Japonia trimite armata în munți pentru a lupta cu urșii
Profit.ro, 5 noiembrie 2025 13:20
Japonia a trimis trupe în zona montană din nordul țării pentru a ajuta la prinderea urșilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităților locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:40
România, campioană europeană la creșterea PIB/locuitor. Cu cât a crescut în ultimii 20 de ani # Profit.ro
Economia României a înregistrat o creștere impresionantă în ultimele două decenii.
Acum 10 minute
13:30
Polițiști, jandarmi și comisari de mediu fac 41 de percheziții în municipiul Târgoviște, orașul Titu, comunele Mătăsaru, Dragodana, Pietrari și una în județul Ilfov, la persoane suspectate de comerț ilegal de deșeuri și de incendierea ilegală a deșeurilor.
Acum 30 minute
13:20
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, susține că dacă vrei să omori o instituție, o încarci cu multe funcții și cam asta s-a întâmplat după marea criză.
13:20
Japonia a trimis trupe în zona montană din nordul țării pentru a ajuta la prinderea urșilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităților locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0851 lei, de la 5,0865 lei, înregistrat marți.
13:10
SAP le oferă dezvoltatorilor puterea de a conduce revoluția inteligenței artificiale în afaceri # Profit.ro
Inovații și parteneriate, inclusiv o nouă colaborare cu Snowflake, îi ajută pe dezvoltatori să transforme datele și inteligența artificială în rezultate de business concrete.
13:10
Fintech-ul românesc Instant Factoring atrage o structură de finanțare de 30 milioane euro # Profit.ro
Instant Factoring, fintech românesc, lider în soluții digitale de finanțare pentru IMM-uri, anunță participarea într-o tranzacție de securitizare transfrontalieră în valoare de până la 30 milioane euro, o mișcare strategică ce deschide o nouă etapă de dezvoltare pentru fintech-ul românesc și pentru piața de finanțare alternativă, în România și în Spania.
Acum o oră
12:50
ING Bank România anunță că aduce o nouă ediție a campaniei Black Friday, desfășurată în perioada 4-11 noiembrie 2025.
12:50
Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, totodată distribuitor de carburanți, companie controlată de gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, spune că taxele pe cifra de afaceri din România îi pun în pericol continuitatea activității.
Acum 2 ore
12:40
Vitalitas, primul centru premium de îngrijire seniori din România care implementează programul de neurofeedback cu tehnologie de ultimă generație # Profit.ro
Centrul de Excelență Vitalitas din Snagov devine primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback destinat rezidenților centrului, utilizând cea mai avansată aparatură de analiză și antrenament cerebral.
12:40
DECIZIE Apare un site unde cetățenii vor putea afla toate serviciile oferite de stat - unde, cu ce documente și ce taxe # Profit.ro
Toate serviciile publice ale statului român vor fi listate într-un singur loc - serviciipublice.gov.ro -, unde va exista Catalogul Național al Serviciilor Publice, conform unui proiect legislativ adoptat de către Parlament.
12:30
Retailerul german Kaufland anunță că dă startul campaniei Black Friday în România, promițând reduceri de până la 60% la o selecție de peste 240 de articole din categoriile electrocasnice, multimedia, textile și produse pentru bricolaj marca PARKSIDE, valabile în perioada 5–11 noiembrie 2025.
12:30
Plata taxei judiciare de timbru va fi eliminată în cazul cererilor de divorț și partaj de bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie împotriva agresorilor lor, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament.
12:10
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine și pe auchan.ro # Profit.ro
Auchan România anunță lansarea campaniei Black Friday 2025, care se va desfășura în perioada 5–18 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât și online, pe auchan.ro
12:10
Economia Statelor Unite se confruntă cu un val istoric de concedieri în rândul angajaților din birouri, iar mulți se întreabă dacă inteligența artificială a început, în sfârșit, să le ia locurile de muncă, transmite CNBC.
12:00
CEC Bank anunță că dă startul Black Friday cu o ofertă unică: 36 de rate fără dobândă la cardul de credit.
12:00
Georgescu Gonț obține anularea unei pedepse de trei ani de închisoare pentru Darius Vâlcov # Profit.ro
Firma de avocatură Georgescu Gonț a anunțat astăzi o victorie semnificativă în instanță pentru clientul său, Darius Vâlcov (fost ministru de finanțe, primar al Municipiului Slatina și senator), prin anularea pedepsei de 3 ani de închisoare primită pentru infracțiunea de trafic de influență.
12:00
Action, noul magazin cu prețuri mici de pe piața locală, se extinde în România. Magazin la Hunedoara # Profit.ro
Cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, lanțul olandez de magazine non-food de tip discount Action, continuă să se extindă pe piața din România. Compania va deschide acum al cincilea magazin, în Hunedoara.
11:50
Unul dintre marii acționari ai Tesla se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla, sfidând recomandările conducerii companiei și avertismentele miliardarului că ar putea demisiona dacă planul este respins, relatează CNBC.
11:50
Platforma de anunțuri online OLX și-a notificat din nou clienții că va schimba regulile, pentru anumite servicii.
11:50
Zonele cu cele mai frecvente incidente în rețeaua de distribuție a gazelor naturale sunt în localități precum București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie și Bistrița, conform unei analize realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI), pe baza datelor publice furnizate de operatorii de distribuție.
Acum 4 ore
11:40
Emerich Ienei, fost antrenor și jucător de fotbal, a decedat la 88 de ani din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea.
11:30
Yum! Brands, cu sediul central în Louisville, Kentucky, a anunțat că grupul va începe „o analiză formală a opțiunilor strategice pentru marca Pizza Hut”, cu posibilitatea vânzării, scrie USA Today.
11:20
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:20
TikTok, sub anchetă în Franta pentru o posibilă ”promovare a sinuciderii”. Platforma respinge acuzațiile # Profit.ro
Parchetul Parisului a deschis o anchetă cu privire la o eventuală promovare a sinuciderii de către TikTok, după ce un deputat a semnalat influența nefastă asupra tinerilor a algoritmului platformei, care respinge ”în mod ferm” aceste acuzații, relatează AFP.
11:20
Yum! Brands, cu sediul central în Louisville, Kentucky, a anunțat că grupul va începe „o analiză formală a opțiunilor strategice pentru marca Pizza Hut”, cu posibilitatea vânzării, scrie USA Today.
11:10
ULTIMA ORĂ Noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului se amână cu 1 an # Profit.ro
Taxarea la nivelul UE a emisiilor de carbon din sectoarele clădirilor și transportului, prin intermediul deja celebrelor certificate CO2 tranzacționabile, de natură să scumpească gazele naturale și alți combustibili fosili utilizați la încălzirea locuințelor, precum și carburanții auto, va fi amânată cu 1 an.
11:00
Simplificarea redactării hotărârilor civile: între degrevarea instanțelor și exigențele motivării # Profit.ro
Parlamentul României a adoptat, în ședința din 15 octombrie 2025 o lege pentru modificarea art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), dispoziția care stabilește conținutul considerentelor (motivării)hotărârilor judecătorești civile.
11:00
Ministrul Comerțului din Turcia, Ömer Bolat, anunță că exporturile au crescut cu 2,4%, ajungând la 24 de miliarde de dolari în octombrie, marcând un nou record pentru lună.
10:50
Congresmenii republicani și democrați au criticat Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.
10:40
Amazon dă în judecată Perplexity din cauza automatizării cumpărăturilor online cu ajutorul AI-ului # Profit.ro
Gigantul american Amazon se opune folosirii AI-ului pentru cumpărăturile online și a trimis Perplexity o amenințare legală pentru a înceta aceste practici.
10:30
Filip & Company a asistat consorțiul de bănci care a intermediat a doua emisiune de obligațiuni prin care Romgaz a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale # Profit.ro
Filip & Company a asistat aranjorii BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank GmbH în tranzacția prin care Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA („ROMGAZ”) a derulat a doua emisiune de obligațiuni în cadrul Programului Euro Medium Term Notes („Programul EMTN”), în valoare totală de 500.000.000 euro, cu o maturitate de 6 ani.
10:10
Sora, rețeaua socială care găzduiește clipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, este acum disponibilă și pe dispozitivele cu Android.
Acum 6 ore
09:40
Din decembrie, funcția de traducere în timp real a conversațiilor dintre persoanele care vorbesc limbi diferite, făcută posibilă de căștile AirPods, va fi disponibilă și în Uniunea Europeană.
09:20
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, anunță că a semnat contractul de mandat cu noul director general, Dan Petrișor.
09:20
Procurorii și polițiștii fac 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități
09:10
Vinul zilei: un vin alb obținut din soiul Verdicchio, cu arome de gutui în compot, struguri copți, cârcei de viță, note fine de cuișoare și coajă de lămâie confiartă. Un vin cu personalitate, de asociat cu pește și fructe de mare # Profit.ro
Verdicchio dei Castelli di Jesi 2024, vinul de azi, este un exemplu de prospețime, o expresie eleganta a terroir-ului din Marche.
09:00
Burger King continuă extinderea pe piața din România și deschide un restaurant în Ploiești # Profit.ro
Burger King continuă extinderea pe piața din România și anunță deschiderea celui de-al doilea restaurant din Ploiești, situat în Shopping City Ploiești
08:50
Expunerea corectă este rezultatul echilibrului dintre ISO, timpul de expunere și diafragma obiectivului.
08:30
Direcțiile clare peste muzică fac diferența la condus
08:20
„Luxul în mobilier nu este despre opulență, ci despre autenticitate, poveste și felul în care trăim.” - Interviu cu Milena Nedelcu, Director Marketing SensoDays, despre evoluția pieței luxury furniture în România # Profit.ro
Într-un moment în care designul interior a devenit o formă de expresie personală, piața mobilierului luxury cunoaște o transformare accelerată, în România și la nivel global.
08:00
DOCUMENT Transelectrica va avea un sistem nou de backup. Cinci oferte pentru un buget de peste 24 milioane lei # Profit.ro
Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a primit cinci oferte pentru furnizarea de echipamente hardware și software care să susțină disponibilitatea sistemelor IT ale companiei într-un mod coerent, bazat pe convergență tehnologică, independent de aplicațiile sau platformele software necesare companiei și cu costuri reduse de mentenanță.
08:00
Primăria Municipiului București (PMB) vrea să contracteze un împrumut pe 10 ani în sumă de până la 131,39 milioane de lei, în vederea cofinanțării proiectului care vizează extinderea și și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă.
07:50
Cele mai vândute mașini chinezești din Europa. Creștere de peste 80% în acest an cu ajutorul motoarelor hibrid și cu combustie # Profit.ro
Vânzările de automobile din China au accelerat în 2025, într-un context al pieței marcat de tranziția la propulsiile electrificate. Trei mari producători auto chinezi au monopolizat scena cu modelele hibride și cu combustie, în locul celor electrice, contrar așteptărilor inițiale, conform analizei Profit.ro.
Acum 8 ore
07:40
Digi Romania (fost RCS&RDS) va achita acționarilor săi dividende în valoare de 150 milioane lei pentru exercițiul financiar 2024, an în care operatorul telecom, locul trei în piața de profil, a consemnat un profit net de 904,85 milioane de lei, de la 609,19 milioane de lei în 2023.
07:30
Ioannis Papalekas intră în topul marilor bogați ai lumii după o afacere cu Banca Centrală a Ungariei # Profit.ro
Omul de afaceri grec Ioannis Papalekas (49 de ani), care a ieșit în 2020 din afacerea Globalworth în urma unor tranzacții evaluate la 330 milioane euro, a devenit acționarul majoritar al unei companii imobiliare de lux din Elveția, printr-o tranzacție de peste 600 milioane euro cu un fond al Băncii Centrale a Ungariei, activ și pe piața românească. Tranzacția l-a propulsat pe Papalekas în topul celor mai bogați oameni ai lumii, cu o avere de 2,2 miliarde de dolari.
07:30
Pas înapoi rapid - AUR retrage eliminarea obligativității Pilonului II de pensii DOCUMENT # Profit.ro
Partidul AUR și-a retras proiectul legislativ care prevedea ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară, nu obligatorie sau automată, și să se realizeze în baza unei cereri individuale, scrise, a persoanei interesate. De asemenea, participanții actuali ar fi putut să renunțe să mai contribuie la Pilonul II, iar banii acumulați urmau să rămână în fondul administrat privat până la deschiderea dreptului de pensie.
07:20
VIDEO Firmă românească se duce la Miami. Irina-Alina Constantin, CEO Vaunt: Avem tranzacții de aproape 860 milioane euro, valoare totală a asset-urilor peste 2 miliarde euro. Ne extindem în New York și Miami - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Vaunt, o platformă românească de tehnologie imobiliară, se extinde în Statele Unite, după ce a depășit 80 de clienți și un portofoliu de tranzacții de aproape 860 milioane euro. Potrivit Irinei-Alina Constantin, CEO și cofondator Vaunt, ideea a pornit din nevoia de a rezolva disfuncționalitățile majore din industrie și de a oferi o experiență transparentă, eficientă și digitalizată pentru toate părțile implicate.
07:10
Putin mută Rusia către Orient. Ordonă crearea de centre financiare și de producție în zona arctică. Promite facilități ipotecare rușilor care vor să se mute acolo # Profit.ro
Președintele Vladimir Putin a aprobat lista sarcinilor guvernamentale rezultate în urma Forumului Economic Oriental, potrivit agenției RIA Novosti.
07:00
EXCLUSIV ANAF a început să folosească informațiile din e-Factură pentru popririle impuse la terți. Încasările Fiscului de la datornici au crescut # Profit.ro
ANAF a început să folosească datele din sistemul e-Factură pentru instituirea de popriri la terți, potrivit informațiilor Profit.ro. Fiscul a încorporat în mecanismul de poprire date din e-Factură de puțin timp (de la finalul acestei veri), dar rezultatele sunt foarte bune și se văd în încasări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.