acum, după inundațiile catastrofale din noaptea de 28 spre 28 iulie, și că ”Broșteniul reprezintă un exemplu de solidaritate”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ioja a declarat: ”Eu cred că Broșteniul reprezintă un exemplu de solidaritate, un exemplu […] Articolul Mai bine de trei luni de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Cezar Ioja: ”Broșteniul reprezintă un exemplu de solidaritate, un exemplu de practici reușite, ca să spun așa” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Echipa de fotbal feminin a USV ”nu are neapărat ca obiectiv promovarea, însă tratează fiecare joc la victorie”. Antrenorul Marcel Irimie: Dacă vom reuși să fim la finalul campionatului pe locul 1, nu vom spune nu unei promovări # Radio Top Suceava
Antrenorul Marcel Irimie spune că echipa de fotbal feminin a USV ”nu are neapărat ca obiectiv promovarea, însă tratează fiecare joc la victorie”. Cu cinci victorii și un egal în actuala ediție de campionat, echipa universității sucevene se află pe locul secund în serie, la egalitate de puncte cu liderul, Chindia Tîrgoviște. În cadrul unei […] Articolul Echipa de fotbal feminin a USV ”nu are neapărat ca obiectiv promovarea, însă tratează fiecare joc la victorie”. Antrenorul Marcel Irimie: Dacă vom reuși să fim la finalul campionatului pe locul 1, nu vom spune nu unei promovări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Antrenorul echipei CSU Suceava, Marcel Irimie, încîntat că fotbalul feminin ”s-a mutat din nou la Suceava” și ”a revenit acasă”, iar prezența este ”destul de numeroasă pe stadionul Areni la fiecare etapă” # Radio Top Suceava
Marcel Irimie, antrenorul echipei CSU Suceava, este încîntat că fotbalul feminin ”s-a mutat din nou la Suceava” și ”a revenit acasă”, iar prezența este ”destul de numeroasă pe stadionul la fiecare etapă și, mai mult de atît, și la jocurile în Campionatul Național de Junioare”. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul […] Articolul Antrenorul echipei CSU Suceava, Marcel Irimie, încîntat că fotbalul feminin ”s-a mutat din nou la Suceava” și ”a revenit acasă”, iar prezența este ”destul de numeroasă pe stadionul Areni la fiecare etapă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Echipa de handbal masculin CSU Suceava va susține joi, 6 noiembrie, un meci de verificare împotriva formației CSM Vaslui. Partida va avea loc, de la ora 17.30, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava. Următorul meci oficial al formației sucevene va avea loc duminică, 16 noiembrie, pe terenul echipei CSM Sighișoara, în […] Articolul CSU Suceava, meci de verificare cu CSM Vaslui, pe 6 noiembrie, în sala LPS apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
La mai bine de 3 luni de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, ”situația e oarecum bună”. Cezar Ioja: Sigur, mai sînt foarte multe lucruri de făcut, dar pe moment situația este sub control # Radio Top Suceava
La mai bine de trei luni de la inundațiile catastrofale din noaptea de 27 spre 28 iulie care au lovit orașul sucevean Broșteni viața decurge aproape normal, conform administratorului public al județului, Cezar Ioja. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ioja a declarat: ”În momentul de față situația este conformă cu ceea ce s-a prognozat, […] Articolul La mai bine de 3 luni de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, ”situația e oarecum bună”. Cezar Ioja: Sigur, mai sînt foarte multe lucruri de făcut, dar pe moment situația este sub control apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Consiliul Județean Suceava realimentează fondul de rezervă, pentru a putea sprijini localitățile aflate în dificultate, inclusiv cele care au nevoie de bani pentru încălzire # Radio Top Suceava
Localitățile sucevene care au sisteme centralizate de termoficare, adică Suceava, Rădăuți și Vatra Dornei, au solicitat sprijin financiar de la Consiliul Județean, iar acesta urmează să le aloce niște fonduri. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă s-au primit solicitări pentru acordarea de subvenții, administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja, a declarat: ”S-au […] Articolul Consiliul Județean Suceava realimentează fondul de rezervă, pentru a putea sprijini localitățile aflate în dificultate, inclusiv cele care au nevoie de bani pentru încălzire apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
După multă vreme, foarte multă vreme, tribunele stadionului ”Areni” au prins viață. Au contribuit la asta meciul de fotbal de Liga a III-a dintre Cetatea 1932 Suceava și Șoimii Gura Humorului, dar și vremea frumoasă, cu un soare foarte activ pentru prima zi de noiembrie. S-au întîlnit cele mai valoroase echipe din seria I a […] Articolul La Suceava este public. Mai trebuie o echipă și mai bună apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
2 noiembrie 2025
15:00
Polițiștii încearcă să reducă numărul mare de accidente cu bicicliști și trotinetiști. Cei care au comis abateri au primit avertismente și au fost înregistrați în baza de date # Radio Top Suceava
Peste 200 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii suceveni în cadrul unei acțiuni privind prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea conducătorilor de trotinete și biciclete. Acțiunea s-a derulat pe parcursul mai multor zile. Conform IPJ Suceava, doar în cursul zilei de vineri, 31 octombrie, pe raza județului Suceava au fost înregistrate patru evenimente rutiere […] Articolul Polițiștii încearcă să reducă numărul mare de accidente cu bicicliști și trotinetiști. Cei care au comis abateri au primit avertismente și au fost înregistrați în baza de date apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
CSU Suceava, victorie la Topolog. Echipa universității de fotbal feminin este pe locul II, la egalitate cu liderul Chindia Tîrgoviște # Radio Top Suceava
CSU Suceava a cîștigat cu scorul de 2-1 meciul disputat, astăzi, pe terenul formației tulcene Liceenii Topolog, în etapa a VII-a din Liga a III-a de fotbal feminin. Golurile echipei noastre au fost marcate de Paraschiva Moțco și Iustina Ciubotariu. Cu șase victorii și un egal în actuala ediție de campionat, echipa universității sucevene se […] Articolul CSU Suceava, victorie la Topolog. Echipa universității de fotbal feminin este pe locul II, la egalitate cu liderul Chindia Tîrgoviște apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Localitățile limitrofe Sucevei, atenționate că trebuie să facă branșamente pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice. Gabriel Petruc: Asta ne-ar permite să folosim un autobuz o zi întreagă pe un traseu. În momentul de față folosim autobuzele vreme de 8-9 ore # Radio Top Suceava
Directorul societății de transport public local – TPL Suceava, Gabriel Petruc, le reamintește localităților limitrofe că au datoria să aisgure branșamentele pentru încărcarea autobuzelor care fac transport metropolitan. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Petruc a declarat: ”Ceea ce este foarte important, și sper ca și cei din comune să înțeleagă, este că în […] Articolul Localitățile limitrofe Sucevei, atenționate că trebuie să facă branșamente pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice. Gabriel Petruc: Asta ne-ar permite să folosim un autobuz o zi întreagă pe un traseu. În momentul de față folosim autobuzele vreme de 8-9 ore apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:50
Naționala de handbal masculin de tineret a României, cu 6 suceveni, o victorie și o înfrîngere cu Austria # Radio Top Suceava
Naționala de handbal masculin de tineret a României a terminat la egalitate, 1-1, meciurile de verificare cu Austria. Prima acțiune a echipei naționale masculine de tineret a României – generația 2006-2007 – sub conducerea antrenorului sucevean Bogdan Șoldănescu s-a încheiat cu două meciuri de verificare disputate în sala „Apollo” din București, împotriva reprezentativei Austriei. După […] Articolul Naționala de handbal masculin de tineret a României, cu 6 suceveni, o victorie și o înfrîngere cu Austria apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
1 noiembrie 2025
18:30
Aproximativ 2.500 de spectatori, la Cetatea 1932 Suceava – Șoimii Gura Humorului, 1-1 (Foto) # Radio Top Suceava
În cea de-a XI-a etapă a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, ultima a turului, Cetatea 1932 Suceava și Șoimii Gura Humorului au terminat la egalitate, 1-1, meciul jucat pe ”Areni”, stadion pe care dispută meciurile de acasă și Suceava, și Humorul. Pentru Cetatea a marcat Tucaliuc în minutul 75, iar Fulop a […] Articolul Aproximativ 2.500 de spectatori, la Cetatea 1932 Suceava – Șoimii Gura Humorului, 1-1 (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:00
PSD Suceava își susține șeful, pe Gheorghe Șoldan, pentru funcția de vicepreședinte la nivel național, la Congresul din 7 noiembrie # Radio Top Suceava
Președintele Organizației Județene a PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, are susținerea partidului pentru funcția de vicepreședinte la nivel național, la Congresul din 7 noiembrie. Totodată, PSD a decis care vor fi delegații care vor participa la congres. Într-un comunicat al PSD Suceava se arată că ”în cadrul Conferinței Județene a Organizației PSD Suceava, social-democrații suceveni au […] Articolul PSD Suceava își susține șeful, pe Gheorghe Șoldan, pentru funcția de vicepreședinte la nivel național, la Congresul din 7 noiembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Șofer și fără permis, și băut, și cu mașina furată, rănit, după ce a fost urmărit de polițiști # Radio Top Suceava
Trei șoferi băuți au fost prinși de polițiștii suceveni după urmăriri în trafic în noaptea de vineri spre sîmbătă. Unul dintre fugari s-a răsturnat cu mașina în timp ce fugea de două echipaje de poliție, după o urmărire începută la Voitinel și care a continuat pînă pe raza satului Clit, comuna Arbore. Fugarul care s-a […] Articolul Șofer și fără permis, și băut, și cu mașina furată, rănit, după ce a fost urmărit de polițiști apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
300 de profesioniști ai Dreptului, la o dezbatere organizată de USV la care au fost prezenți și ministrul Justiției, Radu Marinescu, și președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop # Radio Top Suceava
Pe 31 octombrie, Aula Magna a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit Conferința Națională „Avocatura contemporană. Un dialog între tradiție și inovație”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat de Baroul Suceava și Facultatea de Drept și Științe Administrative (FDSA), sub egida Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR). Dezbaterea s-a bucurat de prezența ministrului […] Articolul 300 de profesioniști ai Dreptului, la o dezbatere organizată de USV la care au fost prezenți și ministrul Justiției, Radu Marinescu, și președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
O mașină care circula prin Burdujeni a luat foc la scurt timp după ce a fost oprită de un echipaj de poliție # Radio Top Suceava
Un echipaj de la Biroul Rutier Suceava, care efectua un filtru în trafic vineri noapte în cartierul Burdujeni, a oprit, în jurul orei 2.00, un autoturism care circula spre Adîncata și în care se aflau trei tineri. Polițiștii au constatat după control că mașina nu are asigurare valabilă, astfel că i-au cerut tînărului de 23 […] Articolul O mașină care circula prin Burdujeni a luat foc la scurt timp după ce a fost oprită de un echipaj de poliție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Dr. Sorin Hîncu apreciază inițiativele ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, inclusiv cea referitoare la clasificarea spitalelor: Spitalul de la Suceava o să fie din prima categorie, pentru că este cel mai bine dotat spital județean din România # Radio Top Suceava
Chirurgul sucevean Sorin Hîncu a declarat la Radio Top că are o impresie bună despre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și că speră ”să nu fie numai declarativ”. A subliniat acesta: ”Văd că este implicat și gîndește niște lucruri. Să vedem cum le și pune în practică. Asta este important. A vorbit despre trimiterea pacienților cronici […] Articolul Dr. Sorin Hîncu apreciază inițiativele ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, inclusiv cea referitoare la clasificarea spitalelor: Spitalul de la Suceava o să fie din prima categorie, pentru că este cel mai bine dotat spital județean din România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
31 octombrie 2025
15:20
La data de 30 septembrie 2025, parcul auto al județului Suceava era de 357.253 vehicule. Așa reiese din datele Serviciului Comunitar de Permise de Conducere și Înmatriculări Mașini. Conform recensămîntului din 2022, populația județului era de 642.551 de locuitori. Numai în acest an au fost înmatriculate 42.884 de mașini. Articolul Județul Suceava. 357.253 de mașini, la o populație de 642.551 de locuitori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Șofer de 30 de ani, arestat preventiv pentru conducere fără permis și, posibil, sub influența drogurilor # Radio Top Suceava
Un șofer de 30 de ani a fost arestat preventiv 30 de zile de Judecătoria Suceava, în ședința de vineri, 31 octombrie, pentru comiterea infracțiunilor de ”conducere fără permis” și ”conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Cu o zi înainte, un echipaj de la Biroul Rutier Suceava a oprit un autoturism Mazda pe […] Articolul Șofer de 30 de ani, arestat preventiv pentru conducere fără permis și, posibil, sub influența drogurilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Reuniunea directorilor școlilor din Suceava. Prezența secretarului de stat Sorin Ion, foarte importantă, în contextul în care ”la nivel de Minister se dorește a se lua pulsul pentru ceea ce înseamnă viitorul învățămîntului” # Radio Top Suceava
Au trecut două săptămîni de la reuniunea managerială, care a avut loc la Școala din Suceava și la care au participat cei peste 220 de directori de școli, iar reacțiile ulterioare au fost foarte bune, conform șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. La întîlnire au fost prezenți și secretatul de stat Sorin Ion, inspectorii […] Articolul Reuniunea directorilor școlilor din Suceava. Prezența secretarului de stat Sorin Ion, foarte importantă, în contextul în care ”la nivel de Minister se dorește a se lua pulsul pentru ceea ce înseamnă viitorul învățămîntului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Atelierul pentru plăci cu numere de înmatriculare pentru mașini a făcut anul acesta 3,5 milioane de lei # Radio Top Suceava
În primele nouă luni ale acestui an, atelierul pentru plăci cu numere de înmatriculare pentru mașini, care funcționează pe lîngă Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, a adus la bugetul de stat venituri de 3,54 milioane de lei. Anunțul a făcut de comisarul șef Marius Emilian Rusu, șeful Serviciului Public […] Articolul Atelierul pentru plăci cu numere de înmatriculare pentru mașini a făcut anul acesta 3,5 milioane de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Profesori care predau fără a avea calificarea necesară. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Este creată o comisie la nivelul Inspectoratului care verifică. Deja avem două, trei cazuri pe care le monitorizăm # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a spus, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că în atenția instituției au ajuns cîteva cazuri de profesori care predau diferite materii pentru care nu au calificarea necesară. ”Este creată o comisie la nivelul Inspectoratului care verifică. Deja avem două, trei cazuri pe care le monitorizăm”, […] Articolul Profesori care predau fără a avea calificarea necesară. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Este creată o comisie la nivelul Inspectoratului care verifică. Deja avem două, trei cazuri pe care le monitorizăm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Pe 10 și 11 noiembrie, primele simulări organizate de IȘJ Suceava. Inspectorul general, Ciprian Anton: Subiectele sînt în momentul de față la București. Ne dorim să vedem exact de unde plecăm în luna noiembrie și unde vom ajunge în luna iunie, atunci cînd sînt examenele naționale # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava se pregătește ”și este în grafic” pentru primele simulări din acest an școlar, cele pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, simulări organizate în plus, la cererea IȘJ Suceava, față de cele stabilite de Ministerul Educației. Inspectorul general Ciprian Anton a declarat, la Radio Top: ”Ceea ce am încercat noi să aducem în plus […] Articolul Pe 10 și 11 noiembrie, primele simulări organizate de IȘJ Suceava. Inspectorul general, Ciprian Anton: Subiectele sînt în momentul de față la București. Ne dorim să vedem exact de unde plecăm în luna noiembrie și unde vom ajunge în luna iunie, atunci cînd sînt examenele naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Președintele AJF Suceava, înainte de meciul de fotbal Cetatea 1932 Suceava – Șoimii Gura Humoului: Cred eu că ambele echipe au șanse de promovare în Liga a II-a, una de pe locul I și una de la baraj # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, consideră că și Cetatea 1932 Suceava, și Șoimii Gura Humorului au șanse să promoveze în Liga a II-a. Sîmbătă, 1 noiembrie, de la ora 14.00, cele două echipe se vor întîlni pe ”Areni” în cadrul celei de-a XI-a etape, ultima a turului. Șoimii este pe primul loc […] Articolul Președintele AJF Suceava, înainte de meciul de fotbal Cetatea 1932 Suceava – Șoimii Gura Humoului: Cred eu că ambele echipe au șanse de promovare în Liga a II-a, una de pe locul I și una de la baraj apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Jos panourile publicitare, dar jos și mizeria de pe posturile trafo din Suceava! # Radio Top Suceava
După nenorocirea din cartierul Rahova, premierul Ilie Bolojan a spus că una dintre problemele României o reprezintă ”mentenanța sistemelor”. Domnul Bolojan, fost primar al municipiului Oradea și fost președinte al Consiliului Județean Bihor, a declarat: ”Una dintre problemele pe care le avem este mentenanţa sistemelor, întreţinerea, de la infrastructura de poduri şi verificarea instalaţiilor de […] Articolul Jos panourile publicitare, dar jos și mizeria de pe posturile trafo din Suceava! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
30 octombrie 2025
19:10
Cei mai mulți deținători de permise auto din județul Suceava sînt din categoria de vîrstă 31-50 de ani # Radio Top Suceava
În evidența Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava figurează 275.038 posesori de permise de conducere. Așa rezultă dintr-o situație prezentată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de șeful Serviciului, comisarul șef Marius Emilian Rusu. Din totalul deținătorilor de permise auto, 171.750 sînt bărbați și 103.288 femei. Cei mai mulți posesori […] Articolul Cei mai mulți deținători de permise auto din județul Suceava sînt din categoria de vîrstă 31-50 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:10
Înotătoarea Anastasia Pețenghe, de la CSU Suceava, va reprezenta România la Concursul Țărilor Central-Europene. La Cupa României, Anastasia a luat aurul la toate probele la care a concurat # Radio Top Suceava
Anastasia Pețenghe, înotătoare pregătită de antrenoarea Sorina Diaconescu la CSU Suceava, va reprezenta România la Concursul Țărilor Central-Europene. Competiția se va desfășura, în perioada 29-30 noiembrie, în orașul Sopron din Ungaria. La cea mai recentă competiție la care a participat, Cupa Miercurea-Ciuc, Anastasia a cucerit șase medalii de aur. În sezonul precedent, la categoria Juniori […] Articolul Înotătoarea Anastasia Pețenghe, de la CSU Suceava, va reprezenta România la Concursul Țărilor Central-Europene. La Cupa României, Anastasia a luat aurul la toate probele la care a concurat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Ilie Bolojan nu este de acord cu proiectul de centură al orașului Gura Humorului, considerînd că acesta este prea scump, în ciuda faptului că suma a fost scăzută considerabil # Radio Top Suceava
Proiectul centurii orașului Gura Humorului nu a fost aprobat de Guvern, deoarece premierul Ilie Bolojan consideră că investiția este prea costisitoare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că a avut o discuție pe această temă cu prim-ministrul, care i-a spus că ”proiectul este pre ascump pentru județul Suceava”. Potrivit domnului Șoldan, în varianta […] Articolul Ilie Bolojan nu este de acord cu proiectul de centură al orașului Gura Humorului, considerînd că acesta este prea scump, în ciuda faptului că suma a fost scăzută considerabil apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Permise auto. Rata de promovare la proba practică, 46%. De la anul se va da pentru permis și la Câmpulung Moldovenesc # Radio Top Suceava
În cadrul Colegiului Prefectural din 30 octombrie, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava a anunțat că în perioada ianuarie – septembrie 2025 au fost eliberate 21.543 de permise de conducere și s-au înregistrat 39.000 de operațiuni de înmatriculare, transcriere și radiere. Rata de promovabilitate la proba practică a fost […] Articolul Permise auto. Rata de promovare la proba practică, 46%. De la anul se va da pentru permis și la Câmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.